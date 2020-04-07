Культурный код

«Псковская правда» продолжает рассказывать о том, как не просто занять свободное время, появившееся из-за карантина, но и потратить его с пользой для саморазвития. В первой части нашего рассказа мы спрашивали псковичей о том, с помощью каких сервисов и ресурсов они расширяют свой кругозор: учат языки, посещают онлайн-экскурсии и слушают лекции. Во второй – о том, как развлечься и заняться творчеством. Что советуют псковичи?

Посмотреть (или пересмотреть) мировую киноклассику

Наш коллега - кинообозреватель Муслим Камалов считает, что самоизоляция — это отличное время для заполнения пробелов в знании различных видов искусств.

Можно прочитать, например то, что давно стоит на полке, ждет своего часа и, естественно, посмотреть что-то великое, культовое, мировую классику, например. Пополнить таким образом свой бэкграунд. Никто, конечно, не отменяет и тонны сериалов, как новые, так и старые, ставшие сейчас уже легендарными и на которые теперь появилось время. Муслим Камалов кинообозреватель

Среди множества стриминг-сервисов выделю, пожалуй, «Кинопоиск HD»: за символическую сумму подписки вам будет доступно множество картин — как современных, так и классических, в том числе и призеры крупных мировых кинофестивалей последних лет. Например, сейчас там идет превосходный сериал Романа Волобуева «Последний министр». Стриминг Premier вообще стал бесплатным на время самоизоляции, там можно посмотреть, кстати, «Эпидемию» Павла Костомарова — изумительная экранизация одноименной книги Яны Вагнер про сами прекрасно догадываетесь что. Для полной картины стримингов не хватает IVI, «Окко», «Амедиатеки» и, безусловно, Netflix. А для того, чтобы ориентироваться в большом мире кино или, быть может, начать разбираться в устройстве кинематографа, помогут вот эти полезные платформы. «Арзамас» вместе с кинокритиком «Афиши» Станиславом Зельвенским собрали грандиозную таблицу по всей истории кино, которую еще и дополняют. Следить за выходом фильмов можно традиционно на КиноПоиске, а на LetterBoxd — оценивать вместе с мировыми кинокритиками фильмы, читать их отзывы, писать их самому, отмечать фильмы, составлять ватчлисты на будущее и вести собственный дневник просмотров. На специальном, дико удобном, сайте MyShows такие же операции можно проделывать с сериалами: отмечать какие смотришь, видеть, сколько серий осталось, следить за выходом и просматривать специальный календарь премьер новых эпизодов. Кроме того, на сайте составлен пользовательский рейтинг сериалов.

Поскольку просмотр фильмов и сериалов — часть моей работы, я по большей степени смотрю новое. Но и про классику, естественно, тоже не забываю, поскольку пробелы тоже имеются, а времени на их устранение — не особо. Из последнего: «Пэт Гэрретт и Билли Кид» — великий вестерн Сэма Пекинпа 1973 года, нуарные «Злые улицы» Мартина Скорсезе того же года. Пересмотрел еще «Головокружение» Альфреда Хичкока, безусловно, обязательная к просмотру каждому вещь. Из недавно вышедшего: «Извините, мы вас не застали» — великолепная остросоциальная драма Кена Лоуча, антисупергеройский и дерзкий сериал «Пацаны» и новый мультфильм студии Pixar «Вперед».

Увидеть концерт или спектакль онлайн



- Не очень люблю смотреть спектакли в записи. Но много спектаклей, очень разных, которые обычно не посмотреть, сейчас тоже доступны, - продолжает делиться советами псковский искусствовед Юрий Стекаловский. По его словам, в период закрытия театров из-за коронавируса журнал «Театр» запустил собственный проект прямых трансляций лучших спектаклей. На этом же сайте есть информация и о расписании апрельских трансляций Гоголь-Центра, Александринки и других столичных театров.

На прошлой неделе камерная капелла «Русская консерватория» под руководством Николая Павловича Хондзинского (художественного руководителя Симфонического оркестра Псковской филармонии – «Псковская правда») в концертном зале «Соборная палата» в Москве исполнила 6-ю симфонию Чайковского, которую они должны были играть в этот день на открытии Фестиваля русской музыки. Сыграли очень хорошо: онлайн-трансляция собрала больше 400 тысяч зрителей. Запись скоро будет доступна на сайте «Соборной палаты».

Юрий Стрекаловский, искусствовед

Начать играть в шахматы



Освоить этот вид спорта, тоже помогут интернет-ресурсы. - В интернете много разных видео. Есть сайт lichess.org. Там можно обучаться, играть, анализировать партии - тебе покажут твои хорошие ходы, неудачные, ошибки. Обучение тоже есть. Можно узнать, как ходит та или иная фигура, покажут ракировки и все разъяснят, - рассказывает пскович Алексей Ковалев.

А на другом ресурсе database.chessbase , по словам Алексея, можно посмотреть партии других мастеров. - Здесь можно увидеть партии известных шахматистов. Они играют и сразу же анализируют свои партии. С ними сыграть нельзя, но можно найти на сайте сильных соперников и сыграть с ними. Правда, если у тебя рейтинг слабенький, они вряд ли захотят с тобой играть, - смеется Алексей.

Сделать что-то своими руками

Тут простор для фантазии огромный. Хенд-мейд-творчество - отличный способ убить время и создать что-то по-настоящему красивое для себя или для других.



- На карантине я сделала три съедобных букета, - рассказывает одиннадцатиклассница из Пскова Татьяна Самойлова. Правда, по словам девушки, этим видом творчества она увлеклась задолго до ограничительных мер, связанных с коронавирусом:



У нашей учительницы был день рождения, и одноклассница предложила подарить съедобный букет. Мы заказали его в Instagram, нам доставили этот букет: три хурмы, два яблока и еще лимон и кустовые розы. Я решила, что сама смогла бы сделать такой букет. И, когда был день рождения у мамы моей подруги, решила попробовать. Получился очень даже симпатичный букет. Во всяком случае, имениннице понравился. Потом я стала делать букеты из клубники, из конфет. Идеи придумываю сама, но кое-что беру из интернета. Там много онлайн-курсов и мастер-классов, и далеко не все платные. А еще хорошие советы дает моя мама. Татьяна Самойлова

Другой вариант - воспользоваться «заготовками» для творчества. - Моя находка - картины по номерам. Подойдёт даже для тех, кто не умеет рисовать от слова «совсем», - рассказывает псковичка, тренер по бегу Антонина Грачева.





В комплекте идет все: холст с рисунком, краски и кисти. Принцип - как у детской раскраски, а получается красота. Будет, чем разнообразить интерьер после карантина. Антонина Грачева



По ее словам, если картина большая, рисовать можно целый месяц. Как раз до 30 апреля, когда, может быть, закончится карантин.

