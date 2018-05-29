Мечты сбываются

Она мать двоих детей, младшему из которых всего восемь месяцев. Зрители обратили внимание, что на финале конкурса «Миссис Псков 2018» у входа в Большой концертный зал филармонии с коляской дежурила бабушка — как раз с дочкой Дарьи. За последние два года Бутенко вместо того, чтобы погрязнуть, как она выражается, в «памперсах и детских неожиданностях», стала успешным бизнесменом — она владеет собственной студией визажа. В субботу, 26 мая, Дарья Бутенко завоевала корону «Миссис Псков — 2018».

— Принять участие в конкурсе — большой шаг для женщины, тем более замужней. Как ты решилась на участие, что подтолкнуло?

— Решилась абсолютно спонтанно и самостоятельно, без совещаний с мужем и семьей. В какой-то момент мысль об участии пришла, но я думала ее отложить. Тем более что изначально никто не пришел в восторг из близких. У меня грудной ребенок на руках, работа, старшему всего 4 года, а тут такое решение. Ко всему, хотя и тружусь в индустрии красоты, никакого опыта участия в таких конкурсах прежде не было. Но мне не хотелось просто посмотреть изнутри на конкурс или что-то вроде того. Я ставила для себя цель — выиграть. Шла за титулом. И вот он у меня. Но и это не все, это только начало.

— Конкурс — это труд или легкая прогулка?

— С одной стороны — это два месяца напряженного тяжелого труда. Появилась дополнительная ответственность. Порой хотелось опустить руки и сказать: все было необдуманно, пора затею бросать. Но вот тут меня поддержал муж. Когда я ныла ему на ушко, именно он вовремя сказал мне, что если я буду сдаваться, планы переносить, отказываться, то никогда не выиграю. Это очень важная поддержка, которая была мне нужна. И я продолжила идти к своей цели.

— Как ты справлялась со всем этим: дети, работа?..

— Ох, я же еще и кормящая мама. Было очень сложно. Самое ужасное во всей истории, что мои дети, которые — тьфу-тьфу-тьфу — особо никогда не болели, серьезно заболели по очереди. Во время конкурса я даже успела полежать с одним в инфекционке. Но пропустила всего одну репетицию. Успевала и работать. Кстати, в конкурсе участвовали мои клиентки.

— Как тебе полученный опыт: мастер-классы, конкурсы, большая сцена?

— Интересна была каждая репетиция, каждый мастер-класс. Это было не как урок, а как встреча с подругами — была возможность оторваться от семейного быта. Конкурсы талантов, кулинарные тоже были волнительны. Мастер-классы дали возможность познакомиться с новыми интересными людьми. Но самый удивительный опыт — это, конечно, выход перед софитами на сцену филармонии. Я представляла себе все совершенно иначе... А тут яркий свет в глаза, зал в тумане, лиц не разобрать. Было нереально трепетно.

— Другие участницы соперницы для тебя или подружки?

— Как и любой женский коллектив — это дружный женский коллектив. Глупо, если кто-то зовет друг друга соперницами. Некоторые сдружились за время конкурса. Некоторые вообще пришли за компанию. Но у меня не было столько времени. Было хорошее общение. С некоторыми девчонками еще обязательно сдружимся. У нас очень много чатов в соцсетях, найдемся.