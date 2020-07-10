Руины превратились в музей

Башни Варлаамовского угла, наконец, открыты для псковичей и туристов. Сотрудники Псково-Изборского музея-заповедника проводят там экскурсии. Само собой, соблюдая все меры предосторожности: количество посетителей ограничено, наличие масок — обязательно. На одной из таких экскурсий побывали и журналисты «Псковской правды».

Наши новые объекты были сданы 26 марта. Но в связи с ограничительными мерами их двери до сих пор были закрыты. Первые экскурсии прошли только на прошлой неделе. Было огромнейшее количество заявок на экскурсионное обслуживание. Причем, очень отрадно, что на первые экскурсии пришли местные жители. Алексей Голубев, заведующий сектором гражданского оборонительного зодчества музея-заповедника

Башня из камня и стекла



Любителей древностей, наверное, можно условно поделить на два типа. Одни в восторге от живописных руин, другим по душе хорошо отреставрированные сооружения, сочетающие эстетику прошлых эпох и современные удобства. Варламовская башня, с которой началось наше путешествие по новым музейным объектам, должна понравиться и тем, и другим. Реставраторы не стали восстанавливать отколовшийся еще в XX веке фрагмент стены сооружения, а сделали оригинально и красиво — недостающую часть стены заменили конструкцией из металла и стекла. Это решение не только сохраняет прежние очертания разрушенной башни, но и открывает попавшим внутрь посетителям великолепные панорамные виды на Великую и противоположный берег.

В центре сооружения — еще одни руины. Это законсервированное основание первоначальной Варлаамовской башни, которое археологи раскрыли во время раскопок на этом объекте. - По мнению специалистов, эта башня была построена в конце XV века, когда на Запсковье строилась стена Окольного города. По диаметру она намного меньше, чем ныне существующая, которая поставлена в 1627 году. Это связано в первую очередь с техникой ведения боя. Первоначальная башня была разрушена в 1615 году войсками шведского короля Густава Адольфа, - рассказал Алексей Голубев.



Планируется, что на первом ярусе башни будут располагаться различные экспозиции. А вот третий и четвертый ярусы, экспонатами решено не перегружать, потому что это шикарные смотровые площадки. Тут и так есть куда смотреть — вниз, вверх, по сторонам. Высота Варлаамовской башни— 35 метров. Толщина стен — от 3 до 4.5 метров. Это позволило сделать в ней внутристенные лестницы. По одной из таких лестниц поднимаемся на самый верхний четвертый ярус. Прямо под нами многочисленные фонари — вечером ярусы башни подсвечиваются. Но днем на фонари оседает строительная пыль. С этими временными трудностями сотрудникам музея придется справляться еще около года.

- Год еще будем бороться с пылью, которая оседает. Фонари поворачиваются, у нас есть лестницы, мы их протираем. Это касается также и стекол, и большого витража. Будем обращаться и к услугам клининговых компаний, - пояснили музейщики. Новый объект музейного показа будет работать сезонно: лето, часть весны и часть осени. - Зимой мы будем работать по заявкам. Но здесь будет не тепло: башня не герметичная, - поясняет режим работы Алексей Голубев.

Нужен мостик



На другой новый музейный объект, Высокую башню, попадаем, пройдя по пряслу стены. Именно такой маршрут сделан для всех экскурсионных групп. Здесь же оборудован подъемник для посетителей с ограниченными возможностями.



- Мы бы открыли прясла для свободного прохода, но, к сожалению, несмотря на наличие охраны и видеонаблюдения, бывают акты вандализма. Фонари меняли уже три раза. Кроме того, нам разбили стекла двух бойниц Высокой башни. Сама Высокая башня — это семь ярусов, соединенных крутыми лесенками с перилами, и множество бойниц, через которые очень интересно смотреть на город. Пока башня пустая, но в будущем здесь планируется размещение постоянной экспозиции, посвященной обороне Пскова от войск короля Густава Адольфа.

Еще один новый объект, который тоже включен в экскурсионные маршруты музея — это Плоская башня. Но от башен Варлаамовского угла она отделена рекой. - Хорошо, если бы можно было к ней перейти по какому-нибудь пешеходному мостику, но здесь мы его не наблюдаем, - говорит и. о. начальника музейного отдела «Псковский кремль» Роман Коваль. - Для нас, экскурсоводов, мост здесь нужен. У нас появились новые объекты: Варлаамовская, Высокая башни. И мы могли бы проложить прямую линию в экскурсионной локации.