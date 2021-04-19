Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Культура

Планы на лето

Елизавета Барышникова рассказала о главных событиях предстоящего лета

Текст:
Светлана Синцова
19 апреля 2021 года, 19:30
Фото: Андрей Степанов
0

Какие мероприятия ждут псковичей и гостей региона этим летом? Подробности об этом рассказала директор АНО «Псковконцерт» и Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. По ее словам, «это очень яркий необычный событийный календарь, которого не было в Псковской области на протяжении многих лет».

Июнь: традиционно и масштабно

«Начинаем традиционно с Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, которые состоятся на поляне в Михайловском 5 июня», - анонсировала традиционный праздник Елизавета Барышникова.

По ее словам, самым важным событием фестиваля станет постановка оперы «Евгений Онегин». «Это будет первая в истории Псковской области опера, которую после показа на поляне мы сможем адаптировать для БКЗ и показывать на нашей площадке. Уже подобраны коллективы, которые будут участвовать в опере. Естественно опера пройдет в сопровождении губернаторского симфонического оркестра. Команда есть. И режиссер постановщик — Виктор Высоцкий — начал работу над этим проектом», - рассказала директор АНО «Псковконцерт».

А вечером планируется выступление Имперского русского балета. «На поляне вечером будет балет. Действие должно быть необычное и незабываемое», - отметила она.

Кроме того, с 1 по 6 июня в Пушкинских Горах будет работать лагерь Российского движения школьников, который соберет около 200 детей со всех регионов России. «С детьми будут работать профессиональные режиссеры. А по итогам занятий будет выпущен спектакль по мотивам произведений Пушкина», - рассказала Елизавета Барышникова.

Еще одно событие июня — концерты под открытым небом на горе Соколиха. «АНО «Псковконцерт» выиграло грант на празднование 800-летия Александра Невского. 12 и 13 июня на горе Соколиха пройдут два концерта «На страже мира» с очень мощной программой», - сообщила она.

Планы на лето

Фото Андрея Степанова
Это будет open air в формате «Музыки на воде». «Мы хотим, чтобы зрители приходили в пледами и пуфиками и чувствовали себя комфортно на этой площадке. Она тоже интересная с точки зрения визуального ряда и масштабности монумента, на фоне которого будет располагаться сцена», - отметила Елизавета Барышникова.

Июль: вечерние кинопоказы

«Июль — тоже насыщенный. Прошу обратить внимание, что мероприятия бесплатные и могут собирать вокруг себя большое количество псковичей и туристов», - подчеркнула директор Псковской областной филармонии.

Одно из таких событий - международный кинофестиваль «Западные ворота», который впервые прошел в Пскове в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. «Фестиваль возвращается. Будем надеяться, что он будет доброй традицией и нашей визитной карточкой», - отметила она.

Елизавета Барышникова рассказала, что дневные показы пройдут в кинотеатре «Смена», а вечерние — в Зеленом театре. Вечерние показы будут бесплатными. «Каждый вечер мы будем встречаться и показывать какие-то картины. Уличных показов кино в Пскове пока не было».

31 июня большой праздник планируется на территории поселка Усвяты, который отмечает 1000-летие. «Мы делаем яркую, интересную программу. Постараемся сделать всё стильно», – отметила Елизавета Барышникова.

Планы на лето

Фото Андрея Степанова
По словам Елизаветы Барышниковой, в посёлке есть всего одна гостиница на девять мест, поэтому на время празднования там оборудуют палаточный лагерь.

«Мы бы хотели, чтобы зрители из Великих Лук и Пскова приехали в поселок и увидели его главную культурную доминанту — Дом Родзянко. На фоне его выступит губернаторский симфонический оркестр», - рассказала она.

Также в честь юбилея посёлка будет работать небольшой детский городок, пройдёт ремесленная ярмарка, концерт, а в завершение дня – салют.

Август: продолжаем

«Мы продолжаем концерты на террасе отеля «Покровский» - «Лавандовая ночь» и «Золото Вены». И нам очень повезло — у «Музыки на воде» будет продолжение», - сообщила Елизавета Барышникова.

Концерты фестиваля «Музыка на воде» пройдут 20 и 21 августа в Дендропарке.

Правда, в этот раз фестиваль будет проходить всего два дня.

Это лето будет богатым на культурные события, мероприятия. Мы делаем этот проекты для наших зрителей - для псковичей, для жителей региона. Но мы очень ждем туристов. Я встречаюсь с туроператорами, чтобы рассказать им о наших фестивалях. Это бесплатно, здорово, качественно, красиво. Это сможет повысить туристический поток в регион.

Планы на летоЕлизавета Барышникова, директор АНО «Псковконцерт» и Псковской областной филармонии 
  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
ЮНЕСКО: вид с воды

Культура
16 апреля 17:10

ЮНЕСКО: вид с воды

Объединяющий псковские памятники Всемирного наследия водный маршрут презентовали на площадке Медиацентра ПАИ
«Я — Курбатов»

Культура
7 апреля 16:27

«Я — Курбатов»

Александр Сёмочкин: Никто не мог предположить, что старший матрос БЧ-4 Северного флота станет Хранителем Слова
Домик с историей

Культура / Наследие
24 февраля 16:58

Домик с историей

Уникальный памятник в Печорах получил шанс выжить, но времени его на спасение осталось не много
  • «Экопром» навел порядок на Четырех углах в Пскове
  • В Псковской области начались весенне-полевые работы
  • Два псковича вышли в полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»
  • Останки погибшего в годы войны под Себежем бойца перезахоронят в Белоруссии
  • Международный кинофестиваль «Западные ворота» состоится в Псковской области в июле
  • Палаточный лагерь оборудуют в Усвятах на время празднования 1000-летия посёлка
  • И. о. председателя комитета по культуре Псковской области назначена Ольга Тимофеева
  • Временная переправа через Великую появится в Пскове не раньше 2025 года
  • Волонтеры Псковского облсовпрофа оказывают помощь строго по заявкам
  • Россельхозбанк запускает льготную ипотеку для военнослужащих с детьми
  • Полицейские пресекли работу нелегальной кальянной в Пскове
  • Еще четыре человека умерли от COVID-19 в Псковской области
  • Губернатор: Открытие медиацентра ПАИ — важное событие для всей медийной сферы Псковской области
  • Михаил Ведерников призвал псковичей принять участие в субботнике 24 апреля
  • Михаил Ведерников: У нас очень яркая и небезразличная молодёжь
  • Псковский губернатор предлагает скорректировать для привитых ковидограничения при въезде из-за границы
  • В Псковской области разработают регламент участия родителей в выпускных
  • Число выздоровевших от коронавируса в Псковской области перевалило за 25 тысяч

    • 18 апреля

  • Псковская спортсменка стала чемпионкой России по брейкингу
  • Здание бывшей «Сельхозхимии» в Новосокольническом районе загорелось из-за пала травы
  • Администрация Псковской области поддержит несколько молодежных проектов, представленных на «Территории смыслов»
  • В Псковской области появился первый КМС России по фигурному катанию на коньках
  • Подсветку памятника Александру Невскому на горе Соколиха планируется сделать в этом году
  • На горе Соколиха в Псковском районе почтили память Александра Невского и русских воинов
  • 69 ковидбольных добавилось в статистику Псковской области за сутки
  • Юлия Пересильд: Несколько часов в родном городе и уже другое состояние Души
  • Более полумиллиона рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

    • 17 апреля

  • Псковский фермер Анвар Зуфаров вышел в финал конкурса «Мастера гостеприимства»
  • Похолодание ожидается в Псковской области в ночь на 18 апреля
  • Еще два человека скончались от коронавируса в Псковской области

    • Новости

    Медиадень

    Политика
    Алексей Кедров 14 апреля 17:01

    Медиадень

    Михаил Ведерников ответил на вопросы псковских журналистов

    Таинственная гора

    Культура / Наследие
    10 февраля 10:10

    Таинственная гора

    Что нашли археологи в одном из самых романтических и таинственных мест Пскова?
    Под знаком «Огня»

    Культура / Кино
    14 января 10:52

    Под знаком «Огня»

    Псковский актер рассказал о съемках в нашумевшем фильме