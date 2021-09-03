Пупкин vs де Ниро

Пушкинский театральный фестиваль стартовал 2 сентября со спектакля Александринского театра «Блаженная Ксения. История любви». Накануне премьеры руководители Псковского театра драмы и Александринки рассказали о секретах постановки в Псковском кремле, новых планах и важности объединения национальных театров России.

В семье

Александринский театр 30 августа отметил 265 лет со дня рождения. - Это событие более широкое, чем просто рождение конкретного театра. Это рождение русского репертуарного государственного театра. И мы впервые открываем сезон не в Санкт-Петербурге, а здесь, в Пскове — спектаклем «Блаженная Ксения. История любви» на Вечевой площади кремля, - напомнил художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского драмтеатра) Валерий Фокин.

По его словам, выступление на открытом пространстве — это профессиональный вызов. - Любой спектакль — это экзамен, потому что каждый раз другая публика, другие обстоятельства, другой контекст. Поэтому важно почувствовать этот контекст, а главное - профессионально сдать этот экзамен, - отметил он, добавив, что считает премьеру важным театральным событием. Другое важное обстоятельство, по его словам, связано с тем, что Псковский театр вошел в состав Александринки:

Поскольку псковский театр теперь в нашей семье, - национального Александринского театра, - наш филиал, мы должны вместе работать и пытаться, как мы это декларировали до нашего объединения, делать творческие совместные проекты. Валерий Фокин, художественный руководитель Александринского театра

По словам художественного руководителя, «первую такую ласточку произвели в июне, на день рождения Пушкина - сделали литературный вечер». - Корифеи нашего театра и ведущие артисты псковского театра вместе на сцене читали пушкинские стихи. По отзывам вроде это прошло достойно. Конечно, надо было идти дальше. Второй пробой совместной работы стал спектакль «Ксения» в Псковском кремле. И уже начинаются репетиции двух новых спектаклей. - Первая премьера — «Процесс» Франца Кафки. На новой сцене начинает репетировать Никита Кобелев пьесу Валерия Семеновского «Тварь» по произведению Сологуба «Мелкий бес», - рассказал Валерий Фокин. Кроме того, сам он планирует начать репетировать пьесу Бориса Акунина «Один восемь — восемь один»: - Это пьеса о двух императорах : Александре II и Александре III. Это 1881 год — рубежный год. 1 марта с седьмой попытки убит Александр II и начинается эпоха Александра III. Это спектакль о ситуации, которая была в конце XIX века, очень похожей на современную. По-прежнему мы ищем некий третий путь и найти не можем: чтобы свобода не превращалась в хаос, а с другой стороны, чтобы порядок не становился застоем и не мешал рождению всего нового. Этот баланс для нашей страны найти чрезвычайно сложно. Об этом, собственно, спектакль.

Ничего, кроме позитива



- Для нашего театра это другая и новая жизнь, - заметил художественный руководитель — директор Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев. По его словам, совместно с коллегами создаются разные спектакли и реализуются совместные проекты.

Спектакль «Блаженная Ксения» — это чрезвычайно масштабное событие не только для псковского региона, но и в масштабах страны. В нашем театре, кроме радости, мы ничего не испытываем. Нам предрекали, что нас Фокин со своей командой съест. Но на самом деле кроме позитива для нашего театра ничего не происходит. А все новые проекты очень будоражат в хорошем смысле. Дмитрий Месхиев, художественный руководитель Пушкинского театра



Три премьеры пополнят репертуар псковского театра уже в октябре: - Мы уже репетируем спектакль главного режиссера Башкирского театра Айрата Абушахманова по пьесе братьев Пресняковых «Пленные духи». Премьера состоится 3 октября. В конце октября мы выпустим спектакль «Сережа очень тупой» по пьесе Дмитрия Данилова в моей постановке. Далее у нас премьера режиссера из Якутии Сергея Потапова по пьесе Булгакова «Зойкина квартира». Продолжится создание беби-театра. Для самых маленьких планируется сделать 2-3 спектакля. А в конце сезона будет премьера «Лысой певицы» Александра Огарева, премьеру которой из-за пандемийных проблем пришлось передвинуть. Важно, что в новом сезоне часть спектаклей псковского театра будут ставить режиссеры из национальных театров. Поддержка национальных театров России — один из приоритетов работы Александринского театра, который выступил инициатором создания объединяющей эти театры Ассоциации.

Жемчужины национальных театров



- Объединение национальных театров — важный вопрос государственной политики. Во время форума в Санкт-Петербурге мы будем проводить конференцию национальных театров, принимать устав, регистрировать ассоциацию национальных театров России и будем двигаться дальше. Дни Александринского театра в 2022 году пройдут в Якутске, Казани и Екатеринбурге. А наша московская площадка станет национальным театральным центром России, - рассказал Валерий Фокин. На сегодня национальных театров в России свыше полусотни. Планируется, что большинство из них войдет в Ассоциацию. Для них будет работать еще один проект - национальная театральная школа.