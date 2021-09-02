Скульптурная революция

Псков не слишком богат новыми памятниками: в основном скульптуры и монументы достались ему от советского времени. Между тем, оригинальные и интересные памятники могли бы не только украсить город, но и серьезно повлиять на его культурный ландшафт и образ мыслей псковичей. «Псковская правда» попросила известного архитектора Владимира Шуляковского поделиться мнением о том, каких именно памятников не хватает региональной столице.

Какими объектами монументально-декоративного характера можно украсить наш город? Во-первых, памятники известным историческим личностям, имена которых связаны с Псковом.

Князь Довмонт. Тема установки памятника периодически возникает, а потом тихо угасает. Был даже проведён конкурс, в два этапа.