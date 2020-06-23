Шестьдесят лет спустя

Знаменитую фразу «Кто к нам с мечом придет - от меча погибнет» Невский не говорил, рыцари под лед не проваливались, но сражение было, и значение его для истории Руси трудно переоценить. Так считает директор и основатель музея истории Ледового побоища в Самолве Владимир Потресов. Сейчас музей временно не принимает гостей из-за режима ограничительных мер. Но в другое «некоронавирусное» время посетители здесь бывают часто. Причем не только из Псковской области и ближайших регионов, но даже из Монголии, Японии и Западной Европы. А ведь этот музей появился в небольшой деревне всего восемь лет назад...

«Я сам как музейный экспонат»

«Писатель, журналист, учёный, путешественник», - говорит о Владимире Потресове Википедия. «Кибернетик, кандидат технических наук, но уже 36 лет занят журналистикой и литературной работой», - говорит о себе он сам. Теперь к творческой деятельности добавилась и музейная работа. С новой сферой деятельности Владимир Потресов столкнулся, можно сказать, случайно. Но все случайное - закономерно. - Когда в 1959 году моего отца пригласили участвовать в экспедиции Академии наук СССР по уточнению места Ледового побоища, он взял меня с собой. И в 13 лет я впервые оказался в Самолве. Поэтому я сам уже тут как музейный экспонат, ведь был тогда самым младшим участником той экспедиции, - говорит Владимир Потресов. Исследования были масштабными и длились несколько лет. Каждое лето Владимир с отцом участвовал в них - изучал водные пути новгородцев и псковичей, трудился на раскопках. - В Самолве находился штаб экспедиции. Недалеко от нынешнего Музея был дом, который снимал руководитель экспедиции Георгий Караев. А основные силы — геологи, археологи, гидрологи, водолазы - размещались в местной школе. В свое время в поселке работал рыбзавод, у которого был свой причал. Там швартовались и экспедиционные суда. А на школьное футбольное поле приземлялись вертолеты. Это была большая работа энтузиастов, многие работали «на общественных началах», потому что хотели раскрыть неразгаданную страницу нашей истории. Работали с удовольствием! - вспоминает он.





Экспедиция завершилась в 1963 году. Но деревня Самолва и связанные с ней события вернулись в жизнь Владимира Потресова спустя полвека. - В 2011 году меня пригласила сюда учительница местной школы Елена Васильевна Гаврилова - рассказать ребятам об экспедиции. А поскольку у меня остались фотографии, карты, документы моего отца и письма руководителя экспедиции генерал-майора Караева, я предложил передать их школе, чтобы создать музей, посвященный этим событиям. Как оказалось, моя идея понравилась Самолвской администрации: нам выделили помещение в местном клубе и даже отремонтировали его. Экспозицию делали втроем: я, моя супруга Татьяна Наместникова, имевшая опыт музейной работы, и учительница Елена Васильевна. И к 770-летию Ледового побоища, в 2012 году, мы открыли наш музей истории экспедиции Академии наук СССР по уточнению места Ледового побоища. Документы и фотографии дополнил колоритный экспонат - водолазный костюм «трехболтовка». Именно в таком обмундировании водолазы экспедиции опускались на дно Чудского озера и совершали открытия. Удивительно, но уже в первый год работы музей, несмотря на удаленность «от цивилизации» и отвратительную дорогу, его посетили более 500 человек. Несомненно, это был успех! - Но знаете, что интересно? К нам приезжали люди и говорили: «Вы молодцы, сделали такой музей, но ведь Ледового-то побоища не было! Никакого льда не было. В интернете написано…». А я им отвечал, что еще задолго до интернета существовали летописи и западные хроники. Что Ледовое побоище интересно тем, что оно описано с противоположных сторон, и эти сведения совпадают. В общем, мы поняли, что надо рассказывать не только об экспедиции и самом Ледовом побоище, но и всей истории, предшествовавшей этому переломному событию в нашей истории. Так возникла идея создания еще одного зала.



А воплотить идею в жизнь помог друг Владимира Потресова, руководитель успешного IT-предприятия в Москве, профессор, лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники, Александр Шмид, который приобрел в Самолве участок земли, на котором возникло здание музея. Благодаря его помощи, теперь Музей располагается в двухэтажном бревенчатом срубе, где помимо экспозиций есть кинозал исторического кино и научная библиотека. Во дворе гости музея могут увидеть раритетный автомобиль «Победа», на котором руководитель экспедиции Георгий Караев в 1956 году впервые приехал в Самолву, а также двухместную байдарку: именно такие малые суда применялись в экспедиции для исследования древних водных путей на пространстве современных Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.

Теории и мифы



- Тут все экспонаты главные! - говорит Владимир Потресов. И знакомит нас с экспозицией музея, посвященной событиям далекого XIII века, давая им свои интересные трактовки и параллельно развенчивая укрепившиеся благодаря кинематографу и интернету мифы о Ледовом побоище. Одна из инсталляций — скрещенные стальные мечи. Это копии оружия, которое тогда было в ходу. Их передали музею псковские реконструкторы. Тут же выставлены доспехи и шлемы. - Мы разбиваем миф, который утвердился благодаря фильму Энзейштейна «Александр Невский». Прекрасный фильм, но он практически ничего общего с историей не имеет. Там Александр Ярославич говорит: «Немец тяжелее нас, под ним лед проломится». Но никакой лед ни под кем не проламывался! Анатомия и физиология немца и русского одинаковая. Поэтому немец не мог нести на себе такое количество оружия и доспехов, чтоб быть тяжелее русского, а тем более провалиться под лед. Оружие: копья, боевые топоры, мечи; кольчужные доспехи, шлемы все весило примерно одинаково.



Наш экскурсовод начинает издалека и рассказывает об «онемечивании», колонизации крестоносцами территорий современной Прибалтики, а также вторжении их в новгородские земли. В сентябре 1240 года объединенные силы Ливонской ветви Тевтонского, чисто немецкого, ордена и Дорпатского епископа захватили Изборск; псковичи выслали на помощь изборянам всю свою конницу, но она была разбита, и немцы осадили Псков. - По фильму все помнят предателя Твердилу Иванковича, который раскрыл врагам ворота. На самом деле один человек такое провернуть не мог. Дело в том, что Псков был пограничным городом, и на тот момент влияние прогерманской партии купцов, торговавших с Ливонией, перевесило. Поэтому и было принято решение открыть ворота, - поясняет Владимир Потресов. Есть объяснение у нашего собеседника и тому факту, почему сражение произошло именно в этом месте Чудского озера. - В марте 1242 года Александр выступил из Новгорода с целью освобождения Пскова. Тогда сухопутных дорог было мало – вокруг восточноевропейская тайга, а пилу «Дружба» еще не изобрели. Военные и торговые коллективы двигались в основном по рекам (летом на судах, зимой по льду) со скоростью 20-25 верст в сутки. По речным системам (Шелонь-Уза-Череха-Великая) верст 300, стало быть – более двух недель. Везти фураж и провиант из Новгорода практически невозможно, стало быть, получали это в окрестностных деревнях. Эта, казалось бы, бытовая проблема и определило место, где произошла битва, - интригует Владимир Потресов. По его мнению, освободив Псков, Александр не мог вернуть армию по тому же маршруту - он был опустошен: воины обрекались бы на голод. - Оставался единственный географически возможный обратный путь на Новгород через системы рек, связанных с впадающей в Чудское озеро Желчой. К ее устью он и двинулся, а попутно, как сказано в летописи «отправил весь полк в зажитие» на западный, ливонский берег. Иначе говоря, прокорм за счет противника. В Ливонской хронике о том же сказано: «чиня грабежи и пожары». Естественно это возмутило рыцарей, они быстро собрали войска, двинув их к озеру. В битве у Моосте передовой отряд новгородцев оказался полностью разбит, спасшиеся воины прибежали к Александру, сообщив численность и состав войска противника. Тогда князь и выбрал место, где произошло Ледовое побоище. Для нас важно, что эта битва победно завершила первую в истории русско-немецкую (русско-ливонскую, что практически одно и тоже) войну 1240 – 1242 годов.

«Лед мог выдержать легкий танк»

В центре экспозиции - макет сражения, созданный по материалам реконструкции руководителя экспедиции, военного историка Георгия Караева. - Красная нитка на макете — это сегодняшняя граница озера. В XIII веке границы были другими, так как уровень воды в озере был ниже, - поясняет директор музея. - Немцы пришли с запада. Александр поставил в середине «в чело» не самые сильные пешие отряды, поскольку знал, что выдержать лобовой удар хорошо организованной немецкой конницы все равно нереально. А по флангам конные дружины: свою и брата, князя Андрея. Когда немцы легко пробили чело русского войска, они уперлись в заснеженный, заросший кустарником берег и не смогли совершить привычный маневр - разделиться на две колонны, зайти в тыл и добивать более слабые фланги. Их замешательство было использовано Александром. Он ударил конницей во фланги рыцарского войска; чудь, охранявшее его тылы, побежала, и войско противника оказалось полностью окружено. Надо отдать должное немцам — сражались они достойно, но были побеждены и бежали, как отмечает летописец, семь верст по льду до «субольческого», западного, берега.

