Перед самым Новым годом, 28 декабря, в российский прокат вышла картина «Движение вверх» о победе сборной СССР над американцами в баскетбольном финале Олимпиады-72 в Мюнхене. Проигрыш означал поражение страны, нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта. Великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете, и вначале заставил поверить в это своих игроков, а затем весь мир.

Посмотрела «Движение вверх» — про победу сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене. Ну, во-первых, традиционный в таких случаях возглас: «Какую страну потеряли!»

Теперь к делу. Фильм отличный. В конце, естественно, зал ревел. Кто не плакал, тот бревно. Забавно, что по советской традиции заграницу у нас по-прежнему снимают в Прибалтике. На этот раз, например, за немецкие города отдувался Вильнюс. Город этот для меня родной, и приятно видеть оттуда кадры. В фильм попала гимназия Саломеи Нерис (ее, кстати, окончила нынешняя президент Литвы Даля Грибаускайте), кресты костела святой Екатерины, бенедиктинский монастырь у костела святой Анны и просто улочки старого города. К тому же в фильме часто звучит литовская речь (а литовский язык я люблю) — это благодаря капитану сборной Модестасу Паулаускасу. Его играет Джеймс (Жильвинас) Тратас. Жильвинас родился в Вильнюсе, служил в Русском драматическом театре. А сам легендарный Паулаускас родился в Кретинге — недалеко от Паланги (там, где и мой дедушка). Короче, мало того, что фильм замечательный, так еще и столько пересечений. В литовском прокате будет идти с 12 января под названием «Три секунды», и я обязательно рекомендую всем моим родным, живущим в Литве, сходить и посмотреть. Не пожалеете!