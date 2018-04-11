Поднимите мне

После выхода фильма «Гоголь. Начало», который принес создателям около 400 млн рублей, зрители разделились на две части. Одни с оживлением приняли новый отечественный хоррор — могем же! — и с оживлением ожидали продолжения. Вторые расплевались и пошли досматривать очередной сезон «Ходячих мертвецов».

И тех и других в минувший четверг, 5 апреля, можно было видеть на премьерном показе фильма «Гоголь. Вий».

«Гоголь. Вий» формально поделен на две главы: «Заколдованное место» и «Вий» по 50 минут каждая.

После событий первого фильма прошло несколько дней. Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь продолжает сражаться в окрестностях села Диканька с загадочным Темным Всадником, на счету которого уже 11 убитых жестокими способами девушек.

На этот раз Гоголь собирает команду единомышленников, пытается разобраться в своих таинственных видениях и собственном прошлом и готовится к смертельно опасной встрече с самым жутким чудовищем нечистой силы — Вием, способным высасывать души.

Перед нами все то же село Диканька. Нервный и впечатлительный Гоголь все чаще падает в обмороки, где его преследуют видения-откровения. Брутальности в нем — ни на йоту. Весь из себя такой нелепый хипстер с постоянно испуганным лицом человека, которому только что вырвали зуб. Охотник на нечисть из него выходит так себе, но при содействии своей команды, к которой в новом фильме присоединяется Хома Брут, что-нибудь да выйдет.

Хома Брут, кстати, совершенно не похож на канонического самого себя в исполнении Леонида Куравлёва из «Вия» 1967 года. Теперь это такой спецназовец, специалист по операциям против нечисти.

Гоголь пытается понять, почему ведьма (в прошлом фильме) назвала его «темным», и ищет разгадку своего рождения. А доктор Бомгарт продолжает страдать от ошибок прошлого, напиваясь вусмерть. Симпатичная утопленница Оксана по-прежнему является к Гоголю и склоняет его к разврату. Девушка Лиза, которая вроде бы полюбила Гоголя, а он ее, терзается чувствами: муж или этот припадочный писарь? Характеры героев вроде бы интересны для развития, но, похоже, у авторов фильма на это нет совершенно никакого времени. Вместо этого персонажи мечутся то туда, то сюда, что к концу повествования уже изрядно подбешивает.

Поведение героев и самого Гоголя тоже не образец логики. Прям как в «Реквиеме Прометея»: они совершают все ошибки, которые только можно совершить.

Ощущение зажатости у зрителя не проходит весь фильм: как будто пребываешь в ограниченном пространстве чужого сна. Где украинские просторы, где леса Полтавщины, где нечисть всякого вида да неповторимый местный фольклор?

Атмосфера фильма, особенно потуги напугать зрителя при заявленном жанре хоррора, пожалуй, главная неудача. Если закрыть глаза на «клюквенность», то можно даже получить удовольствие от вечно серого неба, старой деревянной церкви с призывно раскинувшимся кладбищем и мрачной деревни.

Если в первом фильме мистические убийства юных девушек еще держали в напряжении, да и от летающих среди деревьев мертвых женщин было не по себе, то теперь такие приемы никого уже не пугают. Все попытки создать что-то «по-настоящему страшное» сводятся к свету, мигающему в жутком приступе, из-за которого вообще не видно происходящего на экране.

Правда, в этот раз речь героев попытались лишить всяких современных словечек, но помогает слабо.

Единственное, на что смотреть интересно (наши тоже могут!), — это спецэффекты. Один Вий чего стоит. И поэтому вдвойне нелепо смотрится Темный Всадник со своими рогами из спины. Может, его просто позаимствовали у Тима Бёртона в «Сонной лощине»?

Если вы не смотрели «Гоголь. Начало», то «Гоголь. Вий» вам покажется вдвойне бестолков, и вопросы «что это было?» будут множиться в геометрической прогрессии.

И ведь это еще не конец. Ожидается еще два или три фильма продолжения. На которые многие пойдут только по одной причине: узнать, чем же закончится эпопея незадачливого хипстера Гоголя?