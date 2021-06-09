Владимир Бумаков: Я делаю историю об этом месте и времени

Владимир Бумаков известен в Псковской области не только как командир поискового отряда «Забытый батальон» и автор книги о Себежском укрепрайоне. Многие его знают как талантливого фотографа, выставки которого проходили в Себеже и Пскове. Недавно он порадовал своих подписчиков в соцсетях серией невероятно красивых фотографий национального парка «Себежский» с высоты птичьего полета. О том, как были сделаны эти кадры и почему в его объектив чаще всего попадают именно красоты родного края, Владимир Бумаков рассказал «Псковской правде». - Все последние фото — это пейзажи с высоты птичьего полета. Как эти фото сделаны? - Я использую квадрокоптер с камерой. Это моя фишка: лет семь я снимаю с воздуха, потому что с земли таких ракурсов вы никогда не увидите. Съемка с небольшой высоты дает совершенно другое восприятие окружающего мира, красок, игры светотени. Это и есть настоящая пейзажная фотография.

- Вы эти фото обрабатываете? - Конечно же, они обрабатываются. Но там нет никакой графики, никакого монтажа. Фотографии без обработки смотреть вообще невозможно, потому что камера снимает в плоском формате, где специально убивается контрастность для того, чтобы не было глубоких теней. Соответственно, она бледноватая. Поэтому нужна обработка в плане цветокоррекции, подведения резкости. Но, естественно, никакие объекты не удаляются и не добавляются. В этом нет смысла. Я делаю историю об этом месте, времени, поэтому ничего в эту историю не добавляю и ничего оттуда не убираю. История мне интересна такая, какая она есть.

- Почему на ваших фото именно Себежский район? - В Себежском районе столько красивых локаций, что я за семь лет все еще не объездил. Естественно, больше интересуют пейзажные фотографии - где есть лес, озеро, потому что это разные цвета, разные конфигурации объектов, разные сюжеты. В районе 375 озер и их все объехать невозможно. Если бы фотография была моей профессией, то я может быть колесил бы по всему северо-западу. А так родной край мне люб, дорог, и почему бы не заниматься тем, чтобы показывать то, что есть на этом клочке земли в Себежском районе.

- Какое место в Себеже самое любимое? - В Себеже меня привлекает все, кроме железнодорожного вокзала. Естественно, это Замковая гора - основная визуальная доминанта города. Красив парк и старый город. Но самые привлекательные красоты находятся за городом, некоторые - очень далеко. До некоторых можно доехать только на джипе. Но это того определенно стоит. Ибо там можно увидеть просто неистовую красоту. Надо только не лениться и не жалеть времени на полезные экспедиции по родному краю. - Почему отдаете предпочтение съемкам природы? - Работать с природой мне нравится больше всего по той простой причине, что это она, а не я, задает сюжет. Это человека можно разместить в пространстве так, чтобы композиция получилась максимально выразительной. Вокруг него можно поставить свет, сформировать задний план, декорации и тому подобное. С природой все иначе. Под нее приходится подстраиваться, ждать или догонять. Она захочет - будет тебе свет, не захочет - не будет, и ты зря ждал.

К тому же, природа - эта та самая среда, из которой вышел человек. Поэтому в ней я вижу самую естественную гармонию, которая и попадает в объективы моих фотокамер. Хотя, есть у меня небольшой цикл фотографий об умерших деревнях Себежского края: это печальная картина - захваченные кустами и деревьями дворы вокруг безмолвных опустевших домов, куда никто уже не вернется. Серия этих фотографий пока не напечатана и нигде, естественно не выставлялась. Боюсь, что появись эти фотографии - их бы не стали выставлять, посчитав излишне депрессивными. Не поймут… Хотя, такие фотографии и есть самая настоящая история современности, которая будет интересна нашим потомкам.

Самым же, на мой собственный взгляд, важным посылом в моих пейзажных фотографиях является простой тезис: «Берегите природу, мать вашу!»… Потому что вот это всё человечество способно убить одним нашествием небольшого войска с бензопилами или десятком цистерн с отходами со свинокомплексов. Бизнес и животноводческое производство - это правильно и важно, но важно соблюдение баланса, чтобы природа нам не мстила пустотой отравленных полей или мутью убитых озер. - Помимо аэрофотосъемки, какие еще фотографии вы делаете? - У меня с собой постоянно два хороших смартфона с классными камерами, я не скуплюсь на хорошую технику, потому что хорошая техника позволяет с прямыми руками получать неплохие результаты. Фотограф вообще должен всегда ходить с камерой, потому что, как показывает не только моя практика, самые удачные фотографии получаются тогда, когда ты этого не ждешь. Зацепил глазом, поймал какую-то конфигурацию интересную, снял, обработал, посмотрел — нормально. Мне нравится, значит и другим понравится.

- Какими моделями смартфонов вы пользуетесь? - Мне нравится айфон - тем, что у него хорошая оптика и лучшие алгоритмы обработки фотографий. Но фото на заказ и сюжетные - это только камеры с хорошей оптикой. Что касается квадрокоптера, то он даёт потрясающие возможности. Он поднимает мой взгляд на нужную мне высоту и останавливает его именно там, где мне нужно в данную секунду. Да, чтобы получить потрясающую по краскам, оттенкам и сюжету картинку, иногда приходится здорово рисковать этой дорогой техникой и своими нервами. Но в большинстве случаев этот риск оправдан. Хочется, чтобы зритель, увидев мой снимок спросил: «Вот это да! Как и где это снято?» К сожалению, обыкновенному человеческому глазу такая красота недоступна. Не у всех есть возможность летать, снимать на качественные камеры сверху. У меня три коптера — каждый со своей камерой, под разные условия. Вечером одна камера, днем — другая камера, другие настройки.

- А с самолета снимаете? - С самолета снимал раньше, когда имел возможность летать на самолетах: пассажирских, транспортных. Сейчас смысла никакого нет: коптер позволяет поднимать камеру на приличные высоты. Но дело в том, что если совсем высоко взлететь, то ты получаешь просто карту. А самые «пейзажные» высоты для аэрофотосъемки — до 300 метров, когда ты игру света и тени видишь, вода выглядит как вода, а не как синее полотно, и лес еще более-менее различим. Самолет здесь не нужен. И на самолете сложно — он же постоянно двигается, поэтому резкость там на что-то навести не так то просто. Постоянно идет смещение сюжета в кадре. А коптер повис, камера стабилизированная — навел на одну точку и он висит неподвижно в воздухе. Никакой мешанины нет в кадре. - Помимо соцсетей, где еще ваши фото можно увидеть? - У меня было три выставки. Не все фото, которые были в соцсетях, туда попали. То что я выкладываю — это вопрос настроения. В Себеже было две выставки: в музее и в Доме культуры. И две выставки во Пскове. Пока что никуда за пределы области я не выезжал, потому что это требует денег и времени. Кручусь здесь. Но выставочная деятельность - не основная моя жизнь. Время, которое нужно для организации выставки, я бы лучше потратил на то, чтобы поколесить, поснимать, полетать.