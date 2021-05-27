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Культура

Город-музей

Александр Голышев о преимуществах объединения и новых объектах музейного показа

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Светлана Синцова
27 мая 2021 года, 12:00
Фото: Андрей Степанов
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В начале этого года «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» получил федеральный статус. О том, что изменилось в работе музея, когда завершатся ремонтные работы в Музейном квартале и начнется реставрация Псковского кремля, рассказал генеральный директор объединённого Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев.

Удивительные открытия

- Любые объединения, если они оптимальны, приносят пользу. В нашем случае они принесли не только пользу, но и достаточный эффект, - отметил директор объединённого музея-заповедника.

Александр Голышев напомнил, что с 1 января этого года объединенный музей-заповедник стал федеральным и благодаря этому получил новый ресурс развития.

Если у нас было порядка 200 сотрудников, то сейчас штат увеличился вдвое. В два раза увеличился фонд заработной платы, средняя зарплата выросла до 29 тысяч рублей. И, конечно, мы впервые получили возможность заниматься реставрацией, развитием.

Город-музейАлександр Голышев, генеральный директор музея-заповедника

В последнее время на территории музея ведутся «беспрецедентные» реставрационные работы, музей получил новые объекты - уникальный комплекс XVII века - Двор Постникова и три боевые башни.

- А в конце этого года мы получим целый Музейный квартал, во главе которого находятся наши всемирно известные Поганкины палаты, - напомнил Александр Голышев.

По его словам, реставрационная работа на этом объекте показала удивительные открытия: и новую кровлю, и внутристенные лестницы, и остатки старых росписей. После ремонта в центральном комплексе музея-заповедника расположится самая главная историческая экспозиция. Также в палатах разместят выставки псковских икон, серебра, археологических коллекций. А в подвальных помещениях, которые раньше были затоплены водой, будут проходить выставки, связанные с псковским книгопечатанием.

Город-музей
В центральном комплексе музея-заповедника расположится самая главная историческая экспозиция
Фото Андрея Степанова

Рядом с Паганкиными палатами, в здании Фан-дер-Флита, планируется расширение пространства для картинной галереи. В цокольном этаже будут размещены произведения живописи, графики, скульптуры - около 400 работ.

Кроме того, в обновлённых Поганкиных палатах появятся аудиогиды на двух языках.

- Наши основные объекты обеспечены QR-кодами. Аудиогиды мы пока не вводим, потому что у нас маленькие площади экспозиции. Вот когда откроем Поганкины палаты, там будут, конечно, аудиогиды на двух языках: русском и английском, - пообещал Голышев. 

Также осенью этого года в Музейном квартале откроется и Кузнечный двор.

- Но это будет этнографический ремесленный центр. Кузня там останется и будут проводиться различные выставки и интерактивные площадки, - отметил он. - Дом Ксендза будет открыт в первую очередь.

«Кремль будет выглядеть иначе»

- Но самое главное - начнутся работы по комплексной реставрации и музеефикации Псковского кремля. Мы уже занимаемся разработкой документации для комплексной реставрации. Средства будут предоставлены из Нового банка развития, который берется финансировать комплекс работ. Думаю, что в течении 4-5 лет Кремль будет выглядеть иначе.

Город-музей
Кремль после реставрации будет выглядеть иначе
Фото Андрея Степанова

В ходе реставрации будет решен и вопрос о возможности «сквозного» прохода по крепостным стенам.

- На кремлевские стены не поднимается только тот, кому не подняться, - пошутил Александр Голышев. По его словам, в плохую погоду экскурсанты сами поднимаются на стены и экскурсии проходят там. Но возможности пройти по крепостным стенам до Троицкого собора пока нет.

- Сегодня все башни работают. Варлаамовская и Высокая башни — это любимые площадки псковичей и гостей города. Та же Варлаамовская башня по количеству посетителей уже перегнала Власьевкую башню, - отметил он.

А 8 июня, по словам директора музея, для посетителей откроется Плоская башня:

- Там будет интересная линейка времени, для этого все подготовлено. В башнях есть муляжи оружия, каждая башня - самостоятельный музейный объект, который гостеприимно встречает псковичей.

Соединить части крепости

На сегодня решается много вопросов подготовки к реставрационным работам. В заявку на комплексную реставрацию Псковского кремля включен проект восстановления нижних решеток.

- Из Плоской башни перейти в Высокую, как в старину, невозможно. А нужно это обязательно сделать. У нас рвется туристическая логистика. Мы осматриваем кремль, можем спуститься к Пскове, а потом должны возвращаться на мост, чтобы перейти к комплексу Варлаамовского угла. Это принципиально неправильно и неудобно. И соединить две части крепости — это просто необходимо, - подчеркнул он.

Кстати, в ансамбль Псковского кремля планируется включить Покровскую башню.

- Она давно ждет своего часа и будет музеефицирована, согласно нашей концепции. Когда всё это сделаем, тогда можно будет говорить, что Псков — город-музей. Вся историческая часть будет иметь музейную и туристическую инфраструктуру, - отметил Александр Голышев.

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