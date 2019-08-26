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Культура

Могучее древо

Как береты десантников стали именно голубыми, зачем они купаются в фонтанах и какие четыре корня питают псковскую дивизию

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Наталья Лаврецова
26 августа 2019 года, 09:42
Фото: из личного архива Павла Гущи
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В Пскове 17 августа состоялась презентация книги Павла Гущи «Псковский десант в моей жизни». Выход издания приурочен к 80-летию образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

Прежде всего, начав знакомиться с книгой, я поняла, что имею дело с интересным собеседником, настолько интересным, что «закипают» мозги от многообразия затронутых тем и увлекательных сюжетов. Книга затягивает, как хороший роман, в том числе и к месту приведенными цитатами, знанием пушкинских текстов, которые органично вписываются в, казалось бы, прозаические реалии будничной жизни. Не побоюсь сказать, что, несмотря на серьезность заявленной темы, книга читается легко, даже весело.

ПСКОВСКОЕ ВОИНСТВО

Может, потому что за ней стоит автор, сам умеющий видеть и отмечать детали, улавливать в воздухе тонкие вибрации творчества, будь это метко сказанное слово, точный афоризм, стихотворение или анекдот на тему. Автор — собеседник с неунывающим характером, умеющий рассказать о десантниках, защитниках Отечества, прежде всего как о живых людях, тепло, без лишнего пафоса нарисовав словом их портреты, ситуации, в которые им довелось попадать, с умением достойно из них выйти. Как это делал неоднократно и сам он — полковник Павел Филиппович Гуща, принимая огонь на себя.

Могучее древо
Дежурный по 290-му зенитно-артиллерийскому дивизиону Гуща и сержант Гевлич. 1959 год.
Фото из личного архива Павла Гущи.
Павел Филиппович Гуща смог на страницах своей книги рассказать через историю одной, собственной судьбы историю, и не только мужественных псковских ВДВ, с подвигами, которые навсегда остались в сердце народа, но и историю страны, историю отдельных ярких личностей, которые прошли через его судьбу. Идаже историю самого Пскова. При этом украсив ее множеством милых, мелких, но так оживляющих повествование деталей. Оживляют рассказ и утки, кормящиеся на Мирожке, и история памятника Ленину, который не захотел стоять в Ботаническом саду среди «зарослей бархата амурского, ореха маньчжурского и груши уссурийской» и переехал в парк военного городка в Кресты. А на этом месте теперь сооружен фонтан «Цветок», который «с годами превратился в неофициальный символ Дня десантника».

ЯРКИЕ СТРАНИЦЫ

Значительная часть повествования книги Павла Гущи посвящена жизни и ратному служению «отцов» — знаменитых десантных командиров: Александру Васильевичу Кирсанову, Николаю Дмитриевичу Яковлеву, Василию Васильевичу Глаголеву и, конечно, Василию Филипповичу Маргелову.

И главное — драматические эпизоды истории создания и формирования ВДВ и нашей псковской дивизии. Оказывается, у нее «новороссийско-черниговско-польско-новгородские» корни. Могучее древо! Воссозданная в книге история штурма Данцига — тоже яркая страница героического становления дивизии, слишком скромно излагаемая в современных учебниках истории. Освещены и историческое участие ВДВ в событиях в Венгрии, Чехословакии и на Кубе, годы холодной войны.

Вспоминает он и о, казалось бы, второстепенных, но на самом деле важных деталях формирования символов ВДВ. Например, как и откуда появились голубые береты. «В 1967 году мы впервые увидели десантников в беретах. Правда, поначалу береты были малиновые <...>По форме это было хорошо, но с цветом специалист явно промахнулся: где мы, а где малина? <...>Наконец, после долгих перипетий в 1969году были утверждены береты, но голубые».

Могучее древо
П.Ф. Гуща с сослуживцами. 1958 г.
Фото из личного архива Павла Гущи.
Оригинальна и остроумна версия создания традиции купания десантников в день ВДВ 2 Августа на день Ильи Пророка: «Морская пехота, родившаяся еще при Петре I, получила право носить тельняшки в XVIII веке, а «небесная» — при Маргелове, уже в веке XX. Кстати, вот и объяснение тому, почему десантников на праздник к воде тянет. Не хулиганство это, а воспоминание о своих корнях!»

Павел Филиппович, ставший коренным скобарем (хоть и родился в Башкирии), высказывает свои собственные интересные суждения об исторических названиях города на Великой: «Снеток –рыбка настолько псковская, что в ее честь назван один из самых древних монастырей Пскова — Снетогорский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы. Другой «рыбный» монастырь — это Мирожский, названный в честь орудия рыбной ловли «мережи».

Но о чем бы он ни писал, он гордится своей страной, Родиной — ведь он ее защищал! В главе «Чем мы жили…» рассказывает о нашем ответе в космической отрасли: «Море ликования и гордости за страну. Мне же было особенно приятно то, что Юрий Гагарин, как и я, учился в Оренбурге и был моим ровесником».

Могучее древо
Два лейтенанта. П.Ф. Гуща и А.Я. Ишутин на стройке. 1958 год.
Фото из личного архива Павла Гущи.

СОЛДАТСКАЯ ПРАВДА

Хочется сказать и об иллюстрациях в книге. Дивизионная жизнь хорошо представлена через рисунки и фотографии газеты «Солдатская правда». Казалось бы, статьи — это «текучка», рисунки и фото — однодневки. А оказалось, самая что ни на есть жизнь, история. Вот лихая карикатура на провинившегося рядового Бречина, вот рисунок из праздничного выпуска газеты от 23 февраля 1963 года с недвусмысленным текстом «Нас не трогай — Мы не тронем, А затронешь — Спуску не дадим!», колоритное фото 1960 года «Десантники на привале».

И, конечно, особую ценность представляют сохранившиеся фотографии самого Павла Филипповича Гущи, сделанные в разные годы и в разных обстоятельствах его военной службы.

Благословил мудрую книгу добрым словом и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, поучаствовали в ней и легендарные друзья Павла Филипповича: И.В. Виноградский, С.А. Путято, А.В. Кукушкин и другие.

Могучее древо
П.Ф. Гуща в БМД. 2014 г.
Фото из личного архива Павла Гущи.
Очень внимательно и бережнонад литературной обработкой текста работали такие талантливые люди, как Вячеслав Юрьевич Козмин — кандидат филологических наук, сотрудник Пушкинского заповедника «Михайловское», Дарья Тимошенко — молодой московский писатель, член Союза писателей России, умеющие бережно обращаться со словом.

А в «Псковской исторической библиотеке» — так называется серия, в которой вышла книга, — наконец-то появилась история псковского десанта. Ведь представить современный Псков без десантной дивизии сегодня уже невозможно! И пусть книга стоит на полках, занимая достойное место, чтобы любая рука — ребенка и ветерана — могла до нее дотянуться.

А что касается главной, основной темы — темы псковских воителей, мальчиков и мужчин в голубых беретах, темы, проходящей в книге красной, пронзительной строкой, — она, после прочтения книги,заставляет по новому, другими глазами посмотреть на местечко на карте Пскова, обозначенное названием «Городок». Спасибо автору за чудесную книгу!  

На главном фото: лейтенант Павел Филиппович Гуща и старший сержант Гевлич.

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