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Культура

Скульптурная революция

Какие памятники нужны Пскову?

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Владимир Шуляковский
2 сентября 2021 года, 10:08
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Псков не слишком богат новыми памятниками: в основном скульптуры и монументы достались ему от советского времени. Между тем, оригинальные и интересные памятники могли бы не только украсить город, но и серьезно повлиять на его культурный ландшафт и образ мыслей псковичей. «Псковская правда» попросила известного архитектора Владимира Шуляковского поделиться мнением о том, каких именно памятников не хватает региональной столице.

Какими объектами монументально-декоративного характера можно украсить наш город? Во-первых, памятники известным историческим личностям, имена которых связаны с Псковом.

Князь Довмонт. Тема установки памятника периодически возникает, а потом тихо угасает. Был даже проведён конкурс, в два этапа.

Скульптурная революция

Фото Андрея Степанова
Скульптурная революция

Фото Андрея Степанова
Скульптурная революция

Фото Андрея Степанова
Скульптурная революция

Фото Андрея Степанова
Скульптурная революция

Фото Андрея Степанова
Скульптурная революция

Фото Александра Сидоренко
Скульптурная революция

Фото Александра Сидоренко
Скульптурная революция

Фото Александра Сидоренко
Лично мне больше нравится (как идея) предложение скульптора Пальмина (его дипломный проект).

Скульптурная революция

Фото с сайта nathalie-zh.livejournal.com
Афанасий Ордин-Нащокин – дипломат, воевода. Политический деятель российского масштаба, стоял у истоков таких начинаний, как строительство флота, организация почтовой службы, банковского дела. Уроженец Псковской земли. Имеется макет памятника работы скульптора Андрея Клыкова, очень хороший. Несколько лет назад представителями Центробанка, Почты России и Таможенного управления обсуждалась возможность совместного строительства памятника, но всё пока закончилось ничем.

Скульптурная революция

Фото Псковского агентства информации
Псковский велосипедист Глеб Травин. Личность удивительная и фантастическая, однозначно заслуживает увековечивания. Его путешествие по периметру Советского Союза никто не смог повторить (а теперь уже и не повторит - хотя бы потому, что объезжать уже больше нечего, страны СССР больше нет). В мире знают Травина, существует множество велоклубов его имени, и только в Пскове, на родине, он никак не отмечен.

Скульптурная революция

Так мог бы выглядеть памятник Глебу Травину в Пскове. Проект Владимира Шуляковского
Скульптурная революция

Памятник велосипедисту в Осло. Фото Владимира Шуляковского

Фёдор Михайлович Плюшкин, коллекционер, собрание которого легло в основу Псковского музея. По-моему, барельеф-памятная доска с изображением мецената вполне мог бы украсить стену музея.

Скульптурная революция

Фото с сайта ethnomuseum.ru
Во-вторых, памятники важнейшим историческим событиям. Многовековая история Пскова богата событиями, но я хотел бы сейчас отметить войну 1615 года - безуспешную осаду Пскова шведскими войсками Густава-Адольфа. Тогда псковичам удалось отстоять свой город от самой мощной и передовой армии Европы.

Скульптурная революция

Фото с сайта wikimedia.org
На сегодняшний день эта поистине великая победа не отмечена памятником, соответствующим масштабу события.

В-третьих – разнообразные элементы благоустройства, имеющие местный колорит. Например, наш национальный псковский символ – рыбка снеток – могла бы стать темой симпатичной декоративной композиции.

Скульптурная революция

Фото Дарьи Хватковой
В деле монументально-декоративного оформления города главное – профессионализм в принятии решений и исполнении композиций. К сожалению, в Пскове (и в области) есть примеры крайне неудачных памятников и всяческих памятных знаков, за которые просто стыдно. В этом деле нужно семь раз отмерить, прежде чем принять решение. Поэтому возьму на себя смелость предложить отцам города, прежде чем взяться за ответственное дело «монументальной пропаганды», обратиться к профессионалам, в дом № 1 по улице Ленина, где находится Псковский Союз художников.

Наши замечательные художники – настоящие мастера своего дела и патриоты своего города - всегда помогут советом. Так же и как мои коллеги-архитекторы никогда не откажут в бескорыстной помощи. И тогда не повториться известная история, когда мы всем городом отбивались от нелепого «ганзейского знака», представляющего собой копию советской сувенирной пепельницы.

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P. S. Из всей «монументалки», которую я построил в городе, любимое – памятник Скобарю, который я сделал из фанеры к первому Дню скобаря. Он был изготовлен на один раз, но каким-то чудом продержался несколько лет, служил фоном для замечательного праздника на Кузнечном дворе. Пока не сгнил окончательно.

Скульптурная революция

Фото Псковского агентства информации

* * *

«Псковская правда» будет рада предоставить возможность опубликовать свои соображения на счет необходимых Пскову памятников и другим экспертам. Связаться с редакцией можно по электронной почте: pravda@pravdapskov.ru.

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