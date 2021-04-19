Планы на лето

Какие мероприятия ждут псковичей и гостей региона этим летом? Подробности об этом рассказала директор АНО «Псковконцерт» и Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. По ее словам, «это очень яркий необычный событийный календарь, которого не было в Псковской области на протяжении многих лет».

Июнь: традиционно и масштабно

«Начинаем традиционно с Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, которые состоятся на поляне в Михайловском 5 июня», - анонсировала традиционный праздник Елизавета Барышникова.

По ее словам, самым важным событием фестиваля станет постановка оперы «Евгений Онегин». «Это будет первая в истории Псковской области опера, которую после показа на поляне мы сможем адаптировать для БКЗ и показывать на нашей площадке. Уже подобраны коллективы, которые будут участвовать в опере. Естественно опера пройдет в сопровождении губернаторского симфонического оркестра. Команда есть. И режиссер постановщик — Виктор Высоцкий — начал работу над этим проектом», - рассказала директор АНО «Псковконцерт».

А вечером планируется выступление Имперского русского балета. «На поляне вечером будет балет. Действие должно быть необычное и незабываемое», - отметила она.

Кроме того, с 1 по 6 июня в Пушкинских Горах будет работать лагерь Российского движения школьников, который соберет около 200 детей со всех регионов России. «С детьми будут работать профессиональные режиссеры. А по итогам занятий будет выпущен спектакль по мотивам произведений Пушкина», - рассказала Елизавета Барышникова.

Еще одно событие июня — концерты под открытым небом на горе Соколиха. «АНО «Псковконцерт» выиграло грант на празднование 800-летия Александра Невского. 12 и 13 июня на горе Соколиха пройдут два концерта «На страже мира» с очень мощной программой», - сообщила она.