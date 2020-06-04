Книжное новоселье

Реконструкция здания библиотеки на улице Профсоюзной длилась полтора года. Все это время библиотекари со всем книжным фондом обитали в разных частях города.

Зато происходящее сейчас с полным правом можно назвать новосельем — здание кардинально изменилось не только снаружи, но и изнутри. Оно претерпело глобальную реконструкцию, от старого в буквальном смысле слова осталась только коробка.

Каждый сотрудник библиотеки получил обновленное рабочее место, в новых стенах и с новой мебелью. В каждом отделе библиотеки новые стеллажи с цветными витражами. Каждый витраж соответствует тематике отдела. К примеру, в музыкальном отделе витражи со скрипичными ключами. А в отделе гуманитарной литературы — зеленые, так как там много книг по экологии.

Читатели смогут оценить ремонт и стильное оформление каждого отдела после официального открытия библиотеки. Оно состоится после того, как отменят ограничительные мероприятия в связи с коронавирусом. И, конечно, после того, как все книги расставят по местам, наведут порядок и смонтируют новое оборудование. Пока на новых стеллажах только часть фонда, а он насчитывает 2 миллиона единиц хранения, переезжать библиотекарям помогает транспортная компания.