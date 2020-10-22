Изобрази Изборск

У Словенских ключей в Изборске заменены причал и мостки. Но это только небольшая часть мероприятий по благоустройству, которые проходят в музее-заповеднике в рамках проекта LV-RU-019 «Дух природы» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия». Подробности о реализации проекта рассказала «Псковской правде» заместитель директора по научной работе музея-заповедника «Изборск» Наталья Кальченко.

Для туристов и паломников

Необходимость замены старого причала и мостков к озеру была вызвана тем, что деревянные сооружения у Словенских ключей требовали ремонта.

Прежние мостки к озеру требовали замены. Мы заменили на новые, более качественные удобные и безопасные. Доски уложены горизонтально - покрытие ровное и не прогибается под нагрузкой посетителей. Ширина дорожки достаточная, чтобы могли разойтись несколько человек. Все деревянные материалы обработаны специальным биосоставом, который способствует большему сроку их службы, и огнезащитным составом. Наталья Кальченко, заместитель директора музея-заповедника «Изборск»





Причал также стал более удобным и функциональным. Сооружение оборудовано скамейками для отдыха и спуском в озеро со ступеньками, уходящими под воду. По словам Натальи Кальченко, работы никак не сказались на жизни пернатых обитателей Городищенского озера. - Никаких изменений в поведении птиц не отмечено, поскольку все работы были проведены достаточно быстро, меньше, чем за месяц, вручную без применения специальных технических средств, - отметила замдиректора музея.



В настоящее время благоустройство территории Словенских ключей продолжается. На берегу озера установлена раздевалка. Однако, как отмечает сотрудник музея, это место не предусматривает пляжного отдыха, и новое сооружение, в первую очередь, предназначено для удобства паломников. - Туристы, которые приезжают в Изборск в жаркий день, обычно купаются на противоположном берегу Городищенского озера. Раздевалка у Словенских ключей — в первую очередь, для людей, которые приезжают поклониться православным святыням и окунуться в святой воде. Турист в Изборске разный. И мы стараемся, чтобы каждому нашему гостю было удобно и комфортно.

Каждый сможет проявить творчество