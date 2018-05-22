Худрук Пушкинского праздника рассказал, чем заманят в этом году Пушкинские Горы.

Как говорит директор Имперского Русского балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда, «я уже сюда переехал». Первый большой проект балетмейстера на Псковской земле — 52-й Пушкинский праздник поэзии.

— Мы нашли несколько решений для интересного воплощения 52-го Пушкинского праздника поэзии, — рассказал Гедиминас Таранда. — Уже работают многие молодежные организации из муниципалитетов, потому что это наш общий праздник. Это громадный фестиваль, который мы делаем одной командой. Мы реально переворачиваем фестиваль, все ставим по-другому.

Именитый худрук обещает «совсем новую режиссуру». Главными действующими лицами должны стать молодые люди.

— Мы привлекаем всех молодых на эту площадку. Мы не говорим, что мы привезли вам праздник. Забыли это! Мы говорим: это ваш праздник, это праздник наших молодых, наших пожилых, наших семей. Мы будем наш праздник делать так, как будто бы дома собрали друзей. Это главный концепт.

В Пушкинские Горы приедут 350 артистов из Москвы, Петербурга, Якутии и делегации из всех муниципалитетов области.

— Мы делаем впервые на Пушкинском фестивале парад молодежных организаций, я говорю: «Ребята, придумывайте, представляйте свою организацию, что хотите делайте: пойте, танцуйте».

Организаторы установят «совершенно фантастический шатер Мариуса Петипа».

— Потому что Пушкин обожал балет, это будет реконструкция XIX века, — рассказал худрук. — Мы покажем, как занимались балерины, как готовились к балу.

В Михайловском 6 июня впервые пройдет Пушкинский бал.

— Будет все по-настоящему, будет опера — солисты Мариинского театра, солисты Большого театра, Петербургский балет, симфонический оркестр. Вальсы, полонезы. У нас не будет сидячих мест, когда вы пришли и смотрите. Нет! Все будут участвовать.

Маэстро пообещал лично провести мастер-класс по историческим танцам и научить танцевать польку, котильон.

— Есть специальная методика, по которой непрофессионалы встают в пару с профессионалами и получается, что за 5 минут мы обучаем простому танцу-котильону, — пояснил артист. — Все это будет на свежем воздухе с шикарным паркетом, с шикарным оркестром.

На празднике будут работать 150 доброхотов. Организуют «сеновал», качели 1830 года.

— Представляете, деревянные качели, которые сейчас восстанавливают по тому образцу. Ребята уже делают это целый месяц. Круговые 6-метровые, маховые качели, — рассказал Гедиминас Таранда.

Кроме того, на праздник приедет музей-заповедник «Бородинское поле», привезет «настоящих» гусар и французов.