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Культура

Елизавета Барышникова: «Псковконцерт» должен стать брендом и гарантией качества проектов

Новая организация получит боевое крещение на Пушкинском празднике

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Ольга Нефёдова
21 февраля 2020 года, 11:13
Фото: пресс-служба администрации Псковской области
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Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова возглавила вновь созданный «Псковконцерт». Чем будет заниматься организация и какие планы у руководителя, она рассказала в эксклюзивном интервью «Псковской правде».

- Елизавета, на днях губернатор Михаил Ведерников анонсировал создание новой организации и предложил вам ее возглавить. Чем она будет заниматься?

- Автономная некоммерческая организация «Псковконцерт» будет заниматься важнейшими региональными событиями, фестивалями и концертами. Мы будем расширять событийный календарь области, помимо существующих фестивалей, появятся новые, уже есть наработки, но анонсировать их мы будем чуть позже. «Псковконцерт» должен стать брендом и гарантией качества проектов.

- На встрече с губернатором шла речь и о Пушкинском празднике. Есть ли уже какие-то наработки? Что мы увидим в июне?

- Сейчас мы на этапе формирования концепции, она несколько изменится. Некогда Пушкинский праздник поэзии гремел на всю страну, хочется вернуть ему былую славу. Это вопрос возращения престижа и статуса. Праздник может и должен притягивать большое количество жителей области и туристов. Могу сказать по опыту нашей командной работы в филармонии: мы не гонимся за трендами, мы не стараемся забить залы, мы делаем проекты, которые сами притягивают зрителей. Этой же стратегии мы будем придерживаться в работе над праздником Пушкинской поэзии и русской культуры - 2020. А подробности и программа будут позже, и сюрпризы, конечно, будут.

Елизавета Барышникова: «Псковконцерт» должен стать брендом и гарантией качества проектов
Михаил Ведерников предложил Елизавете Барышниковой возглавить новую организацию, отметив положительный опыт работы в сфере культуры, ее успехи в руководстве Псковской областной филармонией.
Фото предоставлено Елизаветой Барышниковой.

- На новый уровень фестиваль пытаются вывести последние два года, если не путаю. Какие-то подвижки уже есть. Вы намерены развивать заданное направление или все с чистого листа начинать?

- Начало положено, безусловно. Развивать нужно и есть что. Более того, помимо яркой программы, необходимо грамотное анонсирование и пиар, с ориентацией не только на Псковскую область, но и Москву, Санкт-Петербург, Прибалтику.

- Губернатор сказал, что оркестру нужно больше участвовать в областных событиях, вести активную гастрольную деятельность. Есть ли уже какой-то план на ближайшее время?

- Благодаря поддержке Михаила Юрьевича оркестр участвует практически во всех областных событиях, а вот что касается гастрольной деятельности - на сегодняшний день мы упираемся в проблему финансирования. Гастроли оркестра - это всегда дорого. Но, конечно, мы готовы!

- Речь идет о гастролях по стране, по ближайшим соседям или по нашей же области?

- Речь идет и о гастролях по стране, и за рубеж. В прошлом году нас поддержала программа Министерства культуры «Всероссийские филармонические сезоны», и мы выступили в Смоленске. Гастроли по области и так идут, это часть нашей работы.

- Вы сохраняете пост руководителя филармонии. Не будут ли мешать эти две должности друг другу?

- Две эти должности взаимодополняемые, на мой взгляд. Безусловно, продолжительность рабочего дня увеличится, это своеобразный вызов - все как мы любим. Но мы, я сейчас о команде, готовы развиваться и развивать культурную повестку региона.

- Это у вас точно еще рабочий день будет? Не ночь?

- Посмотрим. (Смеется.)

- Удачи вам. С филармонией и проектами, связанными с ней, здорово получилось.

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