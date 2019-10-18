Как Псков готовится к 800-летию Александра Невского

В Псковской области появились пять новых туристических маршрутов, связанных с именем Александра Невского.
В Кобыльем городище — месте, рядом с которым происходило Ледовое побоище, появится новый туристический объект — диорама, посвященная сражению.
В Псковской области появились пять новых туристических маршрутов, связанных с именем Александра Невского.
В Кобыльем городище — месте, рядом с которым происходило Ледовое побоище, появится новый туристический объект — диорама, посвященная сражению.
В начале 2020 года в Пскове откроется большая выставка, посвященная Александру Невскому, которая позже поедет в путешествие по России и за рубеж.
Фонд кино поддержал идею создания полнометражного фильма об Александре Невском. Один из авторов заявки – Александр Петров, лауреат премии «Оскар».
Все это часть подготовки к большому празднику - 800-летию со дня рождения Александра Невского, которое вся страна будет отмечать в 2021 году. В особенности шесть регионов, тесно связанных с именем князя.
Псковская область, безусловно, в авангарде по числу проектов, которые мы реализуем. Проект празднования 800-летия Александра Невского должен стать общенациональным делом.
- Ежегодно на месте Ледового побоища проходит одна из самых известных исторических реконструкций, - сказала первый заместитель губернатора Вера Емельянова. - Для нас большая честь принимать участие в подготовке мероприятий, посвященных 800-летию великого князя. Память об Александре Невском особенно трепетно хранят в Пскове, в областном центре ежегодно проводят Александро-Невские чтения.
Чтения проводит храм Александра Невского. И он тоже окажется в центре праздничных событий.
Администрация Псковской области в ближайшее время подготовит список первоочередных объектов для реставрации и направит их в федеральный оргкомитет. Специалисты Санкт-Петербургского государственного института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина уже реставрируют икону XVII века «Святой благоверный князь Александр Невский с избранными святыми», готовится соглашение с Российской национальной библиотекой по передаче прав Псково-Изборскому объединенному музею-заповеднику на переиздание листов из летописного свода, посвященного Александру Невскому.