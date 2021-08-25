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Культура

Александр Голышев: Дом Масона никто не закрывал

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Редакция
25 августа 2021 года, 16:26
Фото: wikimedia.org
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В последнее время в Пскове обсуждается информация о закрытии дома Масона - действующего с 2006 года центрального фондохранилища Псковского музея-заповедника. Директор музея Александр Голышев счел нужным прокомментировать эти слухи. «Псковская правда» публикует его заявление по этому поводу.

Начиная с 2019 года весь «Музейный квартал» Пскова, впервые за всю его историю подлежал полной реконструкции, началась реставрация всех главных памятников, в которых располагаются музейные экспозиции. К концу текущего года второе рождение будет у Поганкиных палат, здания Фан-дер-Флита, дома Ксендза и так далее. К этому эпохальному событию Псковщина при поддержке администрации области шла пять лет. К тому же, в ближайшее время начнется и полная реставрация и музеефикация Псковского кремля. Естественно, это все определяет активное перемещение фондов, заблаговременную их реставрацию. Поэтому в музее оптимизируется фондохранилище и укрепляется реставрационная служба. Все реставраторы прошли необходимую аттестацию.

В декабре текущего года завершится реставрация здания Картинной галереи музея, которой исполняется 100 лет. Было принято решение расширить ее, задействовав цокольный этаж здания. До реставрации в нем размещались фонды живописи и древнерусского искусства, что являлось нарушением хранительской практики. Естественно, их перемещение возможно только в фондохранилище дома Масона. Реставрационным Советом музея-заповедника была разработана целая программа по перемещению фондов. Подчеркну, подобные решения принимает не директор и не главный хранитель, а специальный научно-экспертный орган.

Александр Голышев: Дом Масона никто не закрывалАлександр Голышев, гендиректор Псково-Изборского объединенного музея -заповедника

Поэтому с 1 июня 2021 года экскурсионные посещения дома Масона были прекращены. В фондохранилищах вообще их проведение запрещено, тем более в не оборудованных под «открытое хранение». Экскурсии проводились в ограниченном режиме, поскольку все площади музея-заповедника были на реставрации.

Может возникнуть вопрос о том, что псковичи лишены возможности увидеть фондовые коллекции. Обратимся к цифрам. С января по май текущего года на экскурсиях в доме Масона побывало 599 человек. В то время как фондовые выставки, переданные из фондохранилища на временное хранение в отреставрированные палаты Постникова, только за июнь посетили тысяча человек. Реставрация иконы мученицы Ульяны, уникального памятника XIV века, в силу различных причин затянулась, но приняты дополнительные меры, и мы ее увидим в новой экспозиции икон при открытии Поганкиных палат.

Сегодня для Псковского музея-заповедника начинается новый этап развития, который требует не только обдуманных и четких действий коллектива, но и поддержки широкой общественности. Поэтому, еще раз отмечу, что дом Масона никто не закрывал. Его функционал стал более строгим и выверенным, как и требует того новый период активного музейного строительства.

СПРАВКА

Здание носит имя его первого владельца – учителя французского языка, члена Псковского археологического общества Людвига Масона. В 1852 году он купил участок земли и построил на нем небольшую усадьбу. После его смерти она была продана и в 1909-1910 годах полностью перестроена новыми владельцами в стиле модерн. С приходом советской власти и до 1989 года в доме находились коммунальные квартиры. Современная реставрация дома Масона завершилась в 2005 году.

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