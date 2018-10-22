Локация Ганзы

Церемония открытия – на площади Ленина. Презентационные палатки участников - на улицах Советской и Октябрьской. Сцена на воде и самая настоящая деревенька в Кремле в средневековом стиле. Чем еще удивят гостей фестиваля?

В программе 39 пунктов. 22 из них - протокольные, событийные и научные мероприятия международного и всероссийского уровня. Их финансирование из федерального бюджета, а требуется чуть более 100 млн рублей, пока не подтверждено. На ближайшем заседании федерального оргкомитета под председательством вице-премьера Ольги Голодец в Москве этот вопрос вновь будет поднят. Пока же средства на проведение событийных мероприятий заложат в областном бюджете на следующий год.

- К Ганзе мы приурочиваем определенное количество мероприятий, - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на региональном оргкомитете 18 октября. – Одна их часть - наши традиционные, другая – новые, которые, мы надеемся, приживутся и будут проходить ежегодно.

Среди прочего – Международный ганзейский форум. Его программа поделена на деловую и выставочную составляющие. Участие в последней – предполагается презентация достижений производителей региона – уже подтвердили 20 предприятий.

- Важно, чтобы с форумом не произошло того, что зачастую происходит с остальными мероприятиями – их перестают проводить, - высказал пожелание губернатор. – В этой связи его работу предлагаю выстроить с учетом геополитического положения Псковской области и ее экономических особенностей.

Отдельный блок мероприятий - подготовка инфраструктурных объектов. В стадии завершения находится туркластер «Псковский», к лету будет закончена реконструкция Псковской областной библиотеки. Реализация ряда проектов - по ремонту фасадов зданий в центре Пскова, реконструкции стадиона «Машиностроитель» и организации доступной среды для маломобильных групп населения, а также проведение противоаварийных работ в Псковском кремле и Окольном городе – находится на особом контроле.

Не все просто со строительством студенческого городка ПсковГУ. Из выделенных 500 млн рублей израсходован только 21 млн рублей. Подрядчик не смог выполнить свои обязательства даже на 10%. Единственно правильное решение - расторгнуть контракт и объявить новый конкурс.

- Здание располагается на таком месте, что за день в поле зрения гостей попадает раза четыре, поэтому в идеале к празднику выполнить хотя бы внешние работы, а внутренние постараться закончить к концу следующего года, - отметил Михаил Ведерников.

Строительство водозабора и Северного обхода – еще одна щепетильная тема. В следующем году на водозабор регион получит 237 млн рублей. Помимо этого, область включилась в федеральную программу «Чистая вода», на средства которой будут реконструированы городские сети – иначе чистая вода просто не дойдет до потребителя.

Что касается Северного обхода, то его строительство возобновилось пару месяцев назад. Завершить работы планируется в 2020 году.

Известна уже и схема праздничного пространства праздника. Главная его локация -исторический центр Пскова. Церемония открытия состоится на площади Ленина, возможно, праздник начнется с концерта Дениса Мацуева. На улице Советской и Октябрьском проспекте разместятся палатки городов-участников. Еще одной площадкой фестиваля станет сцена на воде, где будут выступать приезжие коллективы. В северной части Псковского кремля будет разбита деревенька, где псковичи и гости города смогут познакомиться с бытом средневекового Пскова. Здесь же будут проходить театральные представления. На набережной Псковы обустроят свои походные лагеря реконструкторы. Зрители увидят конные состязания, бугурты и концерты средневековой музыки. На набережной Великой выставят торговые ряды ремесленники. Одно из главных мероприятий — шествие делегаций городов-участников — пройдет от улицы Кузнецкой до Октябрьской площади. Здесь же состоится церемония закрытия. Рассматривается вариант, что его хедлайнером станет музыкант Игорь Бутман.