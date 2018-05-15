Под сенью короны

До финального шоу конкурса красоты и таланта для замужних женщин «Миссис Псков» остается ровно 10 дней. Конкурсантки принимают участие в большой и насыщенной программе мастер-классов, репетиций. Уже состоялся кулинарный конкурс, мастер-класс по танцам, подбору гардероба, посетили они международный форум аниматоров, бьюти-встречу, сеанс в салоне маникюра. Также уже состоялось гала-шоу в санатории «Хилово» и несколько фотосессий. В финал вышли 24 участницы.

Имя победительницы назовут 26 мая в БКЗ областной филармонии.