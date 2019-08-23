Гостей на праздниках тут потчуют блюдами из русской печи, а местный песенный дуэт все лето гастролирует по району.

ДЛЯ СЕБЯ

А в Русской горнице теперь хранится книга «Скатерть-самобранка» — устроители фестиваля из организации «Малая Родина» под руководством Марины Карповой собрали к празднику рецепты со всей Псковщины. Выпущена она тиражом всего в 500 экземпляров, настоящая редкость. В этом году праздник проводили перед Яблочным Спасом и посвятили наливным плодам. «Псковская правда» посетила деревню за несколько дней до фестиваля. Подготовка шла вовсю. Местная мастерица Зоя Никулина уже принесла коробку с вязаными игрушками для выставки. Среди них румяное яблоко, из которого вылезает веселый, но бесполезный и даже опасный червячок. Хорошая фигурка, жизненная.

ВСЁ САМИ

Одна стена в местном клубе почти целиком увешана дипломами с разных конкурсов и фестивалей, все их получили «Искровские девчата» — Елена Афоненкова и Светлана Степанова поднимают культурный уровень не только в своей деревне.

— Практически все лето поем и пляшем, ездим по всему району, — говорят они. — Главный хит — «Небо пополам» из репертуара Надежды Кадышевой.

Девчата эти не только поют и пляшут. В клубе нет уборщицы, и перед каждым праздником Елена со Светланой приходят ранним утром протопить печь, вымыть полы. Уходят поздним вечером, уже после всех. А дома еще и свое хозяйство в порядке содержать надо. Но и с этим девчата справляются. Нас угостили вкусным домашним сыром, «Афоненковским» и «Степановским».

Нарядная сцена в клубе оснащена новенькой аппаратурой, деньги на нее в прошлом году выделил губернатор Михаил Ведерников. Сейчас Искровская волость участвует в областном конкурсе на лучшее поселение, надеются на победу в номинации «Территория культуры». Как потратить деньги в случае победы, еще не решили.