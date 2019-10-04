Припали к истокам

Подведены итоги третьего регионального конкурса «Моя семейная история», проводимого Государственным архивом Псковской области и коллегами из «Комсомольской правды — Псков». Строгое жюри назвало сильнейшие работы в трех возрастных группах: учащиеся 1-5 классов школ, 6-11 классов, студенты.

Торжественная церемония прошла в проектном офисе «Команды 2018».

— На самом деле не важно, какое место каждый из вас занял, — отметил директор архива Валерий Кузьмин. — Для истории своей семьи вы сделали очень многое.

Председатель областного комитета юстиции Сергей Шерстобитов, предваряя вручение наград, подчеркнул, что подобные конкурсы необходимо проводить в масштабах всей страны:

— Мы утрачиваем семейные ценности, и такого рода работа позволяет нам изменить подход к жизни.

В группе 1-5 классов 1-е место занял Никита Стельмах из Опочецкой школы. Второе место было присуждено Кристине Стельмашёнок из ППК. Третье — Дарье Матвеевой из Гуманитарного лицея Пскова.

В группе учащихся 6-11 классов лидером стал Леонид Егоров из Быстрецовской школы. Второе место у Полины Фуриной из гимназии имени Софьи Ковалевской (Великие Луки). Третье — у Полины Васильевой из средней школы №3 Порхова.

В старшей группе первое место присуждено Виктории Князевой, второе — Светлане Авотень, обе — студентки областного колледжа искусств.

В 2019 году конкурс прошел при поддержке проекта «Команда 2018» и Фонда княгини Ольги, регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы», Псковской региональной общественной молодежной организации «Вечевой орден», Псковского городского молодежного центра.