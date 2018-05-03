Май. Танки в городе

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Построение Бессмертного полка пройдет только в одной точке.

— В прошлом году мы это делали и возле Кремля, и на улице Карла Маркса, и на Воровского, — напомнил Юрий Мартынов. — В этом году решили, что построение будет только на улице Воровского у Центра семьи. Если люди идут с Завеличья, то проходят по Ольгинскому мосту, далее к Троицкому мосту, проходят под мостом — все остальное будет перекрыто. Далее проходят под мостом по улице Милицейской, поднимаются вверх по лестнице и выстраиваются в колонну Бессмертного полка. Если люди идут из центра города, то проходят по улице Пушкина на улицу Карла Маркса и идут к Центру семьи.

На одном из организационных совещаний поднимался вопрос, чтобы оставить коридор для прохождения людей вдоль ПсковГУ с улицы Ленина.

— Мы обсудили этот вопрос и с полицией и с военными, — поделился чиновник. — Они категорически против: с точки зрения безопасности они этот проход открыть не могут.

Как ранее сообщали организаторы акции, в «Бессмертном полку» в этом году в Пскове ожидается участие 15 тысяч человек.