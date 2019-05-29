Фёдор Бондарчук выступит в Михайловском

Стала известна утвержденная программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут в Пскове и Пушкинских Горах с 5 до 12 июня. Художественным руководителем праздника стал залуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда.
Стала известна утвержденная программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут в Пскове и Пушкинских Горах с 5 до 12 июня. Художественным руководителем праздника стал залуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда.
В субботу, 8 июня, на поэтической поляне в Михайловском развернутся театральные, музыкальные, поэтические, ремесленные и развлекательные площадки. Во второй половине дня в этнодеревне Зуево выступят различные творческие коллективы, а вечером в деревне Бугрово откроют сцену на воде. В этот же день зрителям представят сценическую композицию «Пушкин. Метаморфозы» с участием режиссера Фёдора Бондарчука.
Отметим, в рамках праздника с 5 по 11 июня пройдёт Международный фестиваль молодежных театров «Михайловское 2019».
В понедельник, 3 июня, Гедиминас Таранда в пресс-центре «Псковской правды» расскажет все подробности о предстоящем празднике в Пушкинских Горах.