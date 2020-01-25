Академия наук выпустила о Дальнем Востоке книгу выросшего в Изборске ученого

Урна с его прахом захоронена в Изборске в соответствии с волей ученого. В Изборске он вырос, там сделал первые шаги в науке. В Изборске зародилась его любовь к русской старине. С Изборска началось восхождение к вершинам археологической науки. Судьбоносную роль в выборе жизненного пути сыграл прославленный академик Валентин Седов. В издательстве Института археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН вышли в свет «Очерки по истории и археологии Забайкалья, Приамурья и Аляски XIII-XIX вв.» нашего земляка Александра Артемьева. В объемную, богато иллюстрированную книгу вошли девять очерков, подводящих итоги изучения эпох Юань и Мин в Забайкалье и Приамурье, освоение русскими Дальнего Востока и основание Ново-Архангельска – столицы Русской Америки. Однако сначала в судьбе автора появилась Изборская земля.

Ученик и учитель

Когда в 1971 году начались раскопки Труворова городища, к масштабным работам привлекали изборских школьников. Среди них был Саша Артемьев – 12-летний мальчик, поразивший главу Изборской археологической экспедиции Валентина Седова недетской одержимостью.

тех пор они – ученик и учитель – не разлучались. Один поднимался к вершинам науки, другой наблюдал с этих вершин за восхождением и поддерживал своего последователя. С седовского благословения Александр Артемьев блестяще защитил кандидатскую диссертацию «Города Псковской земли в XIII-XV вв.», а в 38 лет стал доктором наук. - Самым молодым доктором исторических наук, - подчеркивал с гордостью Валентин Седов при каждой встрече с нами. Последняя состоялась осенью 2002 года в Псковском музее, где проходил археологический семинар. Заседание уже начиналось, а Седов все расхаживал по вестибюлю. На наш призыв ответил, смущенно улыбаясь: - Вот-вот должен подъехать Александр Рудольфович, и я бы хотел его дождаться. Им не часто приходилось встречаться – где Псков, Москва и где Владивосток, куда перебрался со временем Артемьев. Потребность же в общении была огромной. Патриарха археологической науки и его соратника, друга связывала безграничная преданность делу и любовь к Изборску.

Книга-завещание

Мама ученого Раиса Тимофеевна все так же живет в Изборске. Посмертная монография сына стала для матери его возвращением. Стоически перенося все житейские невзгоды, болезни, мужественно, бесслезно – невосполнимую утрату, она вдруг ожила, почувствовала себя счастливой. Книга эта адресована не только специалистам, но и читателям, интересующимся историей своего Отечества. Наиболее яркие ее страницы посвящены героической обороне Албазинского острога от маньчжуров в 1685-1687 годах, забайкальской ссылке протопопа Аввакума и роли Русской православной церкви в освоении Забайкалья и Приамурья, а также мало кому известной истории освоения русского острова Ситха (Баранова) с появлением на нем Ново-Архангельска.

Наряду с изложением итогов археологических изысканий, равноценных открытиям, автор «Очерков…» стремился донести обоснованную тревогу за сохранность богатейших окраинных территорий России. Огромных усилий стоило исследование этих обширных земель, а изучение процесса их формирования «было бы невозможно без непосредственного знакомства с путями продвижения землепроходцев, местами расположения первых зимовий, острогов, городов…». На это уходили годы практически кочевой жизни. Так, например, археологические исследования Албазинского острога в Амурской области продолжались около 13 лет – с 1989 по 2002 год. Их результаты вызвали общественный резонанс, пробудили в людях глубокое чувство патриотизма. Останки 57 героических защитников Албазина, обнаруженные 306 лет спустя, были захоронены с надлежащими почестями. Сейчас эта братская могила стала местом поклонения казачества Сибири и Дальнего Востока.

Очерку об Албазинском остроге Александр Артемьев придавал особое значение – как единственному в своей практике случаю, всколыхнувшему общество. Однако все очерки, которые он готовил к печати в последний год жизни, взывают к памяти и к тому, чтобы мы, россияне, хранили, берегли достояние великой страны и действовали во имя ее и благо. В послесловии к монографии вдова ученого Надежда Артемьева вспоминает о том, с каким рвением работал ее супруг над этой книгой, увязывая археологический материал с письменными, картографическими, этнографическими источниками, словно предчувствуя свою гибель.