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Культура

Заискрили

Искровская волость Дновского района претендует на звание самой культурной в регионе

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Юлия Магера
23 августа 2019 года, 10:28
Фото: из архива коллектива «Искровские девчата»
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Гостей на праздниках тут потчуют блюдами из русской печи, а местный песенный дуэт все лето гастролирует по району.

ДЛЯ СЕБЯ

- Печка наша настоящая, не бутафория. Готовит замечательно. Щи, каши, молоко топленое — какой праздник здесь проводим, угощение в ней готовим. А ведь намучились с ней, три раза перекладывать пришлось, — Елена Афоненкова, специалист по методике клубной работы из дновской деревни Искра, показывает главное украшение Русской горницы.

Заискрили
Русская печь всегда была неотъемлемым элементом быта.
Фото Юлии Магеры.
Раньше на месте горницы был банк, но он съехал, и половину дома по соседству с библиотекой передали культработникам. Теперь тут вокруг русской печи деревянные резные столы и лавочки, небольшая выставка с предметами деревенского обихода прошлых лет. Например, пузатый самовар не просто так пылится на полке — ждет. Соберутся местные на очередной праздник, принесет культорганизатор Светлана Степанова сосновых шишек, достанет угли из русской печи — будет чай. Пирогов напечет Валентина Дмитриевна Фёдорова. Она мама 12 детей и бабушка 13 внуков. И одной из первых получила звание почетного жителя Искры. Чествуют односельчан на Дне деревни с 2006 года. У культработников аккуратно собраны по папкам сценарии каждого праздника и фотографии веселящихся искровцев — бесценный архив! Праздник каждый год стараются посвятить разным темам, и за непродолжительное время он превратился в областной. В прошлом году на первый сельский гастрономический фестиваль в Искру съехались гости из многих районов.

А в Русской горнице теперь хранится книга «Скатерть-самобранка» — устроители фестиваля из организации «Малая Родина» под руководством Марины Карповой собрали к празднику рецепты со всей Псковщины. Выпущена она тиражом всего в 500 экземпляров, настоящая редкость. В этом году праздник проводили перед Яблочным Спасом и посвятили наливным плодам. «Псковская правда» посетила деревню за несколько дней до фестиваля. Подготовка шла вовсю. Местная мастерица Зоя Никулина уже принесла коробку с вязаными игрушками для выставки. Среди них румяное яблоко, из которого вылезает веселый, но бесполезный и даже опасный червячок. Хорошая фигурка, жизненная.

Заискрили
Румяное яблоко с червячком - лишь одно из многих вязанных творений Зои Никулиной.
Фото Юлии Магеры.

ВСЁ САМИ

Одна стена в местном клубе почти целиком увешана дипломами с разных конкурсов и фестивалей, все их получили «Искровские девчата» — Елена Афоненкова и Светлана Степанова поднимают культурный уровень не только в своей деревне.

— Практически все лето поем и пляшем, ездим по всему району, — говорят они. — Главный хит — «Небо пополам» из репертуара Надежды Кадышевой.

Девчата эти не только поют и пляшут. В клубе нет уборщицы, и перед каждым праздником Елена со Светланой приходят ранним утром протопить печь, вымыть полы. Уходят поздним вечером, уже после всех. А дома еще и свое хозяйство в порядке содержать надо. Но и с этим девчата справляются. Нас угостили вкусным домашним сыром, «Афоненковским» и «Степановским».

Нарядная сцена в клубе оснащена новенькой аппаратурой, деньги на нее в прошлом году выделил губернатор Михаил Ведерников. Сейчас Искровская волость участвует в областном конкурсе на лучшее поселение, надеются на победу в номинации «Территория культуры». Как потратить деньги в случае победы, еще не решили.

Соберем сход. Заменить бы нам уличное освещение, а то уж и не помню, когда нынешние светильники повесили. Хочется энергосберегающие, пусть и не как в городе на каждом столбе. Еще у нас старый барский парк в запустении. Уже много лет вычищаем его, как можем, но своими силами не справиться.


ЗаискрилиВиктор Молотков,
глава волости 
Искровская волость занимает почти половину Дновского района. Здесь 64 населенных пункта и 1354 жителя. Из них 470 живут в самой Искре. Живут пусть и небогато, но украсить свою жизнь умеют. Между клубом и Русской горницей площадка со сценой, турниками и детскими качелями. Сделано все, конечно, руками местных жителей. Всё сами, всё для себя.

— Бывала во всех больших деревнях волости. Люди позитивные, хотят жить на малой родине, работать, — делится впечатлениями Татьяна Пахомова, начальник территориального отдела соцзащиты в Дновском районе. — Есть моменты, которые требуют внимания. Все вопросы решаемы, главное, за них взяться.  

КОМПЕТЕНТНО

После таких поездок долго переживаю, не сплю, думаю о том, как люди живут. Волости — на передовой работы на селе. И ведь все делают своими силами. Конкурс — очень правильное и нужное дело, шанс для села проявить себя. Каждая волость достойна высшей оценки уже за то, что заявилась, готова показать себя и свою работу. Многого им не хватает, но их ли в том вина? На низкую оценку лично у меня рука не поднимется.


ЗаискрилиНиколай Груздов,
член конкурсной комиссии, председатель областного Совета ветеранов
РЕЦЕПТ ИЗ КНИГИ «СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА»

Рецептом блюда из картофеля «Оказия» с составителями книги поделилась Ульяна Ивановна Васильева из дновской деревни Борки.

1 кг картофеля

6 яиц

150 г сливочного масла

150 г сметаны

зелень

соль

Сырой очищенный картофель натереть на терке, промыть холодной водой от крахмала и отжать. В картофельную массу положить масло, сметану, яйца, соль и хорошенько взбить. Затем выложить на смазанную маслом сковороду и запечь в духовке.

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