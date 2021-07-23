Творец и труженик

23 июля на экспозиционных площадях палат Постникова открылась выставка известного псковского Александра Силина, посвященная его 100-летнему юбилею. На экспозиции представлено 26 живописных полотен из фондов Псковского музея-заповедника. На открытии выставки воспоминаниями о художнике поделились сотрудники музея, а также его друзья и ученики.



- 22 июля Александру Семеновичу Силину исполнилось бы 100 лет. Помимо того, что Александр Силин - ветеран Великой Отечественный войны, участник Сталинградской битвы, он - Почетный гражданин города Пскова. Поэтому выставку мы решили открыть сегодня — в День освобождения Пскова, в день города, - сообщил, открывая экспозицию директор структурного подразделения «Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» Сергей Сарченков.



Жизнь и творчество Александра Силина связаны с псковской землей. Он был основателем детской художественной школы, где преподавал лет 15. Его ученики — теперь тоже известные псковские художники. - Живопись его заполняется рефлексами декоративного плана, которые дают объединяющую тональность всем его работам. Большое значение в становлении его как художника имело раннее детство. До 10 лет он жил в деревне Чудская Рудница — одно название чего стоит! - отметила старший научный сотрудник художественного отдела музея Наталья Салтан.



По словам сотрудника музея, именно впечатления от природы озерного края, полученные еще в детстве, глубоко проникли в его сознание и отразились в его картинах. В фондах Псковского музея-заповедника хранится около 70 работ художника. На выставке представлена только часть произведений. На наиболее интересные портретные работы мастера обратил внимание заслуженный художник России Николай Москалев.



- Герои его полотен — люди труда, работники, электромонтеры. Это дух времени, в котором он жил, творил, работал. Есть серия портретов ветеранов, они написаны в более официальной манере, напряженно, в них нет непосредственности, которой отличается, например, портрет историка и краеведа Творогова, - отметил художник.



Также, по его словам, обращает на себя внимание автопортрет Александра Силина 1964 года, где «художник показал, как мастерски владеет рисунком и уверенно себя чувствует в своем мастерстве».



- До конца своих дней он сохранил любовь к живописному ремеслу и трудолюбие. Это настоящий творец и труженик!