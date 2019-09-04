Дубровенская звезда

Порховский — район с не до конца раскрытым туристическим потенциалом. Все знают о существовании крепости в Порхове. Но она вовсе не единственная достопримечательность муниципалитета. В одной только Дубровенской волости — маковое поле, где сфотографировались уже все жители области, пушка Гражданской войны, из которой стрелял Ян Фабрициус, старинный каменный мост и воспоминания о проигравшем в карты Пушкине.

СТАРИННОЕ МЕСТЕЧКО

Невероятно фотогеничный старинный мост перекинут в Подоклинье через речку Демянку. Сейчас каменная арка стоит просто как украшение, в нескольких метрах от нее — современный автомобильный мост. А за ним на взгорке стоит пушка времен Гражданской войны в память о боях Яна Фабрициуса с Булак-Балаховичем. Именно здесь красный командир окончательно разгромил бандитский отряд, пытавшийся овладеть Порховом. — В Порхове тоже пушка стоит, но по сравнению с нашей — пушчонка, — шутит глава Дубровенской волости Алексей Петров. — Наша на балансе волости, можем делать с ней что захотим, кроме как стрелять. Постамент вот нужно в порядок приводить, чем в ближайшее время и займемся. В Павах — маковое поле, где этим летом перефотографировалась едва ли не вся Псковская область, фотосессии здесь устраивали и питерские фотографы. Знаменитая Никандрова пустынь — так это тоже тут, в Дубровенской волости. А ландшафты какие! Повсюду вытянутые холмы — гривы, создающие сказочные пейзажи. На одну такую гряду открывается вид рядом с детской площадкой в деревне Дубровно, давшей название волости. Глава мечтает обустроить тут полноценную смотровую площадку. С обустройством детской площадки уже помогла прославленная обитель. Также в монастыре обещают помочь с братским захоронением. Дубровно — старинное местечко. Точно существовало при внуке князя Владимира — Изяславе, так уже в те времена упоминается в новгородской берестяной грамоте. А через сто лет именно в Дубровно повернули обратно новгородские полки, шедшие на Псков, наказать город за то, что приняли изгнанного князя Всеволода-Гавриила. В нескольких местах стоят поклонные кресты. Еще один такой Алексей Петров собирается установить на границе с Новгородской областью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Сотрудник налоговой службы из Порховского района украшает свой двор необычными фигурками. Вдохновение Ирина Иванова черпает в интернете, в подмастерья взяла мужа, а коллеги помогают с отслужившими вещами.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Но не историей единой. В деревне Боровичи, центре Дубровенской волости, Алексей Петров показывает сразу несколько детских площадок. На одной из них из покупного — только горка. Остальное местные жители сделали сами. — Две девушки, Люба Степанова и Лена Щепицына, обратили наше внимание на это место, где раньше были бурьян и камни, — рассказывает Алексей Петров. — Попросили о хорошем деле. Мы пригнали технику, расчистили, завезли песок, закупили материалы. Было это четыре года назад. Два года назад рядом с детской площадкой появилась спортивная с футбольными воротами и волейбольной сеткой. Большая часть молодежи в Боровичах — внуки местных жителей, приезжающие погостить летом, и дети дачников. Дачники-то лет семь назад и подарили деревне еще одну площадку. Стоит она на трассе, часто у площадки останавливаются пассажиры проезжающих мимо авто. А когда-то в карете тут проезжал — и не раз — сам Пушкин. Останавливался на ночлег и даже, как говорят, проиграл местным в карты! Историю эту хранят в музее при местной библиотеке. В музее быта предков собрано то, чем пользовались односельчане десятилетия и века назад. Дореволюционные утюги, старинные гвозди. Библиотекарь Антонина Родионова показывает плетеный чемодан XVIII века.

КСТАТИ Искровская волость Дновского района претендует на звание самой культурной в регионе. Гостей на праздниках тут потчуют блюдами из русской печи, а местный песенный дуэт все лето гастролирует по району.

ДЕФИЦИТНЫЙ МАТЕРИАЛ