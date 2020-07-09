В июне «Псковская правда» рассказала о Музее истории Ледового побоища в Самолве, который был создан Владимиром Потресовым, в 1950-1960-х годах являвшимся самым юным участником экспедиции Академии наук СССР по уточнению места Ледового побоища. Спустя 60 лет он вернулся на берега Чудского озера, чтобы сделать здесь экспозицию, посвященную ученым и предмету их исследования. Кроме того, Владимир Потресов, который имеет двадцатилетний опыт книгоиздательской деятельности, организовал этот процесс в Музее истории Ледового побоища. И совсем недавно благодаря его настойчивости увидело свет второе издание книги «Крестоносцы и Русь». Ее авторы – видный специалист по истории стран и народов Балтии Евгения Назарова, а также филолог-историк и поэт-переводчик, специалист по Немецкому ордену, Вера Матузова. Директор музея рассказал «ПП» о том, чем замечательна эта книга.



– Второй такой нет, – уверен Владимир Потресов. – Это единственная книга, которая содержит полное собрание всех известных на сегодняшний день историкам документов, связанных с событиями периода, начиная от конца XII века, когда произошло нашествие крестоносцев на Прибалтику, и до 1270 года, когда крестоносная агрессия на Русь была полностью остановлена. По его словам, издание – совместный проект музея в Самолве и Института всеобщей истории РАН. Книга содержит документы из самых разных архивов: – Я не могу сказать, что до этой книги все они не были известны ученым. Например, Труды экспедиции Академии наук содержат Приложение «Письменные источники о Ледовом побоище», авторами которого являются крупнейшие историки: Юрий Константинович Бегунов, Игорь Эрихович Клейненберг и Игорь Павлович Шаскольский. Да, там есть ссылки на западные источники, созданные на латыни, старо-немецком, польском и других языках. Однако приведены они лишь в виде отдельных выдержек (исключение – Старшая ливонская рифмованная хроника), причем лишь в переводе. В книге же «Крестоносцы и Русь» источники представлены на языках оригиналов с параллельным переводом. И самое главное – перевод сопровождается профессиональными комментариями и ссылками. Для тех людей, которые исследуют это временное пространство, книга не имеет цены.

Первое издание вышло в 2002 году. Но музей ее приобрел позднее – на одном из букинистических сайтов. – Мы действительно составили в Музее уникальную библиотеку по теме наших исследований, для которой часто покупаем издания на вторичном рынке. Эту книгу нашли с трудом, причем стоимостью в несколько тысяч рублей. Честно говоря, для меня, как издателя, такое положение было непонятно. Книга была выпущена обычным для научной книги тиражом 500 экземпляров, но то ли она оказалась чрезвычайно востребованной и ее быстро раскупили, то ли (конспирологическая версия) – часть тиража по неизвестной причине оказалась уничтожена. И у меня возникло желание ее переиздать, чтобы она стала доступной и преподавателю, и студенту исторического факультета, – рассказал директор Музея. Владимир Потресов убедил в необходимости переиздания книги учредителя учреждения культуры. Но более сложной задачей оказалось убедить в этом ее авторов. – Евгения Львовна Назарова – известный ученый с мировым именем. Характер у нее, как у всех больших ученых, сложный. В свое время она была ученицей Владимира Пашуты – одного из крупнейших наших историков, защищала диссертацию по «Ливонским правдам» (это условное название кодексов древнейшего права народов современной Латвии и Эстонии). Она очень востребованный ученый. Постоянный участник зарубежных конференций, проводимых в Германии, Польше, прибалтийских странах. Ссылалась на необходимость существенной доработки книги и на постоянную занятость, но я ее убедил. И она даже вспомнила об этом в предисловии. Евгения Назарова поблагодарила за помощь в работе над книгой не только ученых, «а также В. Потресова, чьей настойчивости автор обязан появлением второго издания». По сравнению с первым изданием, книга стала раза в полтора объемнее. Ведь почти за 20 лет, прошедших с момента выхода первого издания, проведены дополнительные исследования, сделаны новые открытия. Кроме того, авторы книги учли критические замечания к первому изданию и с некоторыми из них согласились, а некоторые аргументированно опровергли, что и отразилось в новом издании.



– Книга получилась недешевая. Связано это с постоянным удорожанием полиграфии, к тому же книга значительного объема. Но в то же время ее цена в разы ниже, чем стоимость первого издания на вторичном рынке. Кроме того, я считаю, что если студент покупает за десятки тысяч модный смартфон, то такую книжку он может себе позволить, – уверен наш собеседник. Владимир Потресов также отметил, что издатели посвятили книгу 800-летию святого благоверного великого князя Александра Невского, и она продолжает серию «Древнейшие источники по истории восточной Европы», некогда основанную В. Пашуто. – Я считаю, что мы сделали хорошее дело, – убежден издатель.