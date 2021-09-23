Слава «Октябрю»!

Псковские археологи вот уже несколько недель ведут охранные раскопки у кинотеатра «Октябрь», а в ближайшие дни планируют начать работы напротив, у здания ПсковГУ. Эту территорию исследователи называют «лакомым кусочком»: раскопки тут никогда не велись, а многометровый культурный слой в силу особенностей почвы может скрывать остатки древнего псковского торга и даже сохранившиеся берестяные грамоты. Подробности «Псковской правде» рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.
Ранее раскопок именно на этом участке возле университета не проводилось.
- Водопровод был проложен бестраншейным методом горизонтально-направленного бурения и для замены участка трубы необходимо исследовать культурный слой, расположенный над ней, - пояснила Марина Кулакова.
По словам директора Археологического центра, работы в холодное время года — это не лучший вариант как для специалистов, так и для заказчика.
Сроки проведения археологических работ в холодное время года сложно обозначить
Фото Арсения Тимашова
- Мы можем что-то упустить. Мы работаем вручную, а поскольку земля холодная, руки замерзают и уже не так чувствуют те находки, которые в слое находятся, - пояснила она.
Что касается заказчика, то его тоже ждут дополнительные заботы:
- Он должен обеспечить нам все условия проведения работ: построить тепляк [шатер, накрывающий место раскопок - «ПП»], подвести освещение, и, если не дай бог будут морозы, должен обеспечить подогрев, чтобы слой не замерзал.
Поэтому сроки проведения археологических работ назвать сложно.
- В этих погодных условиях я бы не стала жестко обозначать сроки: может, меньше месяца, а может, больше. Мы не знаем, что под землей, но предполагаем, что может быть в этой части города. Там 3-4 метра средневекового культурного слоя с деревянными постройками, которые хорошо сохранились. Это «мокрый» слой, поэтому тоже будет тяжело. Но будем работать.
В то же время археолог надеется, что даже работа в непростых условиях принесет свои плоды в виде ценных находок. Правда, их ценность не всегда измеряется стоимостью.
Нас всегда спрашивают: «Много ли золота наши?» Золота обычно находим мало. Как правило все археологические находки — это те вещи, которые люди потеряли. Чаще это предметы быта. Второй вариант — вещи, оставленные при пожарах, потому что каждые 20-30 лет деревянный средневековый Псков выгорал полностью.
Марина Кулакова, директор Археологического центра Псковской областиМарина Кулакова отмечает, что центр города — это «лакомый кусок в плане археологического изучения Пскова»:
- Здесь многометровые культурные отложения, здесь хорошая сохранность находок. Это то место, где могут быть и берестяные грамоты, которых у нас мало найдено. Мы знаем, что и здание пединститута было в свое время без раскопок построено, никогда не проводились работы на современной площади Ленина. К сожалению, только на таких небольших кусочках мы сейчас можем работать и надеяться на какие-то дополнительные находки, которые нам откроют историю нашего города, и, возможно даже с неожиданной стороны, дополнят то, что мы уже знаем.
КСТАТИ
Наибольшая мощность, исследованная в Пскове – 6 м от уровня современной дневной поверхности. Археологические работы проводились в северной части так называемого «Белорусского рынка» и с южной стороны д. 5 по ул. Советской («Стекляшка»).
Работа археолога - не самая легкая
Фото Арсения Тимашова
В связи все с той же необходимостью прокладки инженерных сетей, археологи проводили раскопки еще на двух участках. Это тоже охранные раскопки.
- Любое строительство, тем более в таких знаковых для города местах, должно предваряться археологическими исследованиями. Одно из таких мест — участок рядом с кинотеатром «Октябрь» - территория бывшего Княжьего двора, Государева двора и в XVIII в. – Пушечного двора, - рассказала археолог. - Здесь мы, как и предполагали, нашли средневековую церковь Варлаама Хутынского, которая в XVIII веке была переименована в церковь Алексея Митрополита. Это постройка начала XVI века. Предполагалось, что мы лишь частично «заденем» эту церковь и в основном она останется под землей. Но оказалось, что колодец необходимо установить ровно в центральной части церкви.
Возле кинотеатра «Октябрь» археологи нашли хорошо нашли хорошо сохранившиеся деревянные постройки
Фото Археологического центра Псковской области
По словам Марины Кулаковой, невозможно было бы поставить колодец, если бы не разрушения, которые уже были произведены в первой половине XX века, когда был установлен деревянный колодец и к нему подведена водопроводная труба.
- С одной стороны, это церковь разрушило, с другой стороны, именно эти разрушения дали нам возможность узнать, что находится под церковью — фундамент основания из бревен, с которых нам удалось взять порядка 10 спилов. Я надеюсь, что они будут датированы и мы получим дату строительства этой церкви максимально точно.
Однако, по словам Марины Кулаковой, самое интересное — это то, что происходит сейчас еще в одном шурфе возле кинотеатра «Октябрь».
- Он расположен на въезде на территорию строительной площадки. Глубина шурфа - три метра, и те деревянные постройки, которые мы изучаем относятся примерно к концу XV века - к первой половине XVI века. Нами раскрыты уже три горизонта застройки, сменявших друг друга.
Есть на этом участке и интересные находки. Например, маленькая кожаная сумочка, в которой лежал огарок свечи. Что еще было в этой сумке-кошельке предстоит узнать. С находкой работают реставраторы.
- Возможно, там кусок хлеба был, - говорит Марина Кулакова.
Находки археологов могут многое рассказать об истории города
Фото Арсения Тимашова
По ее словам, вероятнее всего, постройки относились к Торгу, который располагался на этой территории до 1510 года:
- После присоединения Пскова к Московскому государству Торг был перенесен на новое место. Мы его открыли в 2011 году, когда проводили работы у пристройки к театру на улице Пушкина. А в начале 1990-х годов при раскопках на спуске к Власьевской башне было раскрыто замощение Торга XIII-XIV веков. Поэтому можно предположить, что то, что мы здесь открываем — это лавки, которые стояли на этом Торгу. Но с уверенностью сейчас этого сказать нельзя, потому что площадь раскопа очень маленькая.
О том, чем были деревянные постройки, - лавками или жилыми домами, - могут рассказать находки. Скопление однотипных находок может говорить о том, что это лавка, которая торговала этими вещами. Если же деревянные постройки были жилыми домами, то наверняка в раскопе найдутся остатки печи.
Среди находок археологов - остатки кожаного башмака
Фото Арсения Тимашова
- Пока мы находим лишь небольшие фрагменты, поэтому ничего не можем сказать определенно. Но датировать все эти постройки мы сможем. Причем, уже в ближайшее время. Работы планируется закончить в конце сентября — начале октября, - добавила археолог.