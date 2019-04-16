Ганза на финише

Купцы вместо ладьи, забронированные под ноль гостиничные номера, тонны мяса для гостей и пиво рекой — новые подробности о подготовке к главному событию года, каким его все еще хотят видеть псковичи.
— Переживания идут по нарастающей, — признался глава Пскова Иван Цецерский. — Никакого успокоения нет. По мере приближения всплывает много нюансов.
Один из них — Ганзейский знак. Первоначально это должна была быть ладья, но ее исполнение была раскритиковано и от идеи отказались. Новый знак, а называется он «Два купца», стоит в разы дороже, так как вылит будет из бронзы. В его основе — скульптуры двух купцов: из Пскова и главного ганзейского города Любека. Установят композицию на набережной реки Псковы.
Для участия в празднике заявилось 80 городов Ганзы. Численность только официальных делегаций — 1 600 человек, и это не считая участников экономического форума. Их разместят в гостиницах, номерной фонд которых, а это 3 500 мест, уже весь забронировал.
Иных гостей, по подсчетам властей и статистике ганзейских дней, разово в день ожидается от 150 000 до 200 000 человек. Немалая часть их, полагают организаторы, приедут только на день. Для их удобства в дни праздника планируется увеличить число маршрутных такси из Санкт-Петербурга, а также число рейсов «Ласточки».
Кормить туристов будут все рестораны и кафе города — это 1 500 посадочных мест. Их владельцы сейчас ломают головы над тем, где хранить не одну тонну мяса, чтобы гости остались сыты и довольны. Еще 2 500 человек смогут принять уличные точки общепита.
Устроители еще раз подтвердили, что на территории праздничного пространства будет продаваться пиво — это неотъемлемый атрибут Ганзейских дней. Все разрешения на продажу напитка получены. А вот в магазинах, расположенных в радиусе до 50 м от территории праздника, продажа алкоголя будет запрещена.
Пока не до конца решен вопрос с движением городского автотранспорта. Ясно только одно — общепринятая схема, действующая в период проведения праздников, будет изменена.
— Те, кто будут передвигаться по городу на автобусе, неудобств испытывать не будут, — заверила директор муниципальной Ганзейской дирекции праздников Татьяна Пустошкина.— Для проезда общественного и спецтранспорта Октябрьский проспект будем дублировать улицами Ленина и Карла Маркса. Для личных автомашин будут организованы перехватывающие парковки.
Несмотря на то, что до праздника остается совсем мало времени, организаторы не могут назвать, на сколько процентов город к Ганзе уже готов.
— Культурная часть — на «четверку», работа с делегациями (визы, сопровождение товаров и услуг) без стеснения говорю — «пятерка», — оценил уровень подготовки глава города.— Все отработано досконально. Все делегации знают, что, как и почему везут. Вопросы по размещению и сопровождению решены.
Что касается благоустройства, то работы предстоит еще немерено: покрасить все ограждения, вывезти песок, поставить урны, посадить цветы.
— Лестницы в Финском парке разбиты в драбадан, в Детском парке — даже не знаю, как и назвать это безобразие, — возмутился Иван Цецерский. — Благоустройство, конечно, ведется, но оценку всему городу я ставить не хочу. А вот благоустройство праздничного пространства оценю на два с плюсом или три с минусом.
К сожалению, по городу остаются так называемые «белые пятна», с которыми непонятно, что и как делать. К примеру, неприглядный сквер на Четырех углах. Он попал в финансирование по программе приграничного сотрудничества, однако сделать его к празднику не успевают.
— Тратить деньги только на то, чтобы привести его в порядок на время — не разумно, — отметил Иван Цецерский. — В этой связи мы решили отдать сквер одной их делегаций, разместим там сцену, тем самым максимально заретушируем неблагоустроенность.
Однако далеко не все недоделки в городе можно спрятать за сценой. В зону праздничного пространства попадает 50 разрушенных домов. Их собственников, которыми, как правило, являются частные лица, практически невозможно найти. Помочь скрыть все неприглядное от взглядов туристов помогла бы драпировка, но удовольствие это недешевое — требуется более миллиона. Городские власти думают, где найти такие средства.
— В этом главная проблема — когда частный бизнес покупает здание и ничего с ним не делает, — посетовал глава города.
Уже утверждены и согласованы основные элементы программы, размещения праздничного пространства.
— Идет выработка отдельных элементов логистики, согласования точек уличной торговли и питания, обсуждение тематического наполнения на каждой сценической площадке. Да есть вопросы по благоустройству. Мы сейчас на этом сосредоточены. Апрель — месяц конкурсов и аукционов с тем, чтобы в мае начать выполнять работы по фасадам зданий и ремонту дорог, — пояснил глава Пскова.
СПРАВКА
Все праздничное пространство Ганзы поделено на 10 условных зон: Ганзе йский рынок, детская развлекательная площадка, праздничная территория Кремля, фольклорная площадка, Град Скобаря, площадка интерактивных мастер-классов, две площадки исторической реконструкции, ремесленный рынок, выставка промышленных достижений города и области, площадка выставки художников.