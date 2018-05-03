Май. Танки в городе

Начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов в пресс-центре «Псковской правды» рассказал об особенностях главных мероприятий ко Дню Победы.
Начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов в пресс-центре «Псковской правды» рассказал об особенностях главных мероприятий ко Дню Победы.
— В прошлом году мы это делали и возле Кремля, и на улице Карла Маркса, и на Воровского, — напомнил Юрий Мартынов. — В этом году решили, что построение будет только на улице Воровского у Центра семьи. Если люди идут с Завеличья, то проходят по Ольгинскому мосту, далее к Троицкому мосту, проходят под мостом — все остальное будет перекрыто. Далее проходят под мостом по улице Милицейской, поднимаются вверх по лестнице и выстраиваются в колонну Бессмертного полка. Если люди идут из центра города, то проходят по улице Пушкина на улицу Карла Маркса и идут к Центру семьи.
На одном из организационных совещаний поднимался вопрос, чтобы оставить коридор для прохождения людей вдоль ПсковГУ с улицы Ленина.
— Мы обсудили этот вопрос и с полицией и с военными, — поделился чиновник. — Они категорически против: с точки зрения безопасности они этот проход открыть не могут.
Как ранее сообщали организаторы акции, в «Бессмертном полку» в этом году в Пскове ожидается участие 15 тысяч человек.
Увеличится в этом году количество военной техники, участвующей в параде. На улицы города выйдет почти 30 единиц техники — парад обещает быть более масштабным, чем в прошлом году. Выстраивается военная техника на улице Советской, после того, как пройдут все военные, колонна начнет движение.
В этом году пройдут традиционные репетиции парада. Их планируют провести вечером 4 и 7 мая. Город перекроют с 19 часов, движение военной техники начнется около девяти вечера.
На площади Ленина к параду установят трибуны на 680 мест.
— К трибуне можно будет подойти только по пригласительным билетам, — сообщил Юрий Мартынов. — По бокам трибун будет выделено несколько мест для тех, кто сопровождает ветеранов.
Праздновать День Победы в Пскове начнут с 3 мая. Праздничную афишу открывает Эстафета на призы «Псковской правды». Легкоатлеты стартуют с Октябрьской площади в 15:00. Завершит программу фейерверк, который дадут в 23 часа 9 мая у Зеленого театра.
Городские перевозки
Движение автобусов будет осуществляться в режиме воскресного дня.
Садоводческие товарищества
Движение автобусов организовано по расписаниям среды.
Пригородные перевозки
Движение автобусов организовано по расписаниям субботы (каникулярные дни). Закрыто движение автобусов по маршрутам № 105 «Псков — Назимово», 123 «Палкино — Псков ч/з Локно», 145/145А «Палкино — Родовое — Качаново». Движение автобусов по маршруту № 207 «Псков — Печоры» будет осуществляться по расписанию среды.
Междугородные перевозки
Движение автобусов организовано по расписаниям среды.
8 мая
«Вечная память героям!»
С 10.00 до 10.30 и с 11.30 до 12.00 - Торжественно-траурные ритуалы возле памятных знаков и в ме-стах массовых захоронений воинов на территории города Пскова.
13.00 - Открытие мемориальной доски Почетному гражданину, ветерану Великой Отечественной войны В.С. Куличкову (ул. М.Горького, дом 35).
14.00 - Торжественный прием Главы Города Пскова ветеранов Великой Отечественной войны в МБУК «Городской культурный центр» (пл. Победы, 1).
16.00 - «Неугасима память поколений». Торжественный ритуал возложения гирлянды воинской славы и цветов у Могилы неизвестного солдата и к памятному знаку «Псков - город воинской сла-вы» (пл. Победы).
17.00 и 19.00 - «Будет подвиг солдата путеводной звездой!». Концертно-интерактивные программы в микрорайонах города Пскова - Псковкирпич, Любятово (ул. Карбыше-ва, 4 и ул. Н. Васильева, 83А)
9 мая
С 9.00 по 5.00 - Выставка военной техники. Октябрьская площадь.
10.00 - Парад воинов Псковского гарнизона. Смотр строя и песни. Плац-концерт.
11.00 - Торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Великой Победы. Акция «Бессмертный полк» (пл. Ленина - Зеленый театр).
12.00 - «Великий день! Великая Победа!». Праздничная театрализованная тематическая програм-ма (Зеленый театр).
Праздничные интерактивные программы с участием детских творческих коллективов в Детском парке:
12.00- 14.00 - «Счастливое детство!»
16.00 - 17.00 - «Песни огненных лет»
17.00 - 18.30 - «И внуки восславят радость победы!»
18.00- 19.00 - «Споемте друзья!»
19.00 - 20.00 - «Весна. Май. Победа» - концертная программа Народного коллектива оркестра духо-вой и эстрадной музыки п/у Почетного гражданина города Пскова, Заслуженного работника культу-ры России М. И. Литвака (Детский парк)
15.00 - 19.30 - Концертно-интерактивная акция «Солдатский привал» на территории Ботанического, Летнего сада (творческие площадки, солдатская каша, выставки)
16.00 - Театрализованная тематическая программа «И помнит мир спасенный!..» (сквер у МБУК «Дом офицеров», ул. Кирсанова, 5)
18.00 - «Вместе с дедом на парад!». Праздничная программа Образцового детского коллекти-ва духового оркестра «Геликон» Псковского детского дома п/у Почетного гражданина города Пско-ва, Заслуженного работника культуры России А.П. Роора (ул. М. Горького, 23)
20.00 - «Победа остается молодой!». Праздничная концертная программа (Зеленый театр)
23.00 - «Салют Победы». Праздничный фейерверк (Зеленый театр).