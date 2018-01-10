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Культура / Кино

Кто не плакал, тот бревно

Рецензия к фильму «Движение вверх»

Текст:
Ольга Машкарина
10 января 2018 года, 12:29
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Перед самым Новым годом, 28 декабря, в российский прокат вышла картина «Движение вверх» о победе сборной СССР над американцами в баскетбольном финале Олимпиады-72 в Мюнхене. Проигрыш означал поражение страны, нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта. Великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете, и вначале заставил поверить в это своих игроков, а затем весь мир.

Посмотрела «Движение вверх» — про победу сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене. Ну, во-первых, традиционный в таких случаях возглас: «Какую страну потеряли!»

Теперь к делу. Фильм отличный. В конце, естественно, зал ревел. Кто не плакал, тот бревно. Забавно, что по советской традиции заграницу у нас по-прежнему снимают в Прибалтике. На этот раз, например, за немецкие города отдувался Вильнюс. Город этот для меня родной, и приятно видеть оттуда кадры. В фильм попала гимназия Саломеи Нерис (ее, кстати, окончила нынешняя президент Литвы Даля Грибаускайте), кресты костела святой Екатерины, бенедиктинский монастырь у костела святой Анны и просто улочки старого города. К тому же в фильме часто звучит литовская речь (а литовский язык я люблю) — это благодаря капитану сборной Модестасу Паулаускасу. Его играет Джеймс (Жильвинас) Тратас. Жильвинас родился в Вильнюсе, служил в Русском драматическом театре. А сам легендарный Паулаускас родился в Кретинге — недалеко от Паланги (там, где и мой дедушка). Короче, мало того, что фильм замечательный, так еще и столько пересечений. В литовском прокате будет идти с 12 января под названием «Три секунды», и я обязательно рекомендую всем моим родным, живущим в Литве, сходить и посмотреть. Не пожалеете!

СЮЖЕТ

Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» — выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде-1972. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно — обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев).

1970 год. У сборной СССР по баскетболу меняется тренер. Новый наставник Владимир Гаранжин (который до этого был тренером ленинградского «Спартака») сообщает на пресс-конференции, что на предстоящих Олимпийских играх в Мюнхене собирается обыграть сборную США. Заявления тренера пугают спортивных чиновников, для которых главное — достойно выступить на крупнейших соревнованиях в год 50-летия СССР и сохранить свои посты.

Гаранжин меняет состав сборной, и теперь в команде не преобладает ЦСКА, но представлены игроки из многих клубов республик СССР. Он начинает тренировки по новой методике. Гаранжину необходимо вдохновить команду и убедить игроков в том, что они смогут обыграть непобедимых до того момента американцев.

К решающей встрече обе сборные приходят без поражений. А исход финального поединка решится в последние три секунды матча.

СПРАВКА

Жанр: Спорт, драма

Производство: Россия, 2017

Премьера в России: 28 декабря 2017

Возрастной рейтинг: +6

Оценка автора: 5 из 5

Режиссер: Антон Мегердичев

В ролях: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Джон Сэвидж

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