Двойной удар

Сразу два события произошли 3 сентября в жизни объединенного Псково-Изборского музея-заповедника: открыл двери для публики новый музейный объект — Двор Постникова, а там, в отреставрированных помещениях начала работу передвижная выставка «Живописная Россия». Несмотря на коронавирус и связанную с этим необходимость носить маски и соблюдать дистанцию, желающих приобщиться к прекрасному оказалось достаточно.

- Мы чувствовали, что будет много зрителей, но не думали, что так много, - заметил, приветствуя гостей, генеральный директор объединенного Псково-Избрского музея заповедника Александр Голышев.