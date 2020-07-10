Руины превратились в музей

Башни Варлаамовского угла, наконец, открыты для псковичей и туристов. Сотрудники Псково-Изборского музея-заповедника проводят там экскурсии. Само собой, соблюдая все меры предосторожности: количество посетителей ограничено, наличие масок — обязательно. На одной из таких экскурсий побывали и журналисты «Псковской правды».
Наши новые объекты были сданы 26 марта. Но в связи с ограничительными мерами их двери до сих пор были закрыты. Первые экскурсии прошли только на прошлой неделе. Было огромнейшее количество заявок на экскурсионное обслуживание. Причем, очень отрадно, что на первые экскурсии пришли местные жители.
Алексей Голубев, заведующий сектором гражданского оборонительного зодчества музея-заповедника
Любителей древностей, наверное, можно условно поделить на два типа. Одни в восторге от живописных руин, другим по душе хорошо отреставрированные сооружения, сочетающие эстетику прошлых эпох и современные удобства. Варламовская башня, с которой началось наше путешествие по новым музейным объектам, должна понравиться и тем, и другим.
Реставраторы не стали восстанавливать отколовшийся еще в XX веке фрагмент стены сооружения, а сделали оригинально и красиво — недостающую часть стены заменили конструкцией из металла и стекла. Это решение не только сохраняет прежние очертания разрушенной башни, но и открывает попавшим внутрь посетителям великолепные панорамные виды на Великую и противоположный берег.
Недостающую часть стены заменили конструкцией из металла и стекла
Фото Анны Лабы
В центре сооружения — еще одни руины. Это законсервированное основание первоначальной Варлаамовской башни, которое археологи раскрыли во время раскопок на этом объекте.
- По мнению специалистов, эта башня была построена в конце XV века, когда на Запсковье строилась стена Окольного города. По диаметру она намного меньше, чем ныне существующая, которая поставлена в 1627 году. Это связано в первую очередь с техникой ведения боя. Первоначальная башня была разрушена в 1615 году войсками шведского короля Густава Адольфа, - рассказал Алексей Голубев.
В центре сооружения — законсервированное основание первоначальной Варлаамовской башни
Фото автора
Планируется, что на первом ярусе башни будут располагаться различные экспозиции. А вот третий и четвертый ярусы, экспонатами решено не перегружать, потому что это шикарные смотровые площадки. Тут и так есть куда смотреть — вниз, вверх, по сторонам.
Высота Варлаамовской башни— 35 метров. Толщина стен — от 3 до 4.5 метров. Это позволило сделать в ней внутристенные лестницы. По одной из таких лестниц поднимаемся на самый верхний четвертый ярус. Прямо под нами многочисленные фонари — вечером ярусы башни подсвечиваются. Но днем на фонари оседает строительная пыль. С этими временными трудностями сотрудникам музея придется справляться еще около года.
Огромные витражные стекла требуют особого ухода
Фото Анны Лабы
- Год еще будем бороться с пылью, которая оседает. Фонари поворачиваются, у нас есть лестницы, мы их протираем. Это касается также и стекол, и большого витража. Будем обращаться и к услугам клининговых компаний, - пояснили музейщики.
Новый объект музейного показа будет работать сезонно: лето, часть весны и часть осени.
- Зимой мы будем работать по заявкам. Но здесь будет не тепло: башня не герметичная, - поясняет режим работы Алексей Голубев.
На другой новый музейный объект, Высокую башню, попадаем, пройдя по пряслу стены. Именно такой маршрут сделан для всех экскурсионных групп. Здесь же оборудован подъемник для посетителей с ограниченными возможностями.
Высокая башня — это семь ярусов, соединенных крутыми лесенками
Фото автора
- Мы бы открыли прясла для свободного прохода, но, к сожалению, несмотря на наличие охраны и видеонаблюдения, бывают акты вандализма. Фонари меняли уже три раза. Кроме того, нам разбили стекла двух бойниц Высокой башни.
Сама Высокая башня — это семь ярусов, соединенных крутыми лесенками с перилами, и множество бойниц, через которые очень интересно смотреть на город. Пока башня пустая, но в будущем здесь планируется размещение постоянной экспозиции, посвященной обороне Пскова от войск короля Густава Адольфа.
Плоская башня - еще один новый объект показа
Фото Анны Лабы
Еще один новый объект, который тоже включен в экскурсионные маршруты музея — это Плоская башня. Но от башен Варлаамовского угла она отделена рекой.
- Хорошо, если бы можно было к ней перейти по какому-нибудь пешеходному мостику, но здесь мы его не наблюдаем, - говорит и. о. начальника музейного отдела «Псковский кремль» Роман Коваль. - Для нас, экскурсоводов, мост здесь нужен. У нас появились новые объекты: Варлаамовская, Высокая башни. И мы могли бы проложить прямую линию в экскурсионной локации.
ПОДРОБНОСТИ
- На сегодняшний день мы проводим только сборные экскурсии, но возможно откроем весь комплекс для свободного прохода. Человек, который купит билет, сможет пройти по всему комплексу Варлаамовской башни, подняться на прясла стен и пройти к Высокой башне, - пояснили в музее.
Сборные экскурсии по боевым ходам и башням комплекса «Варлаамовский угол» с посещением Высокой и Варлаамовской башен музей проводит по субботам и воскресеньям в 12.00 и 14.00 . Для организованных групп проводятся экскурсии по предварительной записи в любой день.
Плоская башня тоже включается в экскурсионную деятельность, но на данный момент только в составе экскурсионных групп.
Количество в группе - не более 10 человек.
Телефон для записи: 29-22-58, 29-22-59
Электронная почта для записи: dvorpost.museum@gmail.com