Книжное новоселье

Реконструкция здания библиотеки на улице Профсоюзной длилась полтора года. Все это время библиотекари со всем книжным фондом обитали в разных частях города.
Зато происходящее сейчас с полным правом можно назвать новосельем — здание кардинально изменилось не только снаружи, но и изнутри. Оно претерпело глобальную реконструкцию, от старого в буквальном смысле слова осталась только коробка.
Каждый сотрудник библиотеки получил обновленное рабочее место, в новых стенах и с новой мебелью. В каждом отделе библиотеки новые стеллажи с цветными витражами. Каждый витраж соответствует тематике отдела. К примеру, в музыкальном отделе витражи со скрипичными ключами. А в отделе гуманитарной литературы — зеленые, так как там много книг по экологии.
Читатели смогут оценить ремонт и стильное оформление каждого отдела после официального открытия библиотеки. Оно состоится после того, как отменят ограничительные мероприятия в связи с коронавирусом. И, конечно, после того, как все книги расставят по местам, наведут порядок и смонтируют новое оборудование. Пока на новых стеллажах только часть фонда, а он насчитывает 2 миллиона единиц хранения, переезжать библиотекарям помогает транспортная компания.
Книги еще нужно расставить по местам
Фото Андрей Степанов
-Я испытываю самое большое счастье за все время управления библиотекой. Это огромный вклад в развитие культуры региона, который сделала администрация области вместе с Министерством культуры РФ. Отдельные слова благодарности губернатору Михаилу Юрьевичу Ведерникову за личное участие в реконструкции библиотеки, - говорит генеральный директор Псковской областной научной библиотеки, заслуженный работник культуры РФ Вера Павлова. - В этой библиотеке хочется жить, творить, реализовывать новые проекты. Это подарок не только для сотрудников, которые получили новые рабочие места, но, в первую очередь, для жителей Пскова и области.
В библиотеке появилась надстройка в тысячу квадратных метров. Здесь планируют открыть дискуссионный клуб для молодежи. А на первом этаже появится мини-кафе. Библиотеку теперь смогут беспрепятственно посещать люди с ограниченными возможностями здоровья. Здание оснастили подъемниками и лифтом. В библиотеке появилась новая современная система вентилирования и кондиционирования воздуха. Установили и новую газовую систему пожаротушения, в библиотеке теперь автоматическое регулирование подачи тепла.
Готов к работе региональный центр Президентской библиотеки имени Ельцина с залом на 80 мест, оборудованным системой видеоконференцсвязи. Вся онлайн-деятельность будет осуществляться из этого зала. Впервые в библиотеке появились специальные стеллажи для журналов, новые каталожные шкафы, книгохранилище оснастили современными архивными стеллажами.
Региональный центр Президентской библиотеки
Фото Андрей Степанов
- Оснащение библиотеки соответствует всем современным стандартам. Раньше о таком мы могли только мечтать, - продолжает Вера Павлова. - Мы со своей стороны готовы работать с полной отдачей. У нас много интересных идей и проектов.
Ближайшее крупное мероприятие — традиционный книжный форум «Русский запад». Все сотрудники библиотеки верят в лучшее и очень надеются, что он состоится. В его рамках запланировано подписание нескольких крупных соглашений о сотрудничестве.
Кстати
Фонд редких и ценных документов областной библиотеки насчитывает около 19 тысяч экземпляров, в том числе книжные памятники даже федерального значения.