Любовь сквозь театры

В Псковском театре 5 июля произошло наичудеснейшее событие — сыграли свадьбу два актера, Екатерина Красногирова и Лев Орешкин. В Пскове они не так давно, всего лишь год. Приехали уже влюбленной парой. Он — из Пензы, она — из Удмуртии. Свела сцена в Перми. Как они оказались на одной сцене, почему их занесло в наши края, чем Псков лучше Тольятти и для чего любому городу нужен ТЮЗ, они рассказали «Псковской правде». Встретились мы в кафе, почти как старые знакомые, беседа сразу же потекла своим руслом. Оказалось, что Екатерина родилась в Удмуртии, небольшом городке под названием Глазов. В ее школе был замечательный хор, в котором она пела, и не менее замечательная преподавательница, которая сама режиссировала и ставила спектакли. Стала играть в школьном музыкальном театре и не заметила, как влюбилась в сцену. Родители-учителя отговаривать восторженную девушку не стали, и она поступила в Волжский университет имени Татищева в Тольятти, где училась у народной артистки России Натальи Дроздовой. И играла в драмтеатре «Колесо». Но там сначала выжили ее наставника Наталью Дроздову, а вместе с наставником ушли из театра 13 актеров, Екатерина в их числе. После института два года поработала в школе искусств и общеобразовательной — преподавала актерское мастерство и музыку.

Знаете, таких как я, невысоких, обычно только в ТЮЗ берут, для детей. И мне нравилось работать с детьми.

Екатерина Красногирова

Затем, работая в школах, параллельно работала в Молодежном драматическом театре. Но все равно ей хотелось найти «свой» театр. Так, в 2015 году она оказалась в Перми, где работает авторский театр «У моста» режиссера Сергея Федотова. Театр славится качественными постановками на очень высоком уровне. Но служба там оказалась непростой.

КСТАТИ Льва Орешкина можно увидеть в спектаклях «Чук и Гек», «Ревизор», «Пиковая дама», «R.E.P.L.I.C.A.», «Жанна», «Год Жирафа».

ИНТРОВЕРТ НА СЦЕНЕ

А в это время почти в соседнем регионе, а именно в Пензе, осваивал актерское мастерство молодой человек по имени Лев:

Я до сих пор не понимаю, как меня занесло в актеры. У меня мама — режиссер, она работает в музыкальной школе и ставит спектакли, да такие прекрасные, всю душу туда вкладывает и от детей требует того же. Я, считай, рос у нее в театре среди декораций и костюмов. Видел всю «подноготную», все трудности, как нелегко бывает артистам и режиссерам. И всегда думал, мол, оно мне не надо.



Лев Орешкин

Лев рос парнем замкнутым и неуверенным. Такие сцены боятся как огня. Но внезапно (Лев учился в старших классах) мама предложила ему поучаствовать в спектакле, и он — согласился! Так Лев оказался на сцене в спектакле про собак — пьеса «До свидания, овраг» по Константину Сергиенко. Постановка была очень серьезной, рассказывала про жизнь собачьей стаи, попытку бездомных животных выжить, но собак в итоге ловят люди и отправляют на живодерню. — Я играл Хромого. Было мало текста, но в конце была сцена, где я умирал. Мне нравилось, что у меня своя сцена. Затем стал играть маленькие эпизодические роли в других спектаклях — и втянулся. Сначала я хотел поступать в Пензенский педагогический институт, но мы с мамой посоветовались и решили, что я ради интереса попробую поступить в театральный. Так как мама раньше училась в Самаре в институте культуры, то Лев поехал поступать именно туда, в государственную консерваторию: — Конкурс нешуточный, по пятнадцать человек на место. Я подал документы и на актерский, и на режиссерский факультет — прошел и туда, и туда! Меня даже брали на бесплатное обучение. Но это по результатам творческого конкурса. А надо было сдавать экзамены еще по русскому языку и истории России. — В общем, я русский язык сдал на двойку. И хотя по общему количеству баллов я проходил, меня отправили домой. Конечно же, я расстроился. Потому что, пока сдавал экзамены, я вдруг понял, что именно этим — театром — я хочу заниматься всю свою жизнь.

Лев вернулся в Пензу, подучился в колледже культуры и через два года снова поехал покорять институт, теперь уже в Саратов, и поступил в Саратовский театральный институт! Но на втором курсе его вежливо «попросили» забрать документы, дабы не отчислять. — Мастера мои сказали, мол, ты нам не подходишь, играть на сцене — это не твое. Я даже понял, за что именно: мы просто не сошлись с ними во взглядах и творческих вопросах. Ведь многое в творческой жизни зависит от того, у кого ты учился. Было обидно, — признается актер. Лев перевелся в Ярославский институт на актерское отделение и окончил вуз заочно — без проблем и претензий. В это же время работал в пензенском «Театре доктора Дапертутто». Но Лев стал искать другие варианты и попал в Пермь в театр «У моста». — Они как-то приезжали со спектаклями к нам в Пензу — и я был потрясен, что театр из Перми играет на таком высочайшем уровне! Поэтому в 2013 году я отправил туда свое резюме и очень удивился, когда услышал в ответ: «Приезжай». Более того, со мной приехали еще около 20 актеров — и взяли всех! Хотя обычно театр принимает одного-двух. Но к Новому году из новоприбывших осталось всего пять человек, к концу сезона — два. Про этот театр можно написать целую книгу, он как целое самостоятельное государство со своими правилами и законами.

АРМИЯ ДЛЯ АРТИСТОВ

Личного времени не было от слова «вообще»: ты либо репетируешь, либо играешь. — Зато мы много играли, это огромнейший опыт. Пьесы по Шекспиру, Булгакову, Чехову, самые разноплановые роли, для молодых актеров это было раздолье. Скажу, что именно там мы сыграли все роли, о каких только могли мечтать, — говорит Лев. — Выдерживать было сложно, это была самая настоящая армия для артистов, — вспоминает Екатерина. — Но режиссер научил нас любить и уважать театр, как говорится, от вешалки до сцены — мы ведь сами все там делали. И если в обычном театре есть актеры, к которым не подойдешь, и обслуживающий персонал, то здесь все были наравне. Это была одна большая семья. И там живет самое настоящее качество. Федотов — гений, с этим не поспоришь, вот почему этот театр есть и будет. Со временем ты вживаешься в этот бешеный ритм. Пока ты молодой, полон сил и энергии. И пока не появляется желание создать свою семью. Другими словами, пока Екатерина не встретила Льва. — Когда я приехала в театр «У моста», он уже там играл три года, — продолжила рассказывать Катя. В свою очередь Лев заприметил Екатерину с самого начала: — Как только пришла, Катя сразу же меня заинтересовала, очень хотелось с ней поговорить, понять ее. Для меня она была удивительна и непонятна, я таких никогда не встречал. И до сих пор удивляет, что она была и остается очень искренним человеком — на уровне детской непосредственности. А еще она честная, справедливая к товарищу, другу и даже незнакомому человеку. Она безгранично любит что-то узнавать, учиться. А я как раз люблю делиться. Я ей что-то рассказывал — она меня слушала так внимательно, искренне. И меня настолько это зацепило, удивило и удивляет до сих пор. И она невероятно талантливая актриса, честная, искренняя, она и живет, и играет — по-настоящему. Она не умеет притворяться ни на сцене, ни в жизни. До сих пор не понимаю, как это все она в себе сочетает. И вот я делился с ней всем, что узнавал: новые фильмы, книги, впечатления. И вдруг понял, что мне это необходимо.

КСТАТИ Екатерину Красногирову можно увидеть в спектаклях «Чук и Гек», «Жанна».

ЛЮБОВЬ И ПСКОВ

Так зародилось большое и нежное чувство. А через полгода влюбленные поняли, что хотят жить не в театре, а иметь свой угол, где будет время и друг для друга. — Мы взяли и ушли как раз под новый, 2017 год. Новый год отмечали у подруги в Ульяновске, она как раз нас пригласила. А после — куда податься, где работать, на что жить? Сначала пожили в Пензе. Но Екатерина помнила, что ее всегда ждут в школе искусств. Поэтому влюбленные переехали в Тольятти, где Катя работала в школе, а Лев — в театре «Колесо». — Но после настоящей безумной актерской жизни, где есть настоящий талант и любовь к искусству, мне было скучно в этом театре. Вдруг появилось свободное время, — рассказывает Лев. — Я вышел из дома, увидел Тольятти и ужаснулся. — Лев не только играет, он еще и пишет, и рисует, он талантлив во всем! — добавляет Катя. — И его эстетический взгляд художника просто угасал в этом городе. Ведь Тольятти, считай, заново отстроенный после потопа город, там все одинаковое, сплошные коробки-кварталы и никакой истории. Это нормально, что ты ищешь свой театр. Всегда надо искать свое, не останавливаться на первом встречном. Лишь методом проб и ошибок мы понимаем, что нам нужно, и ищем того самого — мужчину или театр. Так Катя и Лев стали искать «свой» театр. Такой, чтобы в нем могли играть они оба. Предложений не то чтобы много — все именитые театры переполнены, отказы и молчание преобладали. Катя была готова рвануть хоть куда, хоть в Сибирь: — Мне все равно, в каком городе жить. У меня дерево будет расти под окнами, а я уже ему радуюсь. Главное — не город, а человек, с которым ты живешь в этом городе, — с этими словами Катя прильнула ко Льву. Выбор влюбленных пал на Псков. — Мне показалось, что здесь интересные спектакли и интересный театр, есть возможности для творчества и роста, — заметил Лев. — Большинство театров консервативны. Еще и знакомые актеры хорошо отзывались о Псковском театре. К тому же руководители театра меня уже видели на выступлениях в Москве с театром «У моста» и, видно, запомнили. Пригласили. Так, в 2018 году пара приехала в Псков. Под Новый год Лев сделал Кате предложение. Все было красиво: вставание на одно колено, кольцо, слезы счастья. А в июле они сыграли свадьбу. Правда, не здесь, а в Пензе. Свадьбу отметили в узком семейном кругу. Родители познакомились практически на свадьбе.