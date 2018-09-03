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Культура / Событие

Юлия Коган: Везу в Псков лето

Экс-вокалистка «Ленинграда» приедет в город на джазовый фестиваль

Текст:
Лариса Захарова
3 сентября 2018 года, 11:14
Фото: geometria.ru
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Четыре года назад состоялся последний концерт «Ленинграда» с Юлией Коган в качестве вокалистки. «Юля Ноги» - так прозвали Коган поклонники коллектива за выдающиеся внешние данные. Уйдя в декретный отпуск, на сцену к Сергею Шнурову певица так и не вернулась, начав сольную карьеру. 15 сентября она выступит в Пскове на фестивале «Воздух Джаз». Накануне приезда Юлия Коган рассказала, какую привезет программу, где черпает вдохновение, какого зрителя считает идеальным, часто ли сама посещает концерты и почему вынуждена обновлять гардероб.

РОК-ДИСКОТЕКА

- Ваш концерт, как и весь фестиваль, пройдет в формате open-air. Часто ли выступаете на открытом воздухе или, может быть, предпочитаете концертные залы?

- Мне нравится и так и так. Мне в принципе нравится выступать, и неважно где. Главное, чтобы дождя не было.

- Джаз, поп, рок - какой жанр вам наиболее близок?

- Я люблю все жанры, от оперы до джаза. А пою что-то среднее между роком, поп-музыкой и еще несколькими стилями – регги, например.  

- Какую программу везете в Пскове?

- Будет мой обычный концерт. Я думала сделать его каким-то более джазовым, но, наверное, в этом нет смысла, так как будет много других джазовых музыкантов. Поэтому будем петь наши обычные песни. Фестиваль тем и хорош, что даже при том, что называется джазовым, не обязательно петь там именно джаз.

 - С каким настроением едете в Псков?  

- Еду с летним настроением, потому что, мне кажется, благодаря лету, которое у нас было, еще на два месяца вперед можно с летним настроением путешествовать.  

- Вы выступаете в альтернативный концертный день. По планам организаторов он должен стать танцевальным и очень веселым. Каким способом будете этого добиваться?

- У нас как раз танцевальная музыка, просто более роковая, жесткая.

ИДЕАЛЬНАЯ ПУБЛИКА

- Вы как-то говорили, что слушаете оперную музыку. Вообще классику любите?

- Я училась на оперную певицу, а когда ты учишься этому, у тебя все равно в подкорке остается. Даже если ты это уже не поешь, не слушаешь давно  –  ты это любишь, если классику ты понял, то ты ею заразился. Даже в какой-то момент я хотела остаться в опере и быть оперной певицей, но этот момент быстро прошел. Потому что у нас совсем это дело не раскручено.

- Что вас вдохновляет, на какие концерты ходите?

- Редко хожу на концерты, и если хожу, то в случае приезда уникальных исполнителей, например Джосс Стоун приезжала на «Усадьбу Jazz». Я не могла не сходить, потому что она великолепная певица. Могу ходить сколько угодно на Рахманинова. Он такой композитор, который вдохновляет всех, всегда. В его музыке страсть жизненная, я ей заряжаюсь.

- Многие артисты очень волнуются перед выступлением. Как у вас с этим?

- Волнуюсь только когда у меня проблемы с голосом. Наоборот, меня вдохновляют люди, и я к ним стремлюсь, я их не боюсь. А волнение – это легкая боязнь. А я, наоборот, хочу от людей «подпитаться», как вампир, и отдать то, что во мне накоплено, не растрачено.

- Костюм концертный заранее продумываете или под настроение?

- Обычно продумываю под концерт и мероприятие, поэтому у меня на все случаи жизни есть платья, будь то рок-концерт или диско. Все равно я обновляю гардероб, потому что все время мелькать в одном и том же как-то неприлично.

- Какой зритель для вас идеальный?

- Для меня - подготовленный. Знающий мои песни, понимающий меня, потому что я делаю большой акцент на общении, хочу, чтобы зрители пели со мной вместе, кричали то, что я прошу. Вот это все – идеальная публика. Иногда ты выступаешь перед людьми, которые вообще тебя первый раз в жизни видят. С одной стороны, это хорошо - завоевывать новую аудиторию, а с другой стороны, очень много сил тратишь на то, чтобы понравиться. Для меня идеальная публика та, которой я уже нравлюсь, и можно просто получать удовольствие вместе.  

Желаю всем зрителям перед моим концертом в Пскове хорошо распеться, потренироваться, чтобы хорошо танцевать и вместе петь. Не важно, под дождем это будет или нет, у нас такая погода непредсказуемая, всегда опасны в сентябре концерты на свежем воздухе. Уверена, что все должно быть хорошо, потому что название у фестиваля «Воздух Джаз». Должны мы обмануть сентябрьскую погоду.

СПРАВКА

В Пскове с 13 по 15 сентября пройдет фестиваль «Воздух Джаз». В трех концертах под открытым небом примут участие как прославленные мэтры джаза, так и молодые талантливые исполнители: Давид Голощекин, Алексей Черемизов, Рэй Блю (США), Шола Адиза-Фаррар (США), Юлия Касьян и другие. Организует фестиваль   Театрально-концертная дирекция Псковской области. В программе первых двух концертов - классический джаз, третий пройдет под эгидой рок-н-ролла. В нем примут участие петербурженка Юлия Коган, группа «Платья за 130» и третий коллектив псковский  – «Отцы хороших звуков».

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