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Культура

Изобрази Изборск

Спуск к Городищенскому озеру стал более удобным, а на пути к Словенским ключам появятся беседки и мольберты

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Светлана Синцова
22 октября 2020 года, 10:00
Фото: предоставлено музеем-заповедником «Изборск»
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У Словенских ключей в Изборске заменены причал и мостки. Но это только небольшая часть мероприятий по благоустройству, которые проходят в музее-заповеднике в рамках проекта LV-RU-019 «Дух природы» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия». Подробности о реализации проекта рассказала «Псковской правде» заместитель директора по научной работе музея-заповедника «Изборск» Наталья Кальченко.

Для туристов и паломников

Необходимость замены старого причала и мостков к озеру была вызвана тем, что деревянные сооружения у Словенских ключей требовали ремонта.

Прежние мостки к озеру требовали замены. Мы заменили на новые, более качественные удобные и безопасные. Доски уложены горизонтально - покрытие ровное и не прогибается под нагрузкой посетителей. Ширина дорожки достаточная, чтобы могли разойтись несколько человек. Все деревянные материалы обработаны специальным биосоставом, который способствует большему сроку их службы, и огнезащитным составом.

Изобрази ИзборскНаталья Кальченко, заместитель директора музея-заповедника «Изборск»

Причал также стал более удобным и функциональным. Сооружение оборудовано скамейками для отдыха и спуском в озеро со ступеньками, уходящими под воду.

По словам Натальи Кальченко, работы никак не сказались на жизни пернатых обитателей Городищенского озера.

- Никаких изменений в поведении птиц не отмечено, поскольку все работы были проведены достаточно быстро, меньше, чем за месяц, вручную без применения специальных технических средств, - отметила замдиректора музея.

Изобрази Изборск
Обновленные причал и мостки стали более удобными
Фото музея-заповедника «Изборск»

В настоящее время благоустройство территории Словенских ключей продолжается. На берегу озера установлена раздевалка. Однако, как отмечает сотрудник музея, это место не предусматривает пляжного отдыха, и новое сооружение, в первую очередь, предназначено для удобства паломников.

- Туристы, которые приезжают в Изборск в жаркий день, обычно купаются на противоположном берегу Городищенского озера. Раздевалка у Словенских ключей — в первую очередь, для людей, которые приезжают поклониться православным святыням и окунуться в святой воде. Турист в Изборске разный. И мы стараемся, чтобы каждому нашему гостю было удобно и комфортно.

Каждый сможет проявить творчество

Проект предусматривает благоустройство тропы от северной стороны крепости к Словенским ключам.

- На протяжении этого пути уже появились новые скамейки, будут установлены урны, а также четыре беседки для отдыха, информационные стенды и два стационарных мольберта. Посетители Изборска смогут заняться творчеством и отразить свои впечатления полученные во время прогулки по территории музея-заповедника.

До конца года будут разработан квест-лист, который поможет посетителям самостоятельно исследовать и узнать Изборск. А в новом буклете туристы найдут всю необходимую информацию не только о достопримечательностях Изборска, но и о туристических объектах партнеров проекта — Лавровской волости и латвийского города Апе. Реализация проекта «Дух природы» завершится летом 2021 года. Но уже сейчас изменения положительно оценивают гости музея.

- В социальных сетях люди с радостью делятся своими фотографиями из Изборска и нам очень приятно видеть на них часть обновленного маршрута территории Словенских ключей. Посетители музея пользуются этими объектами и отмечают, что стало гораздо удобнее и безопаснее, - отметила Наталья Кальченко. 

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