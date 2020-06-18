Год без побоища

Уже в следующем году мы отмечаем 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Его имя прочно связано с Псковской областью. Именно здесь, у деревни Самолва Гдовского района, произошло одно из знаковых событий в истории Руси – Ледовое побоище. Вот уже больше 10 лет на месте исторических событий проводится одноименный фестиваль. Правда, в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в график мероприятий событийного туризма и впервые за много лет военно-исторический фестиваль не состоялся. Тем не менее, мы решили вспомнить, как все начиналось. О требованиях к участникам фестиваля и исторических мифах, которые он развенчивает, «Псковской правде» рассказал один из организаторов мероприятия – руководитель клуба военно-исторической реконструкции «Плесков-град» Борис Колесников.

«Идея витала в воздухе»

- Борис, ты один из основателей фестиваля «Ледовое побоище». Напомни, сколько уже лет проводится этот фестиваль? - Приятно слышать, что меня считают одним из отцов-основателей, но это не совсем верно. Для меня этот фестиваль – знаковый, потому что это первое мероприятие, с которого началось моё знакомство с реконструкторами, с самой реконструкцией, не в теории, а на практике. Первый фестиваль проводился в 2007 году, и я в нём не принимал участие, был зрителем. В то время я ещё не занимался реконструкцией, но уже сильно интересовался этой темой, и увидев своими глазами всё действо, пообщавшись с участниками, окунувшись в мир звенящего железа и настоящих бойцов, принял окончательное решение. И в 2008 году уже принял в нём участие, как полноценный воин. Понятно, что по современным меркам и доспех, и костюм оставляли желать лучшего, но это было начало! - Как зародилась идея проводить реконструкцию этого сражения? Кто стоял у истоков фестиваля? - Идея, как я понимаю, витала в воздухе давно. Ледовое побоище считается одним из самых важных сражений XIII века на Руси. И вот тогда мои ныне хорошие друзья Олег Лукьянов и Владимир Терехов вместе с ныне печально известным Олегом Соколовым появились в Псковской области с предложением провести фестиваль. Идея была одобрена администрацией Псковской области, губернатор поддержал организаторов и оказал всяческое содействие. Насколько я помню – приезжал на фестивали как зритель и, понятное дело, болел за «наших»!

Потом Олег Соколов оставил фестиваль, но к тому моменту я уже подружился с Олегом Лукьяновым и Владимиром Тереховым, мы пересекались на других фестивалях этих организаторов: известном всем псковичам «Железном граде» в Изборске и на замечательном и грандиозном фестивале в Тульской области «Куликово поле». Постоянное общение привело к тому, что я начал помогать им в организации различных моментов на фестивалях, ну и как следствие, стал соорганизатором фестиваля «Ледовое побоище».

«Плетью обуха не перешибёшь»

- В этом году из-за коронавируса фестиваль не проходил. Как пережили этот момент? - В этом году фестиваль действительно не состоялся, что для нас стало очень большой неприятностью. «Для нас» - это для реконструкторов. «Ледовка» - так мы называем этот фестиваль – это открытие сезона, первый фестиваль для всех реконструкторов, занимающихся Русью и Европой XIII века. И конечно, мы все очень расстроились. Но, как говорится, «плетью обуха не перешибёшь», против запретов и указаний о самоизоляции мы не пошли. Просто вспомнили, что уже бы стояли лагерем на берегу озера и готовились к завтрашнему, достаточно утомительному, но интересному дню.

- За время проведения фестиваля он менялся. В том числе, место фестиваля перенесли из-под Пскова в Гдовский район. Считаешь ли это удачным решением? Все-таки в черте города больше людей могло увидеть фестиваль… - Первые два года фестиваль проводили на горе Соколиха, там же и лагерь ставили. Потом лагерь перенесли на базу отдыха Титово, где специально для нас «размораживали» корпуса. Все внутренние мероприятия (бугурты, соревнования, турниры) проводились там, а в день реконструкции для зрителей мы выезжали на место, сначала на Соколиху, а потом – в Самолву. Позже было принято решение перенести лагерь непосредственно в Самолву, что на мой взгляд было абсолютно правильным решением. Дело в том, что тематические фестивали, такие как «Бородино», «Куликово поле» проводятся именно на месте сражений. Почему «Ледовка» должна отставать? Да, это дальше от города, но Куликово поле ещё дальше от Тулы, а собирает десятки тысяч зрителей ежегодно! Большинство историков придерживается мнения, по которому Самолва – это как раз место, где стояли войска Александра Невского.



А для того, чтобы зрители приезжали, надо просто сделать несколько вещей, которые помогут фестивалю стать востребованным. И если наполнение фестиваля – это задача для нас, организаторов и реконструкторов, то ремонт и (местами) просто прокладка дороги – задача властей. Не секрет, что Гдовская трасса, кроме того, что извилистая, так и находится в достаточно плачевном состоянии. Постоянный ямочный ремонт – это не решение вопроса, а просто затыкание дыр. А после поворота на Самолву вообще начинаются 30 километров грунтовки. Да, перед фестивалем дорогу ровняют грейдером. Да, вдоль дороги выкопаны траншеи для отвода воды. Да, проехать на фестиваль можно, но сам факт того, что это – грунтовая дорога, отпугивает очень большое количество людей. И пока не будет решена проблема проезда до фестиваля, он будет казаться далёким и не псковским. А все наши усилия, направленные на улучшение фестиваля и их результат, увидят очень немногие.

«Если надо - звони из шатра!»

- Расскажи о правилах участия в фестивале. Кого допускают? Насколько строгим должно быть соответствие историческому облику? За айфоны, очки - не изгоняют из лагеря? - Фестиваль, как я уже говорил – тематический, а значит – с достаточно жёсткими требованиями. К участию допускаются реконструкторы, оружие, доспехи и костюмы которых соответствуют материальной культуре XIII века. В самом начале, в 2007-2008 годах допускали людей в доспехах XVI и даже XV века, но потом от этой идеи отказались. Да, участников стало меньше, но зато историческая достоверность стала в разы выше. Для участия в фестивале надо направить заявку одному из организаторов, отправить несколько своих фотографий в костюме, доспехе, или, если вам повезло и вы – житель Пскова или Тулы, встретиться лично и продемонстрировать весь комплект «вживую». Если всё соответствует, человек получает допуск и становится участником.





Кроме того, участник должен озаботиться местом своего проживания (ночёвки). Но тут, как правило, проблем нет, все клубы-участники давно укомплектованы и правильными шатрами (туристические палатки запрещены от слова «совсем»!), и шкурами, и войлоком для того, чтобы спать было комфортно. Организаторы отвечают за доставку сена, дров, воды – в этом нам, безусловно, помогают власти Гдовского района и глава сельского поселения Самолва Валентина Николаевна Лопатёва, золотая женщина, помощь которой просто невозможно переоценить! Готовим на кострах, всё для этого у нас есть, а все современные предметы – запрещены. И если очки для зрения в единичных случаях допускаются для использования, то солнцезащитные – категорически запрещены. Если очень надо позвонить по телефону – звони из своего шатра, чтоб никто не видел и не слышал, или уходи из лагеря. Внутри лагеря – XIII век, а в нем ничего подобного ещё не было! - Насколько достоверно вы воссоздаете то сражение? По численности, по соотношению конных и пеших? Кстати, много ли у вас конных воинов? Вообще насколько подготовленной должна быть лошадь? - Само сражение мы, по сути, не воссоздаем, ибо количество участников явно не дотягивает до исторической правды. Скорее, мы воссоздаем часть битвы. И, конечно, обычная проблема подобных фестивалей – лошади. Надо помнить, что дружины на Руси всегда были конными. Большие расстояния заставляли всех садиться в седло, между княжествами были многие дни конных переходов, а пешим воинам преодолеть такие расстояния было совсем затруднительно. Но у нас всадников не хватает. Точнее, не хватает лошадей. Людей, умеющих сносно держаться в седле гораздо больше, чем лошадей на фестивале. Поэтому основная часть реконструкторов воюет в пешем строю, что несколько отличается от того, что было в XIII веке. И дело тут в том, что обычные лошади, даже привыкшие к тому, что на них катаются по 30 разных людей за день, нам не подходят. Лошадь реконструктора – это подготовленное животное, «заточенное» под реконструкцию. Его не пугают ни взмахи мечом перед мордой, ни всадник, звенящий и пахнущий железом, ни пролетающие стрелы. Таких лошадей тренируют специально, в основном это – личные лошади отдельных реконструкторов-всадников, но есть и такие, которых можно арендовать. Но аренда – это деньги, потому что лошадей надо доставить на фестиваль в коневозах, увезти обратно. Прокат коневозов тоже стоит денег, а на фестиваль их обычно выделяется столько, что приходится чем-то жертвовать. Как правило, ищем «золотую» середину, в результате всадники есть, но соотношение их к числу пеших воинов не соответствует действительности. Зато соотношение численности русских воинов и европейцев – достаточно достоверно, наших почти в два раза больше, как и было на Ледовом побоище.

«Это выдумка Эйзенштейна»

- Ты часто говоришь, что реконструкторы пытаются развенчать некоторые мифы о Ледовом побоище? Какие именно? И насколько успешно? - Да, некоторые мифы, возникшие благодаря кинематографу, очень сильно укрепились в сознании людей. Но в последнее время, благодаря и фестивалю тоже, всё больше людей узнают правду. Для начала – предыстория битвы. «Немцы захватили Псков благодаря предательству купца Твердилы». Так прямо и рисуется в воображении картинка, где толстый купец на цыпочках ночью прокрадывается мимо спящих стражников, с трудом приподнимает бревно-засов, открывает ворота, в которые на цыпочках, стараясь не греметь латными доспехами (рыцари же!), входят немцы. А наутро проснувшиеся псковичи слышат «Guten Morgen»!

