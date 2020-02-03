Руссо туристо на Псковской земле

6 000 путешественников посетили Туристский информационный центр Псковской области в 2019 году. Люди приезжают со всего мира: Россия, Латвия, Эстония, Германия, Франция, Швеция, США, Нидерланды, Польша, Австралия, Литва, Белоруссия, Бельгия, Финляндия. В регионе они проводят в среднем 2-3 дня, оставляя примерно 3 000 — 7 000 рублей в день.

На новогодних каникулах Псков был полон туристами. Можно даже сказать, что спрос превышал предложение. Люди гуляли по городу и не знали уже, на что еще им потратить деньги, поэтому хотелось бы больше уличных фудкортов, занимательных программы, новых объектов. Поток туристов из года в год увеличивается, и надо предоставить им возможность потратить деньги на нашей Псковской земле.

П резидент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-запада «Астур» Гелена Самохвалова

По ее словам, в этом сезоне спрашивали индивидуальные и групповые аутентичные маршруты. -Мы возили туристов в этнографическую деревню сето в Сигово, где много интерактива, где можно приготовить какое-то блюдо, поучаствовать в обряде или примерить национальную одежду. Гостям интересен живой туризм, культурно-познавательный в прямом смысле этого слова. Им хочется изучить изнутри, попробовать сделать самим, поэтому на интерактивные программы большой спрос,- отмечает Гелена Самохвалова.

Несомненной новинкой сезона стали туры «По Печорской стороне» и «Изборскому тракту». Они пользуются популярность не только у приезжающих гостей, но и у самих псковичей. География мест, откуда побывали у нас в прошлом году туристы, очень разнообразна. Новый год только начался, а нашими гостями уже стала семья с Чукотки, которая приехала узнавать «где началась Россия». П редседатель Псковского областного Союза туриндустрии Светлана Баранова

Светлана Баранова рассказала, что сотрудники турфирмы «Континент» пытались на основе социального опроса в гостиницах определить портрет туриста, который приезжает в Псковскую область. Получилось, что это чаще женщина около 40 лет, путешествующая одна и твердо стоящая на ногах.

В прошлом году мы работали с Русским географическим обществом. Итогом работы стало размещение трех наших маршрутов - «По следам Александра Невского», «Православное ожерелье Псковской земли» и «Хорошо в деревне летом» - в специальном разделе «Путешествие с РГО» на сайте Общества. Это своего рода знак качества. Семейный тур «Хорошо в деревне летом» как раз рассчитан на жителей крупных мегаполисов, которые устают от суеты большого города. Это интерактивный тур с посещением наших хуторов, Малинового, Хлебного. Надо сказать, что эти туры последнее время набирают популярность, ими интересуются даже жители области. Директор компании «Славянский тур» Изабелла Коваль

Еще одно направление, которое пользуется спросом, — детский образовательный туризм. В рамках проекта «Псковские уроки» «Славянский тур» разработал образовательные программы, авторские квесты и интерактивы, которые интересны школьникам.

Какие знаменитости были в Псковской области в прошлом году

Вера Брежнева, певица В конце октября прошлого года состоялся ее концерт. Псков встретил ее снегом, чем удивил певицу. «По городу я не погуляла, так как немножко не угадала с одеждой и побоялась замёрзнуть. Зато видела Псков из окна автомобиля. Я уже знаю, что буду скучать по этому теплу, по этому уюту, по этой красоте», - поделилась певица и отметила, что от радушия псковичей и множества комплиментов у неё мурашки.

Натали, певица Приезжала поздравлять псковичей с Днем города в июле. На следующий день она погуляла по Пскову. «Прекрасный город Псков! – подписала Натали фотографии, выложенные в соцсети. – Вчера [20 июля] – празднование Дня города! Благодарю за энергию и аплодисменты! Аплодирую вам! Поздравляю ещё раз! А сегодня – маленькая экскурсия в Псковский кремль. Смотровая площадка у устья реки ПсковА. А ива у воды даже в кадр не поместилась, какая мощная. «Трактир 903» напоминает всем дату основания Пскова. Город с прекрасной энергетикой, много храмов и церквей. История города, конечно, богатая».

Рома Зверь, певец Приезжал в Псков не первый раз. В первый приезд почти пять лет назад Псков его очаровал. «Гуляя вдоль набережной, я насчитал около 15 храмов и церквей, буквально через каждые 100 метров памятники архитектуры! Кто может дать точный ответ, сколько в Пскове таких памятников истории? Говорят около 100», - отметил певец и посоветовал всем обязательно посмотреть на старинные фрески Мирожского монастыря. Приехав с концертом в феврале прошло года, вновь не удержался и перед выступлением прогулялся по городу.

Юлия Пересильд, актриса Уроженка Пскова бывает в городе несколько раз в год. Часто приезжает со своими дочками и просто гуляет с девочками по городским улочкам. Новогодние каникулы 2020 года не стали исключением. Их певица провела в кругу родных и близких в родном городе. «Сочельник, гуляем, заходим во все церкви, все готовятся к Рождеству. Сколько же красоты в Пскове», - написала Юлия в своем «Инстаграме».

Оксана Федорова, телеведущая Ещё одна псковичка старается по возможности приезжать в родной город. «Всегда, когда приезжаю в Псков, обязательно бываю в Псково-Печерском монастыре», - писала она в соцсетях в марте. А в мае оставила следующую запись: «Псковщина - лучшее место на земле. Благодарю нашего губернатора Михаила Ведерникова за работу, которую он делает на благо Псковской области. Была рада разделить общий праздник - дни Псковской области в Москве».

Наталья Бочкарева, актриса В свой день рождения 25 июля актриса, известная ролью Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», побывала в Псково-Печерском монастыре. «Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь – колыбель православия России. Я встретила в Печорах невероятное количество открытых, добрых и искренних людей, которые еще умудряются жить по законам человеколюбия, - написала она в соцсетях. - Это перевернуло мою жизнь, и могу вам сказать, что свой «новый год» мне хочется начать именно с этим ориентиром».

Юлия Высоцкая, актриса, телеведущая и Андрей Кончаловский, режиссер В январе прошлого года после 20 лет брака известная пара обвенчалась в Троицком соборе Пскова. Среди гостей церемонии были только родные и близкие, в том числе брат Кончаловского - известный режиссер Никита Михалков. «Этот собор – исключительное место. Это все, что я могу сказать», - прокомментировал свое венчание режиссер. Венчал супругов митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Джефф Монсон, американский спортсмен Впервые в наш город Монсон приехал 23 февраля 2015 года, чтобы дать мастер-класс юным псковским спортсменом. Тогда он почтил память бойцов легендарной 6-ой роты и принял участие в торжествах по случаю Дня защитника Отечества. В прошлом году его пригласили на детский турнир по боксу. В этот свой Монсон побывал в недавно открытом спортдиспансере. Там его гнули, тянули толкали, вертели, массировали и давали советы перед предстоящим боем.