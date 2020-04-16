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Культура

Улица под улицей

Где проходила одна из главных улиц средневекового Пскова, как ее строили и ремонтировали, и какую находку археологов псковичи приняли за подземный ход

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Светлана Синцова
16 апреля 2020 года, 16:35
Фото: предоставлено героем публикации
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С октября 2019 года на Запсковье ведутся масштабные работы по реконструкции улицы Леона Поземского. И там же, на участках нового строительства, идут не менее значимые археологические исследования. О том, что удалось найти археологам и что они еще надеются открыть в ходе раскопок «Псковской правде» рассказал начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов.

- Большая часть раскопов расположена вдоль средневековой трассы - улицы Званица. - Одна из главных магистралей нашего современного города, улица Леона Поземского, была важной трассой и в средневековье, - пояснил Александр Михайлов.

По его словам, за время своего существования эта улица сменила несколько названий. Впервые она упоминается в летописях в 1466 году, где сообщается, что на Званице поставили деревянную церковь Варлаама. В XIX веке эта улица называлась Нарвской, потому что это была главная дорога из Пскова на север, в сторону Ивангорода и Нарвы, а в советское время получила имя первого псковского комсомольца Леона Поземского.

Деревянные мостовые

Псковским археологам нечасто удается работать на трассах средневековых улиц города. В середине 1950-х годов, когда готовилось к строительству здание на улице Советской, археологи обнаружили несколько ярусов замощения улицы Великой - средневековой трассы, которая шла от кремля вдоль берега Великой. Как и многие улицы средневековых городов, она была с деревянным мощением.

Технология строительства деревянного замощения была такой: по трассе улицы, вдоль нее, укладывались три-четыре параллельных рядов бревен — лаги, на которые поперек крепились деревянные плахи (половина бревна плоской стороной вверх). Плахи укладывались таким образом, что получалось единое деревянное замощение. Помимо самих улиц, такие же конструкции имели торговые места — и старый Торг, который находился около Кремля, и Новый Торг, который в начале XVI века был перенесен за стену Среднего города. Псков в этом плане не уникален: в Новгороде, Смоленске, Москве - во многих средневековых городах встречается такое.

Улица под улицейАлександр Михайлов, археолог

В процессе эксплуатации часть деревянных плах приходила в негодность и псковичи занимались «ямочным ремонтом»: ямы в мостовой заделывались не только известняковым щебнем, но и, к примеру, костями крупного рогатого скота. Время от времени замощение приходилось перекладывать. И как сейчас один слой асфальта накладывается на другой, на один ярус мостовой средневековых псковских улиц настилался второй, через четверть века — следующий ярус, потом — еще. И на крупных улицах, которые существовали долгое время, может находиться 6-7 ярусов такого деревянного замощения.

Улица под улицей
Раскоп на ул. Л.Поземского
Фото Александра Михайлова

Примерно так выглядела и улица Званица. Но пока точных свидетельств этому ученые еще не обнаружили, хоть и не теряют надежды увидеть уличное замощение этой трассы в раскопе.

- Улица Званица не открыла еще всех своих тайн. Но поскольку наши работы продолжаются, мы не теряем надежды с самой улицей более тесно познакомиться. Пока мы знаем только, что в сравнении с современной улицей Леона Поземского, средневековая Званица была вдвое уже, - говорит археолог.


ПОДРОБНОСТИ

Как археологи работают на удаленке?

По словам Александра Михайлова, раскоп продолжает работать, как и все строительные работы, связанные с реализацией федеральных проектов. А время на карантине археологи используют для подготовки отчетной документации, обработки коллекций, чертежей, фотографий.

- Коллеги в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке занимаются тем же самым, чем занимаемся мы в Пскове. Пишут отчеты о проведенных исследованиях прошлого года. Несмотря на то, что сезон археологических работ не прекращался, новые объекты уже ждут исследований. И для этого археологи должны выполнить свои обязательства по отношению к исследованным участкам, а потом уже выходить на новые раскопы, - сказал он.

Находка, породившая легенду

Пока самые ранние находки ученых на улице Поземского относятся к XI веку, элементы городской застройки датируются XII столетием. Вдоль самой улицы открыто несколько каменных построек XVII-XIX века. От них мало что сохранилось, но зато четко видно, как развивался город: у того или иного участка появлялся хозяин, строил деревянный дом с каменным подвалом, потом на месте этого дома появлялось другое каменное сооружение, и на рубеже XIX-XX веков это все перекрывалось большими мощными каменными фундаментами зданий, которые доживали до середины XX столетия. Во время масштабной бомбардировки Пскова в феврале 1944 года большая часть зданий именно в этой части города была разрушена.

Археологи нашли подвальную постройку XVIII века, которая сохранилась в том числе и потому, что начиная с послевоенного времени, была частично закрыта проезжей частью.

- Эта интересная находка породила новые псковские легенды о том, что археологи все-таки нашли легендарный тайный ход, который соединял Троицкий собор и Запсковье. Подземных ходов мы не нашли. Это просто подвал, хороший, небольшой по размерам. Там сводчатые потолок, ниши для осветительных приборов, остатки каменного пола. Достаточно интересная, хорошая по сохранности полуподвальная конструкция. Но к подземным ходам это не имеет никакого отношения.


Улица под улицей

Фото Александра Михайлова

По словам археолога, подвальная каменная часть дома была зафиксирована всеми возможными способами, в том числе, было выполнено полное сканирование этой постройки и теперь есть точная цифровая модель объекта.

- Были разные предложения по его дальнейшей судьбе. Но учитывая особенности проекта реконструкции улицы Леона Поземского и того, что сквер Парламентаризма будет находиться в центре кругового перекрестка, почти вплотную к этой постройке проходит один из новых съездов с круга, этот объект законсервирован. Никаких утрат он не понес, а если дальше возникнет идея ее приспособления, музеефикации, к этому всегда можно будет вернуться. И поскольку работы продолжаются и по Леона Поземского и по улице Набат, которая тоже в планах, думаю, что мы еще много получим интересной информации о таком значимом районе Пскова, как Запсковье.

КСТАТИ

«Псковская правда» уже рассказывала о том, как не сойти с ума в самоизоляции и расшить свой кругозор. Псковские археологи тоже не остались в стороне и предлагают псковичам на карантине познакомиться с каналами на YouTube, где в популярной и доступной форме рассказывается об археологии.

НаукаPRO – самый крупнейший научно-популярный и просветительский канал. Несколько ссылок на темы по полевой и экспериментальной археологии, и т.п.

плейлист «Археология» >>>

плейлист «Этно-археологический комплекс «Затерянный мир»>>>

плейлист «Историческая реконструкция» >>>

плейлист «Цикл. Сюжеты с археологических раскопок» >>>

Антропогенез.ру - древнейшая история и эволюция человека, экспериментальная археология, развенчивание псевдоисторических лженаучных теорий.

Синус (Родина Слонов), плейлист «Археология» -  лекции по древней истории и археологии, сюжеты об археологических объектах, раскопках и экспедициях. Кроме того, есть плейлисты с рассказами по истории Древнего мира, Средних веков, истории России и т.п.

Центр Архэ, плейлист «Новости археологии» -  видеосюжеты об археологических экспедициях, исследованиях различных древних памятников и цивилизаций, рассказы об интересных находках и др.

Курилка Гутенберга, плейлист «Археология»  - эволюция человека и полевая археология.

SienceVideoLab, плейлист «Мифы об эволюции человека» -  подробно рассматриваются и развенчиваются лженаучные теории об эволюции человека и древней истории.

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