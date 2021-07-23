Творец и труженик

23 июля на экспозиционных площадях палат Постникова открылась выставка известного псковского Александра Силина, посвященная его 100-летнему юбилею. На экспозиции представлено 26 живописных полотен из фондов Псковского музея-заповедника. На открытии выставки воспоминаниями о художнике поделились сотрудники музея, а также его друзья и ученики.
Выставка живописи открылась на новых экспозиционных площадях музея
Фото Андрея Степанова
- 22 июля Александру Семеновичу Силину исполнилось бы 100 лет. Помимо того, что Александр Силин - ветеран Великой Отечественный войны, участник Сталинградской битвы, он - Почетный гражданин города Пскова. Поэтому выставку мы решили открыть сегодня — в День освобождения Пскова, в день города, - сообщил, открывая экспозицию директор структурного подразделения «Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» Сергей Сарченков.
Фото Андрея Степанова
Жизнь и творчество Александра Силина связаны с псковской землей. Он был основателем детской художественной школы, где преподавал лет 15. Его ученики — теперь тоже известные псковские художники.
- Живопись его заполняется рефлексами декоративного плана, которые дают объединяющую тональность всем его работам. Большое значение в становлении его как художника имело раннее детство. До 10 лет он жил в деревне Чудская Рудница — одно название чего стоит! - отметила старший научный сотрудник художественного отдела музея Наталья Салтан.
Впечатления от природы озерного края отразились в полотнах А.Силина
Фото Андрея Степанова
По словам сотрудника музея, именно впечатления от природы озерного края, полученные еще в детстве, глубоко проникли в его сознание и отразились в его картинах.
В фондах Псковского музея-заповедника хранится около 70 работ художника. На выставке представлена только часть произведений. На наиболее интересные портретные работы мастера обратил внимание заслуженный художник России Николай Москалев.
Среди работ художника есть портреты известных людей
Фото Андрея Степанова
- Герои его полотен — люди труда, работники, электромонтеры. Это дух времени, в котором он жил, творил, работал. Есть серия портретов ветеранов, они написаны в более официальной манере, напряженно, в них нет непосредственности, которой отличается, например, портрет историка и краеведа Творогова, - отметил художник.
Автопортрет художника привлекает внимание посетителей выставки
Фото Андрея Степанова
Также, по его словам, обращает на себя внимание автопортрет Александра Силина 1964 года, где «художник показал, как мастерски владеет рисунком и уверенно себя чувствует в своем мастерстве».
На выставке представлено 26 работ художника
Фото Андрея Степанова
- До конца своих дней он сохранил любовь к живописному ремеслу и трудолюбие. Это настоящий творец и труженик!
ПОДРОБНОСТИ
Выставка будет работать во Дворе Постникова, адрес: ул. Олега Кошевого, 2.
Стоимость билетов: 150 руб. - взрослый, 100 руб. - льготный билет.