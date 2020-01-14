В «Холопе» псковичи снимались целыми семьями

Однако важно, чтобы все было натуральным: брови, ресницы, ногти. Была ситуация, правда, на съемках другого фильма, когда у девушки — дублера главной актрисы - оказался гель-лак. Ей пришлось его самой удалять! Светлана Пантелеева

Актеры, которые постоянно снимаются в массовых сценах все эти правила знают давно. - Так как я нахожусь в базе актеров массовых сцен, я в курсе всех кастингов, - говорит Светлана. - Сама участвую в них и приглашаю знакомых. Например, в фильме «Холоп» со мной снимались мои друзья, мама и сын. Даже не ожидала, что их это заинтересует. В фильме «Холоп» она была задействована сразу во многих сценах- в одной она даже произнесла несколько слов. - Я снималась на протяжении полутора месяцев с небольшим перерывом. Выезжали в пять утра, бывало и в три часа ночи, а возвращались домой ближе в полуночи. Мы изображали крестьян из деревни. Костюмеры и гримеры работали профессионально, кожу, ногти замазывали темным , «забивали благородство», как нам говорили. А в эпизоде, где я произношу слова, я даже не сразу поняла задачу. Я подумала, что издеваюсь над героем Милоша. Он просит у меня телефон, чтобы позвонить. А я говорю: «В колокол что ли?». Я же крестьянка из XIX века, откуда мне знать, о чем он говорит?

КСТАТИ 2 млрд рублей уже собрал «Холоп» в прокате, ранее это удавалось только «Движению вверх» и «Т-34».

Разбитая тарелка превращается ... в торт!

Помимо ежедневной работы с восьми утра до позднего вечера, участникам массовки удавалось пообщаться и со звездным составом фильма. - Все актеры и съемочная группа очень дружелюбные, фотографировались с радостью , но мы старались не мешать съемочному процессу, это тоже правило. Съемочная группа пригласила нас отмечать двухсотый кадр. Мы вместе с актерами были на празднике. А от нашего поздравления съемочная группа вообще была в полном восторге.

Светлана Пантелеева пояснила, что у псковских актеров массовых сцен сложилась традиция — делать торт в форме тарелки, которая разбивается в первый день съемок. - И вот этот торт-тарелку мы преподнесли актерам и съемочной группе на празднике. А еще подготовили целую программу с песнями и стихами сьемочной группе и актерам. Еще один оригинальный подарок актеры массовых сцен сделали исполнителю главной роли Милошу Битковичу: - Во время съемок Милош получил престижную премию своей страны Сербии — а мы разучили сербский народный танец. Танец несложный, там главное — настроение, эмоции. И мы вместе с Милошем его танцевали. И, конечно, когда фильм «Холоп» вышел на экраны псковских кинотеатров, первым делом его посмотрели снявшиеся там псковичи. - Этот фильм мы ждали полтора года. Для людей, которые снимаются в картине, первыми посмотреть кино — вознаграждение. Очень приятно было, что в титры добавили всех нас, - говорит Светлана. «Холоп» отличается от других фильмов, в которых она снималась, тем, что актеры массовых сцен показаны крупным планом. - Мы снимались — и мы видим нашу работу! Фильм оставил приятное впечатление. Семье понравилось. Теперь младший сын — ему семь лет — тоже мечтает сниматься в кино! Светлана также рассказала, что получила колоссальное количество отзывов об этом фильме: -Нас узнают, нам пишут, звонят, и еще больше людей хотят себя попробовать в роли актеров массовых сцен.

- Мы сделали прекрасный фильм, - считает другой актер массовых сцен, реконструктор и организатор военно-исторического фестиваля «Хельга» Василий Мизгирев. Поскольку в анкете на кастинге он указал, что готов работать в команде каскадеров, роль ему пообещали «интересную».