Владимир Бумаков: Я делаю историю об этом месте и времени

Владимир Бумаков известен в Псковской области не только как командир поискового отряда «Забытый батальон» и автор книги о Себежском укрепрайоне. Многие его знают как талантливого фотографа, выставки которого проходили в Себеже и Пскове. Недавно он порадовал своих подписчиков в соцсетях серией невероятно красивых фотографий национального парка «Себежский» с высоты птичьего полета. О том, как были сделаны эти кадры и почему в его объектив чаще всего попадают именно красоты родного края, Владимир Бумаков рассказал «Псковской правде».
- Все последние фото — это пейзажи с высоты птичьего полета. Как эти фото сделаны?
- Я использую квадрокоптер с камерой. Это моя фишка: лет семь я снимаю с воздуха, потому что с земли таких ракурсов вы никогда не увидите. Съемка с небольшой высоты дает совершенно другое восприятие окружающего мира, красок, игры светотени. Это и есть настоящая пейзажная фотография.
Секрет красивых фотографий - съемки с помощью квадрокоптера
Фото из личного архива Владимира Бумакова
- Вы эти фото обрабатываете?
- Конечно же, они обрабатываются. Но там нет никакой графики, никакого монтажа. Фотографии без обработки смотреть вообще невозможно, потому что камера снимает в плоском формате, где специально убивается контрастность для того, чтобы не было глубоких теней. Соответственно, она бледноватая. Поэтому нужна обработка в плане цветокоррекции, подведения резкости. Но, естественно, никакие объекты не удаляются и не добавляются. В этом нет смысла. Я делаю историю об этом месте, времени, поэтому ничего в эту историю не добавляю и ничего оттуда не убираю. История мне интересна такая, какая она есть.
Яркая красота природы
Фото Владимира Бумакова
- Почему на ваших фото именно Себежский район?
- В Себежском районе столько красивых локаций, что я за семь лет все еще не объездил. Естественно, больше интересуют пейзажные фотографии - где есть лес, озеро, потому что это разные цвета, разные конфигурации объектов, разные сюжеты. В районе 375 озер и их все объехать невозможно.
Если бы фотография была моей профессией, то я может быть колесил бы по всему северо-западу. А так родной край мне люб, дорог, и почему бы не заниматься тем, чтобы показывать то, что есть на этом клочке земли в Себежском районе.
Себеж на закате
Фото Владимира Бумакова
- Какое место в Себеже самое любимое?
- В Себеже меня привлекает все, кроме железнодорожного вокзала. Естественно, это Замковая гора - основная визуальная доминанта города. Красив парк и старый город. Но самые привлекательные красоты находятся за городом, некоторые - очень далеко. До некоторых можно доехать только на джипе. Но это того определенно стоит. Ибо там можно увидеть просто неистовую красоту. Надо только не лениться и не жалеть времени на полезные экспедиции по родному краю.
- Почему отдаете предпочтение съемкам природы?
- Работать с природой мне нравится больше всего по той простой причине, что это она, а не я, задает сюжет. Это человека можно разместить в пространстве так, чтобы композиция получилась максимально выразительной. Вокруг него можно поставить свет, сформировать задний план, декорации и тому подобное. С природой все иначе. Под нее приходится подстраиваться, ждать или догонять. Она захочет - будет тебе свет, не захочет - не будет, и ты зря ждал.
Чистые озера Себежского района
Фото Владимира Бумакова
К тому же, природа - эта та самая среда, из которой вышел человек. Поэтому в ней я вижу самую естественную гармонию, которая и попадает в объективы моих фотокамер.
Хотя, есть у меня небольшой цикл фотографий об умерших деревнях Себежского края: это печальная картина - захваченные кустами и деревьями дворы вокруг безмолвных опустевших домов, куда никто уже не вернется. Серия этих фотографий пока не напечатана и нигде, естественно не выставлялась. Боюсь, что появись эти фотографии - их бы не стали выставлять, посчитав излишне депрессивными. Не поймут… Хотя, такие фотографии и есть самая настоящая история современности, которая будет интересна нашим потомкам.
Фото умерших деревень Себежского района Владимир Бумаков еще нигде не выставлял.
Фото Владимира Бумакова
Самым же, на мой собственный взгляд, важным посылом в моих пейзажных фотографиях является простой тезис: «Берегите природу, мать вашу!»… Потому что вот это всё человечество способно убить одним нашествием небольшого войска с бензопилами или десятком цистерн с отходами со свинокомплексов. Бизнес и животноводческое производство - это правильно и важно, но важно соблюдение баланса, чтобы природа нам не мстила пустотой отравленных полей или мутью убитых озер.
- Помимо аэрофотосъемки, какие еще фотографии вы делаете?
- У меня с собой постоянно два хороших смартфона с классными камерами, я не скуплюсь на хорошую технику, потому что хорошая техника позволяет с прямыми руками получать неплохие результаты.
Фотограф вообще должен всегда ходить с камерой, потому что, как показывает не только моя практика, самые удачные фотографии получаются тогда, когда ты этого не ждешь. Зацепил глазом, поймал какую-то конфигурацию интересную, снял, обработал, посмотрел — нормально. Мне нравится, значит и другим понравится.
Самые удачные фотографии получаются тогда, когда ты этого не ждешь
Фото Владимира Бумакова
- Какими моделями смартфонов вы пользуетесь?
- Мне нравится айфон - тем, что у него хорошая оптика и лучшие алгоритмы обработки фотографий. Но фото на заказ и сюжетные - это только камеры с хорошей оптикой.
Что касается квадрокоптера, то он даёт потрясающие возможности. Он поднимает мой взгляд на нужную мне высоту и останавливает его именно там, где мне нужно в данную секунду. Да, чтобы получить потрясающую по краскам, оттенкам и сюжету картинку, иногда приходится здорово рисковать этой дорогой техникой и своими нервами. Но в большинстве случаев этот риск оправдан.
Хочется, чтобы зритель, увидев мой снимок спросил: «Вот это да! Как и где это снято?» К сожалению, обыкновенному человеческому глазу такая красота недоступна. Не у всех есть возможность летать, снимать на качественные камеры сверху. У меня три коптера — каждый со своей камерой, под разные условия. Вечером одна камера, днем — другая камера, другие настройки.
В Себежском районе много красивых локаций
Фото Владимира Бумакова
- А с самолета снимаете?
- С самолета снимал раньше, когда имел возможность летать на самолетах: пассажирских, транспортных. Сейчас смысла никакого нет: коптер позволяет поднимать камеру на приличные высоты. Но дело в том, что если совсем высоко взлететь, то ты получаешь просто карту. А самые «пейзажные» высоты для аэрофотосъемки — до 300 метров, когда ты игру света и тени видишь, вода выглядит как вода, а не как синее полотно, и лес еще более-менее различим. Самолет здесь не нужен.
И на самолете сложно — он же постоянно двигается, поэтому резкость там на что-то навести не так то просто. Постоянно идет смещение сюжета в кадре. А коптер повис, камера стабилизированная — навел на одну точку и он висит неподвижно в воздухе. Никакой мешанины нет в кадре.
- Помимо соцсетей, где еще ваши фото можно увидеть?
- У меня было три выставки. Не все фото, которые были в соцсетях, туда попали. То что я выкладываю — это вопрос настроения. В Себеже было две выставки: в музее и в Доме культуры. И две выставки во Пскове. Пока что никуда за пределы области я не выезжал, потому что это требует денег и времени. Кручусь здесь. Но выставочная деятельность - не основная моя жизнь. Время, которое нужно для организации выставки, я бы лучше потратил на то, чтобы поколесить, поснимать, полетать.
Выставки работ фотографа периодически проходят в Себеже и Пскове
Фото из личного архива Владимира Бумакова
- В ближайшее время что-то выставлять планируете?
- Мысли такие есть. Потому что сейчас у меня дом забит моими фотографиями в рамках. Многие просят им продать фотографии. Но это все-таки не бизнес, у меня нет своей галереи, чтобы их продавать. Если сподвигнет меня внутренняя искра, что надо выставиться — то почему бы нет. Но мне пока не разорваться между поисковой работой и фотоработой. И там, и там приходится по чуть-чуть цеплять.