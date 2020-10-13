Алмазы и стекло

Золотой перстень с алмазами, россыпи серебряных монет, разноцветные печные изразцы, фрагменты изящных стеклянных бокалов и другие свидетельства богатства псковских купцов могут увидеть псковичи и гости города. В палатах Постникова открылась первая музейная экспозиция. Часть сокровищ , представленных на ней, обнаружена археологами на раскопках во время реставрации этого памятника гражданской архитектуры XVII века. ФОТОРЕПОРТАЖ>>>
- Это первая музейная выставка, она посвящена трем векам двора Постникова — историческому периоду от XVII до начала XX века, - сообщил заведующий сектором гражданского оборонительного зодчества Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Алексей Голубев.
Генеральный директор музея-заповедника Александр Голышев обратил внимание, что экспозиция открывается в прекрасных помещениях XVII века, «о которых в прошлом можно было только мечтать» и поблагодарил сотрудников музейного комплекса, участвовавших в ее подготовке.
В палатах Постникова открылась первая музейная выставка
Фото Андрея Степанова
Выставка создана усилиями сектора гражданского оборонительного зодчества и отдела археологии музея-заповедника совместно с Археологическим центром Псковской области. Также в работе над экспозицией принимал участие и государственный архив региона.
- Мы начали с этой небольшой, но достаточно интересной выставки. Спасибо сотрудникам, что придумали именно такое название — «Три века двора Постникова». Оно будет стартом для дальнейшей работы, - отметил директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков.
Каждый экспонат выставки может рассказать многое о жизни и быте обитателей палат и наших предков, проживавших на территории Запсковья задолго до их постройки.
Среди хозяйственных предметов - скоб, гвоздей игл, зубил, есть интересный предмет — пулелейка для двух пуль калибром 6 мм, датируемая второй половиной XVII века. По словам старшего научного сотрудника Археологического центра Ольги Николенко, это редкая находка - «в то время владельцы оружия должны были делать пули сами для себя, потому что стандартных калибров не существовало».
Благодаря найденным на раскопках изразцам, восстановлены пять печей во Дворе Постникова
Фото Андрея Степанова
Есть среди экспонатов и фрагменты дуговых кирпичей, которыми оформлялись печи. Причем, один из этих осколков хранит отпечатки пальцев мастера, изготовившего его. А клеймо другого специалиста осталось на одной из черепиц, покрывавших в XVII веке кровли каменных палат. Черепица была красной.
На другом стенде — предметы из ранних культурных слоев XI-XV веков, в том числе золотоордынская монета, благодаря которой в русском языке появилось слово «деньги».
- Эта монета бытовала в XIV-XV веках и называлась «данг». Позднее это заимствованное из тюркского языка слово превратилось в «денгу», а в XVIII веке - в «деньгу».
Перстни из золота с драгоценными камнями - атрибут богатства
Фото Андрея Степанова
Рядом с монетой - вислая псковская печать, распространенная в XV веке. Такими печатями со схематичным изображением лица князя Довмонта - с большими ушами в короне — опечатывались судебные документы.
История другого экспоната — бутылочного клейма с надписью «London», по словам археолога, связана с периодом конца XVIII века, когда в палатах Постникова находилось ведомство военного коменданта Пскова, где содержали узников. В то время здание получило свое мрачное название «Мешок». И возможно фрагменты бутылок с клеймом — это следы подношения караулу от родственников, которые желали увидеться с узниками.
Сотрудники фондов отдела археологии подобрали для выставки большое количество дорогих и статусных предметов. Это полихромные изразцы с изображением животных и растительными орнаментами, различные архитектурные украшения, а также бытовые вещи, без которых сложно представить купеческий дом: дверные ручки, ключи, замки.
- Купцы — люди богатые. Материальный достаток они ярко иллюстрировали. На одном их стендов — фрагменты изделий из стекла. Большое количество стекол с ретушью, с гравировками, с замечательными сюжетами. Например, стакан с гравировкой М 1. Кому мог принадлежать, не ясно, - рассказала научный сотрудник Псковского музея Анастасия Хлюстова.
Среди экспонатов много фрагментов стеклянной посуды
Фото Андрея Степанова
Другая изюминка витрины — узкогорлый кумган, подражание восточным металлическим сосудам, который могли себе позволить только состоятельные люди.
На стенде, завершающем выставку — предметы «с рабочего стола» купца: подставка для перьев, чернильница, подсвечник, ножницы для снятия нагара со свечи. В этой же витрине - россыпи монет и чуть ниже - драгоценные перстни.
- Золотой перстень с ониксом, на котором изображено что-то похожее на герб, содержащее буквы Н и С. Псковские купцы гербов своих не имели, и возможно его владелец заказал такой перстень, чтобы показать свое положение в обществе.
Эта выставка — только начало
- Куда мы без Юрия Павловича Спегальского? - заметил заведующий сектором гражданского оборонительного зодчества музея-заповедника говорит Алексей Голубев.
Благодаря рисункам псковского архитектора и реставратора посетители выставки смогут представить, как выглядело внутреннее убранство купеческих палат. А благодаря трудам сотрудников музея — увидеть, как могли выглядеть хозяева дома и какие украшения они носили.
Внутреннее убранство купеческих палат на рисунках Ю.П.Спегальского
Фото Андрея Степанова
Однако до сих пор не известно, жил ли в палатах сам купец Постников. По словам Алексея Голубева, четкого ответа на этот вопрос, основанного на архивных документах, пока никто дать не может:
- Кто был заказчиком работ и год постройки, нам еще предстоит узнать. Эта выставка — начало большого изучения этого комплекса. Надеюсь, сотрудники архива нам будут помогать.
Большинство экспонатов выставки — результаты работы псковских археологов. Большую часть стендов занимают артефакты, обнаруженные во время археологических работ в 2017 году, проходивших одновременно с реставрацией Двора Постникова. Находки позволяют проследить процесс освоения этой территории начиная с рубежа XI-XII веков. Кроме того, исследования археологов, помогли воссоздать и некоторые элементы интерьера купеческих палат.
О каждом экспонате выставки можно рассказать целую историю
Фото Андрея Степанова
- Мы можем гордиться тем, что участвовали в воссоздании это киота палат Постникова, а также изразцовых печей. Именно на этом месте мы обнаружили во время раскопок изразцы, которые легли в основу реконструкции этих печей. Хотелось бы надеяться на то, что в будущем, когда будет создана постоянно действующая экспозиция, посвященная истории этого места, истории двора Постникова, а может быть и истории Запсковья, археологические материалы найдут свое достойное место, - отметила сотрудник Псковского археологического центра Татьяна Закурина.