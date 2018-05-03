По красоте

Известный в Пскове шоумен, организатор наиболее масштабных конкурсов красоты региона Николай Королёв уверен, что его конкурсы не ограничиваются только смотринами. Все участницы (не только победительницы) раскрываются изнутри, получая мощный импульс для дальнейших свершений. Как раз сейчас полным ходом движется к финалу конкурс «Миссис Псков — 2018». «Псковская правда» узнала у организатора шоу, что получают женщины от участия в конкурсе, в чем федеральные конкурсы становятся похожи на псковский и как отличить конкурс-клон от неповторимого оригинала.

ОЧЕВИДНЫЙ УСПЕХ

Действительно, сегодня в Пскове появились совершенно новые конкурсы, за некоторыми даже не успеваешь понаблюдать — так быстро и бесследно они пропадают с горизонта. Многие из организаторов хотят, скажем так, самореализоваться за счет участниц. Попросту собирают доверчивых женщин, привыкших, что конкурсы красоты в Пскове проводятся на высоком уровне, берут с них обязательства, обрабатывают партнеров и потом пускают все на самотек — ведь личные цели достигнуты… Некоторые из организаторов стараются скопировать оригинал — то есть работу моей продюсерской компании — но копия всегда хуже. Ведь только мы понимаем, куда наша концепция конкурсов и отношения к участницам эволюционирует, что мы хотим сделать тем или иным шагом. Поэтому наш успех на фоне остальных остается очевидным.

— Может быть, это можно назвать трендом. Но в первую очередь это признание качества наших продуктов. Действительно, компиляции федеральных конкурсов и, как следствие, компиляции многих локальных конкурсов от Калининграда до Чукотки меняются вслед за нашими новинками. Мы первыми отказались от кулинарных конкурсов и конкурсов талантов, отнимавших много времени во время финала, и вынесли их за рамки решающего действа, оставив возможность только победительницам презентовать свои кулинарные шедевры или таланты соответственно.

КОНКУРСНОЕ ЧУДО

— Именно такой смысл мы и вкладываем в нашу работу. Мы сопровождаем участниц с момента кастинга и не отпускаем их никуда после финального шоу. До финала их всегда ждут самые разные конкурсы, мастер-классы, встречи. Если мы говорим о разряде «Миссис», то наше внимание к конкурсанткам запредельное — ведь для них мы становимся и другом, и психологом. Мы действительно создаем для них атмосферу внимания и хорошие возможности для реализации: слушаем их и учим, становимся им опорой и даем силы быть самостоятельнее. Ведь многие женщины после замужества или рождения ребенка становятся узницами неправильного отношения к себе. Все наши конкурсантки, кто прежде не имел высоких карьерных достижений, после конкурса находят себя в успешном бизнесе или же открывают его сами. Те, у кого этот бизнес уже был, рассматривают конкурс как инструмент дальнейшего продвижения себя. И это тоже здорово. И когда завершается шоу, мы остаемся такими же внимательными к судьбе конкурсанток — следим за ними как минимум по соцсетям, а многие из них приходят на кастинг вновь, что, безусловно, всегда нам очень льстит.

— Какая самая невероятная история случилась с вашей конкурсанткой за то время, что существует «Миссис Псков»?

— Историй этих было очень много. Их не счесть. Но одна произвела на всех самое большое впечатление. У одной пары, которая очень хотела завести ребенка, но не могла на протяжении всех лет, получилось это сделать прямо накануне финала. Радостную новость они узнали за день до шоу — это потрясающе. Не вмешиваясь в провидение, хочется думать, что в этом немного есть и наша заслуга: возможно, именно мы дали женщине что-то такое, чего не хватало ей, чтобы стать матерью.

— За окном весна, что пожелаете тем, кто хочет прийти к вам на кастинг?

— Не бояться сделать это, в первую очередь. С нами вы изменитесь в лучшую сторону: заведете новых подруг, знакомства, обретете новые знания и опыт, а уж кто будет более удачлив и напорист, обязательно станет обладательницей короны.