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Культура / Событие

Накрыли поляну

Пушкины из людей, зайцы из сена, музыкальные инструменты из лодок — то ли еще было ой-ой-ой!

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Ольга Нефёдова
11 июня 2019 года, 09:59
Фото: Дарья Хваткова
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Последний раз на Пушкинском празднике поэзии мы с дочерью были лет 5-6 назад. Ярких впечатлений в памяти не осталось. Совсем. И если бы не редакционное задание, наверное, памятуя прошлое, не поехала бы и в этом году. Но нет, как говорят, худа без добра.

Забегая вперед скажу — праздник удался. А вот объять необъятное пространство поляны в Михайловском ну просто не хватило времени!

БИБЛИОТЕКА НА КУРЬИХ НОЖКАХ

Приехали и сразу завязали знакомство с бродящей по полю избушкой на курьих ножках.

— Добрый день! Меня Ольгой зовут, я из «Псковской правды», — представляюсь.

— Добрый, — отвечает мне избушка. — А я — библиотекарь Гальской библиотеки Елена Горюнова.

Кто-кто в избушке живет? Библиотекарь Елена Горюнова.
Фото Дарьи Хватковой.

Больше фото с праздника смотрите в разделе «Медиа».

Симпатичная избушка участвовала в шествии участников праздника, на который приехали делегации Пушкиных и героев поэта со всех муниципалитетов области. Вместе с дубом зеленым, да котом ученым, да Кощеем с лешим, и даже русским духом, которого играл, между прочим, актер «Гальского МХАТа» (даром что самодеятельный театр!), шустрая изба представляла Великолукский район — и заодно знаменитое стихотворение «У лукоморья».

— Как идея пришла? — спрашиваю.

— Забраться в избушку? — смеется Елена. — Да выбора особого не было. Надо было, чтобы мы были узнаваемы. А что знают все? «У лукоморья». Костюмы помогла придумать и сшить костюмер, работающая в «Гальском МХАТе». Сам театр работает уже много лет, на его счету более 20 постановок. Его актеры — взрослые люди.

Шествие продолжалось едва ли не целый час: плавали золотые рыбки, важно вышагивали Пушкины, призывно махали подолами цветастых юбок жгучие цыганки — лучшие потом получили денежные призы и билеты на выступление Мариинского балета в Санкт-Петербурге.

ВЕНИКАМИ В ФУТБОЛ

Шествие пришлось на самый пик жаркого летнего дня. Для удобства гостей прямо на поляне лежали стожки сена, позволяющие спрятаться в тени, поваляться. А тех, у кого были дети с шилом в попе, здорово выручили организаторы игровой площадки, расположенной так, чтобы можно было следить за выступлением поселений. Пока родители наслаждались представлением в тени деревянного сруба, их непосед занимали играми. Особенным спросом пользовались городки.

В какие только игры не поиграли дети. Название многих они услышали впервые.
Фото Андрея Степанова.

Больше фото с праздника смотрите в разделе «Медиа».

— С детьми мы практикуем резиночки, скакалки, городки, есть танграм — это такая головоломка, крестики-нолики, — объясняет Анастасия.— А в срубе дома — меморики о Пскове, авторская методика для развития памяти детей. Можно зайти внутрь, охладиться и найти знакомые картинки. Вечером приходите, как жара спадет, будем в футбол играть вениками.

Забав и развлечений для детей на поляне хватало: разнообразные игры, мастер-классы, лабиринт из сена, катания на повозке, запряженной лошадьми, качели. Чтобы попасть на последние, надо было выстоять немалую очередь, но это того стоило. Качаться можно было долго и высоко. Веселый визг стоял на всю округу. А еще стоящих в очереди угощали бесплатным мороженым. Приятно.

Качели испытали даже взрослые. Восторженный визг разносился по всей округе.

Больше фото с праздника смотрите в разделе «Медиа».

СО СВОИМИ КОЛОКОЛАМИ

В реконструированную деревеньку Зуёво пушкинской поры нас привлек колокольный перезвон. Откуда на поляне церковь? Оказалось, что это и не церковь вовсе, а московский ансамбль «Колокола России». Ребята возвращались с фестиваля «Троицкие звоны», что проходил в Таллине, и по приглашению Гедиминаса Таранды стали участниками Пушкинского праздника.

Под руководством художественного руководителя Галины Филимоновой и участника ансамбля Виктора Котельникова гости осваивали искусство колокольного перезвона. Получалось и у маленьких, и у больших.

— Это искусство — одно из самых доступных для простого человека, — рассказывает Виктор. — Азы колокольного звона можно освоить за пару недель, а совершенствоваться — всю жизнь.

Научиться искусству колокольного перезвона можно за пару недель.
Фото Дарьи Хватковой.

Больше фото с праздника смотрите в разделе «Медиа».

У ансамбля три звонницы. На гастроли они берут две: одну с колоколами, а вторую с длинными плоскими колоколами, которые называются билами.

— Билы создают басовую подложку для колоколов, — говорит Виктор.— Многотонные колокола с собой не возьмешь, а хочется, чтобы бас был, как без этого.

Управляется звонница как одним исполнителем — звонарем, так и несколькими, в зависимости от количества колоколов. Вся колокольная установка разборная и перевозится в кофрах-чехлах. Общий вес может колебаться от 100 кг у малой звонницы до 700 кг у большого набора из шести звонниц. 

— Мы в Псковской области никогда не были, из Таллина возвращались, остановились на два дня в Пскове, я там походил по колокольням, — делится впечатлениями Виктор. — В Кремле позвонил, там очень интересный звон. Особенности свои есть, которых в Москве не встретишь.

ЛОДКА И ДЕСЯТЬ СТРУН

Неподалеку от колоколен — необычная лодка со струнами. Привез ее из Карелии петрозаводский музыкант и художник Александр Леонов. Он не только сам ее сделал, но и «одарил» ее голосом, так называемый лодкострун может издавать волшебные мелодии.

— Идея возникла на фоне карельского эпоса, а в частности истории Вяйнемёйнен  — одного из центральных героев эпоса Калевала, — объясняет Александр. — Когда он шел ее строить, осина стала над ним смеяться: «Не получится из тебя, Вяйнемёйнен, строитель лодок». Тогда он срубил эту осину и построил из нее лодку. А потом на ней поймал гигантскую щуку, из челюсти которой создал музыкальный инструмент кантеле (карельский щипковый инструмент, похожий на гусли). А я соединил кантеле с лодкой.

Необычный музыкальный инструмент привезли карелы — лодка и десять струн. Струны сделаны из простой лески.
Фото Дарьи Хватковой.

Больше фото с праздника смотрите в разделе «Медиа».

Лодку вместе с другом плотником и строителем Ильей Дрогуновым Александр выдолбил из осины четыре года назад. На работу ушло две недели. В качестве струн — обычная леска от триммера.

— Она весит 45 кг, в длину 3 метра 80 сантиметров, мы возим ее наверху, на багажнике автомобиля, — говорит он.

На лодкоструне Александр играет вдвоем с солисткой петрозаводского коллектива «ЛодкАструн» Ольгой Гайдамак. В Псковскую область лодкострун привезли впервые.

А ЗАЧЕМ НАМ КУЗНЕЦ

— А что это вы здесь делаете? — интересуется у кузнеца пятилетний Владик.

— Кую, — отвечает кузнец.

— А мне можно? — не отстает мальчишка.

— А ты умеешь? — улыбается кузнец.

— Конечно, — кивает Влад.

— Возьми-ка молоток. Сможешь? — проверяет его кузнец.

Все желающие могли попробовать себя в кузничном деле.
Фото Дарьи Хватковой.

Больше фото с праздника смотрите в разделе «Медиа».

Шустрый паренек хватает молоток и одной рукой бьет им по раскаленной заготовке. Потом бросает бутылку с водой в сторону, хватает молоток двумя руками — и его уж не остановить.

— Да ты силен, как я погляжу, — смеется кузнец. — Приходи, возьму тебя в подмастерье.

На площадках, где можно учиться кузнечному, плотницкому и гончарному ремеслу, от детей отбоя нет. Взрослые тоже не отстают.

— Тоже хочу пилить, — говорит молодая женщина мужу и берется за рукоятку пилы.

Вжих-вжих, вжих-вжих — и спил готов. Следующий этап — обработка дерева, нанесение рисунка.

Рядом с ремесленниками ткет Ольга, она местная, из Пскова. Вид творчества, которым она занимается, называется бранное ткачество на бердо. Бердо — это дедушка ткацкого станка, представляет собой деревянную пластину, в которой проделано несколько десятков продольных щелей. Бердо может быть разной ширины в зависимости от количества нитей, которое в него можно заправить. Если вы хотите пояс с узором, то бердо должно быть с числом заправочных нитей больше ста. Свои пояса Ольга ткет по три дня каждый. Работа очень трудоемкая и требует терпения и выдержки.

— Я училась в псковском колледже искусств, — говорит Ольга. — Там была специальность «гобелен», это тоже ткачество, но несколько другое. А я все время хотела научиться ткать на бердо, но не знала, у кого научиться, а потом нашла бабушку под Псковом и поехала к ней перенимать опыт. Вот уже 17 лет тку.

Праздник пришелся по душе всем: и участникам, и зрителям.
Фото Дарьи Хватковой.

Больше фото с праздника смотрите в разделе «Медиа».

Площадок и умельцев на празднике было так много, что глаза разбегались. Расспросить хотелось многих, попробовать — еще больше. Времени на все не хватило. Надеюсь на следующий год. 

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