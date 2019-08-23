Гостей на праздниках тут потчуют блюдами из русской печи, а местный песенный дуэт все лето гастролирует по району.
Гостей на праздниках тут потчуют блюдами из русской печи, а местный песенный дуэт все лето гастролирует по району.
А в Русской горнице теперь хранится книга «Скатерть-самобранка» — устроители фестиваля из организации «Малая Родина» под руководством Марины Карповой собрали к празднику рецепты со всей Псковщины. Выпущена она тиражом всего в 500 экземпляров, настоящая редкость. В этом году праздник проводили перед Яблочным Спасом и посвятили наливным плодам. «Псковская правда» посетила деревню за несколько дней до фестиваля. Подготовка шла вовсю. Местная мастерица Зоя Никулина уже принесла коробку с вязаными игрушками для выставки. Среди них румяное яблоко, из которого вылезает веселый, но бесполезный и даже опасный червячок. Хорошая фигурка, жизненная.
— Практически все лето поем и пляшем, ездим по всему району, — говорят они. — Главный хит — «Небо пополам» из репертуара Надежды Кадышевой.
Девчата эти не только поют и пляшут. В клубе нет уборщицы, и перед каждым праздником Елена со Светланой приходят ранним утром протопить печь, вымыть полы. Уходят поздним вечером, уже после всех. А дома еще и свое хозяйство в порядке содержать надо. Но и с этим девчата справляются. Нас угостили вкусным домашним сыром, «Афоненковским» и «Степановским».
Нарядная сцена в клубе оснащена новенькой аппаратурой, деньги на нее в прошлом году выделил губернатор Михаил Ведерников. Сейчас Искровская волость участвует в областном конкурсе на лучшее поселение, надеются на победу в номинации «Территория культуры». Как потратить деньги в случае победы, еще не решили.
Соберем сход. Заменить бы нам уличное освещение, а то уж и не помню, когда нынешние светильники повесили. Хочется энергосберегающие, пусть и не как в городе на каждом столбе. Еще у нас старый барский парк в запустении. Уже много лет вычищаем его, как можем, но своими силами не справиться.
— Бывала во всех больших деревнях волости. Люди позитивные, хотят жить на малой родине, работать, — делится впечатлениями Татьяна Пахомова, начальник территориального отдела соцзащиты в Дновском районе. — Есть моменты, которые требуют внимания. Все вопросы решаемы, главное, за них взяться.
После таких поездок долго переживаю, не сплю, думаю о том, как люди живут. Волости — на передовой работы на селе. И ведь все делают своими силами. Конкурс — очень правильное и нужное дело, шанс для села проявить себя. Каждая волость достойна высшей оценки уже за то, что заявилась, готова показать себя и свою работу. Многого им не хватает, но их ли в том вина? На низкую оценку лично у меня рука не поднимется.
Рецептом блюда из картофеля «Оказия» с составителями книги поделилась Ульяна Ивановна Васильева из дновской деревни Борки.
1 кг картофеля
6 яиц
150 г сливочного масла
150 г сметаны
зелень
соль
Сырой очищенный картофель натереть на терке, промыть холодной водой от крахмала и отжать. В картофельную массу положить масло, сметану, яйца, соль и хорошенько взбить. Затем выложить на смазанную маслом сковороду и запечь в духовке.