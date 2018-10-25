Идём в кино

В прокат 25 октября вышел фильм «Два билета домой» с Сергеем Гармашом, который снимали в Псковской области. А 6 декабря на суд зрителя предстанет «Заповедник» с Сергеем Безруковым, съемки которого тоже проходили у нас в Михайловском. «Псковская правда» решила вспомнить, какие еще фильмы в последнее время снимали в нашей области.

«ДВА БИЛЕТА ДОМОЙ»

2018, 18+ Режиссер: Дмитрий Месхиев В ролях: Сергей Гармаш, Мария Скуратова, Камиль Хардин, Евгений Ткачук, Наталья Суркова, Ирина Рахманова, Ирина Розанова Съемки фильма, в основе сюжета которого лежит история о выпускниках интерната, проходили в 2017 году в Пскове и в Печорах. Эту картину Месхиев представил на «Кинотавре» в июне. Фильм интересен еще и тем, что одну из ключевых ролей в нем сыграл актер псковского драмтеатра Камиль Хардин, другие псковские артисты засветились в эпизодах, а Сергей Гармаш не только сыграл одну из главных ролей, но и дебютировал в качестве сценариста. А еще Сергей Гармаш стал героем хроники происшествий. Новость о ДТП с его участием попала во все центральные СМИ. Актер 5 июня прошлого года за рулем Hyundai столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112 на ул. Кузнецкой. В ДТП, к счастью, никто не пострадал, автомобили также не получили серьезных повреждений.

«ЗАПОВЕДНИК»

2018, 16+ Режиссер Анна Матисон В ролях: Сергей Безруков, Анна Михалкова, Гоша Куценко, Александр Семчев. Фильм снят по мотивам повести Сергея Довлатова «Заповедник», действие перенесли в наши дни. А главного героя писателя превратили в рок-музыканта. Константин (его играет Сергей Безруков) - автор песен и виртуозный гитарист, сбегает от накопившихся проблем в заповедник «Михайловское». В музее, кстати, с благодарностью отметили, что съёмочная группа с большим уважением отнеслась к работе заповедника, не только сократив съёмочное время до предела, но и распределив его так, чтобы как можно меньше мешать не «киношным», а настоящим экскурсоводам и экскурсантам. Сергей Безруков через соцсети передавал сотрудникам музея «низкий поклон».

«СВЯТЫНИ РОССИИ. ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ»

2018 год, 6+ Цикл документальных фильмов под общим названием «Святыни России» снимает первый общественный православный телеканал «Спас» в рамках большого проекта, который рассказывает туристам-паломникам об интересных местах. Ведущими на проекте согласились стать супруги Антон и Виктория Макарские. Этим летом они несколько дней провели в Пскове. Объектами съемок в Пскове стали Псковский Кремль и Троицкий собор, Крыпецкий и Мирожский монастыри. Также съемочная группа побывала в Печорах и на Талабских островах. - В Пскове есть ощущение огромной силы и мощи, - поделился впечатлениями Антон Макарский. – Она просто накрывает в стенах этого потрясающего Кремля. Также Макарские похвалили отель и местную кухню. Премьера не заставила себя долго ждать, фильм о Пскове телеканал показал уже 6 октября.

«ЖГИ!»

2017, 12+ Режиссер: Кирилл Плетнев В ролях: Инга Оболдина, Виктория Исакова, Анна Уколова, Владимир Ильин, Ольга Бузова Действие фильма происходит в колонии. Одна из заключенных (ее играет Виктория Исакова) учит петь свою надзирательницу (Инга Оболдина). Надзирательница в конце концов попадает на шоу «Голос». Съемки проходили в 2016 году на территории бывшей колонии для несовершеннолетних, здание которой стоит на окраине Невеля законсервированным. Поучаствовать в массовке – изображать заключенных – позвали невельчан. На кастинг в местный культурный центр пришло более шестидесяти человек. Невельчане не пожалели для киношников реквизита, приносили из дома старые тарелки, вазочки, другие предметы, призванные воссоздать быт 80-х годов. В фильме показывают и детские годы главной героини, а заканчивается все в наши дни. - Взяли у нас герань и фикус, - рассказала директор районного культурного центра Зинаида Михайлова. – За аренду пианино готовы были платить 5 тысяч, но наше пианино такое старое, мы побоялись, что оно развалиться, пока его будут тащить со второго этажа. В итоге для съемок пианино из воскресной школы одолжил наш местный батюшка отец Петр.

«ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА»

2017 год, 16+ Режиссеры: Евгений Сологалов, Виктор Татарский, Армен Назикян В ролях: Дмитрий Паламарчук, Агния Дитковските, Владимир Стержаков Действие разворачивается в эпоху перестройки, главный герой – молодой журналист из Пскова, занимающийся расследованиями. Вместе со своими друзьями и коллегами он разоблачает и снимает с должности несколько влиятельных людей. Сериал для телеканала «НТВ» снимали в Пскове и Санкт-Петербурге.

«ХОЛОП»

Выйдет в прокат в 2019 году, 12+ Режиссер: Клим Шипенко В ролях: Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Милош Бикович По сюжету, молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему всё дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить сына, отчаявшийся отец-олигарх идёт на крайние меры. Вместе со старинным другом-психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздаётся атмосфера России девятнадцатого века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. - Особое внимание мы уделили локациям проекта, так как они должны полностью соответствовать эпохе ХIХ века. Мы объездили много музеев русского зодчества и нашли, на наш взгляд, самый яркий и интересный вариант, – рассказал Клим Шипенко.

«РУССКАЯ ГАНЗА. ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВРЕМЯ»

Выйдет в 2019 году, 6+ Режиссер: Виктор Носкин В главной роли: Юлиана Рыжкова. Телевизионный проект готовит международная продюсерская компания «Новая Русская Ганза» к XXXIX Международным Ганзейским дням Нового Времени. Они пройдут в Пскове в июне 2019 года. Фильм должен рассказать об известных и малознакомых событиях истории взаимоотношений Руси и средневековой Европы Съемочная группа планирует побывать не только в Пскове, но и в других русских ганзейских городах - Белозерске, Великом Устюге, Вологде, Калининграде, Тихвине, Твери.

КСТАТИ Самые известные фильмы, которые снимали в Псковской области: Батальонъ (2014), Дом у большой реки (2010), Каникулы строгого режима (2009), Мы из будущего (2008), Диверсант (2007), Грозовые ворота (2006), Особенности национальной политики (2003), Женская собственность (1999), «Особенности национальной охоты» (1995), «Праздник Нептуна» (1986), Два капитана (1976), Звезда пленительного счастья (1975), «Александр Невский» (1938).

Я хочу, чтобы Псковский регион был привлекателен для кинематографистов не только Кремлем, но и другими местами. Не так давно в кинематографической деревне проходили съемки «Холопа» (больше десяти лет назад Дмитрий Месхиев выстроил в Новоржевском районе декорации для съемок фильма – ред.). Сейчас деревня пустует, и в ближайшее время будет пустовать, обычно зимой там не снимают. Мы с удовольствием предоставляем эту территорию съемочным группам. Дмитрий Месхиев, режиссер, худрук Псковского драмтеатра, рекордсмен по количеству фильмов, снятых в Псковской области