Новый год в королевстве сето

Если хочется сказки в новогодние праздники — можем подсказать адрес: деревня Сигово Печорского района. Там затерялось настоящее королевство — Сетомаа, земля народа сето. Впрочем, представители этого малочисленного народа живут в разных деревнях Печорского района, а в Сигово с 2001 года работает музей-усадьба народа, где искренне рады гостям. Под Новый год посетителей музея всегда ждет что-то особенное. В королевстве Сетомаа свои традиции встречи Нового года и Рождества, и сето с удовольствием о них рассказывают.

КТО ХОДИТ В ГОСТИ ПО УТРАМ

Мы православные, поэтому главный праздник для нас — это Рождество. Но Новый год мы тоже встречаем. Наряжаем елку игрушками и яблоками, и вечер с 31 декабря на 1 января проводим дома. В новогоднюю ночь желательно не спать.

Малле Богачева,

представительница народа, заведующая музеем-усадьбой сето в Сигово

Утром семья встречается за столом. Но поскольку сето соблюдают пост, то угощения «праздничные, но в меру». — А дальше — готовимся к Рождеству: печем домашнее песочное печенье, варим холодец, готовим мясо. Это хорошо, что сейчас мясо у нас в морозильных камерах. А раньше, чтобы жарить котлеты, мясо сначала нужно было просолить, а потом отмочить. На все праздники мы делаем толстую сдобную вкусную булку с изюмом. Варим тыквенный компот, в который добавляем много специй, чтобы вкус был ядреный. Но все это пока только готовим, не едим. Ночь с 6 на 7 января сето проводят на рождественском богослужении в храме. — Я живу возле Старого Изборска, мы ходим в церковь в Мальскую долину. Раньше ходили пешком, сейчас дети подвозят, — говорит Малле Богачева. В отличие от бабушек и дедушек, современные представители сето в церковь национальную одежду не надевают. Праздник начинается утром и продолжается несколько дней. Сето накрывают стол и ждут гостей. Вот только не каждый гость в рождественское утро желанный. — У нас есть такой обычай: девочки, женщины в Рождество сидят дома, не идут в гости до обеда. Нужно, чтобы первым в дом вошел мужчина. Мужчина, переступающий порог в Рождество, — к удаче. Он, как Иисус, самый дорогой гость. Если придет женщина, ее, конечно, не выгонят, но если в этом году в доме произойдут несчастья, неприятности, то виновата будет женщина, которая пришла утром в Рождество. Так что если не хотите наживать себе врагов — не ходите в гости в Рождество утром! — поясняет Малле Богачева.

Другая традиция — это обряд очищения. Его рецепт прост: в ночь на Рождество девочке под подушку кладут серебряное украшение. С утра украшение забирают и бросают в таз с водой. — Этой водой умывается вся семья. Такой обряд очищения мы сохранили и каждый год проводим, — говорит наша собеседница. А вечером в деревню приходит Дед Мороз. Он одет в овечий тулуп, на голове — шапка-ушанка, на плече — мешок с подарками, а за поясом… розги! — Прут — это обязательно! Потому что иногда мальчишки такой стишок расскажут, что Дед Мороз обидится. И тогда вместо подарков он может и прутьями пригрозить! Но хорошим детям, конечно, достаются подарки — конфеты, яблоки, мандарины.

КСТАТИ Музей-усадьба народа сето приглашает на встречу Нового года и Рождества с 20 декабря по 14 января. В эти дни музей работает без обеда и выходных.

ПРЕДСКАЗАНИЯ НА ВАРЕЖКАХ

Не обходятся рождественские праздники у сето без гаданий и святочных обрядов. — Колядок у нас не было. Мы ходили христославить вечером шестого января. Заранее с бабушкой делали звезду, учили стихи и с другими ребятами ходили по всей деревне. Детей везде очень ждали, потому что они приносили в дом праздник. Нам давали деньги, угощали конфетами, печеньем, — вспоминает Малле Богачева. В наше время в некоторых деревнях эта традиция сохранилась, но чаще всего христославить ходят взрослые, да и обряд этот стал более шуточным.

Есть у народа сето и свои гадания. Многие из них похожи на старинные русские, но ничего страшного и пугающего в них нет. — Мы тоже гадали в молодости, — Малле Богачева снова погружается в воспоминания. — Например, бросали валенок через плечо. Если носок к дому обращен, значит, в этом году будет жених. Если от дома — ничего не будет. Или другое гадание: молодежь садится на полу и перед каждым рассыпают зерно, в середину ставят петуха. Чьи горстки зерна птица будет выбирать, в такой очередности эти молодые будут выходить замуж. Нашему кругу петух предсказал все точно-точно. Но, наверное, самым теплым и добрым было гадание на варежках. В большой платок заворачивают несколько пар вязаных рукавиц — с разными узорами. Какой узор выпадет — таким будет год. — Сето — единственный народ, который специально для икон ткет полотенца. И узоры на них — это знаки, которые помогают в жизни: крест — православный оберег, восемь углов — этот узор у всех народов означает достаток, благополучие, царские рубли — богатство. И все эти знаки мы вяжем на варежках. Сетоские женщины варежки вяжут для тепла, а узоры на них — для защиты, — поясняет Малле Богачева и раскладывает на столе пестрые рукавички. — Тут восемь углов и рублики — к благополучию и богатству, тут рябина — оберег дома, к домашнему благополучию, а здесь изборские лебеди — это к любви. Но чаще в узорах на варежках оказывается сразу несколько знаков. Поэтому смело можно гадать — сетоские варежки плохого не предскажут!

БЕЗ СЫРА НИКТО НЕ УЕДЕТ!

Своими добрыми обычаями и, конечно же, вкусными угощениями сето с удовольствием делятся с туристами. В новогодние праздники музей-усадьба сето приглашает в гости, особенно семьи с детьми. — Мы приготовили новогоднюю программу для взрослых и детей любого возраста — с первого по одиннадцатый класс. Сначала мы проводим экскурсию по музею, затем — хоровод вокруг елки, игры, очень интересный квест, — рассказывает Малле Богачева. Дети будут искать в амбаре сокровища Пеко — бога плодородия из языческого прошлого сето. Сокровища — это свертки, спрятанные по всей территории музея-усадьбы: на яблонях, у бани, возле колодца. — Дети быстро находят все свертки, а потом вместе мы их разворачиваем и читаем задания: кому спеть, кому станцевать, кому разгадать загадку, кому прочитать новогоднее стихотворение. В итоге каждый получает подарок. И мы отправляемся на мастер-класс. Без сыра никто не уедет! — предупреждают в музее. Большинство мастер-классов — по сыроварению. Но если дети маленькие, хозяйка дома предлагает заняться изготовлением тряпочных кукол-оберегов. — Признаюсь честно: этот мастер-класс я сама придумала — чем-то надо маленьких детей занять. Куклу изготовить просто: из ваты делаем головку, надеваем на нее белую ткань, заматываем, делаем ручки. Сверху — сарафан и фартук. Кукла готова! А вот глазки не надо. Чтобы она не видела, кто ее сделал такой некрасивой, — смеется наша собеседница.

СЫР ПО РЕЦЕПТУ СЕТО Обезжиренное молоко нагреваем, добавляем туда творог. Строгих пропорций нет: творог купается в молоке, пока не выйдет сыворотка. Вышла сыворотка — сливаем в дуршлаг, хорошенько отжимаем и творог отправляем обратно в кастрюлю. Туда добавляем соль, сахар по вкусу и 2-3 яйца на килограмм творога. Это все перемешиваем уже на огне и затем добавляем соды и тмина — любимой приправы сето, которую те кладут также в хлеб и даже в квашеную капусту.

Детский праздник заканчивается чаепитием и приходом Деда Мороза — того самого, с прутом! И с мешком подарков.