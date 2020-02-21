Елизавета Барышникова: «Псковконцерт» должен стать брендом и гарантией качества проектов

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова возглавила вновь созданный «Псковконцерт». Чем будет заниматься организация и какие планы у руководителя, она рассказала в эксклюзивном интервью «Псковской правде».

- Елизавета, на днях губернатор Михаил Ведерников анонсировал создание новой организации и предложил вам ее возглавить. Чем она будет заниматься?

- Автономная некоммерческая организация «Псковконцерт» будет заниматься важнейшими региональными событиями, фестивалями и концертами. Мы будем расширять событийный календарь области, помимо существующих фестивалей, появятся новые, уже есть наработки, но анонсировать их мы будем чуть позже. «Псковконцерт» должен стать брендом и гарантией качества проектов.

- На встрече с губернатором шла речь и о Пушкинском празднике. Есть ли уже какие-то наработки? Что мы увидим в июне?

- Сейчас мы на этапе формирования концепции, она несколько изменится. Некогда Пушкинский праздник поэзии гремел на всю страну, хочется вернуть ему былую славу. Это вопрос возращения престижа и статуса. Праздник может и должен притягивать большое количество жителей области и туристов. Могу сказать по опыту нашей командной работы в филармонии: мы не гонимся за трендами, мы не стараемся забить залы, мы делаем проекты, которые сами притягивают зрителей. Этой же стратегии мы будем придерживаться в работе над праздником Пушкинской поэзии и русской культуры - 2020. А подробности и программа будут позже, и сюрпризы, конечно, будут.