Планы на лето

Какие мероприятия ждут псковичей и гостей региона этим летом? Подробности об этом рассказала директор АНО «Псковконцерт» и Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. По ее словам, «это очень яркий необычный событийный календарь, которого не было в Псковской области на протяжении многих лет».
Июнь: традиционно и масштабно«Начинаем традиционно с Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, которые состоятся на поляне в Михайловском 5 июня», - анонсировала традиционный праздник Елизавета Барышникова.
По ее словам, самым важным событием фестиваля станет постановка оперы «Евгений Онегин». «Это будет первая в истории Псковской области опера, которую после показа на поляне мы сможем адаптировать для БКЗ и показывать на нашей площадке. Уже подобраны коллективы, которые будут участвовать в опере. Естественно опера пройдет в сопровождении губернаторского симфонического оркестра. Команда есть. И режиссер постановщик — Виктор Высоцкий — начал работу над этим проектом», - рассказала директор АНО «Псковконцерт».
А вечером планируется выступление Имперского русского балета. «На поляне вечером будет балет. Действие должно быть необычное и незабываемое», - отметила она.
Кроме того, с 1 по 6 июня в Пушкинских Горах будет работать лагерь Российского движения школьников, который соберет около 200 детей со всех регионов России. «С детьми будут работать профессиональные режиссеры. А по итогам занятий будет выпущен спектакль по мотивам произведений Пушкина», - рассказала Елизавета Барышникова.
Еще одно событие июня — концерты под открытым небом на горе Соколиха. «АНО «Псковконцерт» выиграло грант на празднование 800-летия Александра Невского. 12 и 13 июня на горе Соколиха пройдут два концерта «На страже мира» с очень мощной программой», - сообщила она.
Это будет open air в формате «Музыки на воде». «Мы хотим, чтобы зрители приходили в пледами и пуфиками и чувствовали себя комфортно на этой площадке. Она тоже интересная с точки зрения визуального ряда и масштабности монумента, на фоне которого будет располагаться сцена», - отметила Елизавета Барышникова.
Фото Андрея Степанова
Июль: вечерние кинопоказы«Июль — тоже насыщенный. Прошу обратить внимание, что мероприятия бесплатные и могут собирать вокруг себя большое количество псковичей и туристов», - подчеркнула директор Псковской областной филармонии.
Одно из таких событий - международный кинофестиваль «Западные ворота», который впервые прошел в Пскове в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. «Фестиваль возвращается. Будем надеяться, что он будет доброй традицией и нашей визитной карточкой», - отметила она.
Елизавета Барышникова рассказала, что дневные показы пройдут в кинотеатре «Смена», а вечерние — в Зеленом театре. Вечерние показы будут бесплатными. «Каждый вечер мы будем встречаться и показывать какие-то картины. Уличных показов кино в Пскове пока не было».
31 июня большой праздник планируется на территории поселка Усвяты, который отмечает 1000-летие. «Мы делаем яркую, интересную программу. Постараемся сделать всё стильно», – отметила Елизавета Барышникова.
По словам Елизаветы Барышниковой, в посёлке есть всего одна гостиница на девять мест, поэтому на время празднования там оборудуют палаточный лагерь.
Фото Андрея Степанова
«Мы бы хотели, чтобы зрители из Великих Лук и Пскова приехали в поселок и увидели его главную культурную доминанту — Дом Родзянко. На фоне его выступит губернаторский симфонический оркестр», - рассказала она.
Также в честь юбилея посёлка будет работать небольшой детский городок, пройдёт ремесленная ярмарка, концерт, а в завершение дня – салют.
«Мы продолжаем концерты на террасе отеля «Покровский» - «Лавандовая ночь» и «Золото Вены». И нам очень повезло — у «Музыки на воде» будет продолжение», - сообщила Елизавета Барышникова.
Концерты фестиваля «Музыка на воде» пройдут 20 и 21 августа в Дендропарке.
Правда, в этот раз фестиваль будет проходить всего два дня.
Это лето будет богатым на культурные события, мероприятия. Мы делаем этот проекты для наших зрителей - для псковичей, для жителей региона. Но мы очень ждем туристов. Я встречаюсь с туроператорами, чтобы рассказать им о наших фестивалях. Это бесплатно, здорово, качественно, красиво. Это сможет повысить туристический поток в регион.
Елизавета Барышникова, директор АНО «Псковконцерт» и Псковской областной филармонии