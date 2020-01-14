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Культура

В «Холопе» псковичи снимались целыми семьями

Три дня сидеть на столбе, спать пару часов в сутки, мерзнуть на ночных съемках, не наращивать ресниц и не красить ногти, разучить сербский танец и испечь торт в форме кинотарелки — на что пошли псковичи ради съемок в «Холопе»

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Светлана Синцова
14 января 2020 года, 12:46
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Вышедший на экраны в конце прошлого года фильм Клима Шипенко «Холоп» бьет рекорды кассовых сборов. Частично съемки «Холопа» проходили в 2018 году в Псковской области, в кинодеревне, выстроенной в Новоржевском районе. Естественно, во многих массовых сценах были заняты псковичи. «Псковская правда» разыскала засветившихся на большом экране земляков, и они рассказали о радостях и тяготах работы в кино.

СПРАВКА

По сюжету молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему все дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние меры. Вместе с психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века, а Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.

На самом деле над ним проводится изощренный психологический эксперимент — избалованного мажора превращают в обычного холопа Гришку, живущего в хлеву на территории барской усадьбы. Его окружают актеры, чья цель — изменить его жизнь и личность. За каждым его движением пристально следит команда психолога с помощью множества камер. Грише предстоит заново научиться общаться с людьми, ценить простые удовольствия, работать, а также обрести истинную любовь.

Как попасть на экран

Светлана Пантелеева известна нашим читателям как эксперт проекта «Модная революция». Она - директор косметической компании, индивидуальный предприниматель. В кино снимается с 2015 года. Говорит, что пройти кастинг не сложно, ежегодно в Псковской области снимают три-пять фильмов, но обычно актеров ищут для определенных сцен и важен типаж. Так как, в основном, в Пскове снимаются исторические фильмы, для массовки требуются бородатые мужчины и женщины славянской внешности.

В «Холопе» псковичи снимались целыми семьями
Барышни-крестьянки из кинодеревни
Фото предоставлены героями публикации
В «Холопе» псковичи снимались целыми семьями

Фото предоставлены героями публикации
В «Холопе» псковичи снимались целыми семьями

Фото предоставлены героями публикации
В «Холопе» псковичи снимались целыми семьями

Фото предоставлены героями публикации

Однако важно, чтобы все было натуральным: брови, ресницы, ногти. Была ситуация, правда, на съемках другого фильма, когда у девушки — дублера главной актрисы - оказался гель-лак. Ей пришлось его самой удалять! 

В «Холопе» псковичи снимались целыми семьямиСветлана Пантелеева

Актеры, которые постоянно снимаются в массовых сценах все эти правила знают давно.

- Так как я нахожусь в базе актеров массовых сцен, я в курсе всех кастингов, - говорит Светлана. - Сама участвую в них и приглашаю знакомых. Например, в фильме «Холоп» со мной снимались мои друзья, мама и сын. Даже не ожидала, что их это заинтересует.

В фильме «Холоп» она была задействована сразу во многих сценах- в одной она даже произнесла несколько слов.

- Я снималась на протяжении полутора месяцев с небольшим перерывом. Выезжали в пять утра, бывало и в три часа ночи, а возвращались домой ближе в полуночи. Мы изображали крестьян из деревни. Костюмеры и гримеры работали профессионально, кожу, ногти замазывали темным , «забивали благородство», как нам говорили. А в эпизоде, где я произношу слова, я даже не сразу поняла задачу. Я подумала, что издеваюсь над героем Милоша. Он просит у меня телефон, чтобы позвонить. А я говорю: «В колокол что ли?». Я же крестьянка из XIX века, откуда мне знать, о чем он говорит?

КСТАТИ

2 млрд рублей уже собрал «Холоп» в прокате, ранее это удавалось только «Движению вверх» и «Т-34».

Разбитая тарелка превращается ... в торт!

Помимо ежедневной работы с восьми утра до позднего вечера, участникам массовки удавалось пообщаться и со звездным составом фильма.

- Все актеры и съемочная группа очень дружелюбные, фотографировались с радостью , но мы старались не мешать съемочному процессу, это тоже правило. Съемочная группа пригласила нас отмечать двухсотый кадр. Мы вместе с актерами были на празднике. А от нашего поздравления съемочная группа вообще была в полном восторге.

В «Холопе» псковичи снимались целыми семьями
Торт от псковской массовки стал частью праздника в честь двухсотого кадра
Фото из личного архива Светланы Пантелеевой

Светлана Пантелеева пояснила, что у псковских актеров массовых сцен сложилась традиция — делать торт в форме тарелки, которая разбивается в первый день съемок.

- И вот этот торт-тарелку мы преподнесли актерам и съемочной группе на празднике. А еще подготовили целую программу с песнями и стихами сьемочной группе и актерам.

Еще один оригинальный подарок актеры массовых сцен сделали исполнителю главной роли Милошу Битковичу:

- Во время съемок Милош получил престижную премию своей страны Сербии — а мы разучили сербский народный танец. Танец несложный, там главное — настроение, эмоции. И мы вместе с Милошем его танцевали.

И, конечно, когда фильм «Холоп» вышел на экраны псковских кинотеатров, первым делом его посмотрели снявшиеся там псковичи.

- Этот фильм мы ждали полтора года. Для людей, которые снимаются в картине, первыми посмотреть кино — вознаграждение. Очень приятно было, что в титры добавили всех нас, - говорит Светлана.

«Холоп» отличается от других фильмов, в которых она снималась, тем, что актеры массовых сцен показаны крупным планом.

- Мы снимались — и мы видим нашу работу! Фильм оставил приятное впечатление. Семье понравилось. Теперь младший сын — ему семь лет — тоже мечтает сниматься в кино!

Светлана также рассказала, что получила колоссальное количество отзывов об этом фильме:

-Нас узнают, нам пишут, звонят, и еще больше людей хотят себя попробовать в роли актеров массовых сцен. 

- Мы сделали прекрасный фильм, - считает другой актер массовых сцен, реконструктор и организатор военно-исторического фестиваля «Хельга» Василий Мизгирев. Поскольку в анкете на кастинге он указал, что готов работать в команде каскадеров, роль ему пообещали «интересную».

Красоту дополнили мучениями

В «Холопе» псковичи снимались целыми семьями
Василий Мизгирев отправился к Александре Бортич в костюме викинга
Фото предоставлены героями публикации
В «Холопе» псковичи снимались целыми семьями

Фото предоставлены героями публикации
В «Холопе» псковичи снимались целыми семьями

Фото предоставлены героями публикации

Была полная интрига. Мне сказали: «Вас отобрали на очень интересную роль». На какую — было непонятно. Приехал, завели в гримерную, выдали рваную рубаху и рваные штаны. А потом сказали: «Будете играть казненных». То есть мужиков, которых посадили на кол! Я даже огорчился, но мне сказали: это же комедия. Ладно. Привезли к месту съемки - там двухметровые столбы. Забираться на них было тяжело. Мы посидели на них час с небольшим и поняли, что просто попали в беду. Высидеть очень тяжело! Когда сидишь час, второй, третий, начинает затекать спина. Еще момент: когда включалась камера, мы не просто сидели, а стояли по стойке смирно, опускали ноги и вытягивали тело. От этого становилось еще больнее.

В «Холопе» псковичи снимались целыми семьямиВасилий Мизгирев

Съемки этого эпизода продолжались три дня. Один раз во время съемок Василия зацепила камера, и он чуть не упал с двухметровой высоты.

- Считаю, что красоту этого фильма мы дополнили своими мучениями. Потому что это были три дня мук. Нам даже и позировать не надо было, - вспоминает он.

Зато были и приятные моменты. Например, встреча с Александрой Бортич. В «Холопе» актриса играла девушку, в которую неожиданно влюбился главный герой. А широкую известность она получила после роли княжны Рогнеды в фильме «Викинг».

- Я набрался смелости и решил приехать отдельно, на своей машине к Александре Бортич. Надел костюм викинга, сделал викинговские дреды и попросил своего товарища Ивана Чулкова, чтобы он нас сфотографировал. Почему я пошел на такой шаг? Мы, реконструкторы, очень разобиделись на фильм «Викинг». Правильные слова там были произнесены только Рогнедой, которая сказала Владимиру: «Ты не князь - ты сын рабыни». Я к ней подошел и сказал, что специально сюда приехал, чтобы поблагодарить ее. «От всех реконструкторов тебе за эти слова большое спасибо!» - сказал я. Ей это понравилось. Она похвалила мой костюм. Но долго нам поговорить не дали, потому что подошел Милош и ее увел. Так что благодаря Бортич у меня хорошие воспоминания остались. И сам фильм добрый и замечательный.

Ночная смена

В съемках принимали участие и псковские музыканты — ансамбль «Сказ». Работать им там пришлось, как говорится, по профилю. Они исполняли «Ламбаду». Также в фильме звучат еще две композиции ансамбля «Сказ» - «Камаринская» и «Светит месяц».

В «Холопе» псковичи снимались целыми семьями
Ансамбль «Сказ» киношники переодели в свои костюмы
Фото предоставлены героями публикации
В «Холопе» псковичи снимались целыми семьями

Фото предоставлены героями публикации
В «Холопе» псковичи снимались целыми семьями

Фото предоставлены героями публикации
В «Холопе» псковичи снимались целыми семьями

Фото предоставлены героями публикации
В «Холопе» псковичи снимались целыми семьями

Фото предоставлены героями публикации

Мы снимались в эпизоде ночь Ивана Купалы. Были музыкантами середины XIX века. Под нашу музыку все и танцевали! Съемки проходили две ночи. Мы приехали в своих костюмах, но нас сразу переодели. Сказали: костюмы у вас хорошие, но не для этого времени. Поэтому одели и загримировали так, что нас никто узнать не может. 

В «Холопе» псковичи снимались целыми семьямируководитель ансамбля «Сказ» Константин Абабков

Съемки проходили по двенадцать часов. Очень много дублей, площадка была постоянно в дыму:

- Они то зажигали, то тушили костры. В первую съемочную ночь мы сильно замерзли. Под утро уехали в Пушкинские Горы, там отдыхали. И на вторую ночь поехали уже подготовленными - оделись теплее. Было даже жарко.

Замечен в фильме был и другой герой наших публикаций — инициатор благотворительного проекта «Пища для жизни» Сергей Васьков.

Мы попали на съемки всей семьей, дочери тогда было 10 лет, сыну 13. Мы были жителями деревни, в которую попал главный герой. Съемки были тяжелыми: бывало такое, что мы приезжали домой в полночь, а через три часа обратно надо было ехать, в семь утра уже начинались съемки. Честно говоря, мы вымотались там. Но фильм понравился. Мы нечасто ходим в кино. Но это хороший фильм, не зря он побил все рекорды.

В «Холопе» псковичи снимались целыми семьямиСергей Васьков

Колечко на память

В одном из эпизодов псковские зрители заметили профессиональную актрису - артистку Пушкинского драмтеатра Ксению Тишкову. Она рассказала, что на съемочной площадке работала два дня. Причем один день снимали только эпизод нашествия татаро-монгол, в котором появляется героиня Ксении Тишковой.

Моя Забава — это девушка, которую выбирает Хан в исполнении Азамата Мусагалиева, чемпиона КВН, звезды канала ТНТ. Ее отец против того, что Хан забирает невесту. Поэтому отцу на глазах у дочери отрубают голову. Но потом Хан видит главную героиню, и Забава ему становится не нужна. Ничего особенного. Моя героиня в слезах. Очень смешно, конечно, на себя смотреть.

В «Холопе» псковичи снимались целыми семьямиКсения Тишкова

Чтобы попасть на съемки, Ксения тоже прошла кастинг.

- Заполнила анкету, потом пригласили на пробы. Там был помощник режиссера, оператор и кастинг-директор. Они буквально пять минут на меня посмотрели, в том числе на то, как я на камере выгляжу. Все очень просто, ничего такого волшебного, - уверяет Ксения.

Актриса признается, что в кино снималась редко:

- Буквально в двух фильмах я и снималась: «Стена» и «Холоп». Вот и вся моя кинокарьера. Я больше к театру тяготею. Но кино - тоже очень увлекательный процесс. На память с этого фильма у меня осталось колечко в форме капельки, красно-зеленое, под цвет костюма. Оно было сделано специально для моей героини и по окончании съемок досталось мне в качестве сувенира. Для меня оно, конечно же, особенное! Я его подарила дочке.

В «Холопе» псковичи снимались целыми семьями
Актеры массовых сцен подарили Милошу Битковичу танец
Фото из личного архива Светланы Пантелеевой
ПОДРОБНОСТИ

«Холоп» еще в прокате, в Пскове фильм можно посмотреть в кинотеатрах «Смена», «Мираж», «Silver».

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