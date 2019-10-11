Два века вместе

Латышское общество в Пскове «Сакта» празднует официальное 15-летие. В 17 часов 18 октября гости соберутся в ГКЦ. В связи с этой датой экскурсовод Марина Иванова вспоминает об истории латышской общины города и ее истоках, о том, как и когда на Псковщину стали переселяться с Балтики. В Средние века национальный состав жителей Пскова был практически однородным. Хотя город активно торговал с заморскими странами. К нам приезжало много иностранных купцов, включая ганзейских, но из соображений безопасности проход на территорию крепости им был строжайше запрещен. Останавливались они в гостиных дворах за Псковой и Великой. Положение изменилось при государе-реформаторе Петре I, прорубившем, как известно, «окно в Европу», и присоединившем к империи Прибалтику. В Россию устремились предприимчивые иностранцы, государство всячески поощряло их переселение. Псков благодаря своему уникальному географическому положению - близости Прибалтики и Северной столицы - привлекал их внимание. Хотя, потеряв независимость и утратив значение приграничной крепости, стал экономически более бедным. Тогда в Псков переселялись преимущественно прибалтийские немцы. Но с 1840-х годов начинается поток миграции в Россию эстов и латышей. Какие причины их на это вынуждали?

ДОГНАЛИ И ПЕРЕГНАЛИ

После отмены в Прибалтике крепостного права в 1817-1819 гг. положение большинства крестьян стало более тяжелым, так как вся земля принадлежала немцам, предлагавшим ее в аренду за очень высокую плату. Переселение латышей и эстов было следствием бесправного социального и хозяйственного положения. А в Псковской губернии земля стоила значительно дешевле. В 1860-е годы переселение происходило уже не столь массово, преимущественно в города. И уже к началу XX века эстонская и латышская общины по численности в разы превышали немецкую. По данным Всероссийской переписи населения 1898 года, в Псковской губернии эсты и латыши по численности занимали второе и третье места соответственно после великороссов (94%, 2% и 1%). Большая часть переселенцев исповедовала лютеранство и посещала кирху святого апостола Иакова на углу Октябрьского проспекта и улицы Некрасова (тогда Сергиевской и Губернаторской улиц). Здание пострадало от бомбардировок при освобождении города и после войны было разобрано. Сейчас на этом месте Анастасиевский сквер.

При кирхе действовали этнические церковно-приходские школы: немецкая (здание Кирхеншуле на Некрасова, 26 – ныне финансовое управление администрации города), эстонская и латышская (деревянное двухэтажное здание на улице Гоголя, 10). Православных среди переселенцев также было довольно много, и в 1885 году из Рижской епархии был прислан священник-латыш Георгий Лучебулс. Для служения ему предоставили древний храм святого великомученика Георгия со Взвоза (в современном Пскове от стоит на спуске к Великой от школы № 1). Через два года при храме открылась латышская церковно-приходская школа. Средства на ее содержание отпускал Священный синод. К 1914 году в ней обучалось 90 учеников. Богослужения в храме совершались на церковно-славянском и латышском языках. Но уже в 1917 году все церковно-приходские школы города были закрыты. В дальнейшем такая же участь постигла храм Георгия со Взвоза и кирху.

В 1883 году в МВД был официально зарегистрирован устав «Общества вспоможения для латышей города Пскова». Первые два года оно накапливало средства за счет членских взносов, проведения благотворительных базаров, театральных семейных вечеров с танцами. А с третьего года начинало предоставлять материальную помощь нуждающимся землякам. По существу это был Латышский клуб, поэтому в 1892 году он получил название Латышское общественное собрание, которое действовало под лозунгом «общности интересов латышей на чужбине». Между собой латыши трогательно и ласково называли его «Матушка», «Мамуля». К слову сказать, у эстонцев и немцев тоже были свои общества, но появились они позднее (эстонское «Койт» в 1898 году, немецкое в 1906). Латышские переселенцы были в большинстве своем люди грамотные, владевшие также немецким языком. Благодаря этим знаниям и трудолюбию многие из них достигли значительных успехов: открывали предприятия, строили доходные дома. Среди части псковских латышей и эстонцев большую популярность приобрели революционные идеи. В городе действовала латышская большевистская организация, а при ней молодежная секция, призванная отвлечь соотечественников от влияния «националистического и реакционного» Латышского собрания. Из молодежи был создан хор, который разучивал революционные песни и прокламации. Для проведения вечеров с танцами они снимали зал Псковского драматического театра. В последующие годы количество переселенцев из Прибалтики значительно сократилось из-за репрессий, а с началом Великой Отечественной войны многие вернулись на родину. Поэтому среди нынешних псковских латышей в основном потомки тех, кто приехал сюда учиться или работать уже после войны.

ШИРОКИМ КРУГОМ