Искусство объединяет

Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет 3 и 4 ноября в регионе. «Псковская правда» публикует полную афишу ежегодной акции.

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПУШКИН И ИТАЛИЯ»

3 ноября, 15.00, Малый зал Научно-культурного центра (Пушкинский заповедник) В литературно-музыкальном вечере в исполнении сотрудников Пушкинского Заповедника и участников музейной студии русского романса прозвучат пушкинская поэзия и романсы русских композиторов на стихи поэта. Продолжительность вечера 1 час Возрастное ограничение 6+ Стоимость билета: взрослый – 100 руб., дети до 18 лет – бесплатно Справки по тел. +7 (81146) 2-23-21, 2-26-09

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА И КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА ЦУРКАНА

3 ноября, 18.00, Большой зал Научно-культурного центра (Пушкинский заповедник) Творческая встреча и концерт актера Театра на Таганке популярного артиста кино Александра Цуркана, известного по ролям в фильмах и телевизионных сериалах: «Лесник», «Москва. Три вокзала», «Прорыв», «Бухта Надежды», «Сердце не камень» – посвящены 80-летию В. С. Высоцкого В программе концерта прозвучат поэтическое слово, песни и романсы на стихи А.С. Пушкина и В.С. Высоцкого. В программе редкое видео с В. Высоцким, Л. Филатовым, Ю. Любимовым, Мариной Влади. В завершении вечера будет показан кинофильм «Как царь Петр Арапа женил» режиссера Александра Митты, где Владимир Высоцкий сыграл предка А.С. Пушкина – Ибрагима Ганнибала. К этому фильму была написана песня «КУПОЛА», которая не вошла в фильм, но прозвучит в финальных титрах, согласно первоначальному замыслу. Продолжительность вечера 2,5 часа Возрастное ограничение 6+ Стоимость билета: взрослый – 100, 200 руб, дети до 18 лет – бесплатно Справки по тел. +7 (81146) 2-23-21, 2-26-09

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «КАБИНЕТ И МИР ПИСАТЕЛЯ» В РАМКАХ МЕЖМУЗЕЙНОГО ВЫСТАВОЧНОГО ПРОЕКТА ПОД ЭГИДОЙ АССОЦИАЦИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ МУЗЕЕВ СОЮЗА МУЗЕЕВ РОССИИ

4 ноября, 16.00, анфилада выставочных залов Научно-культурного центра, 1 этаж (Пушкинский заповедник) Выставка рассказывает о писателях, живших и творивших в разные эпохи – с XVIII по XX век, – от Г. Р. Державина до М. А. Шолохова. В проекте приняли участие 22 крупных литературных музея.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ «НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО» НА ВЫСТАВКЕ «КАБИНЕТ И МИР ПИСАТЕЛЯ»

4 ноября, 16.30, анфилада выставочных залов Научно-культурного центра, 1 этаж (Пушкинский заповедник) Уникальная возможность увидеть весь процесс изготовления линогравюры на офортном станке образца XIX века. Каждый участник получит на память гравюру с изображением мемориального кабинета А.С. Пушкина. Продолжительность программы 45 мин. Возрастное ограничение 6+ Стоимость программы 50 руб. Справки по тел. +7 (81146) 2-23-21, 2-26-09

ВЕЧЕРНЯЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МИХАЙЛОВСКОМУ

4 ноября, 19.00, дом и парк музея-усадьбы «Михайловское» (Пушкинский заповедник) Прогулка в Михайловское поздним осенним вечером несет в себе элементы таинственности и сказочности, что интересно не только детям, но и взрослым. «На неведомых дорожках» сказочного Лукоморья весьма вероятна встреча с Котом Ученым и Домовым. Эти сказочные персонажи очень хорошо знакомы с творчеством А. С. Пушкина и помогут вам совершить путешествие в страну поэзии. Двухчасовая экскурсия завершается достаточно поздно. В эту пору луна и яркие звезды озаряют ночное небо, вглядываясь в которое, можно живо услышать «светил небесных дивный хор», глубже прочувствовать гармонию природы и поэзии. ВНИМАНИЕ! Непременным условием участия в вечерней прогулке в Михайловское является знание наизусть пролога к поэме «Руслан и Людмила» – «У лукоморья дуб зеленый…». Приветствуется также знание других стихов А.С. Пушкина и его современников. Отъезд в 19.00 от Научно-культурного центра со стороны экскурсионного отдела на музейном транспорте. Начало экскурсии на поэтической поляне Михайловского. Продолжительность 2 часа Возрастное ограничение 6+ Участие детей в программе возможно только в сопровождении родителей Стоимость билета: взрослые – 250 руб, дети до 16 лет – 150 руб. Продажа билетов в кассе Научно-культурного центра Продажа билетов заканчивается по окончании набора группы Группа от 10 до 20 человек Экскурсия проводится по предварительной заявке Запись по тел. +7 (81146) 2-23-21, 2-26-09

«НОЧЬ ИСКУССТВ-2018» В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «ИЗБОРСК»

4 ноября, 18.00, музей-заповедник «Изборск» Музей-заповедник «Изборск» приглашает 4 ноября детей и взрослых на «Ночь искусств-2018». Всероссийская ежегодная культурно-образовательная акция пройдёт под девизом «Искусство объединяет!». Начало программы в 18.00. В «Нескучном садике» и музейном кафе «Блинная» пройдет презентация итогов реализации проекта «Стихи и песни на границе России», поддержанного Фондом президентских грантов, состоится презентация книг о прошедших фестивалях в рамках проекта и концерт. Продолжат программу экскурсия «Древний щит земли русской», творческие мастер-классы «Создаем искусство сами» и интерактивная историческая игра для всей семьи «Путешествие из Изборска в Царьград». Завершат вечер кинопоказы: документального фильма «Изборский дух», мультипликационного фильма «Крепость: щитом и мечом», художественного фильма «Александр Невский».

«НОЧЬ ИСКУССТВ-2018» В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ГОРОДА ПЕЧОРЫ

4 ноября, 18.00, Музей истории города Печоры (Печоры, ул. Международная, 6) Музей истории города Печоры приглашает печерян и гостей города на «Ночь искусств-2018». Ежегодная культурная акция пройдет 4 ноября. Акция откроется в 18.00 концертом студентов и преподавателей Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова «Народная мозаика». Затем гостей музея ждет выставка графики художника Алексея Панина «Под Покровом Богородицы». В 19.30 состоится экскурсия по экспозиции «Звон серебра как песня народа», а в 20.00 — сборная экскурсия по экспозиции «История города Печоры». Завершится праздник кинопоказом художественного фильма «Отцы и дети» (1958), приуроченного к 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Тел. +7 (81148) 2-30-77. Вход свободный.

НОЧЬ ИСКУССТВ В МУЗЕЕ-УСАДЬБЕ М.П. МУСОРГСКОГО

2 ноября, 15.00, Музей-усадьба М.П. Мусоргского (Псковская область, Куньинский район, п. Наумово) 2 ноября в Мемориальном музее-усадьбе М.П. Мусоргского пройдет Акция «Ночь искусств» для детей. Акция «Ночь искусств. Искусство объединяет» этом году пройдет в филиале музея – Мемориальном музее-усадьбе Модеста Петровича Мусоргского. Сотрудники филиала подготовили программу для детей. В программе акции такие увлекательные мероприятия как экскурсия при свечах о жизни и творчестве М.П. Мусоргского и квест «Тайны буки страшного». Также участники детского театрального коллектива «Теремок» представят детям спектакль «Муха-цокотуха». Стоимость – 150 рублей с человека. Запись по телефону: +7 (81149) 31-140 E-mail: musorga@yandex.ru

«НОЧЬ ИСКУССТВ-2018» В ВЕЛИКИХ ЛУКАХ

3 ноября, 16.00, Центр эстетического воспитания города Великие Луки (ул. Ботвина, д.12) Центр эстетического воспитания города Великие Луки приглашает 3 ноября на культурно-образовательную программу «Ночь искусств-2018». Программа пройдет в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», девизом которой в этом году стал слоган «Искусство объединяет». В 16:00 в выставочном зале состоится семейный мастер-класс по живописи. К участию в мастер-классе приглашаются семьи с детьми от 7 лет. Как взрослым, так и детям в этот день профессиональные художники и преподаватели Петр Дудко и Екатерина Гаевская предложат интересные творческие задания, а также помогут создать индивидуальные акварельные работы. В 18:00 Центр эстетического воспитания приглашает всех желающих на интерактивную программу «Ночные разговоры». Темой свободного общения с публикой станет поэзия и музыка «Серебряного века». Слушатели смогут узнать много интересных фактов из жизни выдающихся поэтов и композиторов начала XX века, услышать солистов филармонии Наталью Плеханову (сопрано), Елену Войтушко (фортепиано), Варвару Федорову (скрипка), поучаствовать в интересных диспутах и игровых импровизациях. Тел. +7 (81153) 3-52-20