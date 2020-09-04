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Культура

Двойной удар

Выставка «Живописная Россия» разместилась в обновленных интерьерах Палат Постникова

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Светлана Синцова
4 сентября 2020 года, 11:19
Фото: Андрей Степанов
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Сразу два события произошли 3 сентября в жизни объединенного Псково-Изборского музея-заповедника: открыл двери для публики новый музейный объект — Двор Постникова, а там, в отреставрированных помещениях начала работу передвижная выставка «Живописная Россия». Несмотря на коронавирус и связанную с этим необходимость носить маски и соблюдать дистанцию, желающих приобщиться к прекрасному оказалось достаточно.

- Мы чувствовали, что будет много зрителей, но не думали, что так много, - заметил, приветствуя гостей, генеральный директор объединенного Псково-Избрского музея заповедника Александр Голышев.

Двойной удар
Впервые живописные произведения художников показаны в интерьерах XVII века
Фото Андрея Степанова

С открытием нового культурного уголка в Пскове присутствующих поздравил заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн.

Мы получаем возможность приобщиться к великолепной выставке, которую нам привезли художники со всей России и увидеть в совершенно новых интерьерах палат Постникова живописные произведения. Это необычно, это ново. Мы будем очень рады, если это понравится псковичам и гостям города и послужит большой работе по приобщению молодежи к высоким художественным образцам.

Двойной ударВладимир Куприн, заместитель председателя комитета по культуре Псковской области

Заведующая художественным отделом музея Ольга Алексеева также отметила, что посетителей ждет двойная премьера:

- Впервые живописные произведения художников будут показаны в интерьерах XVII века. Формат выставки предполагает вспомнить вторую половину XIX века, когда творили художники-передвижники. Такой масштабный проект требует больших затрат — эмоциональных, организаторских.

Двойной ударОльга Алексеева,
заведующая художественным отделом музея

СПРАВКА

Пятая передвижная выставка «Живописная Россия» включает произведения членов Российской академии художеств, народных и заслуженных художников РФ, молодых художников, представляющих различные регионы России. Экспозиция расположена на двух уровнях - в цокольном этаже и на втором этаже большого «Мешка».

«Живописная Россия» - это выставочный проект Творческого Союза художников России. Он существует с 2016 года и его цель - популяризация основных течений современной станковой живописи, основой которой является классическое искусство. Псковский музей встречает этот проект не первый раз. Но в этом году площадка, где разместилась экспозиция, поразила даже кураторов «Живописной России».

Двойной удар
На экспозиции представлена панорама современной российской живописи
Фото Андрея Степанова

- Для нашего выставочного проекта честь - экспонировать работы в таком пространстве. Я с грустью думаю, что в Москве эта выставка не найдет аналогичного выставочного помещения.  Я впервые представляю академическую выставку в еще более традиционном пространстве. Такое сопоставление различных традиций — это новый опыт. Это создает определенный эффект для восприятия этих работ. Мы смотрим их как нечто радикальное новое молодое в пространстве базисной культуры.

Двойной ударЛеонид Бажанов, Российский искусствовед, член-корреспондент РАХ

По его словам, на экспозиции представлена панорама современной российской живописи в очень широком диапазоне — от работ президента Академии художеств до произведений молодых радикальных представителей современного искусства.

- Работы разные. У зрителя может быть разное отношение к ним, разные эмоции. Но в целом вы получите общее и цельное впечатление о состоянии русской живописи последних десятилетий. Желаю вам удовольствия от посещения этой выставки, - заключил он.

ПОДРОБНОСТИ

Адрес: г. Псков, ул. О. Кошевого, 2, Двор Постникова.

Выставка продлится до 24 сентября.

Время работы: пн-вс с 11:00 до 18:00, вт – выходной.

Стоимость билетов: взрослый - 200 руб., льготный - 100 руб.

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