Алмазы и стекло

Золотой перстень с алмазами, россыпи серебряных монет, разноцветные печные изразцы, фрагменты изящных стеклянных бокалов и другие свидетельства богатства псковских купцов могут увидеть псковичи и гости города. В палатах Постникова открылась первая музейная экспозиция. Часть сокровищ , представленных на ней, обнаружена археологами на раскопках во время реставрации этого памятника гражданской архитектуры XVII века. ФОТОРЕПОРТАЖ>>>

Три века истории

- Это первая музейная выставка, она посвящена трем векам двора Постникова — историческому периоду от XVII до начала XX века, - сообщил заведующий сектором гражданского оборонительного зодчества Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Алексей Голубев. Генеральный директор музея-заповедника Александр Голышев обратил внимание, что экспозиция открывается в прекрасных помещениях XVII века, «о которых в прошлом можно было только мечтать» и поблагодарил сотрудников музейного комплекса, участвовавших в ее подготовке.

Выставка создана усилиями сектора гражданского оборонительного зодчества и отдела археологии музея-заповедника совместно с Археологическим центром Псковской области. Также в работе над экспозицией принимал участие и государственный архив региона. - Мы начали с этой небольшой, но достаточно интересной выставки. Спасибо сотрудникам, что придумали именно такое название — «Три века двора Постникова». Оно будет стартом для дальнейшей работы, - отметил директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков.

О чем говорят экспонаты

Каждый экспонат выставки может рассказать многое о жизни и быте обитателей палат и наших предков, проживавших на территории Запсковья задолго до их постройки. Среди хозяйственных предметов - скоб, гвоздей игл, зубил, есть интересный предмет — пулелейка для двух пуль калибром 6 мм, датируемая второй половиной XVII века. По словам старшего научного сотрудника Археологического центра Ольги Николенко, это редкая находка - «в то время владельцы оружия должны были делать пули сами для себя, потому что стандартных калибров не существовало».

Есть среди экспонатов и фрагменты дуговых кирпичей, которыми оформлялись печи. Причем, один из этих осколков хранит отпечатки пальцев мастера, изготовившего его. А клеймо другого специалиста осталось на одной из черепиц, покрывавших в XVII веке кровли каменных палат. Черепица была красной. На другом стенде — предметы из ранних культурных слоев XI-XV веков, в том числе золотоордынская монета, благодаря которой в русском языке появилось слово «деньги». - Эта монета бытовала в XIV-XV веках и называлась «данг». Позднее это заимствованное из тюркского языка слово превратилось в «денгу», а в XVIII веке - в «деньгу».

Рядом с монетой - вислая псковская печать, распространенная в XV веке. Такими печатями со схематичным изображением лица князя Довмонта - с большими ушами в короне — опечатывались судебные документы. История другого экспоната — бутылочного клейма с надписью «London», по словам археолога, связана с периодом конца XVIII века, когда в палатах Постникова находилось ведомство военного коменданта Пскова, где содержали узников. В то время здание получило свое мрачное название «Мешок». И возможно фрагменты бутылок с клеймом — это следы подношения караулу от родственников, которые желали увидеться с узниками. Сотрудники фондов отдела археологии подобрали для выставки большое количество дорогих и статусных предметов. Это полихромные изразцы с изображением животных и растительными орнаментами, различные архитектурные украшения, а также бытовые вещи, без которых сложно представить купеческий дом: дверные ручки, ключи, замки. - Купцы — люди богатые. Материальный достаток они ярко иллюстрировали. На одном их стендов — фрагменты изделий из стекла. Большое количество стекол с ретушью, с гравировками, с замечательными сюжетами. Например, стакан с гравировкой М 1. Кому мог принадлежать, не ясно, - рассказала научный сотрудник Псковского музея Анастасия Хлюстова.

Другая изюминка витрины — узкогорлый кумган, подражание восточным металлическим сосудам, который могли себе позволить только состоятельные люди. На стенде, завершающем выставку — предметы «с рабочего стола» купца: подставка для перьев, чернильница, подсвечник, ножницы для снятия нагара со свечи. В этой же витрине - россыпи монет и чуть ниже - драгоценные перстни. - Золотой перстень с ониксом, на котором изображено что-то похожее на герб, содержащее буквы Н и С. Псковские купцы гербов своих не имели, и возможно его владелец заказал такой перстень, чтобы показать свое положение в обществе.

Эта выставка — только начало

- Куда мы без Юрия Павловича Спегальского? - заметил заведующий сектором гражданского оборонительного зодчества музея-заповедника говорит Алексей Голубев. Благодаря рисункам псковского архитектора и реставратора посетители выставки смогут представить, как выглядело внутреннее убранство купеческих палат. А благодаря трудам сотрудников музея — увидеть, как могли выглядеть хозяева дома и какие украшения они носили.

Однако до сих пор не известно, жил ли в палатах сам купец Постников. По словам Алексея Голубева, четкого ответа на этот вопрос, основанного на архивных документах, пока никто дать не может: - Кто был заказчиком работ и год постройки, нам еще предстоит узнать. Эта выставка — начало большого изучения этого комплекса. Надеюсь, сотрудники архива нам будут помогать. Большинство экспонатов выставки — результаты работы псковских археологов. Большую часть стендов занимают артефакты, обнаруженные во время археологических работ в 2017 году, проходивших одновременно с реставрацией Двора Постникова. Находки позволяют проследить процесс освоения этой территории начиная с рубежа XI-XII веков. Кроме того, исследования археологов, помогли воссоздать и некоторые элементы интерьера купеческих палат.