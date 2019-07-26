Спасибо, Сан Саныч!

Впервые я пришла в «писательскую» на Ленина в мае 2002 года —как только получила на руки скромный тираж своего первого сборника стихов. Пришла —от страха —на нетвердых ногах, но с твердым намерением заявить о себе. Сан Саныч перезвонил на другой же день, сказав, что он прочитал книгу и теперь надо поговорить.

С того дня мы очень часто виделись и говорили о многом, но больше, конечно, я слушала нескончаемые рассказы Сан Саныча о его военном детстве, юности, молодости, литературе. С его участием вышел мой второй сборник, подборка в журнал «Север». А вступление в Союз писателей —шаг, к которому внутренне я совершенно не была готова на тот момент. Но все случилось как случилось. И, наверное, так, образно говоря, и нужно ставить на крыло —поддерживая, ругая, присутствуя в жизни человека настойчиво, но не выходя за рамки и понимая, что рано или поздно он, наконец, поверивший в себя, отдалится и выберет самостоятельный путь. Так и произошло. И продолжалось до недавних пор, когда пришло понимание, что Сан Санычу, оставшемуся в одиночестве, нужна поддержка, не на словах —на деле. И я очень надеюсь, что успела отдать хоть толику из того, к чему отношусь и что теперь вспоминаю с благодарностью.



