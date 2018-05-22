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Культура / Событие

«Забыли это!»

Звезды кино Александр Михайлов и Владимир Гостюхин, посол Эфиопии, реконструированная деревня и качели XIX века, мастер-класс от маэстро по котильону и польке

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Алёна Комарова
22 мая 2018 года, 09:29
Фото: Андрей Степанов
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Худрук Пушкинского праздника рассказал, чем заманят в этом году Пушкинские Горы.

Как говорит директор Имперского Русского балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда, «я уже сюда переехал». Первый большой проект балетмейстера на Псковской земле — 52-й Пушкинский праздник поэзии.

— Мы нашли несколько решений для интересного воплощения 52-го Пушкинского праздника поэзии, — рассказал Гедиминас Таранда. — Уже работают многие молодежные организации из муниципалитетов, потому что это наш общий праздник. Это громадный фестиваль, который мы делаем одной командой. Мы реально переворачиваем фестиваль, все ставим по-другому.

Именитый худрук обещает «совсем новую режиссуру». Главными действующими лицами должны стать молодые люди.

— Мы привлекаем всех молодых на эту площадку. Мы не говорим, что мы привезли вам праздник. Забыли это! Мы говорим: это ваш праздник, это праздник наших молодых, наших пожилых, наших семей. Мы будем наш праздник делать так, как будто бы дома собрали друзей. Это главный концепт.

В Пушкинские Горы приедут 350 артистов из Москвы, Петербурга, Якутии и делегации из всех муниципалитетов области.

— Мы делаем впервые на Пушкинском фестивале парад молодежных организаций, я говорю: «Ребята, придумывайте, представляйте свою организацию, что хотите делайте: пойте, танцуйте».

Организаторы установят «совершенно фантастический шатер Мариуса Петипа».

— Потому что Пушкин обожал балет, это будет реконструкция XIX века, — рассказал худрук. — Мы покажем, как занимались балерины, как готовились к балу.

В Михайловском 6 июня впервые пройдет Пушкинский бал.

— Будет все по-настоящему, будет опера — солисты Мариинского театра, солисты Большого театра, Петербургский балет, симфонический оркестр. Вальсы, полонезы. У нас не будет сидячих мест, когда вы пришли и смотрите. Нет! Все будут участвовать.

Маэстро пообещал лично провести мастер-класс по историческим танцам и научить танцевать польку, котильон.

— Есть специальная методика, по которой непрофессионалы встают в пару с профессионалами и получается, что за 5 минут мы обучаем простому танцу-котильону, — пояснил артист. — Все это будет на свежем воздухе с шикарным паркетом, с шикарным оркестром.

На празднике будут работать 150 доброхотов. Организуют «сеновал», качели 1830 года.

— Представляете, деревянные качели, которые сейчас восстанавливают по тому образцу. Ребята уже делают это целый месяц. Круговые 6-метровые, маховые качели, — рассказал Гедиминас Таранда.

Кроме того, на праздник приедет музей-заповедник «Бородинское поле», привезет «настоящих» гусар и французов.

— Праздник обещает быть великолепным, — уверен новый худрук.

Прочесть Пушкина в праздничной обстановке приедут много поэтов, литераторов, артистов. Среди них актер популярных российских телесериалов «Склифосовский», «Реальные пацаны», «Молодежка» Иван Дубровский, народные артисты России Александр Михайлов, которого знает каждый россиянин по фильму «Любовь и голуби», Владимир Гостюхин. Обещает быть посол Эфиопии.

— Мы делаем не всероссийский, а уже международный праздник пушкинской поэзии, чтобы на следующий — юбилейный — год приехал весь мир, — Гедиминас Таранда строит амбициозные планы. 

КСТАТИ

Впервые на празднике представят реконструкцию деревни, где покажут гостям обряд русской свадьбы.

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