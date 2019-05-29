Фёдор Бондарчук выступит в Михайловском

Стала известна утвержденная программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут в Пскове и Пушкинских Горах с 5 до 12 июня. Художественным руководителем праздника стал залуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда.

В четверг, 6 июня, пройдёт лития и возложение цветов к могиле поэта в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах и памятная церемония у памятника Пушкина в Пскове. В этот же день в Пушгорах заработает конференция «Александр Пушкин и русская культура. История и современность русского языка».

В субботу, 8 июня, на поэтической поляне в Михайловском развернутся театральные, музыкальные, поэтические, ремесленные и развлекательные площадки. Во второй половине дня в этнодеревне Зуево выступят различные творческие коллективы, а вечером в деревне Бугрово откроют сцену на воде. В этот же день зрителям представят сценическую композицию «Пушкин. Метаморфозы» с участием режиссера Фёдора Бондарчука.

Отметим, в рамках праздника с 5 по 11 июня пройдёт Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».