Бегущая строка

С 25 по 29 сентября на территории Псковской области пройдет цикл мероприятий, посвященных памяти Валентина Курбатова, - литературного критика, поэта, прозаика, скончавшегося 6 марта 2021 года. Валентин Яковлевич был большим другом библиотеки, поэтому именно здесь организована большая часть памятных событий в его честь. Подробности узнала «Псковская правда».





Кабинет Курбатова

- Конечно, это огромная ответственность — сделать все возможное, что заслужил этот человек. Вся работа моя была связана с Валентином Яковлевичем Курбатовым, который был постоянным гостем. В нашей библиотеке мы проводили совместно огромное количество мероприятий, - рассказала генеральный директор Псковской областной универсальной научной библиотеки Вера Павлова. По ее словам, Валентин Яковлевич являлся членом жюри различных всероссийских литературных конкурсов, рецензировал книги. И многие из этих книг авторы ему дарили, а он их передавал псковской библиотеке. Эти книги, а также аудио-и видеозаписи выступлений писателя будут храниться в кабинете им. В. Я. Курбатова, который откроется 25 сентября. Он будет расположен на первом этаже библиотеки. - Мы владеем большим фондом, который в настоящий момент находится в центре редкой книги и теперь будет доступен в кабинете В. Я. Курбатова, - отметила Вера Павлова.



В дальнейшем в библиотеке разработают сетку мероприятий, которые будут проводиться в этом кабинете, в том числе, для детей и подростков. - Библиотеке кажется важным раскрыть все грани творчества Курбатова. В зависимости от того, что он писал: поэзию, критику, художественную прозу, он раскрывается по разному и очень важно не упустить ни единого момента. Поэтому функция кабинета — сохранение памяти и просвещения, - отметила руководитель кабинета им. В. Я. Курбатова Мария Иванова. Также, по ее словам, на библиотеку возложена еще одна миссия: - Поскольку Валентин Курбатов — это не только Псковская область, это Россия и некоторые страны мира, мы разрабатываем портал, на котором все ответственные структуры, в которых он бывал, смогут размещать информацию. Жизнь Курбатова связана с Сибирью. И я уверена, что Иркутская область, Красноярский и Пермский край примут активное участие в создании библиотеки Курбатова в электронном варианте. И, конечно, 29 сентября, на день рождения Валентина Яковлевича приедут его друзья и соратники. Накануне приедет Аркадий Елфимов — руководитель общественного фонда «Возрождение Тобольска», бизнесмен, книгоиздатель и историк. Встреча с ним состоится 24 сентября в 15 часов в актовом зале библиотеки.

Бегущей строкой

Кроме того, серия мероприятий пройдет и за пределами областной библиотеки. - 25 сентября в театре драмы им. Пушкина откроется цикл мероприятий, посвященных писателю, с участием губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Также приедет писатель Владимир Ильич Толстой, соберутся друзья и соратники Валентина Яковлевича — Александр Иванович Голышев, Георгий Николаевич Василевич. 26 сентября мероприятие переедет в Пушкинские Горы, где состоится экспертный круглый стол. А 29 сентября в кукольном театре состоится показ эскиза спектакля по произведению Курбатова в исполнении Виктора Николаевича Яковлева, - сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева. 29 сентября в регионе пройдет диктант «Бегущая строка». Он состоится сразу в нескольких местах: в областной научной библиотеке, на базе муниципальных библиотек, а также в университете и других учебных заведениях. Участникам диктанта будет прочитан «интересный текст, связанный с Псковской областью».





СПРАВКА «Бегущая строка. Дневник провинциального литературного критика» - книга Валентина Курбатова, в которую вошли отдельные записи, охватывающие большой период времени, с 1970 по 2011 год; его «французский» и «итальянские» дневники, а также дневниковый очерк «Ты Матёра, родима матушка...», посвященный поездке по Сибири.