Ганза на финише

Один из них — Ганзейский знак. Первоначально это должна была быть ладья, но ее исполнение была раскритиковано и от идеи отказались. Новый знак, а называется он «Два купца», стоит в разы дороже, так как вылит будет из бронзы. В его основе — скульптуры двух купцов: из Пскова и главного ганзейского города Любека. Установят композицию на набережной реки Псковы.

— Переживания идут по нарастающей, — признался глава Пскова Иван Цецерский. — Никакого успокоения нет. По мере приближения всплывает много нюансов.

Купцы вместо ладьи, забронированные под ноль гостиничные номера, тонны мяса для гостей и пиво рекой — новые подробности о подготовке к главному событию года, каким его все еще хотят видеть псковичи.

Мест нет

Для участия в празднике заявилось 80 городов Ганзы. Численность только официальных делегаций — 1 600 человек, и это не считая участников экономического форума. Их разместят в гостиницах, номерной фонд которых, а это 3 500 мест, уже весь забронировал.

Иных гостей, по подсчетам властей и статистике ганзейских дней, разово в день ожидается от 150 000 до 200 000 человек. Немалая часть их, полагают организаторы, приедут только на день. Для их удобства в дни праздника планируется увеличить число маршрутных такси из Санкт-Петербурга, а также число рейсов «Ласточки».

Кормить туристов будут все рестораны и кафе города — это 1 500 посадочных мест. Их владельцы сейчас ломают головы над тем, где хранить не одну тонну мяса, чтобы гости остались сыты и довольны. Еще 2 500 человек смогут принять уличные точки общепита.

Устроители еще раз подтвердили, что на территории праздничного пространства будет продаваться пиво — это неотъемлемый атрибут Ганзейских дней. Все разрешения на продажу напитка получены. А вот в магазинах, расположенных в радиусе до 50 м от территории праздника, продажа алкоголя будет запрещена.

Пока не до конца решен вопрос с движением городского автотранспорта. Ясно только одно — общепринятая схема, действующая в период проведения праздников, будет изменена.

— Те, кто будут передвигаться по городу на автобусе, неудобств испытывать не будут, — заверила директор муниципальной Ганзейской дирекции праздников Татьяна Пустошкина.— Для проезда общественного и спецтранспорта Октябрьский проспект будем дублировать улицами Ленина и Карла Маркса. Для личных автомашин будут организованы перехватывающие парковки.

Несмотря на то, что до праздника остается совсем мало времени, организаторы не могут назвать, на сколько процентов город к Ганзе уже готов.

— Культурная часть — на «четверку», работа с делегациями (визы, сопровождение товаров и услуг) без стеснения говорю — «пятерка», — оценил уровень подготовки глава города.— Все отработано досконально. Все делегации знают, что, как и почему везут. Вопросы по размещению и сопровождению решены.

Что касается благоустройства, то работы предстоит еще немерено: покрасить все ограждения, вывезти песок, поставить урны, посадить цветы.

— Лестницы в Финском парке разбиты в драбадан, в Детском парке — даже не знаю, как и назвать это безобразие, — возмутился Иван Цецерский. — Благоустройство, конечно, ведется, но оценку всему городу я ставить не хочу. А вот благоустройство праздничного пространства оценю на два с плюсом или три с минусом.