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Культура

Пупкин vs де Ниро

Что ждет псковского зрителя в новом театральном сезоне

Текст:
Светлана Синцова
3 сентября 2021 года, 11:05
Фото: Андрей Степанов
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Пушкинский театральный фестиваль стартовал 2 сентября со спектакля Александринского театра «Блаженная Ксения. История любви». Накануне премьеры руководители Псковского театра драмы и Александринки рассказали о секретах постановки в Псковском кремле, новых планах и важности объединения национальных театров России.

В семье

Александринский театр 30 августа отметил 265 лет со дня рождения.

- Это событие более широкое, чем просто рождение конкретного театра. Это рождение русского репертуарного государственного театра. И мы впервые открываем сезон не в Санкт-Петербурге, а здесь, в Пскове — спектаклем «Блаженная Ксения. История любви» на Вечевой площади кремля, - напомнил художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского драмтеатра) Валерий Фокин.

Пупкин vs де Ниро
Новый сезон Александринский театр открывает спектаклем «Блаженная Ксения. История любви»
Фото drampush.ru
По его словам, выступление на открытом пространстве — это профессиональный вызов.

- Любой спектакль — это экзамен, потому что каждый раз другая публика, другие обстоятельства, другой контекст. Поэтому важно почувствовать этот контекст, а главное - профессионально сдать этот экзамен, - отметил он, добавив, что считает премьеру важным театральным событием.

Другое важное обстоятельство, по его словам, связано с тем, что Псковский театр вошел в состав Александринки:

Поскольку псковский театр теперь в нашей семье, - национального Александринского театра, - наш филиал, мы должны вместе работать и пытаться, как мы это декларировали до нашего объединения, делать творческие совместные проекты.

Пупкин vs де НироВалерий Фокин, художественный руководитель Александринского театра

По словам художественного руководителя, «первую такую ласточку произвели в июне, на день рождения Пушкина - сделали литературный вечер».

- Корифеи нашего театра и ведущие артисты псковского театра вместе на сцене читали пушкинские стихи. По отзывам вроде это прошло достойно. Конечно, надо было идти дальше.

Второй пробой совместной работы стал спектакль «Ксения» в Псковском кремле. И уже начинаются репетиции двух новых спектаклей.

- Первая премьера — «Процесс» Франца Кафки. На новой сцене начинает репетировать Никита Кобелев пьесу Валерия Семеновского «Тварь» по произведению Сологуба «Мелкий бес», - рассказал Валерий Фокин.

Кроме того, сам он планирует начать репетировать пьесу Бориса Акунина «Один восемь — восемь один»:

- Это пьеса о двух императорах : Александре II и Александре III. Это 1881 год — рубежный год. 1 марта с седьмой попытки убит Александр II и начинается эпоха Александра III. Это спектакль о ситуации, которая была в конце XIX века, очень похожей на современную. По-прежнему мы ищем некий третий путь и найти не можем: чтобы свобода не превращалась в хаос, а с другой стороны, чтобы порядок не становился застоем и не мешал рождению всего нового. Этот баланс для нашей страны найти чрезвычайно сложно. Об этом, собственно, спектакль.

Ничего, кроме позитива


- Для нашего театра это другая и новая жизнь, - заметил художественный руководитель — директор Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

По его словам, совместно с коллегами создаются разные спектакли и реализуются совместные проекты.

Спектакль «Блаженная Ксения» — это чрезвычайно масштабное событие не только для псковского региона, но и в масштабах страны. В нашем театре, кроме радости, мы ничего не испытываем. Нам предрекали, что нас Фокин со своей командой съест. Но на самом деле кроме позитива для нашего театра ничего не происходит. А все новые проекты очень будоражат в хорошем смысле.

Пупкин vs де НироДмитрий Месхиев, художественный руководитель Пушкинского театра


Три премьеры пополнят репертуар псковского театра уже в октябре:

- Мы уже репетируем спектакль главного режиссера Башкирского театра Айрата Абушахманова по пьесе братьев Пресняковых «Пленные духи». Премьера состоится 3 октября. В конце октября мы выпустим спектакль «Сережа очень тупой» по пьесе Дмитрия Данилова в моей постановке. Далее у нас премьера режиссера из Якутии Сергея Потапова по пьесе Булгакова «Зойкина квартира».

Продолжится создание беби-театра. Для самых маленьких планируется сделать 2-3 спектакля. А в конце сезона будет премьера «Лысой певицы» Александра Огарева, премьеру которой из-за пандемийных проблем пришлось передвинуть.

Важно, что в новом сезоне часть спектаклей псковского театра будут ставить режиссеры из национальных театров. Поддержка национальных театров России — один из приоритетов работы Александринского театра, который выступил инициатором создания объединяющей эти театры Ассоциации.

Жемчужины национальных театров


- Объединение национальных театров — важный вопрос государственной политики. Во время форума в Санкт-Петербурге мы будем проводить конференцию национальных театров, принимать устав, регистрировать ассоциацию национальных театров России и будем двигаться дальше. Дни Александринского театра в 2022 году пройдут в Якутске, Казани и Екатеринбурге. А наша московская площадка станет национальным театральным центром России, - рассказал Валерий Фокин.

На сегодня национальных театров в России свыше полусотни. Планируется, что большинство из них войдет в Ассоциацию. Для них будет работать еще один проект - национальная театральная школа.

Пупкин vs де Ниро
Перспективы работы национальных театров России обсудили в Пскове
Фото Андрея Степанова

- Для того, чтобы посмотреть как живут национальные театры в регионах, какие есть проблемы, какие есть нераскрытые возможности, потенциал, мы инициировали создание такого проекта, как национальная театральная школа, - пояснил директор Национального драматического театра России Сергей Емельянов. - Мы будем работать в восьми регионах страны. Планируется проведение аналитической работы, на основе которой будут проработаны конкретные моменты с национальными театрами. Это большой проект на несколько лет.

Дмитрий Месхиев отметил, что очень много спектаклей в таких театрах делается на национальном языке.

- Эти спектакли нужно вывозить. И не только в Петербург и Москву, где есть синхронный перевод, но и в другие театры. Важно, чтобы театры могли ездить по всей стране, иметь свои обменные гастроли, иметь возможность перевода спектаклей.

Художественный руководитель Пушкинского театра выразил уверенность в том, что спектакль на национальном языке может быть интересен и для русскоязычной публики, которая не смотрит такие постановки из-за отсутствия перевода.

- Я смотрел спектакль «Зулейха». Да, она была с переводом. Ты смотришь перевод — но слышишь живую речь артиста, который работает на своем языке. Это чрезвычайно интересно. Это так же, как смотреть кино с субтитрами. Когда ты слышишь, как говорит Роберт де Ниро, а не как говорит артист Пупкин вместо Роберта де Ниро. Поэтому это важно — видеть национальные театры, среди которых есть просто жемчужины.

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Комментарии

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Бабулечка
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