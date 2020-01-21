Ученые выяснили, какой праздник псковичи считают главным, и это не Новый год

«Псковская правда» публикует данные состоявшегося в Пскове исследования праздничной культуры, предоставленные в редакцию Оксаной Ковзеле, доктором филологических наук из Даугавпилсского университета (Латвия).

Семейные ценности

Жители Псковской области праздники воспринимают как возможность побыть с членами своей семьи (66,5 %), это своего рода гарант единения, средств сплочения, а также сохранения заложенных в семье традиций. Возможность побыть с семьей является одной из основных причин участия в праздниках и торжествах (29,6 %). 29,5 % респондентов утверждают, что они всегда празднуют дома с семьей, 23,3 % собираются по этому поводу шесть-десять раз в год, 44 % – два – пять раз в год, 2,3 % – один раз в год и лишь 0,9 % опрошенных этого не делают вовсе.

СПРАВКА В мае – октябре 2018 года в рамках европейского проекта «Трансформации праздничной культуры приграничья: на примере Латгалии и Псковской области» (номер соглашения 1.1.1.2/16/I/001, номер заявки 1.1.1.2/VIAA/1/16/109), осуществляемого Даугавпилсским университетом (Латвия) в тесном сотрудничестве c Псковским государственным университетом, был проведен анонимный опрос с целью выяснения мнения жителей области о современной праздничной культуре и происходящих в ней изменениях. Ученые опросили 424 человека.

Самым популярным праздником среди жителей области в наши дни является День рождения (положительная оценка – 84,5 %, степень вовлеченности – 81,6 %, соблюдение традиций – 56,6 %), который несет в себе идею преемственности поколений и передачи накопленного опыта своим потомкам.

День рождения и есть самый главный праздник. Девочка, 15 лет, Опочецкий район, село Глубокое

Второй по популярности праздник – это Новый год (положительная оценка – 71,1 %, степень вовлеченности – 78,8 %, соблюдение традиций – 62,3 %), повод всем родным собраться вместе и обменяться впечатлениями за год, ну и, конечно же, вручить подарки. Еще одна значимая группа праздников – религиозные, среди них наиболее популярны Пасха (69,8 %), Рождество Христово (68,1 %) и Троица (63,7 %). Они также важны для морального воспитания и единения членов семьи разных возрастов. При этом отмечается возрастающая популярность религиозной праздничной культуры и среди молодежи, которая начинает ходить в церковь, поститься, совершает паломничество к святым местам, однако данный процесс все же не представляется стихийным и повсеместным. Активными участниками пасхальных мероприятий себя считают 57,9 % опрошенных жителей области, рождественских – 52,2 %, в свою очередь 51,8 % постоянно собираются на Троицу.

На Пасху нынче в храм не войти, людей много, даже кто не ходит, те приходят. Женщина, 73 года, Пыталово

День города против Пушкина

Опрошенные осознают необходимость сохранения и передачи старинных традиций и обрядов (60 %), что осуществимо посредством праздников, которые являются важной составляющей культурного наследия России (59,6 %) во всем его национальном и культурном многообразии (47 %). Именно необходимость сохранения традиций (32,2 %) и патриотизм (32,3 %) чаще всего мотивируют их принять участие в праздниках. В Псковской области наиболее популярным народным праздником, несомненно, стала Масленица (положительная оценка – 56,9 %, степень вовлеченности – 29,3 %).

Масленица – это однозначно, чучело это вечно жгут, и блинов много, очень любят этот праздник. Женщина, 59 лет, Опочка

Намечается тенденция превращать Масленицы в рекламную акцию и даже своеобразный бренд. В особенности речь идет о Всероссийской Масленице в Пскове в 2010 году с участием именитых артистов, собравшей примерно 60 000 участников, но на практике оказавшейся недолгосрочным проектом.

Половина псковичей (49,4 %) не уверены в том, что они являются знатоками праздничных традиций, хотя и утверждают, что следуют традициям празднования Нового года (62,3 %), Пасхи (45,1 %), Троицы (42,5 %), Рождества Христова (42 %) и прочих праздников. Достаточно популярны и локальные, сельские празднования, которые на фоне городских отличаются искренностью и задушевностью.

А я очень часто еще еду в деревню Волхово, есть такая в Печорском районе, там праздник сельский фантастический, он мне чем-то напоминает праздники бабушки, я его люблю безумно. Там настрой особенный, собирается круг километров за 20, наверно, приезжают, хотя туда и москвичи, и питерцы. Люди вот по этому соскучились, по таким дням, они оказываются необходимостью. Женщина, 62 года, Псков

Еще одним достаточно популярным массовым мероприятием является Пушкинский праздник поэзии (46,2 %), благодаря своей культурной и интеллектуальной направленности создающий серьезную конкуренцию массовым мероприятиям сугубо развлекательного толка, к примеру Дню города (46,9 %) и прочим. Однако со временем, к сожалению, отмечается угасание интереса и к данному празднику. В современном потребительском обществе, члены которого постоянно пребывают в состоянии физического и морального истощения, праздники, конечно же, являются еще и достаточно действенным средством релаксации. Во время празднования опрошенные не только развлекаются (49,8 %) и активно участвуют в массовых мероприятиях (26,2 %), но и получают положительные эмоции (50,2 %), достигают определенного состояния души (47,1 %), контактируют с друзьями и знакомыми (43,6 %), отдыхают от каждодневного труда (36,5 %).

Это день, когда, во-первых, я получу какие-то положительные эмоции, скорее всего, проведу время с людьми, которые мне дороги. Женщина, 20 лет, Пыталово

Праздник – это когда свободное время, это когда голова у тебя свободная, у тебя только положительные эмоции, коллеги тебе не мешают. Женщина, 59 лет, Опочка

Мотивацией участия в тех или иных праздничных мероприятиях чаще всего служит личный опыт (47,8 %), доступность места действия (36,6 %), программа мероприятия (30,6 %), а также возможность побыть с друзьями (27 %), развлечься, не прилагая особых на то усилий (17,9 %).

Бесовщина какая-то

В современную праздничную культуру постепенно проникают новые тенденции и веяния, что в эпоху глобализации, по сути, неизбежно. Одна из таких тенденций – это принятие западных образцов. Среди них особого внимания заслуживают два: День святого Валентина и Хэллоуин. К первому празднику опрошенные относятся нейтрально, однако празднуют его без особого энтузиазма (7,3 %) и достаточно редко приобретают характерную атрибутику (6,3 %).

Я жене валентинки дарю и поздравляю с этим праздником. Это праздник любви, совершенно замечательный. Мужчина, 58 лет, Псков

Возможно, данный факт объясняется наличием альтернативных праздников, в том числе и Дня семьи, любви и верности (День Петра и Февронии), который в Псковской области знаком (положительная оценка – 24,3 %, степень вовлеченности – 12,4 %), однако недостаточно популярен. Хэллоуин популярен куда менее (положительная оценка 2,9 %, степень вовлеченности – 1,9 %, приобретение атрибутики – 0,4 %), так как воспринимается как традиция, идущая вразрез с православием и фактически ему враждебная.

Хэллоуин этот, понимаете, ну, сатанинскую мессу никто не пропагандирует, за исключением сумасшедших, почему-то детей своих отправляют туда… Женщина, 67 лет, Псков

Ой, что вы, это вообще бесовщина какая-то придумана. Женщина, 76 лет, Опочецкий район, Глубокое

Слишком много

Одна из проблем современного общества – это его относительная пассивность, что проявляется в том числе и на уровне праздников (подобное мнение подтвердили 44,6 % опрошенных). Значимым является то, что лишь 11,7 % респондентов постоянно участвуют в местных праздниках и праздничных мероприятиях, 24,1 % опрошенных это делают часто, 32,4 % – иногда, тогда как 23,4 % респондентов в праздниках участвуют редко или же в 8,4 % случаев не участвуют вовсе.

Они даже не танцуют, не поют, ничего, как на праздниках раньше. Они только поели и отвалились с мобильником, извините. А как мы пели и читали стихи, а как мы плясали! Ж енщина, 71 год, Псков

Одна из самых распространенных причин отказа от участия – это плохое качество (17,8 %), а также недостаточное количество и разнообразие доступных праздничных мероприятий (13,4 %), которое полностью удовлетворило лишь 3,4 % опрошенных. Жителей области беспокоят очевидные изменения в праздничной культуре в целом. Среди них как основная причина упомянута утрата исконного содержания праздников (39,6 %), заимствование иностранных образцов (30,7 %), несоответствие национального колорита (25,1 %), что в современных условиях объясняется отсутствием фоновых знаний или же ориентированностью организаторов на простоту и в то же время зрелищность происходящего в ущерб традициям и значению. Как результат - со временем возрастает недовольство создаваемой во время праздничных мероприятий атмосферой (10,5 %), их несоответствием традициям (8,5 %), отсутствием аутентичности (6,1 %), хотя на данном этапе, как показали данные опроса, об этом задумывается далеко не каждый житель Псковской области. Для опрошенных очевидно влияние коммерции на современную праздничную культуру. Праздники, по их мнению, зачастую превращаются в своего рода товар (42,6 %).

Вот эти ярмарки, шашлыки, всякие вот эти вещи – это были, есть и будут. Кто-то идет для того, чтобы отдохнуть, а кто-то, конечно, денежку заработать. Женщина, 59 лет, Опочка