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Культура

Дубровенская звезда

Куда на Псковщине податься туристу, если в Печорах и Пушгорах он уже бывал

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Юлия Магера
4 сентября 2019 года, 10:12
Фото: Юлия Галиуллина
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Порховский — район с не до конца раскрытым туристическим потенциалом. Все знают о существовании крепости в Порхове. Но она вовсе не единственная достопримечательность муниципалитета. В одной только Дубровенской волости — маковое поле, где сфотографировались уже все жители области, пушка Гражданской войны, из которой стрелял Ян Фабрициус, старинный каменный мост и воспоминания о проигравшем в карты Пушкине.

СТАРИННОЕ МЕСТЕЧКО

Невероятно фотогеничный старинный мост перекинут в Подоклинье через речку Демянку. Сейчас каменная арка стоит просто как украшение, в нескольких метрах от нее — современный автомобильный мост. А за ним на взгорке стоит пушка времен Гражданской войны в память о боях Яна Фабрициуса с Булак-Балаховичем. Именно здесь красный командир окончательно разгромил бандитский отряд, пытавшийся овладеть Порховом.

— В Порхове тоже пушка стоит, но по сравнению с нашей — пушчонка, — шутит глава Дубровенской волости Алексей Петров. — Наша на балансе волости, можем делать с ней что захотим, кроме как стрелять. Постамент вот нужно в порядок приводить, чем в ближайшее время и займемся.

В Павах — маковое поле, где этим летом перефотографировалась едва ли не вся Псковская область, фотосессии здесь устраивали и питерские фотографы. Знаменитая Никандрова пустынь — так это тоже тут, в Дубровенской волости. А ландшафты какие! Повсюду вытянутые холмы — гривы, создающие сказочные пейзажи.

На одну такую гряду открывается вид рядом с детской площадкой в деревне Дубровно, давшей название волости. Глава мечтает обустроить тут полноценную смотровую площадку. С обустройством детской площадки уже помогла прославленная обитель. Также в монастыре обещают помочь с братским захоронением.

Дубровно — старинное местечко. Точно существовало при внуке князя Владимира — Изяславе, так уже в те времена упоминается в новгородской берестяной грамоте. А через сто лет именно в Дубровно повернули обратно новгородские полки, шедшие на Псков, наказать город за то, что приняли изгнанного князя Всеволода-Гавриила.

В нескольких местах стоят поклонные кресты. Еще один такой Алексей Петров собирается установить на границе с Новгородской областью.

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ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Но не историей единой. В деревне Боровичи, центре Дубровенской волости, Алексей Петров показывает сразу несколько детских площадок. На одной из них из покупного — только горка. Остальное местные жители сделали сами.

— Две девушки, Люба Степанова и Лена Щепицына, обратили наше внимание на это место, где раньше были бурьян и камни, — рассказывает Алексей Петров. — Попросили о хорошем деле. Мы пригнали технику, расчистили, завезли песок, закупили материалы.

Было это четыре года назад. Два года назад рядом с детской площадкой появилась спортивная с футбольными воротами и волейбольной сеткой. Большая часть молодежи в Боровичах — внуки местных жителей, приезжающие погостить летом, и дети дачников. Дачники-то лет семь назад и подарили деревне еще одну площадку. Стоит она на трассе, часто у площадки останавливаются пассажиры проезжающих мимо авто. А когда-то в карете тут проезжал — и не раз — сам Пушкин. Останавливался на ночлег и даже, как говорят, проиграл местным в карты!

Историю эту хранят в музее при местной библиотеке. В музее быта предков собрано то, чем пользовались односельчане десятилетия и века назад. Дореволюционные утюги, старинные гвозди. Библиотекарь Антонина Родионова показывает плетеный чемодан XVIII века.

КСТАТИ

Искровская волость Дновского района претендует на звание самой культурной в регионе. Гостей на праздниках тут потчуют блюдами из русской печи, а местный песенный дуэт все лето гастролирует по району.

ДЕФИЦИТНЫЙ МАТЕРИАЛ

Библиотека находится в Доме культуры. Именно на его ремонт волостные власти сейчас очень хотят выиграть областной грант в конкурсе на лучшее поселение. 1 миллион рублей за первое место и 500 тысяч за второе получат в этом году городские поселения, победившие или занявшие второе место. Для сельских поселений сумма чуть ниже — 700 и 300 тысяч рублей. Дубровенская волость заявилась в номинации «Красота. Комфорт. Порядок».

Несколько лет назад конкурс на лучшее поселение стали проводить как раз по инициативе Дубровенской волости. Правда, сама она основной приз ни разу не брала. В первый год дали поощрение в 150 тысяч. Деньги пустили на дорожный ремонт. Волость по населению одна из самых маленьких в районе, постоянно тут живут примерно 2 тысячи жителей. А вот протяженность дорог тут самая высокая. К слову, в деревню Подоклинье, где живет сам глава, ведет латаная-перелатаная дорога с асфальтом 80-х годов. К этому материалу тут отношение бережное. Недавно при ремонте договорились с дорожниками, что те крошку из старого покрытия оставят в волости, ею подсыпали грунтовые дороги.

Если фортуна все-таки улыбнется дубровенцам и грант в этот раз будет их, тут хотят привести в порядок облезающий фасад ДК в Боровичах.

— Недавно привез пацанов своих, белой краской замазали выступающие красные кирпичи, — рассказывает Алексей Петров. — Хоть повеселее стало.

Сюда бы туристов возить автобусами. Но в одиночку волости осилить такое невмочь. В прошлом году приезжали турфирмы из Петербурга, но дальше разговоров дело не пошло. Очень хочется верить, что такое положение дел сохранится недолго и на туристической карте Псковской области взойдет новая — Дубровенская — звезда. 

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