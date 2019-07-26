Уже 40 дней, как не стало Александра Бологова. Незадолго до кончины его друзья узнали, что он не только прозаик, но и поэт. Для многих это стало большим открытием. В последние месяцы жизни он доставал записную книжку и читал свои стихи гостям. На вопрос, почему не публиковал, он неизменно отвечал, что стихи несовершенные и очень личные. После его смерти друзья нашли стихи и в память о нем решили обнародовать в «Псковской правде». Также издание публикует воспоминания его друзей —членов псковской писательской организации.
Сан Саныч оставил яркий след в творческой биографии многих псковских литераторов.
Фото pskovpisatel.ru
Уходом своим Александр Александрович Бологов оставил незаживающую рану, которая еще долго будет болеть, саднить, теребить память. Никогда уже не увидим мы его, моложавого, подтянутого, приветливо улыбающегося, в нашем писательском гнезде на Ленина, 3, никогда не пожмем ему руку, не обсудим новости литературной жизни. Но на то нам и дана память, чтобы сохранять самое ценное, дорогое, важное, чтобы не забывать, но лелеять и беречь. Да и возможно ли забыть, что это именно он, наш дорогой Сан Саныч, ввел большинство из нас в прекрасный мир русской литературы, давал важные советы, помогал освоиться, приобрести мастерство? Нет, невозможно! Спасибо, Сан Саныч, за доброту, участие, помощь, за то, что не жалели на нас времени и сил! Пусть земля вам будет пухом! Да упокоит его Господь в селениях праведных!
Игорь Смолькин, председатель регионального отделения Союза писателей России:
А жизнь бежит —качается.
А жизнь спешит —кончается,
И мы не успеваем обернуться.
Ничто не возвращается,
А только обещается,
А только обещается вернуться...
«Саныч», «наш Сан Саныч». Когда я впервые услышал это имя в Союзе писателей, и подумать не мог, что это говорят об Александре Александровиче Бологове. А когда побывал на встрече с ним и впервые пожал руку —просто дух захватило! Писатель, которого я читал еще школьником в 70-е годы, во времена СССР! Разве мог я тогда, будучи еще мальчишкой, мечтать о том, что когда-нибудь буду с ним знаком лично и даже побываю у него в гостях дома. Навсегда останутся в памяти те недолгие минуты и часы общения с ним. Пусть уже тяжелобольным, но полным жизни человеком с мгновенно загорающимся взглядом, если речь заходит о литературе, о поэзии. А как он нам читал свои стихи. Да еще какие! Человек —глыба! Человек —эпоха! Да, жаль, что наше знакомство продлилось так недолго. Очень жаль.
Анатолий Рахматуллин
Мне одиночество постыло,
Хоть вижу в нем исток идей,
И чтобы сердце не остыло,
Я должен быть среди людей.
И —одинокий в дни иные, -
Оказываясь на краю,
Любви мелодии живые
Со всеми вместе я пою…
Впервые я пришла в «писательскую» на Ленина в мае 2002 года —как только получила на руки скромный тираж своего первого сборника стихов. Пришла —от страха —на нетвердых ногах, но с твердым намерением заявить о себе. Сан Саныч перезвонил на другой же день, сказав, что он прочитал книгу и теперь надо поговорить.
С того дня мы очень часто виделись и говорили о многом, но больше, конечно, я слушала нескончаемые рассказы Сан Саныча о его военном детстве, юности, молодости, литературе. С его участием вышел мой второй сборник, подборка в журнал «Север». А вступление в Союз писателей —шаг, к которому внутренне я совершенно не была готова на тот момент. Но все случилось как случилось. И, наверное, так, образно говоря, и нужно ставить на крыло —поддерживая, ругая, присутствуя в жизни человека настойчиво, но не выходя за рамки и понимая, что рано или поздно он, наконец, поверивший в себя, отдалится и выберет самостоятельный путь. Так и произошло. И продолжалось до недавних пор, когда пришло понимание, что Сан Санычу, оставшемуся в одиночестве, нужна поддержка, не на словах —на деле. И я очень надеюсь, что успела отдать хоть толику из того, к чему отношусь и что теперь вспоминаю с благодарностью.
Вита Пшеничная
Приходит на память такой эпизод. Он всегда приглашал меня —молодого поэта —для участия в семинарах Псковской писательской организации. Руководителями семинаров у писателей были Бологов и Курбатов, у поэтов —Григорьев и Маляков. Мне всегда казалось, что Александр Александрович уж больно много возится с моими стихами, отдавая их на рецензии известным авторам: В. Воробьёву, Л. Малякову, Э. Жемлиханову. Каждый из них находил в стихах искру Божью, да и рецензии были поучительными. Но хотелось чего-то большего. И вот однажды я упросил Бологова отдать стихи на рецензию Игорю Григорьеву. После некоторого колебания он согласился. Рецензия Григорьева оказалась более чем хорошей —обнадеживающей, но с некоторыми выводами хотелось поспорить. Я набрался смелости и пошел к Григорьеву домой. Он встретил меня с радостью, и на его лице заиграла такая добродушная улыбка, как будто он встретил старого закадычного друга: «Маши, маши крылышками, старик, и все получится».
Так Александр Александрович явился крестным отцом нашего знакомства и дружбы с Игорем Николаевичем Григорьевым, ставшим впоследствии моим наставником и учителем.
Валерий Мухин
Я смотрю в окно: подстерег мороз,
Под деревьями листьев бой…
Как устало осень сошла с берез,
Так из сердца ушла любовь.
Не вчера ли пел в саду соловей
И с ума сводил до утра,
И звенела песня в груди моей…
Только нет —увы, не вчера.
Но душа —словно вышла судьба не та,
Ждет возврата далеких дней…
Я любил бы тебя совсем не так,
Целовал бы тебя нежней…
Впервые я встретился с Сан Санычем в 2000-м, когда принес показать ему свой песенный сборник «Дорога к дому». Сан Саныч посмотрел, почитал и сказал: «Хорошо! Но ведь это —не стихи, а тексты песен. А можете прочесть что-нибудь еще, то есть просто стихи?» Я прочел, Бологов покивал и с грустью произнес: «А ведь я тоже когда-то сочинил несколько песен, еще в молодости». И мы договорились встретиться. Сан Саныч приехал ко мне домой, напел три свои песни, и где-то через неделю я привез ему сделанные на синтезаторе аранжировки. Мы сидели с ним в писательской организации, он слушал и напевал под звучание старенького кассетника, и глаза его были влажными.
Александр Казаков
Я думал, что не нужен в этом мире —
Ни в поле, ни на море, ни в квартире,—
Что жизнь, извечной тайною маня,
Равно течет —со мной ли, без меня.
Не понимал я скрытого значенья
Того, что называют: провиденье.
Считая, что уверенно держу
Судьбы своей капризную вожжу.
Кого из нас, однако, не манила
Сокрытых чувств неведомая сила?
Она одна могла сказать: «Легли
Пути твои и за чертой Земли».
Где нет преград для воли и горенья,
Где стоит жизни каждое мгновенье,
Где —истина, свобода, благодать,
Которые другому не познать.
Лишь ты один прозренья не достоин,
Назло врагам, один ты в поле —воин.
И тайна жизни, что тебя зовет,
В твоей душе встревоженной живет…
Я долго не знал, что Александр Александрович в молодости писал стихи, но его суждения о стихах всегда отличались высоким профессионализмом.
И вот однажды, это было в нулевые годы, мы договорились с ним о встрече в помещении писательской организации на Ленина, 3. Я хотел показать ему свои новые стихи. А у него было встречное предложение. Он сказал примерно так: «Я положил свои стихи на музыку, сам спел их и записал на магнитофон. Приходи, послушаешь». Я с благодарностью принял его приглашение.
В условленный день я приехал на Ленина, 3. Александр Александрович уже ждал меня, включил магнитофон, и я услышал песни в его исполнении. Меня очаровал его голос. Мне кажется, что это был баритон, но с каким-то своеобразным оттенком, и поставлен будто у профессионального певца. Не запомнились слова этих песен, больше я их не слышал, но голос Александра Александровича навсегда остался в моей памяти.
Иван Иванов
Я не ведаю, что мне судьбой решено,
Сколько лет, сколько бед ею отведено,
Сколько солнца отмерено, сколько тревог,
Как шагнул за порог, на распутье дорог.
Только видится мне за исходом времен:
Ею не обойден, ею не обделен
И за все, что несу, как надежду в себе,
С чем иду, чем дышу, —благодарен судьбе.
Благодарен цветам, что растут за окном,
Теплой памяти детства, друзьям за столом.
Светлой женщине —той, что меня родила,
И тропе, что к любимой меня привела.
И приемля все то, что прожить суждено,
Я прошу у судьбы моей тайно одно:
Чтоб и в самой глухой, самой мрачной ночи
Им Звезды Путеводной светили лучи…
До поступления младшим редактором в Псковское отделение Лениздата в 1973 году Сашу Бологова я знала лет десять по встречам в библиотеках и совместным семинарам. Еще в Ленинграде успела прочесть его повесть «Если звезды зажигают». Повесть захватила жизненным сюжетом, яркими характерами героев. А вот о второй его повести «Сто тринадцатый» узнала только в Пскове. Бологов сам принес мне журнал «Юность».
На мой взгляд, повесть появилась своевременно, была отмечена критикой. Автора приняли в Союз писателей, опубликовали в одном из самых известных и читаемых журналов страны. Не каждому выпадало войти в литературу так стремительно и успешно! Не случайно через несколько лет именно А. А. Бологова избрали руководителем Псковского отделения Союза писателей СССР.
Ирена Панченко
Верный друг, поднимем парус,
Обойдем сомнений камень.
Сколько нам еще осталось?
Где она —святая гавань?
В этой гавани улыбкой
Якоря опустит старость
Только ветер бы попутный…
Верный друг, поднимем парус!..
И в тиши, и в урагане
Мы крепили наши души.
За спиною —след чеканим
Где важнее, а не лучше.
Мы за все свое в ответе,
Что б ни было, что б ни сталось.
Нам бы только свежий ветер…
Верный друг, подымем парус!
Александр Александрович Бологов был не только хорошим писателем, но и (не побоюсь этого слова) чиновником. Много лет он был председателем правления Псковского отделения Союза писателей. Раньше эта должность именовалась ответственным секретарем. Организации многочисленных встреч с читателями, семинары и просто работа с начинающими литераторами, рецензирование рукописей, составление сборников, подготовка и проведение Пушкинских праздников и много-много еще всего лежало на его плечах помимо литературного творчества. Много лет он был членом приемной комиссии Союза писателей в Москве. А в дальнейшем и ее председателем.
В советские времена Литфонд Союза писателей СССР оплачивал покупку квартир его членам. Благодаря этому все поголовно наши тогдашние писатели имели жилье. И это тоже с подачи и хлопотами Александра Александровича.
Валентина Алексеева
Ты все отцветаешь,
Я выгорел тоже,-
Ведь каждый из нас
Одинаково прожил.
И сердцу не скажешь,
Оно не забилось
Что было когда-то,
Уже позабылось.
Что я не зажегся улыбкой твоею
Ни ты не в обиде,
Ни я не жалею.
Казалось, того не согреть,
Что остыло.
Но что же душа моя
Снова заныла?
С Александром Александровичем я познакомился около 20 лет тому назад, когда на семинаре молодых авторов в нашем региональном отделении Союза писателей он, послушав мои тогдашние стихи, веско припечатал: «Модернист, вроде Бродского». Чем и оставил меня в недоумении: похвалил или обругал? И кого, меня или Бродского?
А потом через некоторое время выяснилось, что Александр Александрович писал стихи и сам. Когда я впервые услышал их в его исполнении и выразил свой восторг, он явно не поверил, устало отмахнулся и сказал: «Брось, Игоренция!» А ведь хорошие стихи, теплые.
Игорь Исаев
Ты проснулась. Утра свет в окне.
За стеною детское дыханье -
Как судьба, как жизнь, как оправданье,
И улыбка —мысль еще во сне…
Сердце —напряженная струна,
Пересилил чуть —и оборвется.
Так на дне глубокого колодца
Гладь воды хрустальной не видна.
Как-то я ехала из Пушкинских Гор и очень спешила: должна быть по времени запись на радио. Первая в жизни. Заскочила в Пскове в Союз писателей —там Александр Александрович. Сказал: «Голодная, небось? В столовую уже не успеешь». Полез в свои закрома, нашел (а может, заранее припас) кубик куриного бульончика, быстренько его заварил, намазал булку паштетом. И только потом отпустил со словами: «Пока я председатель —голодная ходить не будешь». Вроде пустячок, а трогательно.
Вспоминается, как ездили на Пушкинские праздники. Автобусы полные, объятия при встречах —бесконечные. И во время всей дороги Сан Саныч не сидел на месте —живчиком путешествовал по автобусу, и для каждого у него было свое слово.
Наталья Лаврецова
ДОСЬЕ
Александр Бологов (1932 – 2019) родился в Орле. Окончил школу юнг Балтийского флота в Риге и мореходку под Ленинградом. Работал мотористом буксира, механиком, плавал в северных водах, преподавал в Мурманской мореходной школе. В 1963 году по приглашению своего учителя Евгения Маймина приехал в Псков. Несколько лет работал учителем литературы в средней школе № 8, затем перешёл в Псковское отделение издательства «Лениздат» редактором.
Первая книга «Если звезды зажигают» вышла в свет в 1972 году в Ленинграде в Лениздате.
В 1970-1980 годы его повести и рассказы печатают журналы «Наш современник», «Москва», «Подъем», «Нева», «Север». Выходят книги «Последний запах сосны», «Облака тех лет», «Как далёкое сердце», «Избранное» в двух томах, «Один день солнца». Является составителем сборников “Устье” (1981), “Синева берегов” (1982, 1983), “Звенья” (1988), “Вчера и сегодня. ХХ век. Антология псковской литературы” (2001), “Скобари” (2002, 2003, 2011).
В 1983 году за книгу повестей и рассказов «Последний запах сосны» получил премию Союза писателей РСФСР «За достижения в прозе». В 1995 году – премию администрации Псковской области за роман «Слепые крылья мельницы». В 2006 году – премию Василия Шукшина – конкурса «Светлые души» (короткий рассказ).
На протяжении 25 лет избирался председателем Псковского регионального отделения Союза писателей России.