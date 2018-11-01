Искусство объединяет

Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет 3 и 4 ноября в регионе. «Псковская правда» публикует полную афишу ежегодной акции.
Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет 3 и 4 ноября в регионе. «Псковская правда» публикует полную афишу ежегодной акции.
3 ноября, 15.00, Малый зал Научно-культурного центра (Пушкинский заповедник)
В литературно-музыкальном вечере в исполнении сотрудников Пушкинского Заповедника и участников музейной студии русского романса прозвучат пушкинская поэзия и романсы русских композиторов на стихи поэта.
Продолжительность вечера 1 час
Возрастное ограничение 6+
Стоимость билета: взрослый – 100 руб., дети до 18 лет – бесплатно
Справки по тел. +7 (81146) 2-23-21, 2-26-09
3 ноября, 18.00, Большой зал Научно-культурного центра (Пушкинский заповедник)
Творческая встреча и концерт актера Театра на Таганке популярного артиста кино Александра Цуркана, известного по ролям в фильмах и телевизионных сериалах: «Лесник», «Москва. Три вокзала», «Прорыв», «Бухта Надежды», «Сердце не камень» – посвящены 80-летию В. С. Высоцкого В программе концерта прозвучат поэтическое слово, песни и романсы на стихи А.С. Пушкина и В.С. Высоцкого.
В программе редкое видео с В. Высоцким, Л. Филатовым, Ю. Любимовым, Мариной Влади. В завершении вечера будет показан кинофильм «Как царь Петр Арапа женил» режиссера Александра Митты, где Владимир Высоцкий сыграл предка А.С. Пушкина – Ибрагима Ганнибала. К этому фильму была написана песня «КУПОЛА», которая не вошла в фильм, но прозвучит в финальных титрах, согласно первоначальному замыслу.
Продолжительность вечера 2,5 часа
Возрастное ограничение 6+
Стоимость билета: взрослый – 100, 200 руб, дети до 18 лет – бесплатно
Справки по тел. +7 (81146) 2-23-21, 2-26-09
Выставка рассказывает о писателях, живших и творивших в разные эпохи – с XVIII по XX век, – от Г. Р. Державина до М. А. Шолохова. В проекте приняли участие 22 крупных литературных музея.
Уникальная возможность увидеть весь процесс изготовления линогравюры на офортном станке образца XIX века. Каждый участник получит на память гравюру с изображением мемориального кабинета А.С. Пушкина.
Продолжительность программы 45 мин.
Возрастное ограничение 6+
Стоимость программы 50 руб.
Справки по тел. +7 (81146) 2-23-21, 2-26-09
4 ноября, 19.00, дом и парк музея-усадьбы «Михайловское» (Пушкинский заповедник)
Прогулка в Михайловское поздним осенним вечером несет в себе элементы таинственности и сказочности, что интересно не только детям, но и взрослым. «На неведомых дорожках» сказочного Лукоморья весьма вероятна встреча с Котом Ученым и Домовым. Эти сказочные персонажи очень хорошо знакомы с творчеством А. С. Пушкина и помогут вам совершить путешествие в страну поэзии. Двухчасовая экскурсия завершается достаточно поздно. В эту пору луна и яркие звезды озаряют ночное небо, вглядываясь в которое, можно живо услышать «светил небесных дивный хор», глубже прочувствовать гармонию природы и поэзии.
ВНИМАНИЕ! Непременным условием участия в вечерней прогулке в Михайловское является знание наизусть пролога к поэме «Руслан и Людмила» – «У лукоморья дуб зеленый…». Приветствуется также знание других стихов А.С. Пушкина и его современников.
Отъезд в 19.00 от Научно-культурного центра со стороны экскурсионного отдела на музейном транспорте.
Начало экскурсии на поэтической поляне Михайловского.
Продолжительность 2 часа
Возрастное ограничение 6+
Участие детей в программе возможно только в сопровождении родителей
Стоимость билета: взрослые – 250 руб, дети до 16 лет – 150 руб.
Продажа билетов в кассе Научно-культурного центра
Продажа билетов заканчивается по окончании набора группы
Группа от 10 до 20 человек
Экскурсия проводится по предварительной заявке
Запись по тел. +7 (81146) 2-23-21, 2-26-09
4 ноября, 18.00, музей-заповедник «Изборск»
Музей-заповедник «Изборск» приглашает 4 ноября детей и взрослых на «Ночь искусств-2018». Всероссийская ежегодная культурно-образовательная акция пройдёт под девизом «Искусство объединяет!». Начало программы в 18.00.
В «Нескучном садике» и музейном кафе «Блинная» пройдет презентация итогов реализации проекта «Стихи и песни на границе России», поддержанного Фондом президентских грантов, состоится презентация книг о прошедших фестивалях в рамках проекта и концерт.
Продолжат программу экскурсия «Древний щит земли русской», творческие мастер-классы «Создаем искусство сами» и интерактивная историческая игра для всей семьи «Путешествие из Изборска в Царьград».
Завершат вечер кинопоказы: документального фильма «Изборский дух», мультипликационного фильма «Крепость: щитом и мечом», художественного фильма «Александр Невский».
4 ноября, 18.00, Музей истории города Печоры (Печоры, ул. Международная, 6)
Музей истории города Печоры приглашает печерян и гостей города на «Ночь искусств-2018». Ежегодная культурная акция пройдет 4 ноября.
Акция откроется в 18.00 концертом студентов и преподавателей Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова «Народная мозаика». Затем гостей музея ждет выставка графики художника Алексея Панина «Под Покровом Богородицы».
В 19.30 состоится экскурсия по экспозиции «Звон серебра как песня народа», а в 20.00 — сборная экскурсия по экспозиции «История города Печоры».
Завершится праздник кинопоказом художественного фильма «Отцы и дети» (1958), приуроченного к 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева.
Тел. +7 (81148) 2-30-77. Вход свободный.
2 ноября, 15.00, Музей-усадьба М.П. Мусоргского (Псковская область, Куньинский район, п. Наумово)
2 ноября в Мемориальном музее-усадьбе М.П. Мусоргского пройдет Акция «Ночь искусств» для детей.
Акция «Ночь искусств. Искусство объединяет» этом году пройдет в филиале музея – Мемориальном музее-усадьбе Модеста Петровича Мусоргского. Сотрудники филиала подготовили программу для детей.
В программе акции такие увлекательные мероприятия как экскурсия при свечах о жизни и творчестве М.П. Мусоргского и квест «Тайны буки страшного». Также участники детского театрального коллектива «Теремок» представят детям спектакль «Муха-цокотуха».
Стоимость – 150 рублей с человека.
Запись по телефону: +7 (81149) 31-140
E-mail: musorga@yandex.ru
3 ноября, 16.00, Центр эстетического воспитания города Великие Луки (ул. Ботвина, д.12)
Центр эстетического воспитания города Великие Луки приглашает 3 ноября на культурно-образовательную программу «Ночь искусств-2018». Программа пройдет в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», девизом которой в этом году стал слоган «Искусство объединяет».
В 16:00 в выставочном зале состоится семейный мастер-класс по живописи. К участию в мастер-классе приглашаются семьи с детьми от 7 лет. Как взрослым, так и детям в этот день профессиональные художники и преподаватели Петр Дудко и Екатерина Гаевская предложат интересные творческие задания, а также помогут создать индивидуальные акварельные работы.
В 18:00 Центр эстетического воспитания приглашает всех желающих на интерактивную программу «Ночные разговоры». Темой свободного общения с публикой станет поэзия и музыка «Серебряного века».
Слушатели смогут узнать много интересных фактов из жизни выдающихся поэтов и композиторов начала XX века, услышать солистов филармонии Наталью Плеханову (сопрано), Елену Войтушко (фортепиано), Варвару Федорову (скрипка), поучаствовать в интересных диспутах и игровых импровизациях.
Тел. +7 (81153) 3-52-20
Афиша предоставлена информационным туристским центром Псковской области.