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Культура / Событие

Фёдор Бондарчук выступит в Михайловском

Стала известна программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

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Алексей Кедров
29 мая 2019 года, 10:46
Фото: kleo.ru
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Стала известна утвержденная программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут в Пскове и Пушкинских Горах с 5 до 12 июня. Художественным руководителем праздника стал залуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда.

Новый худрук праздника Гедиминас Таранда и сам Пушкин возглавили праздничное шествие в 2018 году.
Фото Андрея Степанова.
В четверг, 6 июня, пройдёт лития и возложение цветов к могиле поэта в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах и памятная церемония у памятника Пушкина в Пскове. В этот же день в Пушгорах заработает конференция «Александр Пушкин и русская культура. История и современность русского языка».

В субботу, 8 июня, на поэтической поляне в Михайловском развернутся театральные, музыкальные, поэтические, ремесленные и развлекательные площадки. Во второй половине дня в этнодеревне Зуево выступят различные творческие коллективы, а вечером в деревне Бугрово откроют сцену на воде. В этот же день зрителям представят сценическую композицию «Пушкин. Метаморфозы» с участием режиссера Фёдора Бондарчука.

Отметим, в рамках праздника с 5 по 11 июня пройдёт Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».

Ожидается, что Митрополит Тихон, как и в прошлом году, отслужит литию на могиле Пушкина.
Фото Сергея Герасимова.
Напомним, в нынешнем году по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона Всероссийский пушкинский праздник поэзии переименовали в Дни Пушкинской поэзии и русской культуры.
КСТАТИ

В понедельник, 3 июня, Гедиминас Таранда в пресс-центре «Псковской правды» расскажет все подробности о предстоящем празднике в Пушкинских Горах.

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