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Культура / Событие

Май. Танки в городе

Как добраться до места построения Бессмертного полка через перекрытия, когда приходить на репетицию парада и где дадут фейерверк

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Алёна Комарова
3 мая 2018 года, 11:03
Фото: Андрей Степанов
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Начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов в пресс-центре «Псковской правды» рассказал об особенностях главных мероприятий ко Дню Победы.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Построение Бессмертного полка пройдет только в одной точке.

— В прошлом году мы это делали и возле Кремля, и на улице Карла Маркса, и на Воровского, — напомнил Юрий Мартынов. — В этом году решили, что построение будет только на улице Воровского у Центра семьи. Если люди идут с Завеличья, то проходят по Ольгинскому мосту, далее к Троицкому мосту, проходят под мостом — все остальное будет перекрыто. Далее проходят под мостом по улице Милицейской, поднимаются вверх по лестнице и выстраиваются в колонну Бессмертного полка. Если люди идут из центра города, то проходят по улице Пушкина на улицу Карла Маркса и идут к Центру семьи.

На одном из организационных совещаний поднимался вопрос, чтобы оставить коридор для прохождения людей вдоль ПсковГУ с улицы Ленина.

— Мы обсудили этот вопрос и с полицией и с военными, — поделился чиновник. — Они категорически против: с точки зрения безопасности они этот проход открыть не могут.

Как ранее сообщали организаторы акции, в «Бессмертном полку» в этом году в Пскове ожидается участие 15 тысяч человек.

ВОЕННЫЙ ПАРАД

Схема перекрытия городских улиц, по словам Юрия Мартынова, остается прежней.

Увеличится в этом году количество военной техники, участвующей в параде. На улицы города выйдет почти 30 единиц техники — парад обещает быть более масштабным, чем в прошлом году. Выстраивается военная техника на улице Советской, после того, как пройдут все военные, колонна начнет движение.

В этом году пройдут традиционные репетиции парада. Их планируют провести вечером 4 и 7 мая. Город перекроют с 19 часов, движение военной техники начнется около девяти вечера.

На площади Ленина к параду установят трибуны на 680 мест.

— К трибуне можно будет подойти только по пригласительным билетам, — сообщил Юрий Мартынов. — По бокам трибун будет выделено несколько мест для тех, кто сопровождает ветеранов.

Праздновать День Победы в Пскове начнут с 3 мая. Праздничную афишу открывает Эстафета на призы «Псковской правды». Легкоатлеты стартуют с Октябрьской площади в 15:00. Завершит программу фейерверк, который дадут в 23 часа 9 мая у Зеленого театра. 

На улицы выйдет почти 30 единиц техники.
Фото Андрея Степанова

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 9 МАЯ

Городские перевозки

Движение автобусов будет осуществляться в режиме воскрес­ного дня.

Садоводческие товарищества

Движение автобусов организовано по расписаниям среды.

Пригородные перевозки

Движение автобусов организовано по расписаниям субботы (каникулярные дни). Закрыто движение автобусов по маршрутам № 105 «Псков — Назимово», 123 «Палкино — Псков ч/з Локно», 145/145А «Палкино — Родовое — Качаново». Движение автобусов по маршруту № 207 «Псков — Печоры» будет осуществляться по расписанию среды.     

Междугородные перевозки

Движение автобусов организовано по расписаниям среды.

ГРАФИК ПЕРЕКРЫТИЯ УЛИЦ

Движение в центре Пскова ограничат во время репетиций и проведения парада и других праздничных событий
Инфографика Алексея Кедрова

АФИША ПРАЗДНИКА

8 мая

«Вечная память героям!»

С 10.00 до 10.30 и с 11.30 до 12.00 - Торжественно-траурные ритуалы возле памятных знаков и в ме-стах массовых захоронений воинов на территории города Пскова.

13.00 - Открытие мемориальной доски Почетному гражданину, ветерану Великой Отечественной войны В.С. Куличкову (ул. М.Горького, дом 35).

14.00 - Торжественный прием Главы Города Пскова ветеранов Великой Отечественной войны в МБУК «Городской культурный центр» (пл. Победы, 1).

16.00 - «Неугасима память поколений». Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов у Могилы неизвестного солдата и к памятному знаку «Псков - город воинской сла-вы» (пл. Победы).

17.00 и 19.00 - «Будет подвиг солдата путеводной звездой!». Концертно-интерактивные программы в микрорайонах города Пскова - Псковкирпич, Любятово (ул. Карбыше-ва, 4 и ул. Н. Васильева, 83А)

9 мая

С 9.00 по 5.00 - Выставка военной техники. Октябрьская площадь.

10.00 - Парад воинов Псковского гарнизона. Смотр строя и песни. Плац-концерт.

11.00 - Торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы. Акция «Бессмертный полк» (пл. Ленина - Зеленый театр).

12.00 - «Великий день! Великая Победа!». Праздничная театрализованная тематическая програм-ма (Зеленый театр).

Праздничные интерактивные программы с участием детских творческих коллективов в Детском парке:

12.00- 14.00 - «Счастливое детство!»

16.00 - 17.00 - «Песни огненных лет»

17.00 - 18.30 - «И внуки восславят радость победы!»

18.00- 19.00 - «Споемте друзья!»

19.00 - 20.00 - «Весна. Май. Победа» - концертная программа Народного коллектива оркестра духо-вой и эстрадной музыки п/у Почетного гражданина города Пскова, Заслуженного работника культу-ры России М. И. Литвака (Детский парк)

15.00 - 19.30 - Концертно-интерактивная акция «Солдатский привал» на территории Ботанического, Летнего сада (творческие площадки, солдатская каша, выставки)

16.00 - Театрализованная тематическая программа «И помнит мир спасенный!..» (сквер у МБУК «Дом офицеров», ул. Кирсанова, 5)

18.00 - «Вместе с дедом на парад!». Праздничная программа Образцового детского коллекти-ва духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома п/у Почетного гражданина города Пско-ва, Заслуженного работника культуры России А.П. Роора (ул. М. Горького, 23)

20.00 - «Победа остается молодой!». Праздничная концертная программа (Зеленый театр)

23.00 - «Салют Победы». Праздничный фейерверк (Зеленый театр).

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