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Культура

Творец и труженик

В палатах Постникова в Пскове открылась выставка живописи Александра Силина, посвященная 100-летнему юбилею художника

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Светлана Синцова
23 июля 2021 года, 20:54
Фото: Андрей Степанов
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23 июля на экспозиционных площадях палат Постникова открылась выставка известного псковского Александра Силина, посвященная его 100-летнему юбилею. На экспозиции представлено 26 живописных полотен из фондов Псковского музея-заповедника. На открытии выставки воспоминаниями о художнике поделились сотрудники музея, а также его друзья и ученики.


Творец и труженик
Выставка живописи открылась на новых экспозиционных площадях музея
Фото Андрея Степанова

- 22 июля Александру Семеновичу Силину исполнилось бы 100 лет. Помимо того, что Александр Силин - ветеран Великой Отечественный войны, участник Сталинградской битвы, он - Почетный гражданин города Пскова. Поэтому выставку мы решили открыть сегодня — в День освобождения Пскова, в день города, - сообщил, открывая экспозицию директор структурного подразделения «Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» Сергей Сарченков.


Творец и труженик

Фото Андрея Степанова

Жизнь и творчество Александра Силина связаны с псковской землей. Он был основателем детской художественной школы, где преподавал лет 15. Его ученики — теперь тоже известные псковские художники.

- Живопись его заполняется рефлексами декоративного плана, которые дают объединяющую тональность всем его работам. Большое значение в становлении его как художника имело раннее детство. До 10 лет он жил в деревне Чудская Рудница — одно название чего стоит! - отметила старший научный сотрудник художественного отдела музея Наталья Салтан.


Творец и труженик
Впечатления от природы озерного края отразились в полотнах А.Силина
Фото Андрея Степанова

По словам сотрудника музея, именно впечатления от природы озерного края, полученные еще в детстве, глубоко проникли в его сознание и отразились в его картинах.

В фондах Псковского музея-заповедника хранится около 70 работ художника. На выставке представлена только часть произведений. На наиболее интересные портретные работы мастера обратил внимание заслуженный художник России Николай Москалев.


Творец и труженик
Среди работ художника есть портреты известных людей
Фото Андрея Степанова

- Герои его полотен — люди труда, работники, электромонтеры. Это дух времени, в котором он жил, творил, работал. Есть серия портретов ветеранов, они написаны в более официальной манере, напряженно, в них нет непосредственности, которой отличается, например, портрет историка и краеведа Творогова, - отметил художник.


Творец и труженик
Автопортрет художника привлекает внимание посетителей выставки
Фото Андрея Степанова

Также, по его словам, обращает на себя внимание автопортрет Александра Силина 1964 года, где «художник показал, как мастерски владеет рисунком и уверенно себя чувствует в своем мастерстве».


Творец и труженик
На выставке представлено 26 работ художника
Фото Андрея Степанова

- До конца своих дней он сохранил любовь к живописному ремеслу и трудолюбие. Это настоящий творец и труженик!

ПОДРОБНОСТИ

Выставка будет работать во Дворе Постникова, адрес: ул. Олега Кошевого, 2.

Стоимость билетов: 150 руб. - взрослый, 100 руб. - льготный билет.

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