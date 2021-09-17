Труба зовет

Органные концерты в кирхе св. Петра в Печорах известны далеко за пределами Псковской области и даже стали своеобразным брендом нашего региона. Очередной концерт органной и вокальной музыки пройдет уже в эти выходные, 19 сентября, и будет приурочен к празднованию 95-летия кирхи. В связи с этим «Псковская правда» решила рассказать о прошлом и настоящем самого высокого здания в Печорах и его уникального органа, удивительный голос которого снова звучит в стенах храма.

Самое высокое здание



После заключения Тартуского мирного договора в 1920 году население Печор на 60% стало эстонским, поэтому возникла необходимость в строительстве лютеранской церкви. - В сентябре 1921 года был утвержден самостоятельный лютеранский приход в Петцери. Тогда сбор средств на нужды церкви возглавил эстонский епископ Якоб Кукк. Однако эстонское государство на тот момент не обладало достаточными финансами для того, чтобы финансировать строительство и все религиозные деятели решали проблему общественным сбором средств. Поэтому строительство кирхи затянулось на несколько лет, - рассказала псковский краевед, учитель истории и обществознания Печорской лингвистической гимназии Елена Вариксоо. По словам Елены Вариксоо, для строительства кирхи был выбран участок на улице Гагарина, которая тогда называлась Куликовской, специально для того, чтобы она стала самым высоким зданием городе и была видна на въезде в город: - Она видна и на сегодняшний день. Строительство начали в ноябре 1923 года. Вели его два довольно известных псковских архитектора — Анатолий Подчекаев и Борис Крюммер. Для них это был неожиданный вариант, потому что до этого момента они занимались строительством для русской православной церкви. Кирха строилась в кирпичном стиле, который был характерен для дореволюционного Пскова. При строительстве использовали местный кирпич: в окрестностях Печор был завод. Освятили церковь 19 сентября 1926 года.



Строительство кирхи обошлось в 9 миллионов эстонских марок — «приходу пришлось влезть в долги и довольно серьезные». - Но несмотря на эти долги, для церкви был заказан орган производства братьев Kriisa из города Выру. Стоил он 1 миллион марок. Кроме того, специально для кирхи был изготовлен колокол в Германии, - рассказала Елена Вариксоо, добавив, что после войны колокол исчез и о его судьбе ничего не известно. Еще один любопытный момент — росписи внутри самой церкви были сделаны женой Бориса Крюммера - Ольгой Обольяниновой. - По сути это был один из последних камней в их браке. Потому что очень скоро после строительства кирхи они развелись, после этого Борис Крюммер вообще уехал и в 1930-х годах оказался в Париже, где прожил оставшуюся жизнь. По сути Печорская кирха стала одним из его красивых жестов в сторону Печор. Кирха для него была вложением души, знаковым событием, - говорит Елена Вариксоо. До сих пор кирха св. Петра высотой 41 метр - самое высокое здание в Печорах. А то, что там находится один из 10 исторических органов России — это, по словам Елены Вариксоо, «Печорам очень повезло». - Вообще кирха была подзаброшена, откровенно говоря. Там и службы проходили раз в год и хаотично. То что ребята задумали органную историю, это во многом привлекло внимание к кирхе и в какой-то степени восстановило интерес , в том числе, даже прихожан. Ребята - гигантские молодцы за то, что они подарили кирхе вторую жизнь, - отметила Елена Вариксоо.

Отдали в молодые руки

Тот факт, что в 2014 году уникальный орган взяли «под опеку» молодые музыканты, - выпускники Санкт-Петербургской консерватории Денис Маханьков и Дина Ихина, - тоже можно назвать везением. Именно благодаря энтузиазму этой молодой семьи старинный инструмент спасен от разрушения, а печорская кирха стала известна далеко за пределами региона как интересная концертная площадка. По словам Дины Ихиной, все началось со знакомства с органистом из Таллина Денисом Каспаровичем и фестиваля органной музыки имени братьев Kriisa в регионе Вырумаа. Там же семейная пара познакомились с Андресом Мяэвере, пастором церкви в Выру и кирхи в Печорах.



- До 2014 года в Печорах тоже проводились органные концерты, ими занималась эстонская благотворительная организация «Эдемский крест». Это были эстонцы преклонного возраста. И, когда меценат, который финансировал проведение этих концертов, умер, организацию концертов решили отдать в молодые руки. Связались с Денисом Каспаровичем, а Денис - с нами, - рассказала Дина. Так, весной 2014 года ребята впервые начали организовывать органные концерты. - За 86 лет эксплуатации орган ни разу не ремонтировался и был не совсем в рабочем состоянии, поэтому концертов было меньше. Пригласили мастеров. И было принято решение, что мы будем организовывать концерты, собирать пожертвования и на эти средства восстанавливать инструмент. В первом сезоне играли сами, потому что пригласить других органистов на такой инструмент не представлялось возможным. Многие детали инструмента обветшали, работающий мотор очень шумел. Потолок над инструментом осыпается, в результате чего в некоторых металлических трубах скопилось такое количество грязи, что они или вовсе не звучали, или звучали фальшиво. Из отдельных труб при ремонте были извлечены даже мумифицированные трупы птиц! После чистки и переустановки труб была произведена их настройка. На место отсутствующих язычковых труб были установлены новые. - Также мы заменили мотор. Сейчас орган полностью в концертном рабочем состоянии и звучит так, как должно быть. Но сказать, что реставрация полностью завершена, нельзя, потому что не все старые детали заменены на новые. В любой момент какая-то деталь может отказать. Какой-то процент старых материалов еще есть, их замена происходит медленно.

«Мы не могли оставить такой орган умирать»

На концертах в Печорах зрители могут не только слышать музыку, но и познакомиться с инструментом. Иногда ребята проводят небольшие экскурсии для посетителей и рассказывают об органе и его особенностях. - Каждый орган уникален. Это не громкие слова. Даже если два абсолютно одинаковых духовых инструмента поставить в разных залах, они будут звучать абсолютно по-разному. Орган не живет отдельно от помещения, и орган церкви св. Петра специально строился для этого помещения, которое обладает превосходной акустикой и ещё больше усиливает общее впечатление, производимое звучанием органа, - говорит Диана.



По ее словам, ценность этого инструмента - в его «историчности». С 1928 года очень мало сохранилось таких инструментов, которые не перестраивались, не переставлялись с места на место — всего 10. А тех, которые находятся в рабочем состоянии, - еще меньше. - Еще его уникальность в том, что он выполнен в эстетике немецкого органостроения позднего романтизма. Их отличает мягкость, красочность и наполненность тембров. Органисты называют такие инструменты «породистыми». И, как только садятся за инструмент, сразу это слышат. Мы не могли оставить такой орган умирать. Нам очень хотелось, чтобы он звучал!

«Нам повезло с артистом и зрителем»

Дина признается, что поначалу реализовывать проект было непросто. Но помощь была: местные СМИ безвозмездно размещали информацию о концертах, артисты соглашались выступать практически без гонораров. - Потом в нашей жизни случилось «Народное признание». На общественную премию нас номинировал какой-то слушатель — мы до сих пор не знаем, кто это сделал. И это событие, и публикации, и сарафанное радио — все сработало, и теперь о нас знают. За семь лет на концертах в печорской кирхе выступали известные музыканты, профессора, заслуженные и народные артисты — не только из России и стран Европы, но даже из Японии и Канады. - В первые годы все уходило на реставрацию. Но даже на этих условиях очень много органистов хотели здесь играть. Потому что их в первую очередь привлекает инструмент. Мы до сих пор принимаем заявки артистов, уже есть очередь на следующий год. Сами играем только пару раз в сезон - максимально даем возможность другим сыграть. Такой вот ажиотаж. Есть спрос и это прекрасно.

