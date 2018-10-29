Попляшем, посмотрим, послушаем

В воскресенье, 4 ноября, страна отметит День народного единства. В Псковской области запланировано множество ярких мероприятий, в которых примут участие тысячи человек разных национальностей, возрастов и профессий. Для жителей и гостей региона организованы концерты, акции, кинопоказы, соревнования и многое другое. «Псковская правда» публикует подробную программу мероприятий для всех районов Псковской области.

ПСКОВ

с 1 по 5 ноября - «От воинской славы к единству народа». Общегородская книжная выставка-просмотр (в часы работы библиотек, Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова). 2 ноября с 10.00 до 17.00 - «Я землю русскую люблю!». Интерактивная викторина для подростков (Библиотека – Центр детского чтения, ул. Розы Люксембург, 23) 2 ноября - Встреча с режиссером фильма «Как славный град Псков незваных гостей встречал» Валерием Валентиновичем Пилявцом и просмотр фильма (Фильм посвящен событиям 1581 года), (Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва, Октябрьский проспект, 19а). 2 ноября - Благотворительная акция к 155-летию со дня опубликования романа А.К. Толстого «Князь Серебряный» (в часы работы библиотек, Центральная городская библиотека, ул. Конная, 6). 2 ноября в 11.00 - «Мы поём о Родине своей!» Праздничный концерт учащихся и преподавателей МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 4» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова»). 3 и 4 ноября - V Международный юношеский турнир по тяжелой атлетике, посвященный Дню народного единства (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 им. Героя России Алексея Воробьёва», Ленинградское шоссе, 49). 4 ноября в 15.00 - «Песня нас объединила». Тематическая концертная программа (МБУК «Дом офицеров», ул. Комдива Кирсанова, 5). 4 ноября - «С музыкой, песней и пляской». Праздничная концертная программа Заслуженного коллектива народного творчества России Псковского русского народного хора (МБУК «Городской культурный центр», пл. Победы, 1). 5 ноября в 13.00 - «Собирайтесь, россияне, воедино». Игра (Библиотека «Диалог», ул. Поселочная, 15). 7 ноября в 17.30 - «С чего начинается Родина» праздничная концертная программа, посвященная Дню народного единства (Концертный зал ДШИ). Ноябрь - «Наша Родина - Россия» выставка творческих работ учащихся художественного отделения ДШИ. 4 ноября - Выставка-викторина к Дню народного единства «Что мы Родиной зовём» (Псковская областная универсальная научная библиотека (г. Псков, Сиреневый б-р, д. 3). 29 октября в 15.00 - Открытие выставки, посвящённой 100-летию ВЛКСМ (Музей-квартира В.И.Ленина (г. Псков, ул. Ленина, д. 3). 1 ноября в 18.30 - Акция «В театр всей семьей» (Псковский областной театр кукол (г. Псков, ул. Конная, д. 3) 3 ноября в 17.00 - Концерт ансамбля русской музыки «Псков» «Мелодии волшебных струн» (БКЗ филармонии (г.Псков, ул. Некрасова, д. 24). 4 ноября в 12.00 и 14.00 - Спектакль «Незнайка и его друзья» (Псковский областной театр кукол (г. Псков, ул. Конная, д. 3). 4 ноября в 11.00 - Заключительный этап областного фестиваля национального костюм (г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, д. 5, МБУК «Дом офицеров»). 4 ноября в 17.00 - «Песня не знает границ» тематическая концертная программа (г. Псков, ул. Комдива Кирсанова, д. 5, МБУК «Дом офицеров»). 2 ноября - «История праздников в песнях» - праздничная программа (Городской культурный центр (филиал – Рижский пр., д. 64). 3 ноября - «Матрешка – символ России» - познавательная программа для детей (Городской культурный центр (филиал – Рижский пр., д. 64). 5 ноября - «Я люблю тебя, Россия» - встреча в клубе «С песней по жизни» (Городской культурный центр (филиал – Рижский пр., д. 64). 2 и 3 ноября - Кубок Псковской области по фехтованию на шпагах (Г. Псков, ул. Советская д.108 (СКАВ) ул. Советская д.106 (МОУ «средняя школа №-11).

ПСКОВСКИЙ РАЙОН

3 ноября - Концерт: «Мы разные и в этом наша сила» (КДЦ «Писковичи»). 6 ноября - Беседа о празднике «День народного единства» Песни о Руси (ГБУСО «Середкинский ПНИ»). 2 ноября - Классные часы, посвященные Дню народного единства (МБОУ «Середкинская средняя общеобразовательная школа»). 2 ноября - Устные журналы «День народного единства» (МБОУ «Верхолинская основная школа»). 4 ноября - Познавательно-игровая программа «В единстве, братстве-наша сила» (КДЦ д. Гверздонь). 7 ноября - Установка бюста Герою СССР Сидоровичу А.Н. (МБОУ «Середкинская средняя общеобразовательная школа»). 2 ноября в 18.00 - В единстве народа – сила страны (Нееловский КДЦ). 2 ноября в 12.00 - «Моя маленькая Родина» - выставка детских работ (Тямшанский КДЦ). 2 ноября в 41.00 - Моё отечество – моя судьба. Праздничная программа (Кировское досуговое отделение). 2 ноября в 14.00 - День информации в единстве сила (Кировское досуговое отделение). 3 ноября в 15.00 - «Вместе мы едины» (Карамышевский КДЦ). 4 ноября - Выездная выставка, посвященная 100-летию 1140 гвардейского дважды Краснознаменного артполка ВДВ (п. Череха, 76-я гвардейская Краснознаменная дивизия ВДВ). 4 ноября в 12.40 - Товарищеская встреча по хоккею команд 2010 года рождения «Торнадо» Псков – «Айсберг» В. Новгород (Ледовый дворец, Псковский р-н, д. Борисовичи, ул. Балтийская 11). 4 ноября - Показательные выступления обучающихся фигурному катанию на коньках (Ледовый дворец, Псковский р-н, д. Борисовичи, ул. Балтийская 11) 4 ноября с 15.00 до 17.30 - Первенство Псковской области по хоккею среди команд 2-го и 3-го дивизиона (Ледовый дворец, Псковский р-н, д. Борисовичи, ул. Балтийская 11). 4 ноября в 20.00 - Ночная хоккейная лига ХК «Медведи» Псков – ХК «Родина» Псковский р-н (Ледовый дворец, Псковский р-н, д. Борисовичи, ул. Балтийская 11). 4 ноября - Массовое катание для населения города (По расписанию «Ледовый дворец», Псковский р-н, д. Борисовичи, ул. Балтийская 11).

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

С 29 октября по 9 ноября - Книжно-иллюстрированная выставка. «И нам завещали Россию беречь!» (Библиотека-филиал № 3 (ул. Гражданская, д.24), Взрослое отделение, Читальный зал. 1 ноября в 14.00 - Квест-игра для школьников «Крепость на Ловати» (МБУК «Краеведчески музей города Великие Луки»), (пл. А. Матросова, д. 1), Великолукская Крепость). 1 ноября в 14.00 - Мероприятие для воспитанников детского дома «У светлой иконы причал для души» (Дом-музей, И.М. Виноградова), (ул. Ставского, д. 48). 1 ноября в 18.00 - Концерт «Отрадны сердцу эти звуки» (МБУ ДО «ДМШ № 1 им. М.П. Мусоргского»), (пл. Ленина, д. 3). 1 ноября - Информационная выставка «Живи и здравствуй, Русь святая!» (Библиотека-филиал № 2), (ул. Ботвина, д.13), Читальный зал. 1 ноября - День информации «Дружба без границ» (Центральная городская библиотека им. М.И. Семевского, (ул. Пионерская, д.7). с 3 по 4 ноября - Фестиваль интеллектуальных игр «Встречи на Ловати» с участием команд Псковской области, регионов Российской Федерации, Ближнего Зарубежья (МБОУ СОШ № 13), (ул. Дружбы, 33). 4 ноября - День народного единства в городе Великие Луки. 12.00 – Праздничное шествие представителей трудовых коллективов, учащихся, ветеранов, педагогических коллективов, молодёжных организаций и объединений (активисты студенческого самоуправления, городской студенческий совет, городская школьная Дума, юнармейцы, Российское движение школьников, местное отделение ВОД «Волонтёры Победы»), (пр-т Ленина – пл. Ленина). 12.30 – Торжественный митинг (пл. Ленина). 13.00 – Праздничная программа с участием коллективов города (пл. Ленина). 13.30 – Торжественный прием в Администрации города (пл. Ленина, д. 1). 7 ноября - Праздничный вечер «Мы дружбой народов сильны!», для ветеранских клубов (вход по пригласительным билетам), (МБУК «ДК ЛК»), (ул. Зверева, д. 29).

ГДОВСКИЙ РАЙОН

4 ноября - Фотовыставка «Сохраним Гдовский край» (МБУ «ЦДК», г. Гдова). 4 ноября - Большой отчетный концерт творческих коллективов и вокальных исполнителей района «Когда мы едины- мы непобедимы» (МБУ «ЦДК» г. Гдова).

ДЕДОВИЧСКИЙ РАЙОН

4 ноября - Концерт «Наша сила в единстве»» (МБУК «Дедовический районный центр досуга».

НОВОСОКОЛЬНИЧЕСКИЙ РАЙОН

С 1 по 7 ноября - Цикл книжно-иллюстрированных выставок «Во славу Отечества, Родина и единство» (Библиотеки района). С 1 по 9 ноября - Говорящая выставка «Согласие, единство, вера» посвященная Дню народного единства (Районная детская библиотека). 2 ноября - Тематическая программа «Возьмемся за руки» ко Дню народного единства, для учащихся 5 классов школы города (Районный Дом культуры им.Воровского). 4 ноября - Праздничный концерт ко Дню народного единства «В сердцах и мыслях мы - России дети» (Районный Дом культуры им. Воровского). Ноябрб - Книжная выставка «В единстве наша сила» (МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники» в школьной библиотеке). 4 ноября - Выпуск школьной информационной газеты «Большая перемена» «Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский - об истории праздника» (МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники»). Конец октября - ноябрь - Выставка рисунков «Россия - наш общий дом» (МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники» (в фойе корпусов). До 4 ноября - Классный час «Вместе мы едины» в 1-4 классах (МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники»). Ноябрь, по расписанию - Уроки истории «Достойные потомки великой страны» в 5-11 классах (МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники»). 26 октября - Кинолекторий «Сила России в единстве» (для учащихся классов коррекции), (МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники»). 2 ноября - Урок народного единства 5-8 кл. (МБОУ «Насвинская средняя школа»).

БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН

4 ноября в 15.00 - Праздничный концерт «Мы едины - Мы Россия!» (Концертный зал ДК п. Бежаницы).

ВЕЛИКОЛУКСКИЙ РАЙОН

30 октября - Медиа-вечер «В дружбе народов – единство России» (Шелковская модельная библиотека). 31 октября - Медиа-вечер «Славься, Русь – Отчизна моя» (Булынинская модельная библиотека). 1 ноября - «Минин и Пожарский – защитники земли русской» тематическая программа (Великолукский механико-технологический колледж). 2 ноября - Тематическая программа «В единстве народа – сила страны» (Переслегинский Дом культуры). 2 ноября - Тематическая программа «Русь единая – Русь непобедимая» (Пореченский библиотечно-досуговый центр). 4 ноября - Тематический концерт (Булынинский Дом культуры).

ДНОВСКИЙ РАЙОН

1 ноября - Час патриотического воспитания «Единство скрепляет навеки сердца». «Сквозь даль столетий: Минин и Пожарской» - выставка – беседа. (Районная библиотека). 1 ноября - Подготовка и презентация информационного буклета «В единстве народа - сила страны» (Районная библиотека (ЦСПИ). 2 ноября - Выставка-панорама «Земля Русская», Презентация «Российские таланты» (Районная библиотека (Детский отдел). 4 ноября - Игровая программа для детей «Игры народов мира» (МУ «Дновский РКЦ»). 4 ноября - Праздничная концертная программа «Единством Россия сильна!» (МУ «Дновский РКЦ»). 4 ноября - Праздничная концертная программа «Единством Россия сильна!» (д. Искра, Искровский сельский клуб - филиал МУ «Дновский РКЦ»). 4 ноября - Праздничная концертная программа «Единством Россия сильна!» (д. Морино, Моринский СДК - филиал МУ «Дновский РКЦ»).

КРАСНОГОРОДСКИЙ РАЙОН

4 ноября - Интеллектуальная викторина «Что? Где? Когда?» (Районный дом культуры). 4 ноября - Тематический день «Пока мы едины, мы непобедимы!» (Районная библиотека). 1 ноября - Говорящая выставка «Моя страна-Россия!» (Блясинская сельская модельная библиотека). 31 октября - Час информации «В единстве наша сила!» (Ильинская сельская библиотека). 2 ноября - Литературно-музыкальный вечер День народного единства «Песни русской души» (Покровский сельский дом культуры). 4 ноября - Освящение часовни в д. Платишино (Платишинский сельский клуб). 4 ноября - Концертная программа «Россия моя, Россия!» (Блясинский сельский дом культуры).

КУНЬИНСКИЙ РАЙОН

4 ноября - Тематический концерт «В Единстве народов великая сила» (МБУ «Районный культурный центр»). 4 ноября - Тематический концерт «Россия — Русь» (Ущицкий ДК). 3 ноября в 13.30 - Тематическая программа «Родина Едина» (Пухновский клуб-библиотека). 3 ноября - Всероссийская акция «Ночь искусств» в Мемориальном музее-усадьбе М.П.Мусоргского (Куньинский р-н, дер. Наумово).

ЛОКНЯНСКИЙ РАЙОН

4 ноября в 14.00 - Большой праздничный концерт «Мы- народ, и мы-едины!». С участием лучших коллективов и солистов культурно-досуговых учреждений Локнянского района (Локнянский КДЦ). 4 ноября - Фотовыставка «Россия – это мы!» (Локнянский КДЦ). 3 ноября - Литературно-музыкальная программа «Родина моя - Россия!» (Крестиловский СДК). 4 ноября с 12.00 - Выставка детского рисунка «Родина моя - Россия!» (Крестиловский СДК). 3 ноября в 19.00 - Тематическая программа для молодежи «Мы вместе!» (Башовский СДК). 3 ноября в 16.00 - Концерт «Согласие, единство, вера!» (Жарковский СК). 4 ноября с 11.00 - Праздничные и спортивные мероприятия, посещенные Дню народного единства «Мы едины!». Традиционный межрайонный турнир по волейболу среди мужских команд (Спортивный зал Локнянской средней школы). 2 ноября в 12.00 - «Сына Отечества, освободившие Россию» : устный журнал (Центральная районная библиотека п. Локня). 4 ноября - «Человек долга и чести»: информационный час (Иваньковская сельская библиотека). 4 ноября в 12.00 - «И матушка Россия будет помнить вас»: видео путешествие по страницам истории (Крестиловская сельская библиотека). 3 ноября - «Аместе мы все едины»: тематический вечер (Миритиницкая сельская модельная библиотека). 3 ноября в 13.00 - «Духом славные народные сыны» (Подберезинская сельская модельная библиотека). 2 ноября в 12.30 - «В единстве народов – единство России»: час истории (Детская библиотека).

ОПОЧЕЦКИЙ РАЙОН

3 ноября - Концертно-тематическая программа «Пою тебя моя Россия». (г.Опочка, ул.Калинина, д.2-а, МБУК «Опочецкий районный центр культуры»).

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

2 ноября - «Мы единое целое» - молодежная тематическая программа в рамках программы «Право на детство» (Горайская школа). С 1 по 7 ноября с 10. до 18.00 - 4 ноября – День воинской славы России – День народного единства. Час патриотизма у выставки литературы, опрос «Я горжусь Россией» (МБУК «Центральная районная библиотека»). Со 2 по 6 ноября - с 10.00 до 18.00 - Беседы у книжной выставки «Единый народ – единая держава» (МБУК «Центральная районная библиотека»). 4 ноября в 16.00 - Тематическая концертная программа «День народного единства» (МБУК Центр культуры «Юбилейный»). 4 ноября в 18.00 - Бесплатный показ кинофильма в рамках акции «Ночь искусств» (МБУК Центр культуры «Юбилейный»). 4 ноября - Тематические программы, посвященные Дню народного единства, в дни школьных каникул (Карповский сельский клуб, Дуловский сельский клуб, Скуратовский сельский клуб, Воронцовский сельский клуб, Приезженский сельский клуб, Еленский сельский клуб, Шиковский сельский клуб, Качановский сельский клуб, Городищенский сельский клуб, Маршевицкий сельский клуб, Влазовский сельский клуб, Дарьинский сельский клуб).

ПАЛКИНСКИЙ РАЙОН

4 ноября - Тематический концерт «Вечер романсов» (Палкинский районный центр досуга). 4 ноября - Праздничный вечер «Я люблю тебя , Россия!» (Филиал ПРДО-Родовской СДК). 4 ноября - Концертная программа «День народного единства» (Филиал ПРДО-Качановский СДК). 4 ноября - Час патриотического воспитания «Славься, Русь, Отчизна моя!» (Филиал ПРДО-Грибулевский СДК). 4 ноября - Беседа, посвященная Дню народного единства; конкурс рисунков (Филиал ПРДО-Горбуновский СК). 4 ноября - Историко-патриотический час «Русь единая и непобедимая» (Филиал ПРДО-Вернявинский СК). С 29 октября по 9 ноября - Книжная выставка «В единстве наша сила» (Все библиотеки). 2 ноября - Час истории «Во славу Отечества» (Районная библиотека). 1 ноября - Беседа «Минин и Пожарский - защитники земли русской» (Филиал ПЦБС-Родовская сельская библиотека). 2 ноября - Познавательный час «Единым духом мы сильны» (Филиал ПЦБС-Слопыгинская сельская библиотека). 2 ноября - Урок истории «Изгнание поляков русским ополчением. Год 1612» (Филиал ПЦБС- Новоуситовская сельская библиотека). 1 ноября - Видео-лекторий «Ты, Я – вместе дружная семья» (Филиал ПЦБС- Черская сельская библиотека). 1 ноября - Час патриотизма «В семье народов крепнет наша сила» (Филиал ПЦБС-Районная деткая библиотека).

ПЛЮССКИЙ РАЙОН

С 1 ноября - Книжная выставка-обзор национальных литературы (Плюсская районная библиотека). 4 ноября - Презентация «Мы вместе» и дегустация блюд «Национальные кухни» (Плюсская районная библиотека, клуб «Сударушки»). 1 ноября - Оформление книжных выставок ко Дню народного единства (Заплюсская, Запольская, Андромерская, Игомельская, Лядская, Заянская библиотеки). С 3 по 4 ноября - Праздничные концертные программы «Мы вместе» (Заплюсский ДК, Лядский ДК). 3 ноября - «Фестиваль национальных культур-2018» (Районный Дом культуры). В программе: - выставка плакатов «Под небом единым», - фото-презентация « Плюсский район крепок дружбой людей в нем живущих», - выставка изделий декоративно-прикладного творчества участников мероприятия - представителей национальностей, проживающих в Плюсском районе, - концертная программа, -дегустация сладких национальных блюд С 29 октября по 4 ноября - «Неделя добра» (волонтерская помощь пожилым людям), (Городские и сельские поселения района). 3 ноября - Соревнования по дворовому футболу (Футбольное поле Плюсской СОШ).

ПОРХОВСКИЙ РАЙОН

1 ноября в 12.00 - Исторический урок «Все мы разные, а Родина одна» (Боровичская модельная библиотека). 1 ноября в 13.00 - Выставка-обзор «Наша сила в единстве» (Порховская ЦРБ). 1 ноября в 13.00 - Урок истории «И только в единстве слава России» (Порховская ЦРБ). 2 ноября в 11.00 - Познавательно - патриотический час «Сила России в единстве народа» (Павская модельная библиотека). 2 ноября в 12.00 - Исторический час «О днях великой смуты» (Полонская модельная библиотека). 2 ноября в 12.00 - Информационный час «Во славу Отечества» (Славковская модельная библиотека). 2 ноября в 10.00 - Выставка «Наши праздники» (Порховская ЦРБ (отдел по работе с детьми). 4 ноября в 11.00 - «Мы вместе, мы едины» (Славковский сельский Дом культуры). 4 ноября в 11.00 - «Мы едины» (Тинеевский сельский Дом культуры). 4 ноября в 12.00 - «Хоровод дружбы» (Лютоболотский сельский клуб). 4 ноября в 14.00 - Праздничная концертная программа (Районный Дом культуры). 4 ноября в 13.00 - Развлекательная программа «Хорошее настроение» (Верхнемостский СДК). 4 ноября в 15.00 - Познавательно-игровая программа «Мы разные, но мы едины» (Полонский СДК). 4 ноября в 12.00 - Детская игровая программа «Весёлая детворяндия» (Павский СДК). 4 ноября в 14.00 - Экскурсия по крепости «Порхов в годы шведской интервенции» (Порховская крепость).

ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН

2 ноября - Тематическая познавательная программа «Ты и я могучая страна» (Районный Центр культуры, г. Пустошка). 4 ноября - Праздничный концерт «Россия – это мы!» (Районный Центр культуры, г. Пустошка). 1 ноября - Книжная выставка «Любить Отечество как Минин и Пожарский» (Районная библиотека, г. Пустошка). 1 ноября - Час истории «Национальные герои России» (Районная библиотека, г. Пустошка). 2 ноября - Урок патриотизма -«Минин и Пожарский – герои русской истории» (Районная библиотека детский абонемент, г. Пустошка). 1 ноября - «Хоровод дружбы»: урок толерантности (Алольская библиотека, д. Алоль Пустошкинского района). 1 ноября - Видео час «Сила России – в единстве народов» (Алольская библиотека, д. Алоль Пустошкинского района). 4 ноября - Час мужества (интеллектуальная беседа с подростками) «Я видел Россию» (Поддубский СДК, д. Поддубье Пустошкинского района). 1 ноября - Авторский конкурс детских стихов «Пока мы едины – мы непобедимы» (Забельский СДК, д. Забелье, Пустошкинского района). 3 ноября -Тематический вечер «Судьба и Родина - едины» (Долосецкий СДК, д. Долосцы Пустошкинского района) 4 ноября - Информационно - познавательный час ко Дню Народного единства « Славяне мы – в единстве наша сила!» (Сергейцевский СДК, д. Сергейцево Пустошкинского района).

ПУШКИНОГОРСКИЙ РАЙОН

4 ноября - Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства (Культурно-досуговый центр). С 29 октября по 4 ноября - Выставка литературы «Россия вчера, сегодня, завтра (Центральная районная библиотека).

ПЫТАЛОВСКИЙ РАЙОН

4 ноября в 14.00 - Концерт «Мой дом Россия» (Районный дом культуры). 3 ноября в 15.00 - Программа, посвященная Дню народного единства (Артемовский СДК). 3 ноября в 15.00 - Тематическая программа «Моя малая Родина – часть большого Отечества» (Белорусский СДК). 3 ноября в 13.00 - Тематическая программа «Мы граждане России» (Бороусовский СДК). 2 ноября в 14.00 - Познавательная программа, посвященная Дню народного единства «Все мы разные, а Россия одна» (Вышгородецкий СДК). 3 ноября в 12.00 - Тематическая программа «Мы едины» (Гавровский СДК). 2 ноября в 15.30 - Тематическая программа, посвященная Дню народного единства (Заутроенский СДК). 2 ноября в 15.00 - Концерт, посвященный Дню народного единства (Линовский СДК). 2 ноября в 16.00 - Тематическая программа «История России в датах» (Носовский СДК). 2 ноября - Патриотический час «Русская земля – Отечество героев» (Центральная районная детская библиотека). 2 ноября - Урок патриотизма «Я с тобой, Россия, навсегда» (Белорусская сельская библиотека). 3 ноября - День информации «Единством славиться Россия» (Центральная районная библиотека). 3 ноября - Исторический час «В единстве народа – сила России» (Линовская сельская библиотека). С 1 по 11 ноября - Выставка – просмотр «Все мы разные, а Россия одна» (Все библиотеки системы).

ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН

2 ноября в 16.00 - «В единстве – великое наше дело». Праздничный концерт к Дню народного единства (Зал МБУК «Печорский районный центр культуры», г. Печоры, ул. Свободы, д.29). 3 ноября - Всероссийская акция «Ночь искусств» в ГБУК Государственном музее-заповеднике «Изборск» (Государственный музей-заповедник «Изборск» (Печорский р-н, дер. Изборск); Музей истории г. Печоры (г.Печоры, ул. Международная, д. 6). 2 ноября в 14.00 - Заседание клуба «Ветеран» в рамках празднования Дня народного единства (В актовом зале МБУК «Печорская районная центральная библиотека» г. Печоры, ул. Рижская, д.1). 4 ноября в 13.00 - «Родина моя - Россия». Концерт ко Дню Народного Единства (Залесский СДК). 4 ноября в 14.00 - «Мир цвета надежды». Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства (Киршинский СДК). 4 ноября в 15.00 - «Единством - веры Русь крепка». Литературная композиция посвященная Дню Народного Единства (Круппский СДК). 4 ноября в 16.00 - «Все вместе» Развлекательная программа (Лазаревский СДК). 3 ноября в 14.00 - «В единстве, братстве наша сила» Тематическая программа (Библиотекака, совместное мероприятие с Митковицким СДК). 4 ноября в 17.00 - «Мы едины, мы непобедимы». Познавательная программа ко дню Народного единства (Изборский СДК). 4 ноября в 16.00 - «Мы дети твои – Земля!» Тематическая программа в День народного единства (Паниковский СДК). 3 ноября в 22.00 - «Что знаем о земле родной» Конкурсная программа (Ротовский клуб досуга). 4 ноября в 15.00 - «В единстве наша сила». День народного единства. Исторический час (Юшковский СДК). 4 ноября в 15.00 - «Мы-Россияне». Праздничный концерт (Изборский СДК). 1 ноября в 15.00 - «Мы – сила России». Беседа со школьниками (Лавровский СДК).

СЕБЕЖСКИЙ РАЙОН

4 ноября в 18.00 - Презентация возрожденных ремесел. Персональная выставка и мастер – класс Мастера современного декоративно-прикладного творчества Псковской области, резчика по дереву Ильченко Андрея Николаевича «Художественная обработка древесины», «Резьба по дереву» с участием клуба РКЦ «Папа Карло» (Районный культурный центр, г. Себеж). 4 ноября в 20.00 - Встреча с чемпионами Псковской области в баскетбольной лиге «КЭС-БАСКЕТ» – сборной юношеской командой по баскетболу «Штурм» и тренером команды Максимовым Денисом Георгиевичем (Кинозал Районного культурного центра, г. Себеж). 4 ноября в 20.30 - Демонстрация фильма о знаменитом баскетбольном матче на Мюнхенской Олимпиаде «Движение в верх». (Посещение бесплатное), (Кинозал Районного культурного центра). 5 ноября в 11.00 - Районный многожанровый фестиваль детского творчества, посвященный Дню народного единства «Я вхожу в мир искусства» (Районный культурный центр, г. Себеж). 3 ноября в 19.00 - «Квартирник» в Музее. Творческая встреча с автором - исполнителем Анной Мелиховой «В один осенний вечер» (Себежский краеведческий музей, г. Себеж). 4 ноября в 12.00 - Выставка идрицких мастеров (Идрицкий Дом культуры, п. Идрица). 4 ноября в 18.00 - Творческий юбилейный вечер Колесниковой Елены Николаевны «Мы вместе» (Идрицкий Дом культуры, п. Идрица). 4 ноября в 14.00 - ХVII Районный фестиваль самодеятельных исполнителей «Встреча друзей» в Сосновом Бору (Сосновоборский Дом культуры, п.г.т. Сосновый Бор). С 3 по 5 ноября в 9.00 - Цикл книжных выставок и иллюстраций «Едины духом все народы России» (Себежская ЦРБ имени И.А. Бунина, г. Себеж). 5 ноября в 18.00 - Презентация - встреча с мастером художественного вышивания Тимохиной Мриной Анатольевной «Искусство её души» (Себежская ЦРБ имени И.А. Бунина, г. Себеж) 3 ноября в 18.00 - Вечер воспоминаний в сельском музее Бояриновской библиотеки-клуба к 100-летию художника Павла Федоровича Глоба. Выставка подаренных музею работ художника «Пейзажи родины» (Бояриновская библиотека-клуб, д. Бояриново). 2 ноября в 15.00 - Патриотический час для юных читателей «Доблесть русских ополченцев» (Идрицкая библиотека-филиал, п. Идрица). 3 ноября в 15.00 - Выставка и Информационный час ко Дню народного единства «Россия вчера, сегодня, завтра» (Дединский клуб-библиотека, д. Дедино). 3 ноября в 12.00 - Патриотическая викторина «Примером сильным и отважным» (Томсинский клуб-библиотека, д. Томсино). С 1 по 2 ноября в 14.00 - Книжная выставка «Урок дает история». Инфочас «Потому что вместе - мы народ!» (Красный клуб-библиотека, д. Сутоки). 3 ноября в 12.00 - Урок истории для юношества «От Руси к России» (Глембочинская библиотека-клуб, д. Глембочино). 3 ноября в 17.00 - Концертная программа самодеятельных исполнителей «Мы едины» (Ормейская библиотека-клуб, д. Кортенки). 3 ноября в 12.00 - Беседа «Навеки в памяти народной» (Знаменская библиотека-клуб, д. Александрово). 3 ноября в 12.00 - Патриотический час «Русь единая» (Дубровская библиотека-клуб, д. Дубровка). 7 ноября в 15.30 - Открытый музыкальный познавательный урок для юных музыкантов «Жизнь за Отечество. История подвига в опере М. Глинки «Иван Сусанин». Музыковед – Дмитриева Ольга Николаевна (Себежская детская школа искусств, г. Себеж)

СТРУГО-КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН

4 ноября с 18.00 - «Мы – едины» - развлекательная познавательная программа, посвященная Дню народного Единства (Струги Красные ресторан «Лесной»). 4 ноября с 19.00 - «Мы едины» - тематическая программа (Сиковицкий СДК). 2 ноября с 15.00 - «Во славу Отечества» - тематическая программа (Ровненский СДК) 4 ноября с 13.00 - «Наша крепкая держава» - тематическая познавательная программа (Пятчинский СДК). 4 ноября с 13.00 - «Мы едины» - концертная программа (Хрединский СДК). 4 ноября с 13.00 - «Мы едины» - тематическая программа (Молодейский СДК). 3 ноября с 15.00 - «Мы едины» - тематическая программа (Лудонский СДК). 2 ноября с 14.00 - «В единстве наша сила» - тематическая программа (Новосельский СДК). 4 ноября с 12.00 - «Мы – едины» - познавательная игровая программа (Запольский клуб). 2 ноября с 12.00 - День информации «Мы – граждане России» (ЦРБ). 1 ноября - Стенд-выставка «День народного единства» (ЦРБ). С 1 по 6 ноября - Цикл выставок «Вместе! Мы сильны! Мы едины!» (Все библиотеки района). С 29 октября по 2 ноября - Книжная выставка «В единстве наша сила»(МБОУ «Новосельская СОШ»). 1 ноября - Классный час для учащихся 1-4 классов «Россия - наш общий дом» (МБОУ «Новосельская СОШ»). 31 октября - Классный час для учащихся 5-7 классов «В единстве народа сила страны» (МБОУ «Новосельская СОШ»). 31 октября - Школьный марафон для учащихся 8-11 классов «Мы разные, но мы вместе» (МБОУ «Новосельская СОШ»). 1 ноября - Тематический общешкольный час «Навеки в памяти народной» (Структурное подраздление-отделение «Цапельская ООШ»). 2 ноября - Просмотр электронной презентации «Моя Земля – моя Россия», книжная выставка «В единстве наша сила» (Структурное подраздление-отделение «Цапельская ООШ»). 5 ноябя - Спортивно –развлекательная программа «Вместе целая страна» (Структурное подраздление-отделение «Цапельская ООШ»). 5 ноября - Классные часы «4 ноября – День единства России» (МБОУ «Владимирская СОШ»). С 5 по 9 ноября - Тематическая викторина «Когда мы едины, мы непобедимы» (МБОУ «Владимирская СОШ»). С 29 октября по 9 ноября - Книжная выставка «Праздник, дающий народу единство» (МБОУ «Владимирская СОШ»). С 26 октября по 10 ноября - Конкурс рисунков. Номинация «Мы дети твои – Россия» (МБОУ «Владимирская СОШ»). С 5 по 10 ноября - Выставка плакатов «В единстве сила» (МБОУ «Владимирская СОШ»). С 30 октября по 10 ноября - Выставка рисунков «Россия – Родина моя» (МБОУ «Владимирская СОШ»). С 2 по 9 ноября - Экскурсии в школьном музее Боевой славы (МБОУ «Владимирская СОШ»). С 6 по 13 ноября - Виртуальная экскурсия « Санкт- Петербург- колыбель революции 1917 г» (МБОУ «Владимирская СОШ»). 3 ноября -Конкурсная программа на Посту №1 «Если будет Россия, значит – буду и я» (МБОУ «Владимирская СОШ»). С 31 октября по 8 ноября - Посещение музеев и выставок (МБОУ «Владимирская СОШ»). 4 ноября - Участие в районом шествии, посвящённом Дню народного единства (МБОУ «Владимирская СОШ»). С 25 октября по 7 ноября - Конкурс сочинений « В единстве сила» (МБОУ «Владимирская СОШ»). С 25 октября по 10 ноября - Конкурс чтецов Номинация «Мы дети твои – Россия (МБОУ «Владимирская СОШ»). 1 ноября - Классный час 2-4 классы: «Какие Мы разные» (Структурное подразделение- отделение «Жданская основная общеобразовательная школа»). 1 ноября - Классный час 6-7 классы: «Единство народов России» (Структурное подразделение- отделение «Жданская основная общеобразовательная школа»). 1 ноября - Урок-презентация-8,9 классы «История Крыма. Значение Крыма для России» (Структурное подразделение- отделение «Жданская основная общеобразовательная школа»). 4 ноября - Открытие памятной доски на Аллее героев при участии юнармейцев Струго-Красненской СОШ и Владимирской СОШ (МБОУ «Струго-Красненская средняя общеобразовательная школа»). 1 ноября - Книжная выставка «В единстве наша сила» (Структурное подразделение-отделение «Лудонская ООШ»). 1 ноября - Информационный час «Русь единая-Русь непобедимая» (для 1-9кл), (Структурное подразделение-отделение «Лудонская ООШ»). 6 ноября - Игровая программа «Я, ты, он, она, вместе целая страна!» (МБОУ ДО «ДДТ»).

УСВЯТСКИЙ РАЙОН

4 ноября - Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства (рп. Усвяты, МУК «Усвятский РЦК»). 4 ноября - Заседание клуба «Ветеран», посвященное Дню народного единства (рп. Усвяты, МУК «Усвятский РЦК»). 4 ноября - Турнир по волейболу, посвященный Дню народного единства (рп. Усвяты, спортивный зал МОУ «Усвятская СОШ»).

НЕВЕЛЬСКИЙ РАЙОН

Молодёжная акция «Мы непобедимы, потому что едины» (с участием делегации молодёжи республики Казахстан.: 1 ноября в 13.00 - линейка Памяти Героя Советского Союза М. Маметовой (г.Невель, ул. М. Маметовой). 1 ноября в 11.00 - краеведческие чтения (Центральная районная библиотека). 1 ноября в 15.00 - встреча с членами поискового отряда «Гвоздика», юнармейцами местного отделения «Юнармия» (Центральная районная библиотека). 2 ноября Игровая программа для детей «Игры народов мира» (МОУ СШ№1 г. Невеля). 31 октября в 11.00 - Тематическая программа «Мы все разные, но мы вместе» (МОУ СШ№2 г. Невеля). 4 октября в 15.00 - Концерт, посвящённый Дню народного единства «Мы вместе-мы едины» (РДК). 4 октября в 18.00 - Тематический вечер «Мы-единое целое» (Туричинский СДК). 4 ноября в 15.00 - Тематический вечер «Дружба народов» (Щербинский с/к). 4 ноября 15.00 - Тематический вечер, посвящённый Дню народного единства «Мы-сила России» (Лёховский СДК). 4 ноября в 16.00 - Тематическая программа «Мы все разные, но мы вместе» (Усть-Долысский СДК 4 ноября в 17.00 - Вечер- концерт, посвящённый Дню народного единства «Рождённые в СССР» (Усть-Долысский СДК). 4 ноября в 15.00 - Концерт, посвящённый Дню народного единства «О Родине моей» (Новохованский СДК). 4 ноября в 1500 - Тематическая программа «Единство моей страны» (Трехалёвский с/к). 4 ноября в 14.00 - Познавательная программа «Славься, Отечество» (Пучковский с/к-б). 4 ноября с 10.00 до 18.00 - Выставка работ местных художников «Память нам покоя не дает» (ЦРБ). 2 ноября в 13.30 - «С любовью к Родине моей»: информационный час (Центральная районная библиотека). 2 ноября в 15.00 - «Во славу Отечеству»: устный журнал (Леховская модельная библиотека). 2 ноября в 12.00 - «Имя Россия»: познавательная игра (Туричинская модельная библиотека). 2 ноября в 16.00 - «Великая дата России»: час истории (Усть-Долысская модельная библиотека).

НОВОРЖЕВСКИЙ РАЙОН