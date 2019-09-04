Дубровенская звезда

Порховский — район с не до конца раскрытым туристическим потенциалом. Все знают о существовании крепости в Порхове. Но она вовсе не единственная достопримечательность муниципалитета. В одной только Дубровенской волости — маковое поле, где сфотографировались уже все жители области, пушка Гражданской войны, из которой стрелял Ян Фабрициус, старинный каменный мост и воспоминания о проигравшем в карты Пушкине.
Невероятно фотогеничный старинный мост перекинут в Подоклинье через речку Демянку. Сейчас каменная арка стоит просто как украшение, в нескольких метрах от нее — современный автомобильный мост. А за ним на взгорке стоит пушка времен Гражданской войны в память о боях Яна Фабрициуса с Булак-Балаховичем. Именно здесь красный командир окончательно разгромил бандитский отряд, пытавшийся овладеть Порховом.
— В Порхове тоже пушка стоит, но по сравнению с нашей — пушчонка, — шутит глава Дубровенской волости Алексей Петров. — Наша на балансе волости, можем делать с ней что захотим, кроме как стрелять. Постамент вот нужно в порядок приводить, чем в ближайшее время и займемся.
В Павах — маковое поле, где этим летом перефотографировалась едва ли не вся Псковская область, фотосессии здесь устраивали и питерские фотографы. Знаменитая Никандрова пустынь — так это тоже тут, в Дубровенской волости. А ландшафты какие! Повсюду вытянутые холмы — гривы, создающие сказочные пейзажи.
На одну такую гряду открывается вид рядом с детской площадкой в деревне Дубровно, давшей название волости. Глава мечтает обустроить тут полноценную смотровую площадку. С обустройством детской площадки уже помогла прославленная обитель. Также в монастыре обещают помочь с братским захоронением.
Дубровно — старинное местечко. Точно существовало при внуке князя Владимира — Изяславе, так уже в те времена упоминается в новгородской берестяной грамоте. А через сто лет именно в Дубровно повернули обратно новгородские полки, шедшие на Псков, наказать город за то, что приняли изгнанного князя Всеволода-Гавриила.
В нескольких местах стоят поклонные кресты. Еще один такой Алексей Петров собирается установить на границе с Новгородской областью.
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Но не историей единой. В деревне Боровичи, центре Дубровенской волости, Алексей Петров показывает сразу несколько детских площадок. На одной из них из покупного — только горка. Остальное местные жители сделали сами.
Сотрудник налоговой службы из Порховского района украшает свой двор необычными фигурками. Вдохновение Ирина Иванова черпает в интернете, в подмастерья взяла мужа, а коллеги помогают с отслужившими вещами.
— Две девушки, Люба Степанова и Лена Щепицына, обратили наше внимание на это место, где раньше были бурьян и камни, — рассказывает Алексей Петров. — Попросили о хорошем деле. Мы пригнали технику, расчистили, завезли песок, закупили материалы.
Было это четыре года назад. Два года назад рядом с детской площадкой появилась спортивная с футбольными воротами и волейбольной сеткой. Большая часть молодежи в Боровичах — внуки местных жителей, приезжающие погостить летом, и дети дачников. Дачники-то лет семь назад и подарили деревне еще одну площадку. Стоит она на трассе, часто у площадки останавливаются пассажиры проезжающих мимо авто. А когда-то в карете тут проезжал — и не раз — сам Пушкин. Останавливался на ночлег и даже, как говорят, проиграл местным в карты!
Историю эту хранят в музее при местной библиотеке. В музее быта предков собрано то, чем пользовались односельчане десятилетия и века назад. Дореволюционные утюги, старинные гвозди. Библиотекарь Антонина Родионова показывает плетеный чемодан XVIII века.
КСТАТИ
Библиотека находится в Доме культуры. Именно на его ремонт волостные власти сейчас очень хотят выиграть областной грант в конкурсе на лучшее поселение. 1 миллион рублей за первое место и 500 тысяч за второе получат в этом году городские поселения, победившие или занявшие второе место. Для сельских поселений сумма чуть ниже — 700 и 300 тысяч рублей. Дубровенская волость заявилась в номинации «Красота. Комфорт. Порядок».
Искровская волость Дновского района претендует на звание самой культурной в регионе. Гостей на праздниках тут потчуют блюдами из русской печи, а местный песенный дуэт все лето гастролирует по району.
Несколько лет назад конкурс на лучшее поселение стали проводить как раз по инициативе Дубровенской волости. Правда, сама она основной приз ни разу не брала. В первый год дали поощрение в 150 тысяч. Деньги пустили на дорожный ремонт. Волость по населению одна из самых маленьких в районе, постоянно тут живут примерно 2 тысячи жителей. А вот протяженность дорог тут самая высокая. К слову, в деревню Подоклинье, где живет сам глава, ведет латаная-перелатаная дорога с асфальтом 80-х годов. К этому материалу тут отношение бережное. Недавно при ремонте договорились с дорожниками, что те крошку из старого покрытия оставят в волости, ею подсыпали грунтовые дороги.
Если фортуна все-таки улыбнется дубровенцам и грант в этот раз будет их, тут хотят привести в порядок облезающий фасад ДК в Боровичах.
— Недавно привез пацанов своих, белой краской замазали выступающие красные кирпичи, — рассказывает Алексей Петров. — Хоть повеселее стало.
Сюда бы туристов возить автобусами. Но в одиночку волости осилить такое невмочь. В прошлом году приезжали турфирмы из Петербурга, но дальше разговоров дело не пошло. Очень хочется верить, что такое положение дел сохранится недолго и на туристической карте Псковской области взойдет новая — Дубровенская — звезда.