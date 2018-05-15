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Культура / Событие

Под сенью короны

Две дюжины псковичек поборются за звание первой красавицы города

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Алексей Кедров
15 мая 2018 года, 15:47
Фото: Александр Бабкин. Коллаж: Светлана Павлова
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До финального шоу конкурса красоты и таланта для замужних женщин «Миссис Псков» остается ровно 10 дней. Конкурсантки принимают участие в большой и насыщенной программе мастер-классов, репетиций. Уже состоялся кулинарный конкурс, мастер-класс по танцам, подбору гардероба, посетили они международный форум аниматоров, бьюти-встречу, сеанс в салоне маникюра. Также уже состоялось гала-шоу в санатории «Хилово» и несколько фотосессий. В финал вышли 24 участницы.

Имя победительницы назовут 26 мая в БКЗ областной филармонии. 

Мария Акопян.
Фото Александра Бабкина
Ольга Бублей.
Фото Александра Бабкина
Дарья Бутенко.
Фото Александра Бабкина
Татьяна Гнездилова.
Фото Александра Бабкина
Валерия Дмитриева.
Фото Александра Бабкина
Наталья Зюракова.
Фото Александра Бабкина
Ольга Каримова.
Фото Александра Бабкина
Любовь Коваль.
Фото Александра Бабкина
Наталья Ларионова.
Фото Александра Бабкина
Ольга Лукина.
Фото Александра Бабкина
Юлия Малькова.
Фото Александра Бабкина
Ольга Михайлова.
Фото Александра Бабкина
Татьяна Панченко.
Фото Александра Бабкина
Светлана Петрова.
Фото Александра Бабкина
Екатерина Полищук.
Фото Александра Бабкина
Юлия Полякова.
Фото Александра Бабкина
Любовь Разговорова.
Фото Александра Бабкина
Светлана Сергеева.
Фото Александра Бабкина
Екатерина Чебурина.
Фото Александра Бабкина
Марина Шаповалова.
Фото Александра Бабкина
Любовь Шувалова.
Фото Александра Бабкина
Светлана Юшина.
Фото Александра Бабкина
Ирина Яковлева.
Фото Александра Бабкина
Светлана Ярыгина.
Фото Александра Бабкина
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