Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Культура / Событие

Мечты сбываются

Жена военного, кормящая мать, уверенный предприниматель — новая королева красоты Пскова

Текст:
Арслан Байрамов
29 мая 2018 года, 14:01
Фото: Татьяна Родина
0

Она мать двоих детей, младшему из которых всего восемь месяцев. Зрители обратили внимание, что на финале конкурса «Миссис Псков 2018» у входа в Большой концертный зал филармонии с коляской дежурила бабушка — как раз с дочкой Дарьи. За последние два года Бутенко вместо того, чтобы погрязнуть, как она выражается, в «памперсах и детских неожиданностях», стала успешным бизнесменом — она владеет собственной студией визажа. В субботу, 26 мая, Дарья Бутенко завоевала корону «Миссис Псков — 2018».

— Принять участие в конкурсе — большой шаг для женщины, тем более замужней. Как ты решилась на участие, что подтолкнуло?

— Решилась абсолютно спонтанно и самостоятельно, без совещаний с мужем и семьей. В какой-то момент мысль об участии пришла, но я думала ее отложить. Тем более что изначально никто не пришел в восторг из близких. У меня грудной ребенок на руках, работа, старшему всего 4 года, а тут такое решение. Ко всему, хотя и тружусь в индустрии красоты, никакого опыта участия в таких конкурсах прежде не было. Но мне не хотелось просто посмотреть изнутри на конкурс или что-то вроде того. Я ставила для себя цель — выиграть. Шла за титулом. И вот он у меня. Но и это не все, это только начало.

— Конкурс — это труд или легкая прогулка?

— С одной стороны — это два месяца напряженного тяжелого труда. Появилась дополнительная ответственность. Порой хотелось опустить руки и сказать: все было необдуманно, пора затею бросать. Но вот тут меня поддержал муж. Когда я ныла ему на ушко, именно он вовремя сказал мне, что если я буду сдаваться, планы переносить, отказываться, то никогда не выиграю. Это очень важная поддержка, которая была мне нужна. И я продолжила идти к своей цели.

— Как ты справлялась со всем этим: дети, работа?..

— Ох, я же еще и кормящая мама. Было очень сложно. Самое ужасное во всей истории, что мои дети, которые — тьфу-тьфу-тьфу — особо никогда не болели, серьезно заболели по очереди. Во время конкурса я даже успела полежать с одним в инфекционке. Но пропустила всего одну репетицию. Успевала и работать. Кстати, в конкурсе участвовали мои клиентки.

— Как тебе полученный опыт: мастер-классы, конкурсы, большая сцена?

— Интересна была каждая репетиция, каждый мастер-класс. Это было не как урок, а как встреча с подругами — была возможность оторваться от семейного быта. Конкурсы талантов, кулинарные тоже были волнительны. Мастер-классы дали возможность познакомиться с новыми интересными людьми. Но самый удивительный опыт — это, конечно, выход перед софитами на сцену филармонии. Я представляла себе все совершенно иначе... А тут яркий свет в глаза, зал в тумане, лиц не разобрать. Было нереально трепетно.

— Другие участницы соперницы для тебя или подружки?

— Как и любой женский коллектив — это дружный женский коллектив. Глупо, если кто-то зовет друг друга соперницами. Некоторые сдружились за время конкурса. Некоторые вообще пришли за компанию. Но у меня не было столько времени. Было хорошее общение. С некоторыми девчонками еще обязательно сдружимся. У нас очень много чатов в соцсетях, найдемся.

Миссис Псков — 2018 призывает женщин менять свою жизнь, не дожидаясь особого момента.
Фото из личного архива Дарьи Бутенко
— Кто Дарья в обычной жизни? Увлечения, спорт, примеры для подражания?

— Дарья — домашняя тихоня, главное, чтобы дома была хорошая погода. Я не тусуюсь, концентрируюсь на семье и любимом деле — что очень важно для женщины: иметь его и время на него. Тем более оно приносит доход. Примеры для подражания для меня — это мама. Только она может привить дочери чувство женственности и красоты. Ну а так, конечно, из соцсетей набираюсь вдохновения по крупинкам: по чуть-чуть то у одной подсмотришь что-то идеальное, то у другой. Спорт, развлечения — могу сходить в бассейн, в зал. Но не более.

— Но форма-то отличная!

— Генетика. Я худая сама по себе. А грудное вскармливание — это лучшее, что дала природа женщине для восстановления.

— Когда в конце шоу называют фамилии победительниц, начинают с номинаций, потом переходят к призерам. Каково это — не слышать свою фамилию раз за разом?

— Секунды тянутся вечность. Начала лить слезы, еще радуясь за других девчонок. Мелькали мысли, что меня вообще нигде нет. Когда наградили вторую вице-миссис, вообще растерялась. А потом услышала, что выиграла!

— Что для тебя титул?

— Я активная мама, знающая свою цель и умеющая ее достигать. Семья стоит всегда на первом месте. Но и успевать заниматься любимым делом без ущерба семье — мой талант. По сути, такая концепция — наша общая, семейная. и семья получила эту награду, а не только я. Не нужно лениться, а нужно уметь все правильно совмещать.

Конкурс я сразу расценивала как возможность личного продвижения, личного роста. И я, похоже, добилась своего. Все идет своим чередом: я не домохозяйка, а Миссис Псков, моя мастерская закрывается и вместо нее будет салон экспресс-услуг . Так что не в короне дело — люби свою семью, себя и обязательно находи время на любимое дело! Надеюсь, что такой пример подтолкнет к действию домохозяек и ноющих о плохой жизни женщин. Все только в ваших руках, берите и меняйте свою жизнь, как вы сами того захотите. Не ждите какого-то определенного момента, его просто может не быть! Ну и с мужем в этом плане надо быть на одной волне, нужно уважать друг друга и понимать.

— Кстати, о мужчинах. После победы телефон разрывался от сообщений от новых поклонников?

— От новых — нет. А вот старые, позабытые, ненужные проявились, на удивление, и вызвали этим мою улыбку.

— Общее впечатление от конкурса?

— Николай Королёв молодец. Если бы кто-то мог в этом городе сделать нечто подобное или лучше — то уже давно сделал бы. Ну а в деталях критикуют только тех, кто что-то делает. Надеюсь, с каждым разом количество участниц его шоу будет только расти. Пробуйте, девчонки! 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Событие
29 мая 14:24

Коронованная особа

Финальным шоу завершилось одно из наиболее ярких событий весны — конкурс «Миссис Псков — 2018»

Культура
28 мая 09:42

У каждого своя победа

Живопись — мостик для талантливого автора, лишенного возможности говорить

Культура
23 мая 10:19

В поисках герба

Княгиня Ольга, купола парашютов, маковки церквей, крепостные башни, голуби и непременный барс — школьники рисуют государственный символ Псковской области
  • Заявка на благоустройство Городского вала в Опочке победила во Всероссийском конкурсе
  • Фолиант 17 века смогут увидеть гости Пушкинского праздника поэзии
  • Половина будущих выпускников ПсковГУ уже нашли работу
  • Боец Руслан Шамилов одной левой победил обладателя Кубка Москвы
  • Синоптики: 30 мая в Псковской области осадков не предвидится
  • Опубликована стенограмма выступления Михаила Ведерникова перед однопартийцами
  • Вор из Пскова успел продать один из украденных велосипедов
  • Псковские боксёры вернулись из Ухты с третьим общекомандным местом
  • Михаил Ведерников: Мы будем действовать в соответствии с ожиданиями наших жителей
  • Начало совместной работы с «Единой Россией» Михаил Ведерников назвал результативным
  • Михаил Ведерников готов посвятить ближайшие пять лет работе на благо Псковской области
  • Дуэль взглядов состоится на «Бое с Чемпионом»
  • До конца года участок дороги Ущицы-Борок в Куньинском районе будет отремонтирован
  • Псковский гребец Александр Матвеев дебютирует на европейской воде
  • В Псковской области собирают сборную легкоатлетов для соревнований в Смоленске
  • Сергея Ломакина с короткой стрижкой разыскивают в Псковской области (ФОТО)
  • «Псков-747» справился с задачами на сезон
  • Родители двойняшек и близнецов получили «Двойное счастье» в Детском парке Пскова
  • В Новосокольниках выровняли и покрасили детские качели благодаря прокуратуре
  • Лже-банковский работник обманом очистил банковский счёт великолучанина

    • 28 мая

  • «Оранжевый» пятый класс опасности объявили в Струго-Красненском районе
  • Сорок пушкиноведов приедут на Всероссийский праздник поэзии 1 июня
  • В Пскове ждёт суда 35-летний мужчина, обвиняемый в убийстве супруги
  • Первые экзамены основного периода ЕГЭ-2018 прошли в штатном режиме
  • Работу изоляторов временного содержания проверили псковские общественники
  • Жизненно важным считает Михаил Ведерников запуск медпредприятия в «Моглино»
  • За честную службу Родине и народу поблагодарил пограничников Михаил Ведерников
  • Поставщик газа намерен прекратить газоснабжение МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
  • О ночных работах на улице 128 Стрелковой дивизии сообщили псковских автолюбителям
  • Михаил Ведерников: Псковская область сделала важные шаги в производстве мирной продукции

    • Новости

    Общество / Здоровье
    Ольга Нефёдова 29 мая 09:57

    Как Париж

    Псков первым в России может получить статус города, свободного от СПИДа

    Культура / Фестиваль
    22 мая 08:56

    Другое искусство показали Пскову

    Центр лечебной педагогики отметил 25-летие масштабным фестивалем

    Культура / Событие
    22 мая 09:29

    «Забыли это!»

    Звезды кино Александр Михайлов и Владимир Гостюхин, посол Эфиопии, реконструированная деревня и качели XIX века, мастер-класс от маэстро по котильону и польке