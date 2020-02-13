Мама Паши и «Пашули»

- На мое недоумение она ответила, что была в санатории, и там такие спектакли для них показывали, почему бы и нам не попробовать, - рассказывает Тамара Андреева. - Мы сами придумали сценарий, сами поставили, привлекли других детей, пригласили зрителей и спектакль сыграли. После выступления я поняла, что мне это нравится. Нет, ее родители никакого отношения к театру не имели, но мама нашей героини была настоящей мордовкой, прекрасно пела - заслушивалась вся округа. С малых лет она выступала на сцене, да так, что ей предлагали ехать в Москву учиться, но родители не отпустили. Она получила высшее инженерное образование и всегда мечтала, чтобы ее единственная дочь нашла себя в творческой профессии.

После десятого класса Тамара решила поступать в Краснодарский институт культуры, на театральное отделение. В министерстве взяла направление и окрыленная рванула сдавать экзамены. Но не тут-то было. - Мы шли вне конкурса, но по конкурсу не прошли, - смеется она. Пришлось вернуться в Чечню. Что делать? Пошла в училище. И снова невезение: набор на театральное отделение только через год. - Иди, говорят мне, на оркестровое дирижирование. - Вы что, с ума сошли? - отвечаю им. - Я ни одной ноты не знаю. - Ничего, за два с половиной года научат, - пообещали в приемной комиссии. На эти два с половиной года она забыла, что такое отдых и покой, ведь была поставлена цель: училище окончить непременно с красным дипломом, чтобы потом уж точно в институт. Отучилась и поехала покорять Ленинград. - Знаете, я думала, что со своим красным дипломом поступлю без проблем, - улыбается она. - И оппа! Опять пролетела. Ей поставили тройку по творческому конкурсу. Она так обиделась, что сдавать другие экзамены даже не сочла нужным, развернулась и уехала домой.

Отказала министрам

- Ой, я такая дурочка была тогда, вы даже не представляете, - смеется Тамара Андреева. - Когда я пришла на распределение после училища, да с красным дипломом, то могла выбрать все, что угодно. А я же, вся такая воспитанная на патриотической литературе, сходу попросила направить меня в самый дальний аул. Педагоги, у которых она училась, чуть со стульев от изумления не попадали. Они буквально вытолкали ее из кабинета. - На мое счастье в тот день приехала директор шикарного дома культуры в Нестеровской станице, - вспоминает Тамара Андреева. - Она подошла ко мне и сказала, что раз мне все равно куда ехать, то не поеду ли я к ней. Так Тамара оказалась в Нестеровке, где колхоз-миллионер, а дом культуры - шикарное трехэтажное здание с подземной парковкой. Но вся эта красота и помпезность девушку не волновали. Она думала лишь о том, как бы поскорее прошел год и можно было снова поступать. Однако работала с душой и всем своим энтузиазмом, да так, что остаться ее просили аж два министра: министр культуры РСФСР и министр культуры АЧИССР. Предлагали ей квартиру, хотели сделать директором дома культуры, но она уехала в Ленинград.

- И опять получила тройку по творческому конкурсу, - хохочет Тамара Алексеевна. - Но на этот раз я сдала все экзамены. Чтобы я могла к ним готовиться, по просьбе подружки меня запирали в библиотеке, и я там с утра до вечера читала книги. И поступила на методиста-организатора. Почему не пошла на театральное отделение, уже и не помню. Кто-то меня повернул, но я об этом не жалею, потому что у нас там было все. Она жила учебой, впитывала в себя все по крупицам. Институт находился рядом с Троицким мостом, Марсовым полем и Эрмитажем. В последнем они разве что не ночевали. Театр, куда студентов ее института пускали бесплатно, был как дом родной. Еще на первом курсе ей предложили остаться в Ленинграде, но то самое патриотическое воспитание все еще не давало ей покоя: работать собиралась на Севере. - Но на Север мне уехать не дали, - смеется она. - Заведующая отделом культуры Новосокольников в ту пору была моя подруга, мы с ней в институте познакомились. Вот она мне и говорит: «Раз тебе все равно куда ехать, поехали к нам: что Север, что Новосокольники - одна фигня».

Смысл жизни

В доме культуры в деревне Шахнихи Новосокольнического района Тамара Андреева отработала 15 лет. Большую часть времени - в должности директора, что ей однако не мешало ни петь, ни танцевать, ни кружки для детей вести. Может, и больше отработала бы, если бы дом культуры не закрыли по причине аварийности. После его закрытия ее пригласили создать и возглавить театральное отделение в детской школе искусств в Новосокольниках. - В Шахнихах мне дали квартиру, - вспоминает она. - За это время у меня умерла мама, папа уехал в Саратов, началась война в Грозном, закончилась война. Я вышла замуж, семь лет по совершенно непонятным причинам у нас не было детей, а потом родился сын, мое солнышко. Четырнадцать лет прожил мой Паша. Был он очень умный, окончил всего семь классов, но ему посмертно дали золотую медаль. 18 сентября 2012 года сын умер. У него была опухоль головного мозга. Никто не смог помочь. За полгода сгорел. Я решила, что наступила и моя смерть, буду умирать. Жить мне не хотелось. Она бросила работу, как только сын заболел. И созданное только-только театральное отделение тоже стало медленно приходить в упадок. - Через месяц после Пашиной смерти ко мне пришли из школы и сказали, что если я не вернусь, отделение придется закрывать, - рассказывает Тамара Андреева. - Стало жалко, потому что столько детей, столько заслуг, звание образцового коллектива (Тамара Андреева - руководитель театрального коллектива «Ливень»). Сказала, что попробую. Если две недели смогу отработать, то останусь. Две недели мои дети меня просто терпели. Я ревела прямо на сцене, начинала что-то объяснять и плакала. Они не жаловались родителям, они не лезли ко мне с нежностями, они просто молчали и плакали вместе со мной. Мне удалось себя преодолеть, я решила, что должна идти дальше. Для чего-то меня оставили на этом свете. Как-то во сне ко мне пришел Пашка. Я говорю: «Паша, Паша, ты живой, Паша». А он мне отвечает: «Пока ты веришь, я - живой». И я решила, что надо жить так, чтобы осталась память о моем сыне и моих добрых делах. Я не делаю больших добрых дел. Я отремонтировала свой кабинет, купила стенд, полки. Я начала выращивать розы около нашей школы. Сначала выкапывали, но я поставила таблички, что эти розы в память об умершем сыне педагога, и люди перестали их трогать. Но розы появились не так давно, а вот фестиваль…

В память о сыне Тамара Алексеева придумала и организовала детский театральный фестиваль малых форм «Пашуля». - Паша учился здесь, в детской школе искусств Новосокольников, сразу на двух отделениях, - говорит она. - На театральном с пяти лет, и окончил его с красным дипломом, и музыкальном, но окончить его не успел. Я решила, что надо сделать что-то такое, чтобы сохранить память о нем. Так и появился фестиваль.

Большой праздник

Сначала фестиваль был районным. Уже через год для участия в нем приезжали коллективы со всей области. В этом году ждут гостей их соседней Белоруссии. Каждый фестиваль - это веселый праздник для детей с сюрпризами, призами, сладкими подарками, пирогами и ворохом положительных эмоций. «Пашулю» создает весь коллектив детской школы искусств, включая воспитанников: кто-то отвечает за концерт, кто-то за показ фильма о Новосокольниках, кто-то за чайную, кто-то за размещение гостей, кто-то за регистрацию, кто-то за музыку и видео. Никаких средств на его проведение не выделяется: немного поддерживает школа, остальные расходы берет на себя Тамара Андреева. - Когда заболел мой сын, мы до последнего надеялись, что он выздоровеет, - объясняет она. - Очень много людей помогали материально. Я решила, что каким-то образом должна вернуть эти деньги.

Фестиваль проходит в зале школы искусств, он давно не вмещает всех желающих — более 200 участников, не считая гостей праздника, и требует капитального ремонта. - У вас же рядом Дом культуры, почему не перенесете фестиваль туда? - спрашиваем. - Так на этой же сцене выступал Паша, - раздается детский голос прежде, чем успевает ответить Тамара Алексеевна. - Это Пашина сцена, - говорит она. - Он сидел за этим фортепьяно, выступал на этой сцене, он практически отсюда ушел в последний путь. Я просила сделать трансляцию из зала хотя бы в фойе. «Ростелеком» на вручении премии «Народное признание» обещал помочь.

В день нашего приезда в зале собрались ученики Тамары Алексеевны. Самому юному — Артёму Селезнёву — всего семь лет. На театральное отделение он пришел после того, как, будучи еще дошкольником, дважды победил на «Пашуле». Ведь чтобы участвовать в фестивале, необязательно ходить в театральную студию. Необязательно даже играть в спектакле. Можно выступить с хореографическим номером, лишь бы в нем был сюжет.

Взрослые, да и сами школьники, до сих пор вспоминают, как Артём играл мышонка. В процессе выступления с него постоянно спадала шапочка, он ее надевал, а она снова сваливалась - и так до бесконечности. Смеялся весь зал, а Артём громче всех. В этом году юный актер примеряет на себя роль Дурака. - А я им сразу говорю, когда они ко мне приходят, что играть принцесс и принцев у меня вы не будете, - улыбается преподаватель. Василина Баранова была уже и помидором, и букашкой, и продавцом, и ведьмочкой. К Тамаре Алексеевне ее привел лучший друг Мишка, а она в свою очередь захватила свою подружку Лизу.

- Мишина мама ходила ко мне на занятия, когда я была директором Дома культуры в Шахнихах, - объясняет Тамара Андреева. - Мы живем в одном доме. Занималась у Татьяны Алексеевны и мама Артёма Селезнёва. Теперь ее старший сын Даня — гроза «малышей» театрального отделения, потому что частенько сидит в жюри и пишет на их выступления такие разгромные опусы, что закачаешься. В коллективе старшие наставляют младших, но и у малышей есть такое право. «Ливень» становился лауреатом и дипломантом многочисленных конкурсов и фестивалей, имеет награды Международного конкурса «Волшебная маска» (Санкт-Петербург), Всероссийского конкурса-фестиваля «Зимние театральные игры» (Москва), Международного конкурса-фестиваля «Краски моря» (Пицунда, Абхазия) и других. Все его воспитанники - неоднократные участники и победители «Пашули». К фестивалю они относятся трепетно и со всей любовью. *** Тамара Алексеевна из тех людей, кто умеет переживать. Глубоко. Мы общались с ней, с ее воспитанниками - и чувствовали восхищение, боль, удивление, радость. Нелегкая судьба — но сколько счастья мама Паши, «Пашули» дарит людям вокруг.

Этот фестиваль — заслуга Тамары Алексеевны. Каждый раз он проходит по-новому, каждый раз ярко, в него она вкладывает всю себя. Это настоящий детский праздник, ребята наслаждаются игрой, и зрители получаются огромное удовольствие. Я сама каждый раз сижу и радуюсь. Заведующая районным отделом культуры Галина Куркова