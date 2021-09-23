Слава «Октябрю»!

Псковские археологи вот уже несколько недель ведут охранные раскопки у кинотеатра «Октябрь», а в ближайшие дни планируют начать работы напротив, у здания ПсковГУ. Эту территорию исследователи называют «лакомым кусочком»: раскопки тут никогда не велись, а многометровый культурный слой в силу особенностей почвы может скрывать остатки древнего псковского торга и даже сохранившиеся берестяные грамоты. Подробности «Псковской правде» рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Лакомый кусок

Ранее раскопок именно на этом участке возле университета не проводилось. - Водопровод был проложен бестраншейным методом горизонтально-направленного бурения и для замены участка трубы необходимо исследовать культурный слой, расположенный над ней, - пояснила Марина Кулакова. По словам директора Археологического центра, работы в холодное время года — это не лучший вариант как для специалистов, так и для заказчика.

- Мы можем что-то упустить. Мы работаем вручную, а поскольку земля холодная, руки замерзают и уже не так чувствуют те находки, которые в слое находятся, - пояснила она. Что касается заказчика, то его тоже ждут дополнительные заботы: - Он должен обеспечить нам все условия проведения работ: построить тепляк [шатер, накрывающий место раскопок - «ПП»], подвести освещение, и, если не дай бог будут морозы, должен обеспечить подогрев, чтобы слой не замерзал. Поэтому сроки проведения археологических работ назвать сложно. - В этих погодных условиях я бы не стала жестко обозначать сроки: может, меньше месяца, а может, больше. Мы не знаем, что под землей, но предполагаем, что может быть в этой части города. Там 3-4 метра средневекового культурного слоя с деревянными постройками, которые хорошо сохранились. Это «мокрый» слой, поэтому тоже будет тяжело. Но будем работать. В то же время археолог надеется, что даже работа в непростых условиях принесет свои плоды в виде ценных находок. Правда, их ценность не всегда измеряется стоимостью.

Нас всегда спрашивают: «Много ли золота наши?» Золота обычно находим мало. Как правило все археологические находки — это те вещи, которые люди потеряли. Чаще это предметы быта. Второй вариант — вещи, оставленные при пожарах, потому что каждые 20-30 лет деревянный средневековый Псков выгорал полностью. Марина Кулакова, директор Археологического центра Псковской области

Марина Кулакова отмечает, что центр города — это «лакомый кусок в плане археологического изучения Пскова»: - Здесь многометровые культурные отложения, здесь хорошая сохранность находок. Это то место, где могут быть и берестяные грамоты, которых у нас мало найдено. Мы знаем, что и здание пединститута было в свое время без раскопок построено, никогда не проводились работы на современной площади Ленина. К сожалению, только на таких небольших кусочках мы сейчас можем работать и надеяться на какие-то дополнительные находки, которые нам откроют историю нашего города, и, возможно даже с неожиданной стороны, дополнят то, что мы уже знаем.

КСТАТИ Наибольшая мощность, исследованная в Пскове – 6 м от уровня современной дневной поверхности. Археологические работы проводились в северной части так называемого «Белорусского рынка» и с южной стороны д. 5 по ул. Советской («Стекляшка»).

Церковь под кинотеатром

В связи все с той же необходимостью прокладки инженерных сетей, археологи проводили раскопки еще на двух участках. Это тоже охранные раскопки. - Любое строительство, тем более в таких знаковых для города местах, должно предваряться археологическими исследованиями. Одно из таких мест — участок рядом с кинотеатром «Октябрь» - территория бывшего Княжьего двора, Государева двора и в XVIII в. – Пушечного двора, - рассказала археолог. - Здесь мы, как и предполагали, нашли средневековую церковь Варлаама Хутынского, которая в XVIII веке была переименована в церковь Алексея Митрополита. Это постройка начала XVI века. Предполагалось, что мы лишь частично «заденем» эту церковь и в основном она останется под землей. Но оказалось, что колодец необходимо установить ровно в центральной части церкви.

По словам Марины Кулаковой, невозможно было бы поставить колодец, если бы не разрушения, которые уже были произведены в первой половине XX века, когда был установлен деревянный колодец и к нему подведена водопроводная труба. - С одной стороны, это церковь разрушило, с другой стороны, именно эти разрушения дали нам возможность узнать, что находится под церковью — фундамент основания из бревен, с которых нам удалось взять порядка 10 спилов. Я надеюсь, что они будут датированы и мы получим дату строительства этой церкви максимально точно. Однако, по словам Марины Кулаковой, самое интересное — это то, что происходит сейчас еще в одном шурфе возле кинотеатра «Октябрь». - Он расположен на въезде на территорию строительной площадки. Глубина шурфа - три метра, и те деревянные постройки, которые мы изучаем относятся примерно к концу XV века - к первой половине XVI века. Нами раскрыты уже три горизонта застройки, сменявших друг друга.

Что в кошельке?

Есть на этом участке и интересные находки. Например, маленькая кожаная сумочка, в которой лежал огарок свечи. Что еще было в этой сумке-кошельке предстоит узнать. С находкой работают реставраторы. - Возможно, там кусок хлеба был, - говорит Марина Кулакова.

По ее словам, вероятнее всего, постройки относились к Торгу, который располагался на этой территории до 1510 года: - После присоединения Пскова к Московскому государству Торг был перенесен на новое место. Мы его открыли в 2011 году, когда проводили работы у пристройки к театру на улице Пушкина. А в начале 1990-х годов при раскопках на спуске к Власьевской башне было раскрыто замощение Торга XIII-XIV веков. Поэтому можно предположить, что то, что мы здесь открываем — это лавки, которые стояли на этом Торгу. Но с уверенностью сейчас этого сказать нельзя, потому что площадь раскопа очень маленькая.